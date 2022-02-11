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Новости Агрессия России против Украины Война
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Байден проведет телефонный разговор с западными лидерами по поводу войск РФ на границе с Украиной, – СМИ

Байден проведет телефонный разговор с западными лидерами по поводу войск РФ на границе с Украиной, – СМИ

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с рядом западных лидеров по поводу кризиса, связанного с наращиванием Россией войск на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Несколько западных информагентств со ссылкой на неназванные источники сообщают, что разговор намечен на 18:00 (по Киеву) 11 февраля. Об этом, в частности, передают Reuters and AFP.

В сообщениях говорится, что лидеры Канады, Германии, Италии, Великобритании, Польши, Франции, Европейского союза и НАТО примут участие в диалоге через несколько часов после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия по данным разведки продолжает наращивать свои военные силы и технику у границы с Украиной.

Подтверждения звонка из Белого дома пока нет.

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Автор: 

Байден (2785)


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Топ комментарии
+5
Рашка атсасет . Слава Украине!
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11.02.2022 18:15
+4
Настораживающая активность Байдена и Ко.
И Кулеба про 48 часов......
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11.02.2022 18:21
+3
Почему мы постоянно слышим что Байден договариваться, то он там, то здесь. Но я не слышу никаких решений от нашей власти. Что вообще делают наш зе и компани. ???????. Почему не усиливают позиции наших войск там где это нужно. Какой-то бред или слив происходит.
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11.02.2022 18:17
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Рашка атсасет . Слава Украине!
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11.02.2022 18:15 Ответить
ты забыл добавить "благодаря Владимиру Ссанычу"
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11.02.2022 18:19 Ответить
Какой уровень тупизма? Как вас в рашотролли набирают?
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11.02.2022 19:50 Ответить
ти про шо?
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11.02.2022 19:58 Ответить
Просто ти не знаєш, шо "Олег Петрович ed2c8e0a" час від часу восхваляє зєлєнского, думаю, тролить.
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11.02.2022 19:59 Ответить
Какой уровень тупизма? Как вас в рашотролли набирают?
Понятно какого уровня. На ночную смену заступил, ракшотроллик?
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11.02.2022 20:01 Ответить
ти кретин чи виборець зєлєнского? Хоча це одне й те саме...
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11.02.2022 20:03 Ответить
у нас вот-вот горячая фаза войны с РФ начнется, Зеля на Главком. нравится это или нет.
так что будем выяснять кто лучше президент ПОСЛЕ.
Сейчас не время.
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11.02.2022 20:04 Ответить
він просто місце займає, це гірше ніж коли в 2014 не було президента і був нормальний В.О. (пастор)
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11.02.2022 20:08 Ответить
Сергей Юрьевич Беляков... Как бы Вам сказать... ИДИ НАХРЕН СО СВОИМ ЗЕЛЕНЫМ ПРИСЛУЖНИКОМ КРЕМЛЯ!!!
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11.02.2022 20:08 Ответить
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 18:20 Ответить
Путін програє, а США виграють у будь-якому випадку - буде відкрита широкомасштабна війна Росії проти України чи ні.
Нового російського вторгнення в Україну американці, звісно, ​​не хочуть із моральних міркувань.
Але практично вони виграють і в цьому випадку (не дай бог, звісно).
Путіну залишається лише тягнути час та судомно шукати інші ходи.
Однак ця справа безглузда - їх просто немає.
https://gazeta.ua/blog/56560/putin-potrapiv-u-cugcvang-kozhen-nastupnij-jogo-hid-tilki-zmicnyuye-poziciyi-ssa
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11.02.2022 18:29 Ответить
пдч дайте суки
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11.02.2022 18:16 Ответить
Почему мы постоянно слышим что Байден договариваться, то он там, то здесь. Но я не слышу никаких решений от нашей власти. Что вообще делают наш зе и компани. ???????. Почему не усиливают позиции наших войск там где это нужно. Какой-то бред или слив происходит.
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11.02.2022 18:17 Ответить
те, що зелень зіллє країну адекватним людям було ясно ще до виборів
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11.02.2022 18:20 Ответить
еще раз,по слогам :
за-бе-ёт-ся..
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11.02.2022 18:21 Ответить
Так запятая после пятого слова или после седьмого?
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11.02.2022 20:21 Ответить
після 5))
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11.02.2022 20:22 Ответить
Может хоть старик немного вставит мозг европейским гаям(или геям, я запутался) !
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11.02.2022 18:18 Ответить
Нам во всём мире говорят готовьтесь , а ничего не меняется . АТБ-работа-АТБ . Как обречённые .
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11.02.2022 18:19 Ответить
я не то чтобі антисемит, но в АТБ не хожу.
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11.02.2022 19:09 Ответить
Настораживающая активность Байдена и Ко.
И Кулеба про 48 часов......
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11.02.2022 18:21 Ответить
По суше не реально . Нас спасёт наш жирный чернозём . Сейчас это сплошное болото . Такое даже танки боятся . А вот со стороны моря есть варианты .
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11.02.2022 18:26 Ответить
ППО і ПРО якщо небо закриють все кацапи ідуть смоктати щі...озброюйте українців безпека європи тут.... мясо рашу ніколи не цікавило але і китай не спить
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11.02.2022 18:58 Ответить
вот по ходу и все... приближается время "Ч"...
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11.02.2022 19:41 Ответить
Я бы сказал время " П " .
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11.02.2022 19:47 Ответить
Будет, уедем в нормальную Страну Болгарию или Словению.
Оккупант тут олигархат, и их хозяин Путин. Пока есть правящий олигархат, Путину нет смысла нападать, он и так тут абсолютный хозяин.
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11.02.2022 19:49 Ответить
значит можешь валить уже сейчас.
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11.02.2022 20:06 Ответить
 
 