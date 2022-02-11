Байден проведет телефонный разговор с западными лидерами по поводу войск РФ на границе с Украиной, – СМИ
Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с рядом западных лидеров по поводу кризиса, связанного с наращиванием Россией войск на границе с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Несколько западных информагентств со ссылкой на неназванные источники сообщают, что разговор намечен на 18:00 (по Киеву) 11 февраля. Об этом, в частности, передают Reuters and AFP.
В сообщениях говорится, что лидеры Канады, Германии, Италии, Великобритании, Польши, Франции, Европейского союза и НАТО примут участие в диалоге через несколько часов после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия по данным разведки продолжает наращивать свои военные силы и технику у границы с Украиной.
Подтверждения звонка из Белого дома пока нет.
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Понятно какого уровня. На ночную смену заступил, ракшотроллик?
так что будем выяснять кто лучше президент ПОСЛЕ.
Сейчас не время.
Нового російського вторгнення в Україну американці, звісно, не хочуть із моральних міркувань.
Але практично вони виграють і в цьому випадку (не дай бог, звісно).
Путіну залишається лише тягнути час та судомно шукати інші ходи.
Однак ця справа безглузда - їх просто немає.
https://gazeta.ua/blog/56560/putin-potrapiv-u-cugcvang-kozhen-nastupnij-jogo-hid-tilki-zmicnyuye-poziciyi-ssa
за-бе-ёт-ся..
И Кулеба про 48 часов......
Оккупант тут олигархат, и их хозяин Путин. Пока есть правящий олигархат, Путину нет смысла нападать, он и так тут абсолютный хозяин.