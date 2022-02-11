Байден проведет телефонный разговор с западными лидерами по поводу войск РФ на границе с Украиной, – СМИ

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с рядом западных лидеров по поводу кризиса, связанного с наращиванием Россией войск на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Несколько западных информагентств со ссылкой на неназванные источники сообщают, что разговор намечен на 18:00 (по Киеву) 11 февраля. Об этом, в частности, передают Reuters and AFP.

В сообщениях говорится, что лидеры Канады, Германии, Италии, Великобритании, Польши, Франции, Европейского союза и НАТО примут участие в диалоге через несколько часов после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия по данным разведки продолжает наращивать свои военные силы и технику у границы с Украиной.

Подтверждения звонка из Белого дома пока нет.

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