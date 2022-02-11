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Страны Балтии в соответствии с Венским протоколом попросили у Беларуси объяснения по концентрации войск вокруг границ

Страны Балтии в соответствии с Венским протоколом попросили у Беларуси объяснения по концентрации войск вокруг границ

Литва, Латвия и Эстония попросили у властей Беларуси объяснения относительно необычной концентрации вооруженных сил.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи, об этом сообщило в пятницу агентству BNS литовское внешнеполитическое ведомство.

"Балтийские страны представили Беларуси вопрос о необычной концентрации вооруженных сил для учений на территории Беларуси, численность военнослужащих России и Беларуси, участвующих в учениях, задействованную военную технику и планируемое возвращение военных подразделений на места их обычной дислокации", - говорится в сообщении МИД.

На вопросы, отправленные в среду, 9 февраля, Беларусь обязана дать ответы к пятнице, 11 февраля. "Мы призываем Беларусь уважать свои международные обязательства и обеспечить информацию о масштабе и характере военных учений", - сказал глава литовской дипломатии Габриелюс Ландсбергис.

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"Нежелание прозрачно и в соответствии со взятыми международными обязательствами предоставить информацию о военных учениях и размещении российских военных в Беларуси вызывает законную обеспокоенность в связи с агрессивными намерениями России и Беларуси", - добавил Ландсбергис.

Как сообщается, страны Балтии воспользовались Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), о мерах по укреплению доверия и безопасности возможностью активировать механизм снижения риска из III раздела этого документа в связи с необычной военной деятельностью.

Механизм снижения риска Венского документа ОБСЕ предназначен для обеспечения консультаций и сотрудничества между странами с целью снижения военных рисков, обеспечения прозрачности, предотвращения военных инцидентов.

Автор: 

Беларусь (7886) Латвия (1330) Литва (2444) военные учения (3457) Эстония (1410)


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Топ комментарии
+9
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 20:50
+2
вони (бульба-сябри) дуже хочуть па іпалу! ось і все...............
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11.02.2022 21:06
+2
Это уже скорее последние адекватные заявления перед огромной войной. Для анналов истории, так сказать
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11.02.2022 22:26
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Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 20:50 Ответить
А пыне - медаль за содействие... Бо ни один амер так не сможет навредить нарабсее, чем недопалок.
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11.02.2022 21:02 Ответить
В плане?
Так бульбофюрер уже сказал, что собрался захватить Украину за 3-4 дня ртом, и до Ла-Манша дойти.
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11.02.2022 20:55 Ответить
вони (бульба-сябри) дуже хочуть па іпалу! ось і все...............
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11.02.2022 21:06 Ответить
І вони сподіваються на адекватну відповідь?
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11.02.2022 21:07 Ответить
запросили, - а дальше что??

болт ложили кацы на их запросы...
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11.02.2022 21:19 Ответить
jeshcho odin minusik i smotri u srusni kosheljok vsio pustejet i pustejet, minus i v Afrike minus
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11.02.2022 22:17 Ответить
Ну ты же одно время писал на понятном нам языке?
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11.02.2022 22:21 Ответить
Тут прибалт и ты. Как два дауна не освоите транслятор.
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11.02.2022 22:22 Ответить
a za pribalt ti ruskij svinja poshol na skuj.
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11.02.2022 22:35 Ответить
Da bilo tak, no ukrainci bili sirjoznije a potom chto to sluchilos i vsio poshlo po prikolu, kstati, smeshno mne a ne tem kto prikoljno golosoval.
a jesli chestno, poluchil kakoi to virus ot elektronoj klaviature i dataspecialist otchistil i ne rekomendoval ispoljzovatj takoje, kstati on serjozno i ne prikalivalsia.
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11.02.2022 22:34 Ответить
У кого спрашиваете?
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11.02.2022 22:22 Ответить
Это уже скорее последние адекватные заявления перед огромной войной. Для анналов истории, так сказать
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11.02.2022 22:26 Ответить
Эстония ? Она точно с РБ граничит ?
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11.02.2022 22:54 Ответить
Пока нет, но ещё не вечер РБ это уже просто буферная территория, вас никто не воспринимает уже как суверенное государтсво, перекрой ваших границ будет по результатам конфликта, в котором вас используют как военный плацдарм.
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12.02.2022 00:16 Ответить
 
 