Страны Балтии в соответствии с Венским протоколом попросили у Беларуси объяснения по концентрации войск вокруг границ

Литва, Латвия и Эстония попросили у властей Беларуси объяснения относительно необычной концентрации вооруженных сил.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи, об этом сообщило в пятницу агентству BNS литовское внешнеполитическое ведомство.

"Балтийские страны представили Беларуси вопрос о необычной концентрации вооруженных сил для учений на территории Беларуси, численность военнослужащих России и Беларуси, участвующих в учениях, задействованную военную технику и планируемое возвращение военных подразделений на места их обычной дислокации", - говорится в сообщении МИД.

На вопросы, отправленные в среду, 9 февраля, Беларусь обязана дать ответы к пятнице, 11 февраля. "Мы призываем Беларусь уважать свои международные обязательства и обеспечить информацию о масштабе и характере военных учений", - сказал глава литовской дипломатии Габриелюс Ландсбергис.

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"Нежелание прозрачно и в соответствии со взятыми международными обязательствами предоставить информацию о военных учениях и размещении российских военных в Беларуси вызывает законную обеспокоенность в связи с агрессивными намерениями России и Беларуси", - добавил Ландсбергис.

Как сообщается, страны Балтии воспользовались Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), о мерах по укреплению доверия и безопасности возможностью активировать механизм снижения риска из III раздела этого документа в связи с необычной военной деятельностью.

Механизм снижения риска Венского документа ОБСЕ предназначен для обеспечения консультаций и сотрудничества между странами с целью снижения военных рисков, обеспечения прозрачности, предотвращения военных инцидентов.