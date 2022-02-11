С киевского завода "Радар" украли блоки радиоэлектронного оборудования для самолетов "СУ", - Укроборонпром

В ночь с 8 на 9 февраля 2022 года из одного из цехов АО "Киевский завод "РАДАР" неустановленными лицами похищены отдельные блоки радиоэлектронного оборудования, используемого в самолетах семейства "СУ", которых больше всего на вооружении в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

Отмечается, что преступники тщательно готовили кражу и совершили ее, несмотря на усиленные предприятием меры по технической защищенности. Сумма нанесенного предприятию ущерба уточняется.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство и проводится досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

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