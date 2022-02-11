С киевского завода "Радар" украли блоки радиоэлектронного оборудования для самолетов "СУ", - Укроборонпром
В ночь с 8 на 9 февраля 2022 года из одного из цехов АО "Киевский завод "РАДАР" неустановленными лицами похищены отдельные блоки радиоэлектронного оборудования, используемого в самолетах семейства "СУ", которых больше всего на вооружении в РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".
Отмечается, что преступники тщательно готовили кражу и совершили ее, несмотря на усиленные предприятием меры по технической защищенности. Сумма нанесенного предприятию ущерба уточняется.
По данному факту зарегистрировано уголовное производство и проводится досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.
Топ комментарии
+71 Super Gut
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+48 Iscatel Iscatel #410601
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+48 Valter Valter
показать весь комментарий11.02.2022 21:33
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Во-вторых, Склады подорвали, когда Украина только наращивала свои военные возможности. Подорвали, кстати, и в Чехии.
В-третьих, после складов можно было сделать соответствующие выводы.
В-четвёртых, Зе-ДБР почему-то изымало клистроны с наших РЛС ПВО.
В-пятых, ДБР заблокировало нелегальные контрабандные поставки необходимых запчастей из РФ для ВСУ.
В воюющей стране это выглядит как "Нахрен, просто вщент сгоревшая пожарная часть"...
але його лозунг - "ні дня с завода без жмені цвяхів" мене завжди ставило в стойку.....
"а на зуя вони тобі?"
"а вони в мене разів в 100 більше крадуть."
на цей аргумент в мене не було відповіді тоді, і зараз нема...
морди інші, а так все те саме....
була надія в 14му - та бистро згасла..
Влада дегенератів, з таким же дибільним у своїй більшості населенням малоросьні- як же це набридло все..
спизвкрали?
Не всё так классно
У нас походу систему и коды свой чужой позавчера 3,14