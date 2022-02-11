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Посольства 7 стран призвали своих граждан "как можно скорее" покинуть Украину

Посольства Великобритании, Дании, Латвии, Израиля, Норвегии, Японии и Южной Кореи официально обнародовали инструкции для своих граждан "как можно скорее" покинуть Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую ​​информацию обнародовали посольства Дании, сайт МИД Японии, сайт МИД Великобритании, южнокорейское издание Korea Herald, МИД Латвии, Reuters со ссылкой на решение МИД Норвегии, израильское издание Times of Israel.

Также на сайтах представительств или министерств этих стран появились инструкции оставить Украину как можно скорее, желательно в промежутке ближайших двух суток. А также советуют гражданам не путешествовать в Украину, потому что консульские услуги будут существенно ограничены.

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Автор: 

посольство (1079) эвакуация (2064) дипломаты (635)


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Топ комментарии
+18
А у нас зеленая пошесть все рассказывает про ***** и бабло на дорогах продолжает пилить как не в чем не бывало. Вместо заниматься вплотную армией и обороной страны.
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11.02.2022 22:26
+10
А как же шашлики и инвестиции?
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11.02.2022 22:25
+10
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11.02.2022 23:20
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Чудово... Усі біжать у Львів.
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11.02.2022 22:24 Ответить
вже ходять вулицями
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11.02.2022 22:32 Ответить
сколько их вьехало в Украину-то? какую неделю требуют уехать, а всё никак - людей - не протолкнуться
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11.02.2022 22:47 Ответить
Американцев - до 30 тысяч. Остальных - хз.
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12.02.2022 00:22 Ответить
А как же шашлики и инвестиции?
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11.02.2022 22:25 Ответить
А у нас зеленая пошесть все рассказывает про ***** и бабло на дорогах продолжает пилить как не в чем не бывало. Вместо заниматься вплотную армией и обороной страны.
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11.02.2022 22:26 Ответить
Янєлох - Лох..... або зрадник.
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12.02.2022 12:24 Ответить
Хреново((
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11.02.2022 22:28 Ответить
хреново, бо земля замерзла, проблемно буде прикопувати, а нам кирки гнусявий не роздав
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11.02.2022 22:34 Ответить
А нах вам два раби , не гоже пану самому для москалів ями копати 🙂
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11.02.2022 23:03 Ответить
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11.02.2022 23:20 Ответить
Запад нам помогает и будет помогать только в случае если мы сами в большинстве своем будем оказывать сопротивление кровавым кремлёвским мародерам. Всё зависит от нас.
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11.02.2022 23:38 Ответить
Я слідкую за заявами і діями польського посольства . Вони - нормальні , не панікери , не мародерять на падінні біржових індексів і не гоняться за сенсаціями. Ну і голова на плечах у поляків є , на відміну від посольств звичайних країн в Україні
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11.02.2022 23:58 Ответить
Украина не захочет - не переводи стрелки. Это не Украина, а РФия стянула войска, перегнала все десантные корабли в Черное море и тд.
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12.02.2022 00:23 Ответить
"дигродант" ..да походу ты дыбил!
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12.02.2022 00:41 Ответить
ни хэра ты не понимаешь! ..достаточно двух процентов бойцов что бы даже у тебя ник поменялся на сифон112
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12.02.2022 00:39 Ответить
Граждан Израиля из Украины не выпускать. Израиль говорит что все хорошо
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12.02.2022 00:47 Ответить
serafon112 - по делу что то хрюкнешь? ..или только гауно на вентилятор
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12.02.2022 00:52 Ответить
Друзья познаются в беде! (с) Народ
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12.02.2022 09:30 Ответить
все для того чтоб обрушить экономику Украины.
сидят же казли в центре Киева.
какого хрена бояться???
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12.02.2022 10:02 Ответить
всі на низький старт
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12.02.2022 19:31 Ответить
 
 