Посольства 7 стран призвали своих граждан "как можно скорее" покинуть Украину
Посольства Великобритании, Дании, Латвии, Израиля, Норвегии, Японии и Южной Кореи официально обнародовали инструкции для своих граждан "как можно скорее" покинуть Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такую информацию обнародовали посольства Дании, сайт МИД Японии, сайт МИД Великобритании, южнокорейское издание Korea Herald, МИД Латвии, Reuters со ссылкой на решение МИД Норвегии, израильское издание Times of Israel.
Также на сайтах представительств или министерств этих стран появились инструкции оставить Украину как можно скорее, желательно в промежутке ближайших двух суток. А также советуют гражданам не путешествовать в Украину, потому что консульские услуги будут существенно ограничены.
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сидят же казли в центре Киева.
какого хрена бояться???