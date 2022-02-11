Байден предупредил союзников, что Путин решил совершить вторжение в Украину в ближайшие дни, - The Guardian

По информации The Guardian, президент США Джо Байден якобы сказал другим лидерам стран НАТО и ЕС, что, по данным США, президент РФ Владимир Путин решил совершить вторжение в Украину в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Байден якобы сказал это союзникам вечером 11 февраля во время оперативной встречи, где обсуждали последние разведданные о наращивании российских войск и планах Путина.

Ранее Белый дом заявил, что Байден позвонит трансатлантическим лидерам для обсуждения беспокойств по поводу дальнейшего наращивания войск РФ вокруг Украины и продолжения "координации как дипломатии, так и сдерживания".

Европейский дипломат сказал, что США захотели срочно позвонить союзникам по НАТО и главам Совета и Комиссии ЕС, чтобы поделиться новыми разведданными.

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