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Новости Агрессия России против Украины Война
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Байден предупредил союзников, что Путин решил совершить вторжение в Украину в ближайшие дни, - The Guardian

Байден предупредил союзников, что Путин решил совершить вторжение в Украину в ближайшие дни, - The Guardian

По информации The Guardian, президент США Джо Байден якобы сказал другим лидерам стран НАТО и ЕС, что, по данным США, президент РФ Владимир Путин решил совершить вторжение в Украину в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Байден якобы сказал это союзникам вечером 11 февраля во время оперативной встречи, где обсуждали последние разведданные о наращивании российских войск и планах Путина.

Ранее Белый дом заявил, что Байден позвонит трансатлантическим лидерам для обсуждения беспокойств по поводу дальнейшего наращивания войск РФ вокруг Украины и продолжения "координации как дипломатии, так и сдерживания".

Европейский дипломат сказал, что США захотели срочно позвонить союзникам по НАТО и главам Совета и Комиссии ЕС, чтобы поделиться новыми разведданными.

Читайте также: Путин бряцает оружием, а Байден пытается перестраховаться, - Тягнибок

Автор: 

Байден (2785) путин (31203) россия (95352) США (26381)


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Топ комментарии
+103
Ми на своїй землі!
Зберігайте спокій та чистіть кулемет!
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11.02.2022 22:26
+57
Спокій зберігаю, однак кулемета не маю.
За країну і рідну Батьківщину, готовий воювати.
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11.02.2022 22:30
+53
За інформацією американських ЗМІ, в ці хвилини закритими каналами проходить надзвичайна конференція, участь у якій беруть
Байден,
Шольц,
Макрон,
Джонсон,
Дуда,
Дроги,
Столтенберг,
Трюдо,
фон дер Ляйєн,
Мішель.

Конференція виключно по Україні.

Це добре.

Але ж без України.

Це погано.

Хоча, враховуючи хто у нас при владі, може й добре.
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11.02.2022 22:48
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12.02.2022 00:20 Ответить
Вот только об этом написал. Из бред уже зашкаливает. Я продаю товары из Украины в США. Часть покупателей отсеивается из-за их паники. Они тупо убивают экономику изнутри!!
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11.02.2022 23:20 Ответить
Так и было задумано. А ты думал, зачем закон о продаже земли пропихнули?
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12.02.2022 00:03 Ответить
Что за товары продаешь? Какой твой аккаунт в инсте?
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12.02.2022 00:11 Ответить
Таже самая история с продажами.Но хуже когда полномаштабная война.Байден наверно дискредитирует *****.
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12.02.2022 10:43 Ответить
Ватангутанг не умеет читать по русски. Ничего нового. Прочитай новость еще раз, прежде чем нести свою ахинею.
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12.02.2022 00:10 Ответить
так. є люди що читають вухами. . . от за що я ненавиджу емоційних ораторів як Саакашвілі - Ляшко - Зеленський. . . . Коли читаєшь протокол їх виступів - повна лажа. А емоційно - вони - на коні . і тому для нашого народу треба навчитись читати ані слухати байки ораторів - "психіаторів"
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12.02.2022 08:48 Ответить
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11.02.2022 23:19 Ответить
на твоей россиське,кацап под "прокси"-они подешевели,не правда-ли?
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11.02.2022 23:23 Ответить
ты бы для приличия привёл данные о том, как подорожали продукты во всем мире за время эпидемии. Или в Швеции и Китае тоже Зе виноват?
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11.02.2022 23:28 Ответить
і в швеції і в китаї - робота є і оплата праці росте з ростом цін . . . .
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12.02.2022 08:50 Ответить
также можна сказать что нефть подорожала с 1999 года с 12 доларов до+++++благАдаря путену
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11.02.2022 23:30 Ответить
ООО быдлота поДзэлупная взвыла 4000евро наверно отрабатываете шваль
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11.02.2022 23:55 Ответить
"За зеленьского" это период пандемии. Посмотри на инфляцию в сша...
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12.02.2022 11:03 Ответить
Откуда тут столько свинопсов под разными флагами?
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11.02.2022 23:19 Ответить
Свинопси мають роздвоєння скрєп, вони живуть в США але дуже любят Рассєю.
У них в житті дві споконвічні мрії:
Пабєдить америку или вииграть Грин кард ! )))
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12.02.2022 11:19 Ответить
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11.02.2022 23:21 Ответить
что просто так зайдут без повода? может хоть после этого их выкинут из оон
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11.02.2022 23:24 Ответить
ты дурак, или просто рузький чилавэк?
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11.02.2022 23:35 Ответить
таким заявлениям могут поверить только болваны вроде тебя. Рашка не потянет экономически эту войну!!! У них сырьевая экономика. Ау! Какая война, если Запад сказал, что отключат Россию от валютной выручки. Где они буду харчеваться? Хоть немного мозгами поразмысли!
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11.02.2022 23:40 Ответить
понятно, значит ты коми - хакасс.
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11.02.2022 23:43 Ответить
Да плевать Путину на экономику, он другими категориями мыслит!
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12.02.2022 10:34 Ответить
Враки! Он простой русский ватник.
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12.02.2022 00:14 Ответить
Салліван: Ми не кажемо, що Путін ухвалив остаточне рішення, але є підстави для занепокоєння.
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11.02.2022 23:33 Ответить
Гардіан та CNN вже повідомляли місяць тому що кацапи вже вторглись в Україну . Я б не довіряв всім цим жовтим "журналістам". Для них важливі тираж , гроші і сенсації , а не об'єктивна інфа .
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11.02.2022 23:39 Ответить
Чоловіче, якшо ти не з Марсу впав, то мусиш знати, шо москалі напали таки на Украіну ше у 2014-му. А реальна економічна війна з московитами йде з 2005, тобто з часів Президента Ющенка.
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12.02.2022 09:46 Ответить
Скажи, ты дебил?)
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11.02.2022 23:56 Ответить
вопрос вроде как риторический...
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12.02.2022 00:13 Ответить
История покажет.
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12.02.2022 00:13 Ответить
Так на днях же ж казав, що, крім х**ла ніхто не знає, що воно задумало.
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11.02.2022 23:45 Ответить
в любом случае криг лучше чем протоколы менцких подлецов и мыролюбный план бэээ.
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11.02.2022 23:48 Ответить
Трампістка ненавидить президента Америки та не розуміє, що Байден просто виявляє союзників в Європі. Хто готовий надати нам допомогу негайно - той наш, а хто не готовий і думає не про війну біля своїх кордонів, а про знижку на газ від ***** - той підтримує агресора і, скоріше за все і буде воювати на його боці. Ці речі мало хто розуміє, особливо серед вороже налаштованих до нас ботів.
Послухайте останній стрім Бутусова на його каналі в ютюбі, він все це пояснив і дуже цікаво проаналізував ситуацію.
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13.02.2022 04:01 Ответить
Чоловік схожий на Байдена, буцімто попередив групу людей схожих на союзників , про те що чоловік схожий на путіна , буцімто вирішив здійснити вторгнення в державу схожу на Україну , але це ще не точно . 🤣😁😁
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11.02.2022 23:48 Ответить
Когда Байден говорит о том, что американский солдат не будет воевать на территории Украины, - так этого и не потребуется. Объединённые силы НАТО вполне в состоянии обратить в труху весь вражий металлолом с воздуха с акватории Эгейского моря и приграничных стран - союзников.
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11.02.2022 23:57 Ответить
Байден буквально сказал что американский солдат не будет стрелять в русского. Кто их "обратит в труху". Потешная армия Германии?

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12.02.2022 04:44 Ответить
Это он по глупости ляпнул.
Что если лукашенко или Путин шарахнит по тем же солдатам сша в Польше?
Байден скажет то же самое??
Просто дед, имел в виду одно, сказал другое, а Путин понял сигнал о третьем
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12.02.2022 11:07 Ответить
Американцы никого не собираются убивать. Но они в состоянии стереть вражью ПВО, превратить в труху всё железо и, в первую очередь, экономику. Причём делают они это очень быстро (см. пример по Ираку 2003 года).
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12.02.2022 11:07 Ответить
Относительно боеспособности германской армии, я бы не торопился с выводами. Возможно её нейтральная позиция обусловлена тем, что Германия из любого мирового конфликта выходит крайней и все "шишки" сыпятся на неё. Так было и в первую и во вторую мировые войны, тогда как во вторую начинали вместе с усатым "братом" с востока, который почему-то оказался победителем, а Германия до сих пор виновата.
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12.02.2022 14:20 Ответить
Та на Заході десятки тисяч "диких гусей", які уміють воювати. Головне гроші їм платити, вони орду поженуть прямо до мацкви.
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12.02.2022 08:50 Ответить
Зеленько уже не пригает и не дает голос ! ))
НО ХОТЬ ЧТО ТО БЫ ДЕЛАЛ...
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12.02.2022 01:03 Ответить
Мальчик любил забавляться и кричать Волки, Волки!!!
Мужики прибегали, а волков не было...
А когда волки действильно пришли, мужики не поверили мальчику...и волки его съели
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12.02.2022 01:52 Ответить
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12.02.2022 02:36 Ответить
Ні -хай дівчата нас чекають вдома з перемогою!
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12.02.2022 09:46 Ответить
На Легинградку!
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12.02.2022 10:37 Ответить
Ти дибіл ватний 😡
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12.02.2022 11:37 Ответить
Там где твоя мамка
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12.02.2022 11:40 Ответить
союзники выражают решительную озабоченность, зеленский разминает колени
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12.02.2022 08:40 Ответить
Сценарій запущений. Прогноз логіки подій - відчленування від України Новохозарії під виглядом Новороссії, і оточення Києва з метою капітуляції. Роль хабадних саботажників - зробити оборону неефективною, підставити під удар арсенали і концентровані угруповання військ, щоб дати просунутись путіну якмога далі і зробити повернення цих територій у склад єдиної України неможливим і організувати мільйони біженців з цих територій під мотивом боротьби терору з терористами.
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12.02.2022 09:00 Ответить
Успіх України залежить від швидкості нейтралізації хабадних саботажних в управлінні процесами і створенні власного управління.
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12.02.2022 09:08 Ответить
Власного управління на основі розвідувальних кадрів і ефективних цивільних керівників.
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12.02.2022 09:12 Ответить
А как? Революции уже запрещены. Даже от западных партнеров за это можно получить по щам. Придется ждать выборов. А у Порошенко рейтинги не очень. И что дальше.
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12.02.2022 09:23 Ответить
Виборів більше нема. Є робота українських державників з розвідувальних організацій.
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12.02.2022 09:28 Ответить
Шановний, а нахіба ви нам знову пєцу пихаєте у керминичі? Ця гнида вже цілих 5 років мала майже безмежну владу в Краіні. І чого досягла? Мінського договорняку? А, ну так: Томос та безвіз (щоби сама "свідома" частка населення змогла від війни втекти... Хоча б курвій сину візовий режим ввів (для відмазки) з агресором. Але кремлівський пахан не дозволив... Скажіть, люди добрі, коли вже почнемо своіх кандидатів обирати, а не прокремлівських з телевізору? *****, кандидати--суцільна совєцько-московітська сексота!
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12.02.2022 10:12 Ответить
Ze debilo! Ати не москалик? "По щам" кажуть лише на мокшанських болотах. Не пались так на українських форумах.
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12.02.2022 18:39 Ответить
Найліпшим союзником можуть стати спецслужби Польщі. Білоруським спецслужбам потрібно наголошувати що це не їхня війна, що путін відпрацьовує хабадний сценарій.
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12.02.2022 09:25 Ответить
Зато красавица, как сказал Зеленский.
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12.02.2022 09:30 Ответить
Русский гопнический фольклор 😇
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12.02.2022 11:08 Ответить
Фраза из серии скажи мне что ты гопническое быдло, не говоря что ты гопническое быдло. Идеально сумирует сущность лидера рф
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12.02.2022 11:10 Ответить
А ООН на оці усі приготування насрати... У свій час есересеру погнали з Ліги Націй за Фінляндію, а тут і Грузія, і Украіна. А у Радбезі ООН--"всьо чінно-благородно", бо там московіти усим заправляють... Сітом керує бабло...
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12.02.2022 09:32 Ответить
зелёные крысы ростягивают страну и подрывают обороноспособность страны, ПВО на нуле и не копейки не влито, скажите спасибо зелёным крысам
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12.02.2022 10:11 Ответить
Ну що, вже достатньо всіх налякали, щоб нарід забув про злочин проти людства - пландемію?
При пландемії про СНІД забули - тепер при війні повинні забути про пландемію?
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12.02.2022 10:49 Ответить
м. Миколаїв. Зателефонував черговому в міськвиконком, запитав як з'вязатись з органами тероборони.. Випучені очі, відмова речі.., про можливий напад кацапів вперше чує.
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12.02.2022 11:32 Ответить
Зеблазень все робить для того , щоби москалі нас застали зненацька , тобто абсолютно не підготовленими до нападу !
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12.02.2022 11:40 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3746090.html Если завтра война...

Байден предупредил союзников, что Путин решил совершить вторжение в Украину в ближайшие дни, - The Guardian
Разведорганы США считают, что Путин принял решение о проведении операции в отношении Украины уже на следующей неделе - об этом сообщили сразу несколько американских СМИ. Поэтому Байден и проводит спешную видеоконференцию с западными лидерами.
Что ещё интересно... Байден запросил разговор с Путиным на 12 февраля.
Раньше он заявлял, что американских военнослужащих в Украине не будет, но сейчас просочилась информация, что он может предупредить кремлёвского карлика о том, что дистанционно задействует силы 6-го Флота в случае прямого вторжения армии РФ на территорию Украины.
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12.02.2022 11:38 Ответить


США пугают Украину: Нападение России «начнется с воздушной атаки»

Джо Байден призвал американцев срочно покинуть Украину. Затем советник президента США по национальной безопасности призвал всех американцев покинуть Украину в течение ближайших 24 - 48 часов. Ранее с аналогичным призывом выступил госдеп США.

Агрессия России против Украины может произойти в любой день и, скорее всего, начнется с воздушной атаки, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Выступая на пресс-брифинге в Белом доме, Салливан сказал, что все американцы, все еще находящиеся в Украине, должны покинуть страну в ближайшие часы, потому что российская воздушная атака затруднит их выезд.

По его словам, российское вторжение «может начаться в любое время», в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом, по словам Салливана, остается неясным, отдал ли Путин окончательный приказ о начале вторжения или нет.

«Мы пока не получали каких-либо документов, говорящих о том, что Путин отдал приказ о вторжении в Украину», - сказал он.
«Поскольку на границе с Украиной сейчас сосредоточено более 100 000 солдат, российское вторжение может привести к захвату больших участков Украины, в том числе Киева», - нагнал страху Салливан.

Укажем в этой связи, что опыт человечества учит тому, что война, как и стихийное бедствие не зависят от воли людей. Ни от Путина, ни от Байдена, ни от другого. Она может начаться, вопреки нежеланию всего мира, а может и нет, даже если кремлевский крысеныш этого очень сильно захочет. Просто не сможет, например из-за того, что неожиданно сдохнет.

Еще в середине 2000-х годов в Пентагоне прошла научная конференция, на которой один из американских генералов в своем докладе отметил, что за всю свою историю США не участвовали ни в одной заранее запланированной войне. Все войны случались от сложившихся обстоятельств, которые и заставляли предпринимать военные шаги.

Это видно и на примере Украины. Все время поднимая ставки в надежде взять Украину без войны, делая упор на шантаж и доведя своими ультиматумами ситуацию до крайней точки, при этом не получив желаемого, Путин фактически загнал себя в капкан.

Теперь, хочет он того или не хочет, нужно сделать шаг - или война, или придется отползти с позором обратно в нору. На ситуацию теперь влияет не столько воля отдельных личностей, сколько сама динамика событий и складывающиеся обстоятельства.

Со своей стороны отметим, что пораженческие, запугивающие заявления со стороны США ничем не помогают Украине, а наоборот, усиливают насаждаемое Москвой чувство безысходности.

Украина очень большая страна с 50 миллионным населением. Украина обладает армией и весьма эффективным вооружением. Украинцев поддерживает НАТО, США и Европа.

С таким запасом прочности пугать, что 100 тысячная группировка агрессоров может захватить за 48 часов Киев - это по меньшей мере несерьезно, а по большом счету - преступно.

Чечня, не имея и сотой доли того оружия (ПВО вообще не было), что имеется у Украины, с населением в 50 раз меньшем чем в Украине, без какой-либо помощи из вне, смогла разгромить 100 тысячную группировку российских войск в ходе штурма Джохара (Грозного).

В маленькую Чечню (16 тыс. кв. км.) вторглось более 120 тысяч российских солдат и 6 тысяч единиц бронетехники. В дальнейшем Россия нарастила свою группировку в Чечне до 240 тысяч. И несмотря на это, плохо вооруженные чеченские ополчены смогли выиграть войну.

У армии и народа Украины есть все средства и возможности сломать хребет русской орде. Есть человеческий ресурс, есть мировая поддержка, есть оружие, есть армия. Имея все это, заранее планировать поражение и готовится к партизанской войне - преступление и пораженчество.

Мы хотим напомнить украинцам слова Шамиля Басаева, который наставлял муджахидов перед сражением: «Запомните, русские приучены нападать, но плохо обучены защищаться. Не ждите в обороне. Контратакуйте, нападайте все вместе. Идите вперед…!»

Еще один опыт. Русские плохо выдерживают плотный контактный бой. Нельзя сидеть под ракетами и бомбами. Если нет возможности нейтрализовать ракетные и артиллерийские позиции врага надо сближать расстояние и атаковать.

Ни в коем случае нельзя сдавать города. Город самое удобное место для войны и разгрома противника. Разрушенные здания можно отстроить, но отвоевать город будет очень трудно.

Если Россия начнет вторжение ни в коем случае нельзя ограничивать себя границами. Нужно убрать границы как в своих головах, так и на театре военных действий. Ведь речь идет о самом существовании государства.

Если враг вторгся на твою территорию, то надо перенести войну на территорию России. Нельзя играть по правилам диктуемым врагом. Если русские бомбят украинские города, то удары должны быть нанесены по российским городам. Если русские захватывает украинские города, то украинские войска имеют полное право сделать то же самое с российскими.

Ни в коем случае нельзя играть с русскими в джентльменов. Они воспринимают такое поведение как слабость и это их только раззадоривает.

Нужно понять одну простую вещь. Как украинские солдаты и генералы нарисуют войну в своей голове, так они и будут воевать. Поэтому в голове должна быть победа и уверенность в разгроме врага, а не мысли о том, мол, «вот русские сейчас захватят Киев, и мы будет вести партизанскую войну».

Все эти пассажи Байдена, американских генералов и разного рода экспертов о безусловном превосходстве мощи российской армии - преступление. И без этой болтовни понятно, что у русских больше металлолома.

Когда русские уже вот-вот готовились напасть на Чечню, многие наши бойцы выражали сомнению в способности противостоять танкам. Тогда Джохар сказал свои знаменитые слова - «Не бойтесь танков. Они горят, как спички…!»

Так и произошло сначала 26 ноября 1994 года, а затем 31 декабря, а затем еще много раз.

Уже в ходе военных действий, на один из вопросов журналиста о том, что российских войск очень много для маленькой Чечни, Джохар ответил «У нас много хорошего леса, из которых можно изготовить качественные гробы для русских оккупантов. Они нам присылают солдат, а мы им гробы».

Украина может победить в этой войне, если вооружится прежде всего уверенностью и проявит стойкость, выдержку и дерзость.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/02/12/120488/ssha-pugayut-ukrainu-napadenie-rossii-nachnetsya-s-vozdushnoj-ataki.shtml
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12.02.2022 12:09 Ответить
НУ ХЙЛО ЕГО И ПОСМЕРТНО БУДУТ НАЗЫВАТЬ !)
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12.02.2022 20:16 Ответить
Почистив травмат для дружини, пневмат для малого, зараз займаюсь карабіном, отак проходить суботній вечір, поки всі в телефонах і гаджетах
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12.02.2022 21:33 Ответить
РОССИЯНИ МОГУТ СО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАПУСТИТЬ СЛУЧАЙНО ЯДЕР В СТОРОНУ США !)
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13.02.2022 00:17 Ответить
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