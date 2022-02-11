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Новости Санкции против России Война
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Санкции против России будут внедрены только в случае ее нападения на Украину, - советник Байдена Салливан

Санкции против России будут внедрены только в случае ее нападения на Украину, - советник Байдена Салливан

Администрация Байдена по-прежнему выступает за введение санкций против России только в том случае, если РФ начнет нападение на Украину.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент считает, что санкции должны быть нацелены на то, чтобы оказывать сдерживающий эффект. И для того чтобы они работали и сдерживали, мы должны действовать так: если Россия начинает движение, то тогда санкции будут внедрены", - сказал Салливан.

"Мы считаем, что это правильная логика", – добавил он.

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Как сообщалось, некоторые конгрессмены США настаивают на том, чтобы ввести часть подготовленных санкций против России независимо от того, будет ли вторжение в Украину.

Автор: 

санкции (11254) США (26381) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+9
Так ще 8 років тому напала, чи вам позаліплювало?
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11.02.2022 22:54
+4
надо Будапешт выполнять а не сцанкциями грозить когда кацапы в Киеве будут -тогда ваши цсанкции до жопы
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11.02.2022 23:58
+1
Санкції потрібно було водити ще вчора. А якщо раптом будуть добре поводитися, то потихесеньку знімати.
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12.02.2022 00:20
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Так ще 8 років тому напала, чи вам позаліплювало?
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11.02.2022 22:54 Ответить
це останні посили підерції щоб не ломонулась, вони звісно ніечемні але вже зрозуміло що санкції не перепона, кацапам нема куди відступати після їхніх ультиматумів.. або поразка політична нічого не зробивши й відступити, або спроба бійні й капітулювати, "по понятіям" так нормально
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11.02.2022 22:59 Ответить
типу або відмовився піти "на рази" або пішов і отримав по балу і признав що намагався але отримав, все як в шкільні часи, з биками з паралельного класу
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11.02.2022 23:01 Ответить
Як повідомлялося, деякі конгресмени США наполягають на тому, щоб упровадити частину підготовлених санкцій проти Росії незалежно від того, чи буде вторгнення в Україну. Джерело:
.
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11.02.2022 23:00 Ответить
А что Крым, Донбасс, про Кубань, уже молчу, разве не Украина???
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11.02.2022 23:24 Ответить
Російська говоряща голова. Він не прихований агент рф і його заяви це лиш бажання які висловлює рф.
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11.02.2022 23:48 Ответить
надо Будапешт выполнять а не сцанкциями грозить когда кацапы в Киеве будут -тогда ваши цсанкции до жопы
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11.02.2022 23:58 Ответить
Санкції потрібно було водити ще вчора. А якщо раптом будуть добре поводитися, то потихесеньку знімати.
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12.02.2022 00:20 Ответить
Дипломатичні можливості зникають як роса на сонці. Готуємось вбивати. Слава Україні !!!
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12.02.2022 00:56 Ответить
Правда тем чем в основном все это время грозили Кремлю , а именно отключение РФ от международной платежной системы, из предполагаемых в случае вторжения санкций убрали, как сказано по просьбе стран ЕС.... По сути значит дальше " глубочайшей обеспокоенности" дело опять не пойдет...
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12.02.2022 08:54 Ответить
 
 