Санкции против России будут внедрены только в случае ее нападения на Украину, - советник Байдена Салливан

Администрация Байдена по-прежнему выступает за введение санкций против России только в том случае, если РФ начнет нападение на Украину.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент считает, что санкции должны быть нацелены на то, чтобы оказывать сдерживающий эффект. И для того чтобы они работали и сдерживали, мы должны действовать так: если Россия начинает движение, то тогда санкции будут внедрены", - сказал Салливан.

"Мы считаем, что это правильная логика", – добавил он.

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Как сообщалось, некоторые конгрессмены США настаивают на том, чтобы ввести часть подготовленных санкций против России независимо от того, будет ли вторжение в Украину.