Риск локальной войны на Донбассе - самый высокий с 2015 года, - нардеп "Голоса" Рахманин
Вероятность полномасштабной войны остается низкой, а вот риск локального обострения на Донбассе – самый высокий с 2015-го года. Этот риск будет сохраняться до начала марта.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат "Голоса" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Риск полномасштабной войны есть, но он не высок. И он всегда будет сохраняться, пока у нас за забором будет путинская Россия", - сказал он.
По словам Рахманина, есть целый ряд военных, политических и дипломатических оснований полагать, что полномасштабной войны не будет.
"Возможна ли локальная война, на Донбассе, например? Да, она возможна. Эта вероятность - самая высокая с 2015-го года. Она сохраняется примерно со второй половины января и, думаю, где-то до начала марта этот риск будет высоким", - добавил он.
"Означает ли это, что война будет неизбежной? Нет, не значит. Шанс избежать ее есть. И та поддержка, которую получила Украина, и публичная, и военно-техническая, на самом деле является определенным залогом. Но характер войны, ее неизбежность, ее масштаб во многом будет зависеть от того, насколько Украина будет готова к этому и насколько она будет делать реальные шаги по укреплению своей обороноспособности", – подчеркнул Рахманин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И спокойнее и гражданство американское.
Голова без голоса бывает, а голос без головы?
Не будет }{уйла- будет другой полудурок. Пока параша полностью не уничтожена, риск новой войны сохраняется высоким. Поэтому параша должна быть уничтожена превентивным ударом США и НАТО полностью.
А }{уйло при этом попадёт в свой "рай", как оно и мечтает.
Так что пусть особо не расстраивается.
К власти пришли ещё и безмозглые к тому же ...
==================================
є постійний ризик здоїнути від інфаркту інсульту обірваного тромбу,ковіду, посковзнутися і зламати шию,розбити голову подавитися отруїтися продуктами чи алкоголем ,втопитися,згоріти живцем бути збитим автівкою на переході, бути загризеним собаками, зарізаним психом чи **********, забитим електрострумом .
І що з того ??? Нахера воно нам ???
50 на 50. Точно нападе або ні.
В Киеве приземлился военно-транспортный самолёт С-27J Spartan ВВС Литвы.
А вот и ПЗРК Stinger подвезли.