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Новости Война
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Риск локальной войны на Донбассе - самый высокий с 2015 года, - нардеп "Голоса" Рахманин

Риск локальной войны на Донбассе - самый высокий с 2015 года, - нардеп

Вероятность полномасштабной войны остается низкой, а вот риск локального обострения на Донбассе – самый высокий с 2015-го года. Этот риск будет сохраняться до начала марта.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат "Голоса" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Риск полномасштабной войны есть, но он не высок. И он всегда будет сохраняться, пока у нас за забором будет путинская Россия", - сказал он.

По словам Рахманина, есть целый ряд военных, политических и дипломатических оснований полагать, что полномасштабной войны не будет.

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"Возможна ли локальная война, на Донбассе, например? Да, она возможна. Эта вероятность - самая высокая с 2015-го года. Она сохраняется примерно со второй половины января и, думаю, где-то до начала марта этот риск будет высоким", - добавил он.

"Означает ли это, что война будет неизбежной? Нет, не значит. Шанс избежать ее есть. И та поддержка, которую получила Украина, и публичная, и военно-техническая, на самом деле является определенным залогом. Но характер войны, ее неизбежность, ее масштаб во многом будет зависеть от того, насколько Украина будет готова к этому и насколько она будет делать реальные шаги по укреплению своей обороноспособности", – подчеркнул Рахманин.

Автор: 

россия (95352) шоу Шустера (315) Рахманин (120)


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Топ комментарии
+5
Поэтому Устинова уехала рожать в США. Какие же твари... Обычно лояльно отношусь к политическим предпочтениям своих знакомых, но тех, кто проголосует после этого за "Голос" - вычеркну из списка и в морду плюну.
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11.02.2022 23:23
+3
"І він завжди буде зберігатися, поки у нас через паркан буде путінська Росія".
Не будет }{уйла- будет другой полудурок. Пока параша полностью не уничтожена, риск новой войны сохраняется высоким. Поэтому параша должна быть уничтожена превентивным ударом США и НАТО полностью.
А }{уйло при этом попадёт в свой "рай", как оно и мечтает.
Так что пусть особо не расстраивается.
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11.02.2022 23:05
+3
Поэтому рожать сейчас лучше в США.
И спокойнее и гражданство американское.
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11.02.2022 23:05
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І...?
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11.02.2022 23:00 Ответить
Поэтому рожать сейчас лучше в США.
И спокойнее и гражданство американское.
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11.02.2022 23:05 Ответить
Идеальная карьера Устиновой.
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11.02.2022 23:06 Ответить
Я вот теперь думаю...
Голова без голоса бывает, а голос без головы?
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11.02.2022 23:10 Ответить
Дії Росії призвели до єдності в Європі, якої давно не бачили і призвели до спалаху патріотичних настроїв в Україні.
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11.02.2022 23:02 Ответить
а після початку березня треба городи садити))
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11.02.2022 23:04 Ответить
"І він завжди буде зберігатися, поки у нас через паркан буде путінська Росія".
Не будет }{уйла- будет другой полудурок. Пока параша полностью не уничтожена, риск новой войны сохраняется высоким. Поэтому параша должна быть уничтожена превентивным ударом США и НАТО полностью.
А }{уйло при этом попадёт в свой "рай", как оно и мечтает.
Так что пусть особо не расстраивается.
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11.02.2022 23:05 Ответить
Нет слов как это все уже....
К власти пришли ещё и безмозглые к тому же ...
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11.02.2022 23:10 Ответить
Они не сами пришли..за них дауны проголосовали
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11.02.2022 23:17 Ответить
Найшли кого питати.
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11.02.2022 23:11 Ответить
"Ризик повномасштабної війни є, але він не є високим. І він завжди буде зберігатися, поки у нас через паркан буде путінська Росія", - сказав він.
==================================
є постійний ризик здоїнути від інфаркту інсульту обірваного тромбу,ковіду, посковзнутися і зламати шию,розбити голову подавитися отруїтися продуктами чи алкоголем ,втопитися,згоріти живцем бути збитим автівкою на переході, бути загризеним собаками, зарізаним психом чи **********, забитим електрострумом .
І що з того ??? Нахера воно нам ???
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11.02.2022 23:21 Ответить
Поэтому Устинова уехала рожать в США. Какие же твари... Обычно лояльно отношусь к политическим предпочтениям своих знакомых, но тех, кто проголосует после этого за "Голос" - вычеркну из списка и в морду плюну.
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11.02.2022 23:23 Ответить
Дать этому челу винтовку и на фронт Родину защищать.П. ..еть не в окопе сидеть.
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11.02.2022 23:24 Ответить
Я точно можу сказати, краще Рахманіна. Без всяких там заморочок та напуску таємничості та глибокого тіпа аналізу.
50 на 50. Точно нападе або ні.
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11.02.2022 23:31 Ответить
Александр Коваленко@zloy_odessit·4 ч
В Киеве приземлился военно-транспортный самолёт С-27J Spartan ВВС Литвы.

А вот и ПЗРК Stinger подвезли.
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11.02.2022 23:32 Ответить
********* может атаковать в вымышленный ответ на нападение Украины, за спинами ОРДЛО, чтобы взять под контроль ещё несколько регионов на Донбассе и юге. Типа ещё одна Пабеда, чтобы показать всему миру, а на самом деле расейским зомбакам очередной Донбасснаш
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11.02.2022 23:32 Ответить
да пусть попробуют, мешают им кто-ли, че ссутся кацапы. Их позиции как на ладони с Байрактаров с расстояния 50 км (оптика супер), со спутников братьев союзников
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12.02.2022 00:14 Ответить
Наша задача укрепляться вооружением и морально, враг точит зубы.
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12.02.2022 00:20 Ответить
согласен
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12.02.2022 00:26 Ответить
беда Донбасса в том, что оружие нам дали эти, храни их Бог, прости Господи, англосаксы, ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ. Поэтому Донбасс и дальше может говорить по-РУССКИ!! и процветать таким-же способом
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12.02.2022 00:11 Ответить
 
 