Риск локальной войны на Донбассе - самый высокий с 2015 года, - нардеп "Голоса" Рахманин

Вероятность полномасштабной войны остается низкой, а вот риск локального обострения на Донбассе – самый высокий с 2015-го года. Этот риск будет сохраняться до начала марта.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат "Голоса" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Риск полномасштабной войны есть, но он не высок. И он всегда будет сохраняться, пока у нас за забором будет путинская Россия", - сказал он.

По словам Рахманина, есть целый ряд военных, политических и дипломатических оснований полагать, что полномасштабной войны не будет.

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"Возможна ли локальная война, на Донбассе, например? Да, она возможна. Эта вероятность - самая высокая с 2015-го года. Она сохраняется примерно со второй половины января и, думаю, где-то до начала марта этот риск будет высоким", - добавил он.

"Означает ли это, что война будет неизбежной? Нет, не значит. Шанс избежать ее есть. И та поддержка, которую получила Украина, и публичная, и военно-техническая, на самом деле является определенным залогом. Но характер войны, ее неизбежность, ее масштаб во многом будет зависеть от того, насколько Украина будет готова к этому и насколько она будет делать реальные шаги по укреплению своей обороноспособности", – подчеркнул Рахманин.