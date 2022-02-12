"Очень скоро может произойти что-то катастрофическое", - Джонсон назвал ближайшие дни решающими в ситуации вокруг Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 10 февраля на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что в ближайшие дни Европа может столкнуться с крупнейшим кризисом безопасности за последние десятилетия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом сообщает пресс-центр НАТО.

Заявление сделали на фоне информации о возможной подготовке вторжения российских войск в Украину.

"Я думаю, что решение (России о вторжении в Украину) еще не принято. Но это не значит, что очень скоро не может произойти что-то абсолютно катастрофическое. Мы фиксируем сосредоточение огромного количества тактических батальонных групп на границах Украины – 70 или больше. Это, наверное, самый опасный момент: в течение следующих нескольких дней (может начаться) самый большой кризис безопасности, с которым Европа сталкивалась за последние десятилетия, и мы должны справиться с этим правильно", - сказал Джонсон.

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