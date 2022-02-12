"Очень скоро может произойти что-то катастрофическое", - Джонсон назвал ближайшие дни решающими в ситуации вокруг Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 10 февраля на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что в ближайшие дни Европа может столкнуться с крупнейшим кризисом безопасности за последние десятилетия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом сообщает пресс-центр НАТО.
Заявление сделали на фоне информации о возможной подготовке вторжения российских войск в Украину.
"Я думаю, что решение (России о вторжении в Украину) еще не принято. Но это не значит, что очень скоро не может произойти что-то абсолютно катастрофическое. Мы фиксируем сосредоточение огромного количества тактических батальонных групп на границах Украины – 70 или больше. Это, наверное, самый опасный момент: в течение следующих нескольких дней (может начаться) самый большой кризис безопасности, с которым Европа сталкивалась за последние десятилетия, и мы должны справиться с этим правильно", - сказал Джонсон.
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Він же дрочить на Малоросію, у нього навіть стара карта є, на стіні, де Малоросія без доступу до моря
Він же дрочить на Малоросію, у нього навіть стара карта є, на стіні, де Малоросія без доступу до моря
73%, вы - недалёкие подельники Зели Иуды..(
При власти откровенные предатели!
Но самое интересное - те кто их туда допустил, (выбрал) наконец то прочувствуют на всю катушку результат своего тугодумия и жажды популизма.
Так, издание, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, сообщает, что, по информации Вашингтона, вторжению российских войск будут предшествовать ракетные удары и кибератаки.
При этом, как утверждает газета, в Европе со скептицизмом отнеслись к заявлению американской стороны. "В ЕС по-прежнему отказываются верить в это. Это будет такая ошибка <...>. Война дорого обходится", - цитирует издание одного из источников.
В то же время, как указано, участники переговоров сошлись во мнении, что главное сейчас - сохранять единство и быть готовыми с санкциями против Москвы.
Добавим, немецкое издание Der Spiegel также https://www.spiegel.de/politik/deutschland/krise-in-osteuropa-cia-rechnet-mit-russischem-angriff-kommende-woche-a-2e10a45f-b6eb-4b1a-b692-2edc64c04adf сообщает , что Байден на переговорах назвал вероятной датой вторжения войск РФ в Украину 16 февраля. Кроме того, пишет журнал, США предоставили союзникам множество подробностей о подготовке этой атаки: "Были конкретно описаны маршруты русского вторжения, а также отдельные русские части и задачи, которые они должны взять на себя".
Странно.