Посол Евросоюза в Украине Маасикас остается в Киеве, но представительство переходит на дистанционный режим работы

Посол ЕС в Украине Матиас Маасикас остается в Киеве, но представительство Евросоюза в Киеве переходит на дистанционный режим работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в твиттере написал украинский дипломат Константин Елисеев.

Он подчеркнул: "Это не соответствует действительности. Только что общался с Послом ЕС в Украине, моим хорошим другом Матти Маасикасом. Он остается в Киеве и выполняет свои обязанности.

В свою очередь представитель Еврокомиссии Питер Стано в комментарии "Настоящее время" заявил, что глава делегации Европейского союза в Украине Матти Маасикас и основной персонал остаются в Киеве. Представительство переходит на дистанционный режим работы.

Ранее источники Радио Свобода в дипломатических кругах ЕС сообщили, что Матти Маасикас срочно покидает Киев и возвращается в Брюссель. Но эта информация не подтвердилась.

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