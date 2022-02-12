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Посол Евросоюза в Украине Маасикас остается в Киеве, но представительство переходит на дистанционный режим работы

Посол Евросоюза в Украине Маасикас остается в Киеве, но представительство переходит на дистанционный режим работы

Посол ЕС в Украине Матиас Маасикас остается в Киеве, но представительство Евросоюза в Киеве переходит на дистанционный режим работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в твиттере написал украинский дипломат Константин Елисеев.

Он подчеркнул: "Это не соответствует действительности. Только  что общался с Послом ЕС в Украине, моим хорошим другом Матти Маасикасом. Он остается в Киеве и выполняет свои обязанности.

В свою очередь представитель Еврокомиссии Питер Стано в комментарии "Настоящее время" заявил, что глава делегации Европейского союза в Украине Матти Маасикас и основной персонал остаются в Киеве. Представительство переходит на дистанционный режим работы.

Ранее источники Радио Свобода в дипломатических кругах ЕС сообщили, что Матти Маасикас срочно покидает Киев и возвращается в Брюссель. Но эта информация не подтвердилась.

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эвакуация (2064) Евросоюз (17060) Матти Маасикас (98)


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апірация "Святой Валєнтін" отмєняєцца...

...Генерал Івашов - людина з досвідом. Отже, генерал добре усвідомлює, що з початком військових дій ракети і снаряди полетять не тільки в сторону України, але й в сторону Росії. Тобто, одним масованим ударом з України може бути знищена вся залізнична інфраструктура в глибину Росії. Зрештою, за наявності ударних безпілотників ЗСУ може дуже швидко нейтралізувати всі залізничні вузлові станції, на яких обов'язково (обов'язково, бо фронт потребує регулярних поставок) скупчаться ешелони з нафтопродуктами, військовою технікою, ************.

Тепер пригадаємо, що на кордоні з Україною скупчилося приблизно 120 тисяч російських військ. Так, для першого удару і прориву оборони першого ешелону оборони ЗСУ, цих російських сил, можливо, і вистачить. Але! Потрібно ще стільки ж збройних сил для другої хвилі, яка має розширити зону прориву і ще стільки ж російських військ у третьому ешелоні для «зачистки» вже окупованої території. І вся ця сила військ потребує регулярного, щоденного постачання. Навіть харчів. Бо пограбованих українських супермаркетів надовго не вистачить.

А в тилу палають залізничні станції. Зруйновано мости на залізничних і автомобільних магістралях… І ця видуха навряд чи надихатиме пересічних росіян, які надіялися за десять хвилин добігти до Атлантичного океану і помити там чоботи…

Генерал Івашов жодним словом не обмовився про таку перспективу, але думаю, що саме це він мав на увазі під терміном «непоправиме».
https://gobova.blogspot.com/2022/02/blog-post_11.html?zx=e1496021ab61aaa0&fbclid=IwAR03gTRwQRLtougtrZuF-nzNgupEjVlZRPFQl_aS0j-****************
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12.02.2022 01:20 Ответить
вопрос хватит ли у зели яиц бить по территории коцапии
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12.02.2022 09:44 Ответить
Не знаю що насправді потрібно робити у разі наступу збройних сил московії, але на мою думку потрібно зловити та фізично знешкодити усіх керівників антиукраїнських телеканалів, партій, громадських установ та осередків проросійських сил. Щоб не стріляли в спину. Також скерувати збройний опір таким чином щоби це було дуже відчутно цивільному населенню РФ. Тобто із самого початку нападу РФ на Україну нанести бомбові та ракетні удари по найближчих містах на території росії. Ми їм не браття. Не хочу повторювати німецькі тезиси що до совісті, але кацапи їх вже вживають. То й нам не потрібно їх цуратись. Путінські кацапи не люди!
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12.02.2022 01:58 Ответить
Может предательство переходит на дистанционку?
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12.02.2022 16:57 Ответить
 
 