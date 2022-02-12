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ЦРУ назвало 16 февраля возможной датой вторжения России в Украину, - Spiegel

ЦРУ назвало 16 февраля возможной датой вторжения России в Украину, - Spiegel

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

Согласно информации Spiegel, американские спецслужба ЦРУ и военные в течение пятницы сообщили федеральному правительству и другим государствам НАТО о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение может произойти уже в ближайшую среду.

Издание отмечает, что, по словам дипломатов и военных чиновников, Соединенные Штаты предоставили множество деталей о секретных брифингах.

Также были описаны пути вторжения в РФ и подробности о задачах отдельных российских подразделений. Как возможная дата начала вторжения была указана 16 февраля.

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Spiegel пишет: на какой информации основывается срочное предупреждение США, в Берлине не знали. Однако отмечалось, что отчеты США были подробными и подкреплены многими источниками.

Однако, как отмечает издание, нельзя оценить и предусмотреть неизбежность нападения. Однако инсайдеры также считают возможным, что США намеренно распространяли информацию, чтобы воспрепятствовать планам российской атаки.

Западные военные и дипломаты заявили вечером, что спецслужбы США, очевидно, перехватили информацию, что российские власти подготовили наступление военных в следующую среду. Является ли это решением окончательным, пока невозможно сказать с уверенностью.

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вторжение (508) россия (95352)


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Топ комментарии
+109
Беларусы тоже выбрали позор вместо воевать за свою страну. Теперь беларусы будут воевать за Рашку в первых рядах и дохнуть как биомусор. Т же самое про крысчан и даунбаситов. Они живут в позоре но все равно воюют уже в росийской армии. Не хочешь воевать за свою страну будешь воевать за чужую. Притом в чужой армии тобой и твоим сыном будут затыкать все самые горячие точки. В самом деле не москвичей же Х***лу на войну посылать тогда сразу бунты на Рашке пойдут. Я лучше до последнего буду воевать за свой дом чем я и мои дети и мои внуки будут воевать завтра за страну окупанта где то в Сирии, чечне или с Китаем.
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12.02.2022 02:01
+92
У меня есть дети. И так же у меня есть родственники которые вынуждены были бросить свои дома и убежать с маленькой сумкой первой необходимости и начинать жизнь сначала. Потому что если придет Рашка или Украина капитулирует каким либо образом что одно и то самое то жизни в Украине не будет. Придется с Украины выезжать и стать вечным беженцем как сейчас беларусы. А я не в том возрасте чтобы бегать с торбой по миру и жить на подачки. Поетому я буду до последнего уничтожать кацапоидов а так же тех кто с ними сотрудничает
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12.02.2022 02:19
+76
Скорее тебе на горло наступлю чем ты тут свой минск будешь пропихивать. К тому же к твоему сведению НЕТУ БОЛЬШЕ МИНСКА!!! НЕТУ БЕЛАРУСИ!!! Остался один ПОЗОР!!! А беларусы кто не убежал сидят в лагерях и тюрьмах.
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12.02.2022 02:08
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Без підтримки Кримчан і Лугодрну ,.. Путінської ніколи б не захватив ці території , так і тепер.. Все залежить від Українців .
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12.02.2022 14:22 Ответить
Короче танцуем Yves V, Axel Cooper & SHANGUY - Dernière Danse https://youtu.be/cz1z9SsH5Dw https://youtu.be/cz1z9SsH5Dw

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12.02.2022 13:51 Ответить
Доречі, англійські протикорабельні ракети вже в Одесі.
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12.02.2022 13:52 Ответить
Деже страшно читати подібні новини...
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12.02.2022 14:26 Ответить
Это для того и делается чтоб ты боялся, сеять панику, хаос, чтоб люди уезжали из страны ...
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12.02.2022 14:47 Ответить
Киев уже полупустой...
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12.02.2022 15:21 Ответить
не свисти, кацап. То у тебя сквозняк в жопе после Равшана
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12.02.2022 15:32 Ответить
Странный народец в Украине. Жопу рвут типа будут воевать а защищать права, Конституцию слабо. Отдать последние трусы ворам в законе и рваться на войну. Патология
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12.02.2022 14:33 Ответить
не писайся, кацап, все будет норм, и у тебя рамзанка приласкает
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12.02.2022 15:33 Ответить
странный, голосовали за дешевый газ, а получили еще одну платежку за газ
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12.02.2022 15:45 Ответить
Держитесь! На следующей неделе в аэропорту встречаю беженку, которая бежит от российской агрессии из Киева к своей сестре в Ригу (НАТО!). Тупым ватникам наверное приятно будет знать, что убежище она находит у своей сестры, которая получила гражданство РФ для того, чтобы раньше выйти на ПЕНСИЮ! Тупые КАЦАПЫ, ВЫ БУДЕТЕ КОРМИТЬ украинскую беженку из СВОЕГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА! Скажите спасибо **ЙЛУ, дебилы бл*ядь! Эта пенсионерка СЕКУНДЫ не работала на паРАШУ!
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12.02.2022 14:38 Ответить
Шо зря переживать! Нападут будем все увидеть.... Говна им пирога.
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12.02.2022 15:30 Ответить
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12.02.2022 15:52 Ответить
. Блн. Как говорил Самый умный'спокойствие... Только спокойствие, " истерика нас не спасет. НАШЕмнение никто не спросил. Но судя.. 6 палата не у нас. Может есть таблетки какие.... Типа" освободитель Всея-всея Руси" от хохложидовскихпольскобеларусскихукраинонемецких оккупантов? Извините другие нации перечислять вообще не читабельно. Ну вроде лекарства какие есть?
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12.02.2022 16:10 Ответить
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12.02.2022 16:26 Ответить
Ну так, -- из той же статьи
Spiegel:

На какой информации основано резкое предупреждение США, в Берлине изначально не знали. Однако было сказано, что отчеты США были очень подробными и подтверждались многими источниками. Тем не менее, по линии нельзя оценить и предугадать для себя, неминуема ли атака. Момент времени около середины февраля долгое время считался правдоподобным. Однако инсайдеры также считают, что США преднамеренно распространяли информацию, чтобы сорвать российские планы нападения.
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12.02.2022 17:20 Ответить
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/krise-in-osteuropa-cia-rechnet-mit-russischem-angriff-kommende-woche-a-2e10a45f-b6eb-4b1a-b692-2edc64c04adf?fbclid=IwAR311dLEB1Z853n-qd6LsDDxElKeBp_deEwf9PQGSdafzqIGiqT7ycXii1Y https://www.spiegel.de/politik/deutschland/krise-in-osteuropa-cia-rechnet-mit-russischem-angriff-kommende-woche-a-2e10a45f-b6eb-4b1a-b692-2edc64c04adf?fbclid=IwAR311dLEB1Z853n-qd6LsDDxElKeBp_deEwf9PQGSdafzqIGiqT7ycXii1Y

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12.02.2022 17:21 Ответить
Ось тільки читав на цапівському сайті свіжу новину, що "биндєравци начали абстел данецка, аерапорт сегодня абстреляли 152 мм снарядами, взриви слишалі ва всьом городе. Нацианалисти аткріта правацируют рассею-матушку к к введению миратворцев и защіти рассиян"
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12.02.2022 18:27 Ответить
Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу. Джерело:
Цей "напад" Расії щось унікальне - нападають, нападають, скоро всеруться від нападу швидкої Насті
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12.02.2022 19:48 Ответить
Вічно в стані війни, економічна криза, треба затягнути пояси - десь ми таке вже чули. Цікаво тільки, яким боком від цього виграє Європа та Штати. Але. Ми запам'ятали. 16 лютого. Чекаємо "вторгнення". Чи може знову дату перенесуть?
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12.02.2022 20:29 Ответить
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13.02.2022 00:44 Ответить
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