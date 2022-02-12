Канадцы в Украине должны немедленно уехать из страны, - министр иностранных дел Жоли
Все граждане Канады должны безотлагательно покинуть Украину из-за угрозы российской агрессии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Оттаве заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
"В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и тщательно следить за ситуацией, я призываю всех канадцев в Украине провести необходимую подготовку, чтобы немедленно покинуть страну", - сказала Жоли.
Она подчеркнула, что "нашим высоким приоритетом является безопасность канадцев". "Наш дипломатический и консульский персонал остается доступным и готовым к предоставлению гражданам Канады помощи при необходимости. Однако наша способность делать это может быть существенно ограниченной", - отметила министр.
Жоли напомнила, что с начала февраля "мы призываем канадцев избегать путешествий в Украину из-за постоянных российских угроз и риска вооруженного конфликта".
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Ніхто не відраював і не лякав.
Вона наголосила, що "нашим найвищим пріоритетом є безпека канадців". Джерело:
Промовчу.
Ти не вказуй, умніца, хто що має робити. Досить вже того, що два роки керуєте життями людей, залізли мало не в ліжка до них. З ким зустрічатися, скільки, де, як, коли ... і т.д.
хтось одно з вас трех бреше, мабуть ольгія жмурдовська..
или нам априрори отвели роль жертвенной овцы , после раздела которой можно сесть за обеденый стол и отведать ягнятины
почему никто из нашего МИДа не задаст этот вопрос правительствам западных стран ?
в каком роддоме вас дебилов рожают ?
мене обматюкав за те, шо потім сам лайкнув )))
але міністр - е міністр незалежно від того то е він чи вона.
тверда рука в його сраці? - то його спокійний сон...
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/23/7321385/
Тим дивнішою видається ситуація, коли багато країн надають Україні летальну зброю, а Канади у цьому списку немає.
І це при тому, що 18 січня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спільного брифінгу зі своїм колегою Дмитром Кулебою запевнила, що уряд її країни найближчим часом прийме рішення про надання Києву летального озброєння. Проте вже за тиждень, 26 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що зброї не надасть, натомість оголосив про збільшення фінансової допомоги в межах існуючих програм, додаткову передачу засобів захисту для військовослужбовців, а також розширення тренувальної місії канадських військових Unifier.
Це все ж наслідки провальної політики зеленського.
Він не вміє знаходити спільну мову.
Зараз нам помагають ВСУПЕРЕЧ.
https://youtu.be/3WgfGcNiMVY