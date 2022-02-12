Канадцы в Украине должны немедленно уехать из страны, - министр иностранных дел Жоли

Все граждане Канады должны безотлагательно покинуть Украину из-за угрозы российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Оттаве заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и тщательно следить за ситуацией, я призываю всех канадцев в Украине провести необходимую подготовку, чтобы немедленно покинуть страну", - сказала Жоли.

Она подчеркнула, что "нашим высоким приоритетом является безопасность канадцев". "Наш дипломатический и консульский персонал остается доступным и готовым к предоставлению гражданам Канады помощи при необходимости. Однако наша способность делать это может быть существенно ограниченной", - отметила министр.

Жоли напомнила, что с начала февраля "мы призываем канадцев избегать путешествий в Украину из-за постоянных российских угроз и риска вооруженного конфликта".

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