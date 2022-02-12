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Новости Агрессия России против Украины Война
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Канадцы в Украине должны немедленно уехать из страны, - министр иностранных дел Жоли

Канадцы в Украине должны немедленно уехать из страны, - министр иностранных дел Жоли

Все граждане Канады должны безотлагательно покинуть Украину из-за угрозы российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Оттаве заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и тщательно следить за ситуацией, я призываю всех канадцев в Украине провести необходимую подготовку, чтобы немедленно покинуть страну", - сказала Жоли.

Она подчеркнула, что "нашим высоким приоритетом является безопасность канадцев". "Наш дипломатический и консульский персонал остается доступным и готовым к предоставлению гражданам Канады помощи при необходимости. Однако наша способность делать это может быть существенно ограниченной", - отметила министр.

Жоли напомнила, что с начала февраля "мы призываем канадцев избегать путешествий в Украину из-за постоянных российских угроз и риска вооруженного конфликта".

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Канада (2073) эмиграция (141) Жоли Мелани (55)


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Топ комментарии
+15
мне очень интересно , а почему американцы , канадцы , немцы и др не призывают своих граждан покинуть территорию Рашки - ведь война будет между Рашкой и Украиной и соответственно Украина может обстреливать Маскву и Питер , где находяться граждане сих стран ?

или нам априрори отвели роль жертвенной овцы , после раздела которой можно сесть за обеденый стол и отведать ягнятины

почему никто из нашего МИДа не задаст этот вопрос правительствам западных стран ?
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12.02.2022 01:48
+14
Придурок... Твой цирковой цуцык сорвал ракетный военный гос . заказ... Чем "стрелять" собрался???
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12.02.2022 02:56
+12
відповідь дуже проста - кацапи не для нападу на кацапію сбирають війско на кордонах України - вгадай на кого вони збираються напасти, довбень?
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12.02.2022 02:03
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Я летіла весною 2015 в Україну, коли точилися розмови про введення воєнного стану.
Ніхто не відраював і не лякав.

Вона наголосила, що "нашим найвищим пріоритетом є безпека канадців". Джерело:

Промовчу.

Ти не вказуй, умніца, хто що має робити. Досить вже того, що два роки керуєте життями людей, залізли мало не в ліжка до них. З ким зустрічатися, скільки, де, як, коли ... і т.д.
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12.02.2022 01:47 Ответить
а злата казала шо не летіла..
хтось одно з вас трех бреше, мабуть ольгія жмурдовська..
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12.02.2022 04:54 Ответить
А В зЄЛЙЛА ОЧКО ТО ЖЄЛЄЗНЕ. ,не попереджеюдть українців про загрози, не змітають українці полиці супур маркетів.
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12.02.2022 09:18 Ответить
мне очень интересно , а почему американцы , канадцы , немцы и др не призывают своих граждан покинуть территорию Рашки - ведь война будет между Рашкой и Украиной и соответственно Украина может обстреливать Маскву и Питер , где находяться граждане сих стран ?

или нам априрори отвели роль жертвенной овцы , после раздела которой можно сесть за обеденый стол и отведать ягнятины

почему никто из нашего МИДа не задаст этот вопрос правительствам западных стран ?
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12.02.2022 01:48 Ответить
Хороше і логічне запитання.
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12.02.2022 01:50 Ответить
відповідь дуже проста - кацапи не для нападу на кацапію сбирають війско на кордонах України - вгадай на кого вони збираються напасти, довбень?
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12.02.2022 02:03 Ответить
отвечаю тебе даун , а мы украинцы будем стрелять по маскальской территории или будем как при пархатом кондитере только принимать прилёты с их территории

в каком роддоме вас дебилов рожают ?
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12.02.2022 02:08 Ответить
баран ґолосливий.
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12.02.2022 02:10 Ответить
Ой, як неочікувано.. Завжди думав що ти вівця ))
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12.02.2022 08:07 Ответить
Придурок... Твой цирковой цуцык сорвал ракетный военный гос . заказ... Чем "стрелять" собрался???
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12.02.2022 02:56 Ответить
це одна і та ж сама особа - тому я одружений 2гий раз
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12.02.2022 03:05 Ответить
Мирослав Грабовски - ти ***** неадекватен...
мене обматюкав за те, шо потім сам лайкнув )))
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12.02.2022 04:38 Ответить
Все правильно. Кажись 22 июня 41-го по Берлину пришлась ответка. Результаты, правда, неясны. Кажись покидали бомбы куда попало. Точно не знаю, вернулись хоть все назад.
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12.02.2022 10:20 Ответить
свинья кацапская ты будешь стрелять только свои говном на толчке -
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13.02.2022 06:13 Ответить
Потому что будет атака из лугандонии в сторону пмр что бы отрезать нас от моря и соединить с крымом потом рехферендум по быстрому.гному вся Украина не нужна особенно западная.я думаю в пмр перекинули не одну дрг
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12.02.2022 06:04 Ответить
Может потому что правительствам западных стран известно, что Украине нечем обстреливать маскву и тем более питер, а наш МИД об этом не а курсе
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12.02.2022 10:35 Ответить
вона не "міністерка", а міністр - закінчуте вже словоблудство
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12.02.2022 02:57 Ответить
Згоден. В усьому світі навпаки почали гендерно нейтральні назви професій. А в нас "археологіня", "міністерка" і т.д.
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12.02.2022 04:38 Ответить
"гендерно нейтральні назви" мені до сраці,
але міністр - е міністр незалежно від того то е він чи вона.
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12.02.2022 04:43 Ответить
Дійсно. Мені теж не подобається. То якесь знущання. Звучить дико.
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12.02.2022 08:32 Ответить
міністерка, посолка, представнюковша ....
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12.02.2022 03:12 Ответить
Shut th f up already you drunk cock skr!
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12.02.2022 03:34 Ответить
бачу підмавпу рижу - сама нікуди не пійде і іншім не дасть.
тверда рука в його сраці? - то його спокійний сон...
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12.02.2022 04:21 Ответить
До речі, правильно казати "членкиня". Членкиня Наглядової ради тощо.
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12.02.2022 10:22 Ответить
Ми критикуємо Німеччину за відмову поставляти нам зброю. Але Канада, в якій велика діаспора, теж відмовилася надавати нам зброю.
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12.02.2022 04:35 Ответить
в зелений цирк не ходити не пробували?
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12.02.2022 04:50 Ответить
при чому цирк? Є факти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/23/7321385/
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12.02.2022 05:00 Ответить
Канада та її уряд відомі своєю проукраїнською позицією та критикою дій РФ.

Тим дивнішою видається ситуація, коли багато країн надають Україні летальну зброю, а Канади у цьому списку немає.

І це при тому, що 18 січня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спільного брифінгу зі своїм колегою Дмитром Кулебою запевнила, що уряд її країни найближчим часом прийме рішення про надання Києву летального озброєння. Проте вже за тиждень, 26 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що зброї не надасть, натомість оголосив про збільшення фінансової допомоги в межах існуючих програм, додаткову передачу засобів захисту для військовослужбовців, а також розширення тренувальної місії канадських військових Unifier.
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12.02.2022 05:02 Ответить
Канада - славна страна за виключенням декількох ублюдків...
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12.02.2022 05:11 Ответить
Може вона й славна. Але по справжньому як славні країни ведуть себе кріїни Балтії, Британія, США. А в цьому випадку поведінка Канади нічим не відрізняється від Німеччини, Франції та Ізраїлю. Ізраїль, хоча його основному ворогу Ірану постачає зброю РФ, все одно дуже любить Росію.
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12.02.2022 05:25 Ответить
Певно з ними наша влада не співпрацює.
Це все ж наслідки провальної політики зеленського.
Він не вміє знаходити спільну мову.
Зараз нам помагають ВСУПЕРЕЧ.
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12.02.2022 08:34 Ответить
у зеленского не провальная политика а сознательная саботажная
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13.02.2022 06:17 Ответить
перепрошую не просто цирк , а зелений
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12.02.2022 05:18 Ответить
Кому було б добре ? Моцкалям ?
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12.02.2022 08:42 Ответить
Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины

https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
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12.02.2022 09:21 Ответить
им не надо лагеря. они просто хотят нас растворить в себе. в Раше уже большинство населения мусульмале. А тут, представь, страна с христианским ЕВРОПЕЙСКИМ где то на 90% населением.
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12.02.2022 17:35 Ответить
ни хрена вам кацапам не обломится в Украине
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13.02.2022 06:18 Ответить
прикинь как щяс в Крыму чечены у нас будут танцевать
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13.02.2022 16:03 Ответить
vsі кажyть караyл а зеля чикає svоїх vизvолителіv, томy і тормозить vsе неvже не vидно по діяx, готyйтеsь до шашликіv svяткyvати прихід пyтлера це vін так дyмає падл-
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12.02.2022 09:37 Ответить
уссалася
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12.02.2022 13:19 Ответить
А когда уже в Украине объявят что граждане ********** должны покинуть Украину
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12.02.2022 14:37 Ответить
А НАМ ПОТОМ НЕ НАДО !)
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13.02.2022 00:19 Ответить
те кто выехал могут уже не возвращаться пусть во Льве сидят - даже после нашей победы
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13.02.2022 06:20 Ответить
 
 