Главные новости 11 февраля: США о вероятном нападении РФ, против канала "НАШ" ввели санкции
США считают, что Россия может атаковать Украину уже в ближайшие дни, несколько стран посоветовали своим гражданам уехать из Украины, СНБО ввел санкции против телеканала НАШ - главные новости 11 февраля.
США считают, что Россия может атаковать Украину уже в ближайшие дни
Россия может начать вторжение, не дожидаясь завершения зимних олимпийских игр в Пекине, - говорит советник президента США Байдена по безопасности Салливан. Западная пресса пишет: Байден предупредил союзников, что Путин может осуществить вторжение уже в ближайшие дни. Называют две возможные даты – 15 или 16 февраля.
Премьер Великобритании Джонсон назвал ближайшие дни решающими в ситуации вокруг Украины. "Очень скоро может произойти что-то катастрофическое", - считает он.
На завтра запланированы телефонные переговоры Путина и Байдена, а также Путина и Макрона.
В Киеве утвержден план эвакуации населения.
Несколько стран посоветовали своим гражданам уехать из Украины
Выехать как можно быстрее своим гражданам советуют США, Нидерланды, Великобритания, Дания, Латвия, Израиль, Норвегия, Япония, Южная Корея и Канада.
СМИ сообщили, что Киев покинул глава делегации ЕС в Украине Маасикас. Позже выяснилось, что он никуда не уезжает. Но представительство переходит на дистанционный режим работы.
В территориальной обороне будут 2 млн украинцев
"Количество членов территориальной обороны должно достичь двух миллионов граждан нашей страны, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости", – говорит секретарь СНБО Данилов.
Санкции против телеканала НАШ
Санкции ввели против всех компаний, через которые вещает телеканал. Ограничения будут действовать в течение 5 лет.
Трубицына арестовали, Кузьминых – не смогли
Депутата Киевсовета Трубицына, пойманного на взятке, отправили за решетку с возможностью выйти под залог в 14 миллионов 886 тысяч гривен. Нардепу Кузьминых, которого тоже поймали на взятке, избрать меру пресечения не смогли - заседание перенесли на 14 февраля.
ДТП с кортежем Ярославского: "водителю-стрелочнику" изменили подозрение
Полиция приступила к новому производству - за сокрытие преступления. Водителю, взявшему на себя вину в ДТП, изменили подозрение. Он не выходит на связь, скрываясь от следствия.
Украинский спортсмен Гераскевич устроил на Олимпиаде протест против войны
Скелетонист Владислав Гераскевич развернул плакат с надписью "No war in Ukraine".
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Конкретнее "МЫ" это кто? Еще перед подписание т.н. минских соглашений в феврале 2015 года Огрызко и Климкин не для протокола дали понять, что это игра в "долгую" и выполнять их обе стороны не собираются. Состояние - ни войны ни мира.
Что делают сейчас глава государства Ермак и как-бы президент Зеленский? Правильно - них...я. 100500-й отпуск, лыжи, пляж, морда в телевизор не влазит, зашквары- когда заниматься страной?
В дипломатии видосики и бла-бла не прокатывают- ведь это "искусство возможного",
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые родины стоят" - песнь-агитка советского времени.
Однако, в настоящее вреям тучи счущаются не над Амуром, а над российской Госдумой с Володиным, ибо со здания Госдумы ВДРУГ обрушились строительные леса, придавив несколько автомобилей слуг народных:
"А сегодня, меньше часа назад, напротив входа в Госдуму, на стоящем напротив здании обрушились строительные леса, придавив несколько машин. Какие-то недобрые знаки для Думы."
https://maxpark.com/community/7285/content/7551122
То есть вот как только в Госдуме решили предложить официальную военную помощь ЛДНР, так там строительные леса и обрушились.
А Зюганов, глава коммунистов РФ (это те городские сумасшедшие, которые ходят на демонстрации с красными флагами И иконами одновременно) попал в больницу. ПРВЕНТИВНО (это так арест в РФ называется):
"Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу для профилактики, сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко.
Об этом Ющенко заявил в пятницу "Интерфаксу". Он отметил, что данное решение принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств.
Ющенко пояснил, что Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как в силу своей должности он контактирует со многими людьми, кроме того, "в последнее время у него были признаки простудного заболевания"."
https://www.interfax.ru/russia/821580
Не знаю, на одном этаже с Жириком Зюганов срок мотает или на другом, но вот такие дела.
Таким образом, строительные леса обрушиваются на тех и в больнички попадают те, кто потеряли доходы от траффика метамфетаминов ЛДНР.
Очень, очень беспокоюсь за задоровье Владимира Вольфовича, как бы вместо бомбежки Киева ему не пришлось дооживать сои дни полным инвалидом после ИВЛ.
Сожалею.
Совпадение? Не думаю.