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Новости Война
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Главные новости 11 февраля: США о вероятном нападении РФ, против канала "НАШ" ввели санкции

Главные новости 11 февраля: США о вероятном нападении РФ, против канала

США считают, что Россия может атаковать Украину уже в ближайшие дни, несколько стран посоветовали своим гражданам уехать из Украины, СНБО ввел санкции против телеканала НАШ - главные новости 11 февраля.

США считают, что Россия может атаковать Украину уже в ближайшие дни

Россия может начать вторжение, не дожидаясь завершения зимних олимпийских игр в Пекине, - говорит советник президента США Байдена по безопасности Салливан. Западная пресса пишет: Байден предупредил союзников, что Путин может осуществить вторжение уже в ближайшие дни. Называют две возможные даты – 15 или 16 февраля.

Премьер Великобритании Джонсон назвал ближайшие дни решающими в ситуации вокруг Украины. "Очень скоро может произойти что-то катастрофическое", - считает он.

На завтра запланированы телефонные переговоры Путина и Байдена, а также Путина и Макрона.

В Киеве утвержден план эвакуации населения.

Несколько стран посоветовали своим гражданам уехать из Украины

Выехать как можно быстрее своим гражданам советуют США, Нидерланды, Великобритания, Дания, Латвия, Израиль, Норвегия, Япония, Южная Корея и Канада.

СМИ сообщили, что Киев покинул глава делегации ЕС в Украине Маасикас. Позже выяснилось, что он никуда не уезжает. Но представительство переходит на дистанционный режим работы.

В территориальной обороне будут 2 млн украинцев

"Количество членов территориальной обороны должно достичь двух миллионов граждан нашей страны, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости", – говорит секретарь СНБО Данилов.

Санкции против телеканала НАШ

Санкции ввели против всех компаний, через которые вещает телеканал. Ограничения будут действовать в течение 5 лет.

Трубицына арестовали, Кузьминых – не смогли

Депутата Киевсовета Трубицына, пойманного на взятке, отправили за решетку с возможностью выйти под залог в 14 миллионов 886 тысяч гривен. Нардепу Кузьминых, которого тоже поймали на взятке, избрать меру пресечения не смогли - заседание перенесли на 14 февраля.

ДТП с кортежем Ярославского: "водителю-стрелочнику" изменили подозрение

Полиция приступила к новому производству - за сокрытие преступления. Водителю, взявшему на себя вину в ДТП, изменили подозрение. Он не выходит на связь, скрываясь от следствия.

Украинский спортсмен Гераскевич устроил на Олимпиаде протест против войны

Скелетонист Владислав Гераскевич развернул плакат с надписью "No war in Ukraine".

Автор: 

Олимпиада (1136) россия (95352) санкции (11254) СНБО (4430) США (26381) эвакуация (2064) Ярославский Александр (182) телевидение (897) тероборона (337) Кузьминых Сергей (38) Трубицын (35)


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Топ комментарии
+7
Согласен, такая вата как ты второй термин Пороха точно не переживет.
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12.02.2022 06:38
+6
...Уже накапитулировал минскими так, что мы разгрести не можем...

Конкретнее "МЫ" это кто? Еще перед подписание т.н. минских соглашений в феврале 2015 года Огрызко и Климкин не для протокола дали понять, что это игра в "долгую" и выполнять их обе стороны не собираются. Состояние - ни войны ни мира.
Что делают сейчас глава государства Ермак и как-бы президент Зеленский? Правильно - них...я. 100500-й отпуск, лыжи, пляж, морда в телевизор не влазит, зашквары- когда заниматься страной?
В дипломатии видосики и бла-бла не прокатывают- ведь это "искусство возможного",
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12.02.2022 06:36
+5
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12.02.2022 02:23
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американцы я не знаю кто вас там, информирует, но уровень подготовки армии рф. равен нулю,,, знаю не по наслышке
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12.02.2022 02:14 Ответить
Про наземное вторжение тоже имею сомнения. Максимум Рашка разбомбит ракетами несколько школ и больниц и заявит что нужны переговоры и начнет опять давить на капитуляцию
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12.02.2022 02:50 Ответить
Навфіть хрен цилих,похрену скільки дестих , наші вояки и будуть воювати за Україну1
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12.02.2022 07:33 Ответить
Ну ясен пень! Тебя-то информируют уж точно не те лохи что американцев
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12.02.2022 09:13 Ответить
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12.02.2022 02:23 Ответить
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12.02.2022 02:58 Ответить
Бред. Каким образом Рашка сменит власть в Украине? Для етого Рашке как минимум нужно дайти до киева прокладывая дорогу сотнями тысяч трупов росийских солдат. Да и пока они дойдут до Киева то те на кого Рашка хочет сменить власть уже будут висеть на столбах. Так как при первых обстрелах Жопоблок будем отлавливать и уничтожать как агентов окупантов которые призывали путина ввести войска в Украину.
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12.02.2022 03:04 Ответить
...Уже накапитулировал минскими так, что мы разгрести не можем...

Конкретнее "МЫ" это кто? Еще перед подписание т.н. минских соглашений в феврале 2015 года Огрызко и Климкин не для протокола дали понять, что это игра в "долгую" и выполнять их обе стороны не собираются. Состояние - ни войны ни мира.
Что делают сейчас глава государства Ермак и как-бы президент Зеленский? Правильно - них...я. 100500-й отпуск, лыжи, пляж, морда в телевизор не влазит, зашквары- когда заниматься страной?
В дипломатии видосики и бла-бла не прокатывают- ведь это "искусство возможного",
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12.02.2022 06:36 Ответить
Согласен, такая вата как ты второй термин Пороха точно не переживет.
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12.02.2022 06:38 Ответить
Наша сама ініціювала референдум. Не помітила...не чудіть.
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12.02.2022 07:46 Ответить
Ню,ню говоришь. Армия и страна 14 года и армия и страна 22 года это две очень и очень большая разница.
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12.02.2022 07:52 Ответить
Так ,что коммуналку можно уже не оплачивать?
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12.02.2022 04:18 Ответить
"Над границей тучи ходят хмуро,

Край суровый тишиной объят.

У высоких берегов Амура

Часовые родины стоят" - песнь-агитка советского времени.

Однако, в настоящее вреям тучи счущаются не над Амуром, а над российской Госдумой с Володиным, ибо со здания Госдумы ВДРУГ обрушились строительные леса, придавив несколько автомобилей слуг народных:
"А сегодня, меньше часа назад, напротив входа в Госдуму, на стоящем напротив здании обрушились строительные леса, придавив несколько машин. Какие-то недобрые знаки для Думы."
https://maxpark.com/community/7285/content/7551122

То есть вот как только в Госдуме решили предложить официальную военную помощь ЛДНР, так там строительные леса и обрушились.

А Зюганов, глава коммунистов РФ (это те городские сумасшедшие, которые ходят на демонстрации с красными флагами И иконами одновременно) попал в больницу. ПРВЕНТИВНО (это так арест в РФ называется):
"Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу для профилактики, сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

Об этом Ющенко заявил в пятницу "Интерфаксу". Он отметил, что данное решение принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств.

Ющенко пояснил, что Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как в силу своей должности он контактирует со многими людьми, кроме того, "в последнее время у него были признаки простудного заболевания"."
https://www.interfax.ru/russia/821580

Не знаю, на одном этаже с Жириком Зюганов срок мотает или на другом, но вот такие дела.

Таким образом, строительные леса обрушиваются на тех и в больнички попадают те, кто потеряли доходы от траффика метамфетаминов ЛДНР.

Очень, очень беспокоюсь за задоровье Владимира Вольфовича, как бы вместо бомбежки Киева ему не пришлось дооживать сои дни полным инвалидом после ИВЛ.
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12.02.2022 06:35 Ответить
Зачем это здесь?
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12.02.2022 08:51 Ответить
Вы не поняли?
Сожалею.
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12.02.2022 09:44 Ответить
рашисты готовятся к нападению, а ******** зе, устраивает судилища над порошенко, покупает на миллиарды сверхдорогущие электровозы, обещает бабушкам смартфоны. И как после всего этого, можно считать его здоровым на голову?!
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12.02.2022 06:56 Ответить
Не тронь говно- вонять не будет?
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12.02.2022 07:34 Ответить
Это угроза? Какое борзое говно...
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12.02.2022 08:11 Ответить
Скажите, Шурик, а почему от вас просто смердит рязанскими портками, тамбовскими онучами и вологодскими лаптями, как из параши? Уж не пензюк ли вы?
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12.02.2022 08:41 Ответить
Шурик, до вашего появления не смердело.
Совпадение? Не думаю.
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12.02.2022 08:48 Ответить
Нравится жить в говне?)
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12.02.2022 08:46 Ответить
Ето яво родина. Чаво не панятна то?
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12.02.2022 08:47 Ответить
Дочекались що *********** канал закрили наступний украіна 24потрібно закрить на цей канал поперелазили всі ********** гниди з закритих каналів і продовжують пропоганду *****
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12.02.2022 07:44 Ответить
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12.02.2022 08:00 Ответить
Советских. Русских вообще нет и не было никогда.
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12.02.2022 08:13 Ответить
"Наш" Зеленский закрыл своим указом на 5 лет,он что такой болван ,что не догадывается ,что ему осталось максимум 2 года и это если повезет..
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12.02.2022 09:29 Ответить
а ты что против что бы закрыли эти ваши каналы на 5-ть лет?
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13.02.2022 06:24 Ответить
Долго они воняли.
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12.02.2022 11:30 Ответить
 
 