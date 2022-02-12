Главные новости 11 февраля: США о вероятном нападении РФ, против канала "НАШ" ввели санкции

США считают, что Россия может атаковать Украину уже в ближайшие дни, несколько стран посоветовали своим гражданам уехать из Украины, СНБО ввел санкции против телеканала НАШ - главные новости 11 февраля.

США считают, что Россия может атаковать Украину уже в ближайшие дни

Россия может начать вторжение, не дожидаясь завершения зимних олимпийских игр в Пекине, - говорит советник президента США Байдена по безопасности Салливан. Западная пресса пишет: Байден предупредил союзников, что Путин может осуществить вторжение уже в ближайшие дни. Называют две возможные даты – 15 или 16 февраля.

Премьер Великобритании Джонсон назвал ближайшие дни решающими в ситуации вокруг Украины. "Очень скоро может произойти что-то катастрофическое", - считает он.

На завтра запланированы телефонные переговоры Путина и Байдена, а также Путина и Макрона.

В Киеве утвержден план эвакуации населения.

Несколько стран посоветовали своим гражданам уехать из Украины

Выехать как можно быстрее своим гражданам советуют США, Нидерланды, Великобритания, Дания, Латвия, Израиль, Норвегия, Япония, Южная Корея и Канада.

СМИ сообщили, что Киев покинул глава делегации ЕС в Украине Маасикас. Позже выяснилось, что он никуда не уезжает. Но представительство переходит на дистанционный режим работы.

В территориальной обороне будут 2 млн украинцев

"Количество членов территориальной обороны должно достичь двух миллионов граждан нашей страны, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости", – говорит секретарь СНБО Данилов.

Санкции против телеканала НАШ

Санкции ввели против всех компаний, через которые вещает телеканал. Ограничения будут действовать в течение 5 лет.

Трубицына арестовали, Кузьминых – не смогли

Депутата Киевсовета Трубицына, пойманного на взятке, отправили за решетку с возможностью выйти под залог в 14 миллионов 886 тысяч гривен. Нардепу Кузьминых, которого тоже поймали на взятке, избрать меру пресечения не смогли - заседание перенесли на 14 февраля.

ДТП с кортежем Ярославского: "водителю-стрелочнику" изменили подозрение

Полиция приступила к новому производству - за сокрытие преступления. Водителю, взявшему на себя вину в ДТП, изменили подозрение. Он не выходит на связь, скрываясь от следствия.

Украинский спортсмен Гераскевич устроил на Олимпиаде протест против войны

Скелетонист Владислав Гераскевич развернул плакат с надписью "No war in Ukraine".