С начала суток российские войска на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Песков из гранатометов, - штаб ООС
С начала текущих суток российские оккупационные войска на Донбассе произвели обстрел украинских позиций в н.п. Пески (Донецкая обл.) из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, без потерь. За прошедшие сутки зафиксировано 7 нарушений режима тишины, ранен украинский военнослужащий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
"По состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Песков противник вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", говорится на старице Facebook в субботу.
Прошедшие сутки противник 7 раз нарушил режим тишины, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий.
Отмечается, что близ Марьинки российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-17.
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миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 11 февраля 2022 года.
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд
по состоянию на 19:30 10 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности.
Официальной версией является текст на английском языке
Краткое изложение
- В Донецкой области СММ зафиксировала 738 нарушений режима прекращения огня (в т. ч. 156 взрывов), из которых 277, по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности. За предыдущий отчетный период зафиксировано 27 нарушений.
- В Луганской области Миссия зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня (все взрывы). За предыдущий отчетный период зафиксировано 224 нарушения.
- У неподконтрольной правительству Мануйловки Донецкой области произошли взрывы рядом с патрулем СММ.
- Возле неподконтрольной правительству Старомихайловки Донецкой области, по оценке, по мини‑БПЛА СММ стреляли из стрелкового оружия, а еще один мини‑БПЛА потеряли из-за воздействия помех сигналу у неподконтрольного правительству Лозового Донецкой области.
- Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
- СММ осуществляла мониторинг функционирования и ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
- Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 4 КПВВ, а также на 4 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
- Наблюдатели посетили 2 пункта пропуска на границе в Луганской области.
- СММ посетила неконтролируемый правительством пункт пропуска на границе в Донецкой области.
- Миссия так же осуществляла мониторинг ситуации с безопасностью на востоке и юго-востоке Херсонской области.
- Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали, в том числе на 2 блокпостах вооруженных формирований около Новоазовска и Старомихайловки Донецкой области.
- БПЛА СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS (по оценке, вследствие предположительного глушения).