С начала суток российские войска на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Песков из гранатометов, - штаб ООС

С начала текущих суток российские оккупационные войска на Донбассе произвели обстрел украинских позиций в н.п. Пески (Донецкая обл.) из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, без потерь. За прошедшие сутки зафиксировано 7 нарушений режима тишины, ранен украинский военнослужащий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"По состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Песков противник вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", говорится на старице Facebook в субботу.

Прошедшие сутки противник 7 раз нарушил режим тишины, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий.

Отмечается, что близ Марьинки российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-17.

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