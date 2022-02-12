За сутки в Украине зафиксировано 38 212 новых случаев заболевания коронавирусом. 265 человек умерло, 19 943 - поправилось, - Минздрав

По состоянию на утро субботы, 12 февраля, в Украине зафиксировано 38 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровели 19 943 человека, 265 умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Свыше 31 млн прививок от COVID-19 сделано в Украине с начала вакцинальной кампании. За сутки 11 февраля в Украине: зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 029, медработников – 864). 74 038 лиц были вакцинированы против COVID-19, первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286 человек, дополнительную дозу получили 725 человек, бустерную дозу – 20 767. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 753 человека, летальных исходов – 265; поправилось - 19 943 человека", - отмечается в сообщении ведомства.

Читайте также: Сейчас высок риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом, что может иметь длительные последствия для здоровья, - Ляшко. ВИДЕО

Днем ранее, 11 февраля за сутки выявили 41 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 февраля - 41 694 новых случаев заболеваний, 9 февраля выявлено 38 257 новых подтвержденных случаев короновирусной болезни COVID-19, 8 февраля зафиксировано 34 35 7 февраля за сутки выявили 23 378 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 февраля количество новых случаев коронавируса достигло 27 851, 5 февраля за сутки выявили 42 533 новых случая заболевания, 4 февраля за сутки выявили 43 778 новых случаев заболевания СOVID-19 , 3 февраля – 39 620 новых случаев заболевания, 2 февраля за сутки выявили 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 501 182 человека; поправилось – 3 770 769 человек; летальных случаев – 102 668.

С начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человека, из них получили первую дозу – 15 561 671 человек, получили две дозы – 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу – 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек. В общей сложности проведено 31 071 505 прививок.

Читайте также: Более 62 тыс. подростков в Украине полностью привились от COVID-19, - Минздрав