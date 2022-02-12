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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксировано 38 212 новых случаев заболевания коронавирусом. 265 человек умерло, 19 943 - поправилось, - Минздрав

За сутки в Украине зафиксировано 38 212 новых случаев заболевания коронавирусом. 265 человек умерло, 19 943 - поправилось, - Минздрав

По состоянию на утро субботы, 12 февраля, в Украине зафиксировано 38 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровели 19 943 человека, 265 умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Свыше 31 млн прививок от COVID-19 сделано в Украине с начала вакцинальной кампании. За сутки 11 февраля в Украине: зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 029, медработников – 864). 74 038 лиц были вакцинированы против COVID-19, первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286 человек, дополнительную дозу получили 725 человек, бустерную дозу – 20 767. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 753 человека, летальных исходов – 265; поправилось - 19 943 человека", - отмечается в сообщении ведомства.

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Днем ранее, 11 февраля за сутки выявили 41 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 февраля - 41 694 новых случаев заболеваний, 9 февраля выявлено 38 257 новых подтвержденных случаев короновирусной болезни COVID-19, 8 февраля зафиксировано 34 35 7 февраля за сутки выявили 23 378 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 февраля количество новых случаев коронавируса достигло 27 851, 5 февраля за сутки выявили 42 533 новых случая заболевания, 4 февраля за сутки выявили 43 778 новых случаев заболевания СOVID-19 , 3 февраля – 39 620 новых случаев заболевания, 2 февраля за сутки выявили 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 501 182 человека; поправилось – 3 770 769 человек; летальных случаев – 102 668.

С начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человека, из них получили первую дозу – 15 561 671 человек, получили две дозы – 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу – 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек. В общей сложности проведено 31 071 505 прививок.

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Минздрав (4899) коронавирус (17042)


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За ковидло уже никому не интересно. К ковидлу привыкли. А сейчас все гадают - будет война, не будет войны? Кароче, не до ковидла
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12.02.2022 08:47 Ответить
Интересно, а бомбоубежище тоже "Место массового скопления людей"? Могут и не пустить без QR кода. Надо чтобы ляшко выступил с заявлением о необходимости уколоться четвёртый раз и зарегистрироваться в приложении "еУбежище"
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12.02.2022 10:39 Ответить
Як передає , про це https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-201 повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України. Джерело:

При натисканні на лінк пресслужби помилка 404.
Цензор, може почнете замість викладати биті лінки викладати табличку по регіонам? Або хоча б давайте корректні посилання, якщо табличку викласти вам релігія забороняє.
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12.02.2022 09:28 Ответить
Не так вже і складно знайти в і-неті потрібну інфу. Ось посилання на оперативну інфу МОЗ за 12.02.2021
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 За добу 11 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 38212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 3029, медпрацівників - 864). Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 071 505 щеплень.
Повністю співпадає з тим, що дав Цензор. Скоріш за все, після виходу новини на Цензорі МОЗ перевипустила сторінку з оперативнуою інфою.
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12.02.2022 09:45 Ответить
Та ні, в цензорі посилання виглядає так https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-201
А насправді воно повинно виглядати так https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19

Дякую вам за те, зщо долучилися. Не ходив на сайт мозу зазвичай, а там у прес-центрі зранку кожний день свіжа інфа. Буду знати.
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12.02.2022 09:54 Ответить
Уся ця ковід афера століття світової фарм-мафії зазнала цілковитого краху в Канаді. Центральні пропагандисти влаштували інформаційну блокаду, жодної згадки про події в Канаді у новинах.
У т.з. вакцинації є прямий конфлікт інтересів їх виробників та корумпованих чиновників-адептів для якомога більшого збагачення, а не подолання пандемії та її збудника. Після двох років т.з. боротьби, сотень млрд доларів витрачених коштів на рахунки ненаситної фарм-мафії вакцинація не дала жодного позитивного ефекту. Хворіють усі, вакциновані подекуди набагато важче за свідченням самих вакцинованих.

У Канаді з цією аферою уже практично розібралися.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/yeltsov/620121258d52f/

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12.02.2022 17:16 Ответить
Тому Канада завжди у першій трійці країн, найзручніших для життя.
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12.02.2022 18:21 Ответить
 
 