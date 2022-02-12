Угроза вторжения РФ: Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций

Президент Владимир Зеленский должен немедленно созвать СНБО с участием лидеров фракций Верховной Рады Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в facebook пятого президента, лидера "ЕС" Петра Порошенко.

Кроме того, Порошенко призвал в субботу созвать внеочередное заседание парламента с руководством блока безопасности.

"Вечер пятницы принес очень много новой тревожной информации о готовности России к полномасштабному вторжению в Украину. Источники, к сожалению, настолько серьезны, что ими недопустимо пренебрегать, даже будучи оптимистами. Береженого даже Бог бережет. Поэтому обязанность политиков — принять все экстренные меры, чтобы защитить страну и людей от худшего сценария. К тому же демонстрация нашей готовности к обороне такой сценарий вполне может предотвратить", – отмечает лидер партии "ЕС".

"Мы требуем от Владимира Зеленского уже в субботу утром созвать заседание СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и общего плана действий по защите страны. У нас такой план есть и мы готовы его представить СНБО", – написал Порошенко.

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По словам Порошенко, председатель ВР Стефанчук должен созвать внеочередное заседание парламента, на которое должны прийти президент, министр обороны, Главнокомандующий Вооруженными Силами, руководители разведок.

"Зеленский должен провести немедленные телефонные разговоры с нашими стратегическими партнерами, в частности, Джо Байденом, Борисом Джонсоном и т.д. с целью обмена последней информацией и четкими договоренностями о совместных действиях в случае эскалации. Украина должна инициировать заседание Совбеза ООН", - отмечает он.

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