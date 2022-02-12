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Угроза вторжения РФ: Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций

Угроза вторжения РФ: Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций

Президент Владимир Зеленский должен немедленно созвать СНБО с участием лидеров фракций Верховной Рады Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в facebook пятого президента, лидера "ЕС" Петра Порошенко.

Кроме того, Порошенко призвал в субботу созвать внеочередное заседание парламента с руководством блока безопасности.

"Вечер пятницы принес очень много новой тревожной информации о готовности России к полномасштабному вторжению в Украину. Источники, к сожалению, настолько серьезны, что ими недопустимо пренебрегать, даже будучи оптимистами. Береженого даже Бог бережет. Поэтому обязанность политиков — принять все экстренные меры, чтобы защитить страну и людей от худшего сценария. К тому же демонстрация нашей готовности к обороне такой сценарий вполне может предотвратить", – отмечает лидер партии "ЕС".

"Мы требуем от Владимира Зеленского уже в субботу утром созвать заседание СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и общего плана действий по защите страны. У нас такой план есть и мы готовы его представить СНБО", – написал Порошенко.

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По словам Порошенко, председатель ВР Стефанчук должен созвать внеочередное заседание парламента, на которое должны прийти президент, министр обороны, Главнокомандующий Вооруженными Силами, руководители разведок.

"Зеленский должен провести немедленные телефонные разговоры с нашими стратегическими партнерами, в частности, Джо Байденом, Борисом Джонсоном и т.д. с целью обмена последней информацией и четкими договоренностями о совместных действиях в случае эскалации. Украина должна инициировать заседание Совбеза ООН", - отмечает он.

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Порошенко (19588) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+69
Він просто втіче з країни. Блазню плювати на все.
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12.02.2022 09:06
+53
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12.02.2022 09:12
+48
Мне не понятен вопрос - отсутствие мобилизации.
Впрочем, кто я такой, что бы сомневаться в гениальности нонешнего самого наиверховнейшего говнокомандующего и его Гениального Штаба?
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12.02.2022 08:59
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Кацап сам то готов дохнуть за ***** или только на ольгинской скамейке вонять умеешь?
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12.02.2022 09:51 Ответить
Боишся, тебе скумбрии по 8 не хватит?
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12.02.2022 09:55 Ответить
Вторгнення РФ зараз буде йти з повітря. Бо навіть зараз танки в ростовській області, 28 км від України застрягли на навчанні 10 штук один за одним, і зараз передають дощі і плюсову температуру. Відповідно вони гарна мішень для всіх засобів враження. Тут питання в іншому, якщо Путін зараз буде робити вторгнення, так як він повний виродок, він може почати з ракетних ударів по критичній інфраструктурі. По електростанціям, в тому числі АЕС, але не по реакторах, а по трансформаторних підстанціях, по водоканалам, щоб знищити ємності з хлором і влаштувати хімічну атаку, по аміакопроводу, по газопроводам і т.п. Паніка і жертви від цього будуть неймовірні. Так що страшно від цього і його ми зупинити не зможемо, бо навряд що ці об'єкти прикриті ППО. А зеленомОРДА влада нічого для цього не робить. Так що путіну, для початку, танки не треба пускати. Якщо знищить ці критичні об'єкти, доведеться перекидати частину військових на ліквідацію наслідків цих техногенних катастроф, внаслідок російських обстрілів і тоді, коли він розірве таким чином оборону, то можна брати нас тепленькими.
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12.02.2022 09:52 Ответить
Хитрожопый рашистский паренек ,пугать будешь своей сракой фсиновскую швабру
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12.02.2022 11:06 Ответить
А вона точно не розпочата???
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12.02.2022 10:19 Ответить
я не слышал ни 1 мобилизированном
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12.02.2022 14:53 Ответить
самое правильное было бы на основании информации разведок признать парашку агрессором, лишить право вето и ввести миротворцев хотя бы на линию соприкосновения
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12.02.2022 09:57 Ответить
іноді я думаю що це дуже добре, що наш Зеля такий ідіот і боягуз -
розумний та сміливий Порошенко вже бі давно підписав під загрозою вторгнення якийсь Мінськ-3 котрий бі точно поховав Україну.
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12.02.2022 10:01 Ответить
ПрЮфет шматку пукинского лайна
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12.02.2022 11:08 Ответить
Мінськ-3 уже подписали. Формула Штанмайера называецца. Привет от Моники.
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12.02.2022 11:37 Ответить
Как же ж от тебя гавном несёт...
тьфу - срань кривоногая
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12.02.2022 10:04 Ответить
а - ну да - сосна-кацапка...
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12.02.2022 10:04 Ответить
Зливає все кремлівському фюреру ( до прикладу вагнергейту)
Не Порошенко , а твій криворагульський Зеблазень , ку@во ти недороблена
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12.02.2022 10:07 Ответить
зеля чикає svоїх vизvолителіv- пyтлера, томy vsе і тормозить, vідробляє бізнеs і бабло яке працює на Зелю v рашці
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12.02.2022 10:01 Ответить
Главное не забыть пригласить на СНБО ( Бойко, Рабиновича, Шуфрича, Королевскую, Киву, Левочкина.., можно даже привезти из " под домашнего ареста" "успешного переговорщика" Медведчука..
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12.02.2022 10:02 Ответить
Кремлёвский Фюрер не может сосредоточиться на украинском Президенте, понимая что он играет свою роль, а непредсказуемые украинцы свою роль и могут его армии подготовить капкан
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12.02.2022 10:04 Ответить
Зельонський - трус і злобний неадекват , тому його поради
розумних людей , страшенно дратують і воно починає ножками
шкребти , корчити якісь дурнуваті гримаси , гундосити щось невнятне і падати в істериці , поки не нюхне чогось біленького у вигляді доріжок 😠
І це не жарт , а катастрофа для нашоі краіни , хто розуміє про я 🙁
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12.02.2022 10:04 Ответить
Посольству США в Киеве приказано начать процедуры эвакуации в ближайшие несколько часов, включая уничтожение важных документов, жестких дисков и другой важной информации, которую нельзя восстановить.

Все американские дипломаты также будут эвакуированы в ближайшие несколько часов.
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12.02.2022 10:04 Ответить
значит они всерьез верят что Киев атакуют
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12.02.2022 14:49 Ответить
https://t.me/voynareal/7619
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12.02.2022 10:05 Ответить
Да что за хрень ты несешь,ботва пригожинская,черт тебя забирай..
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12.02.2022 11:10 Ответить
На засіданні Ради національної безпеки та оборони України, яке відбулося 11 лютого в Харкові, ухвалили рішення про відправлення до Іраку військового контингенту.
Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.Як vам
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12.02.2022 10:06 Ответить
Як нам це ?

Це повний ПЗДЦ , якщо чесно 😠
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12.02.2022 10:09 Ответить
Ага, щас ... Соберёт ...
Что бы вы его там все под лавку загнали неудобными вопросами? Оно ему надо? ...
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12.02.2022 10:07 Ответить
ЗЕЛЯ, УЙДИ !!!!!!!!!! Ти не головнокомандувач!!!!! УЙДИ !!!!!!!
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12.02.2022 10:08 Ответить
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12.02.2022 11:00 Ответить
Якщо ти від природи , пришелепкувате , то тобі заборонено щось коментувати і базікати про мінські протоколи 😡
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12.02.2022 10:47 Ответить
Треба кремльовського гнома на СНБО !
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12.02.2022 10:35 Ответить
Та він радше вдавиться , теж там як лідер партії ЄС має бути і Порох а зюзя цього не переживе 🐸🐍🤡
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12.02.2022 10:45 Ответить
та ну шо вы его отвлекаете, ему сегодня нельзя - шаббат, жрет там с Зеленкой мацарму со ставридой, и плевать он хотел на всех нас. проблемы "гоев" еврея не волнуют.
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12.02.2022 11:52 Ответить
А что думает зеленский?
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12.02.2022 12:40 Ответить
Не мешайте зеленскому, у него уик-энд, выходной. Дороги настроены на вдох, а не выдох…
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12.02.2022 12:39 Ответить
Тільки жОПЗЖ не пускати на такі наради!!! Бо московити зразу будуть знати усе що там обговорювалось.
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12.02.2022 12:43 Ответить
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12.02.2022 14:11 Ответить
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12.02.2022 21:22 Ответить
РОССИЯН УБЬЁМ И ВСЁ У ОЛИГАРХОВ ЗАБЕРЕМ !)
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13.02.2022 00:21 Ответить
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