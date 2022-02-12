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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин в Украине: пять областей в красной зоне, одна - в желтой, остальные - в оранжевой. ТАБЛИЦА

Карантин в Украине: пять областей в красной зоне, одна - в желтой, остальные - в оранжевой. ТАБЛИЦА

В Украине в желтой зоне карантина находится только Полтавская область. Пять областей - в красной зоне. Остальные – в оранжевой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сайт Минздрава.

В красной зоне находятся:

Ровенская,
Ивано-Франковская,
Луганская,
Закарпатская,
Хмельницкая области.

В желтой зоне только Полтавская область. Все остальные регионы – оранжевые.

Карантин в Украине: пять областей в красной зоне, одна - в желтой, остальные - в оранжевой 01

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Если ***** полномасштабно вторгнется в Украину, то проблема коронавируса решится сама собой, ведь всем будет не до того...
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12.02.2022 09:38 Ответить
Чи доречно зараз відкривати навчальні заклади, враховуючи пік пандемії та самі небезпечні два тижні в плані можливого нападу росії? МЗС багатьох країн(США, Британія, Японія, Нідерланди) закликають своїх громадян покинути Україну, школи постійно мінують, вірус перекинувся на дітей. Можливо, варто було почекати до весни ?
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12.02.2022 09:49 Ответить
Я в шоці що влада ніяк не реагує. В дитсадках всі захворіли, нікому працювати, а батьки дітей пруть і пруть, і хворих і нехворих, всі заражають один одного. Дитсадки треба закритиїх треба закрити, школи тим паче, а влада як здуріла, нуль реакції. Чим вони зайняті?
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12.02.2022 10:47 Ответить
Та закрити всіх хто без зброї на карантин аж до осені
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12.02.2022 10:51 Ответить
Корона відступи,не до тебе зараз,боже,збережи Україну від ордостану.
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12.02.2022 10:37 Ответить
Є звичайний грип плюс тонни брехні - оце і весь ковід.
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12.02.2022 11:14 Ответить
Мжсезонне загострення жизофренї з манєю переслдування!
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12.02.2022 11:15 Ответить
 
 