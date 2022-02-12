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Карантин в Украине: пять областей в красной зоне, одна - в желтой, остальные - в оранжевой. ТАБЛИЦА
В Украине в желтой зоне карантина находится только Полтавская область. Пять областей - в красной зоне. Остальные – в оранжевой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сайт Минздрава.
В красной зоне находятся:
Ровенская,
Ивано-Франковская,
Луганская,
Закарпатская,
Хмельницкая области.
В желтой зоне только Полтавская область. Все остальные регионы – оранжевые.
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