Карантин в Украине: пять областей в красной зоне, одна - в желтой, остальные - в оранжевой. ТАБЛИЦА

В Украине в желтой зоне карантина находится только Полтавская область. Пять областей - в красной зоне. Остальные – в оранжевой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сайт Минздрава.

В красной зоне находятся:

Ровенская,

Ивано-Франковская,

Луганская,

Закарпатская,

Хмельницкая области.

В желтой зоне только Полтавская область. Все остальные регионы – оранжевые.

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