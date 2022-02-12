Порошенко после встречи со Стефанчуком призвал другие фракции ВР срочно собраться на согласительный совет

Петр Порошенко после встречи со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком сообщил, что на 13 часов назначена еще одна встреча по срочному заседанию согласительного совета и внеочередному заседанию парламента.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом он сказал журналистам.

Как известно, "ЕС" и "Голос" настаивают на срочном заседании ВР.

"Только что закончилась встреча нас как руководства двух политических партий и фракций в парламенте с Председателем Верховной Рады, которая состоялась по нашей инициативе. Мы отметили, что сегодня в этой ситуации, когда эвакуируются посольства, когда иностранные государства призывают своих граждан немедленно покинуть Украину, когда обнародуются планы направления ударов России, в том числе с планами оцепления наших войск, мы считаем преступным любое бездействие", – говорит Порошенко.

"Совместная позиция – мы требовали от председателя Верховной Рады немедленно сегодня собрать заседание Верховной Рады Украины. Чрезвычайное. Не для того, чтобы кого-то напугать. Не для того, чтобы сеять панику. А наоборот продемонстрировать решительность и эффективность действий власти – в том числе законодательной – по подготовке и отпору российской агрессии. Успокоить людей. Защитить Украину. Повысить боеспособность и обороноспособность нашего государства", – говорит экс-президент.

"Мы договорились, что на первое время мы возвращаемся сюда. Попросили, чтобы Председатель Верховной Рады – он имеет это право – созвал заседание согласительного совета. Согласительный совет может объявлять внеочередное заседание. И в час мы снова будем здесь", – отмечает Порошенко.

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Лидер "ЕС" обратился к другим фракциям и депутатским группам с призывом поддержать эту инициативу.

"Провести заседание согласительного совета, подготовиться к заседанию Верховной Рады, которое мы предлагаем провести сегодня. Вооружить украинцев абсолютно четким тщательным планом наших дальнейших действий. Обратиться и к премьер-министру, и к правительству, и к Зеленскому принять участие в этом заседании "Заседание должно иметь закрытый характер. Провести и разработать коммуникационную стратегию для того, чтобы проинформировать общество о дальнейших действиях власти для защиты людей", - отмечает Порошенко.

"Еще раз призываю всех не паниковать. Украина способна дать отпор. А наши решительные и эффективные действия будут способствовать остановке агрессора так, как мы это сделали в 14-м. Сделали в 14-м, сделаем это и сейчас", – убежден он.

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