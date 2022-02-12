РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6754 посетителя онлайн
Новости
28 994 216

Порошенко после встречи со Стефанчуком призвал другие фракции ВР срочно собраться на согласительный совет

Порошенко после встречи со Стефанчуком призвал другие фракции ВР срочно собраться на согласительный совет

Петр Порошенко после встречи со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком сообщил, что на 13 часов назначена еще одна встреча по срочному заседанию согласительного совета и внеочередному заседанию парламента.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом он сказал журналистам.

Как известно, "ЕС" и "Голос" настаивают на срочном заседании ВР.

"Только что закончилась встреча нас как руководства двух политических партий и фракций в парламенте с Председателем Верховной Рады, которая состоялась по нашей инициативе. Мы отметили, что сегодня в этой ситуации, когда эвакуируются посольства, когда иностранные государства призывают своих граждан немедленно покинуть Украину, когда обнародуются планы направления ударов России, в том числе с планами оцепления наших войск, мы считаем преступным любое бездействие", – говорит Порошенко.

"Совместная позиция – мы требовали от председателя Верховной Рады немедленно сегодня собрать заседание Верховной Рады Украины. Чрезвычайное. Не для того, чтобы кого-то напугать. Не для того, чтобы сеять панику. А наоборот продемонстрировать решительность и эффективность действий власти – в том числе законодательной – по подготовке и отпору российской агрессии. Успокоить людей. Защитить Украину. Повысить боеспособность и обороноспособность нашего государства", – говорит экс-президент.

"Мы договорились, что на первое время мы возвращаемся сюда. Попросили, чтобы Председатель Верховной Рады – он имеет это право – созвал заседание согласительного совета. Согласительный совет может объявлять внеочередное заседание. И в час мы снова будем здесь", – отмечает Порошенко.

Читайте также: Угроза вторжения РФ: Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций

Лидер "ЕС" обратился к другим фракциям и депутатским группам с призывом поддержать эту инициативу.

"Провести заседание согласительного совета, подготовиться к заседанию Верховной Рады, которое мы предлагаем провести сегодня. Вооружить украинцев абсолютно четким тщательным планом наших дальнейших действий. Обратиться и к премьер-министру, и к правительству, и к Зеленскому принять участие в этом заседании "Заседание должно иметь закрытый характер. Провести и разработать коммуникационную стратегию для того, чтобы проинформировать общество о дальнейших действиях власти для защиты людей", - отмечает Порошенко.

"Еще раз призываю всех не паниковать. Украина способна дать отпор. А наши решительные и эффективные действия будут способствовать остановке агрессора так, как мы это сделали в 14-м. Сделали в 14-м, сделаем это и сейчас", – убежден он.

Читайте также: Комитет ВР поддержал перебрасывание бригад теробороны на фронт в случае крайней необходимости

ВР (29227) Порошенко (19588) внеочередное заседание (262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+43
показать весь комментарий
12.02.2022 10:19
+42
а вони ********** будувати дорогу.
остальне їм до сраки.
гелікоптери та літаки стоять заправлені.
чекають.
а путін мабудь вже й медалі для них приготував
показать весь комментарий
12.02.2022 10:10
+42
А почему сепарская тварь не закупила ниодной каски, ниодного броника за 2.5 года своего бездарного правления? Или война уже закончились?!
показать весь комментарий
12.02.2022 10:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Зелесрань еще 48 годин збирається заглядати у оч.о ********!!!!!!!!
показать весь комментарий
12.02.2022 12:25 Ответить
Где плядь найвэлычниший писюнист всея Украины?!!! На лыжах опять катается???
показать весь комментарий
12.02.2022 12:32 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2022 12:46 Ответить
А хто це такий, Порошенко? Це той, кореш Мертвечука?
показать весь комментарий
12.02.2022 16:37 Ответить
так его называют деркач( агент кгб_, дубинский-мама любит скорость(тоже под санкциями) и твари вроде тебя с мосейчук(тоже на хйло работают)
показать весь комментарий
12.02.2022 18:08 Ответить
МУдрий і надзвичайно працелюбний лідер,ПРикро ,що "нарід" більше любить 95 квартал Але в час загрози для країни все становиться на свої місця.
показать весь комментарий
12.02.2022 17:43 Ответить
дуняша, ты уклоніста облизуєш, а воно скакло перд безлером у горлівці у 2014.
показать весь комментарий
12.02.2022 18:11 Ответить
Нехай твого "уклоніста", якщо ти маєш на увазі ЗЕ-падлюку, рогатий дідько вхопить, потягне у саме пекло, де заллє йому в дупу розпеченої смоли стільки, щоб він репнув і здох у корчах.
показать весь комментарий
14.02.2022 04:54 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2022 21:24 Ответить
А ПРО ЧЬИ КАРМАНЫ ШЛА РЕЧЬ !?) Я ДУМАЮ ЧТО ПРО ВСЕХ !)
показать весь комментарий
13.02.2022 00:22 Ответить
А може б вельмишановний Петро Олексійович замість ефімерних закликів, накшталт "інші фракції ВР терміново зібратися на погоджувальну раду", посприяв би призову, у сенсі - військовому, на строкову службу свого молодшенького. Так, щоб Мишко Петрович патріотично, як "папо́" закликає, приміряв би на себе військовий однострій та грубі жовнірські чоботи, щоб, так би мовити, наяву втілити в життя таткові патріотичні заклики. Заразом би й бійцівськими смаколиками почастувався би та зустрів би у війську свій власний 22-й Новий Рік...
Що, ніяк? Не личить? Западло? Лячно?
Чи мо барчукові у Ландоні разом з сирітками російських олігархів гульдебасити ловкіше?
А лохмандіям з малозабезпечених родин в окопах й п'ятачок з барської мошни - за щастя...
показать весь комментарий
14.02.2022 04:59 Ответить
Страница 3 из 3
 
 