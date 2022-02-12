США и ЕС завершают работу над крупным пакетом санкций против России, однако пока без SWIFT, - Reuters

Американские и европейские чиновники завершают работу над крупным пакетом санкций на случай вторжения Российской Федерации в Украину. Эти санкции направлены против крупных российских банков, однако указанный пакет не предполагает отключения России от финансовой системы SWIFT.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, санкции также охватывают ограничение экспорта в Россию компонентов для производства продукции в области технологий и обороны, а также меры, направленные против конкретных российских олигархов.

Среди российских банков, против которых будут введены санкции, – ВТБ и "Сбербанк".

Отмечается, что они уже подпадают под секторальные санкции, введенные Министерством финансов США после аннексии Автономной Республики Крым, которые ограничивают их возможности по привлечению капитала в США, но широкие санкции будут иметь для них гораздо более весомые последствия.

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Отключение России от системы финансовых транзакций SWIFT не рассматривается из-за сопротивления европейских стран, выразивших обеспокоенность тем, что миллиарды долларов непогашенных кредитов, предоставленных России финансовыми учреждениями Европы, не будут погашены.

По данным источников, санкции против крупных российских банков в любом случае окажут значительное влияние на российский финансовый сектор и экономику.

Американские чиновники заявили, что во время встреч с их коллегами из Германии, Франции и Великобритании на этой неделе был достигнут значительный прогресс в отношении пакета санкций.

"Многие вопросы были решены, - сказал один из американских чиновников, знакомый с ходом переговоров. - Я бы не сказал, что все согласовано на сто процентов, но большинство проблем, затронутых, в частности, Германией, были решены".

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Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник заявил, что солидарен с Соединенными Штатами в отношении санкций против России, однако не упомянул газопровод "Северный поток-2", который США пообещали перекрыть в случае вторжения.

Вашингтон предупредил в пятницу, что Россия размещает дополнительные войска вблизи Украины и вторжение может состояться в любой момент, возможно, до окончания зимних Олимпийских Игр в этом месяце.