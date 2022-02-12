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США и ЕС завершают работу над крупным пакетом санкций против России, однако пока без SWIFT, - Reuters

США и ЕС завершают работу над крупным пакетом санкций против России, однако пока без SWIFT, - Reuters

Американские и европейские чиновники завершают работу над крупным пакетом санкций на случай вторжения Российской Федерации в Украину. Эти санкции направлены против крупных российских банков, однако указанный пакет не предполагает отключения России от финансовой системы SWIFT.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, санкции также охватывают ограничение экспорта в Россию компонентов для производства продукции в области технологий и обороны, а также меры, направленные против конкретных российских олигархов.

Среди российских банков, против которых будут введены санкции, – ВТБ и "Сбербанк".

Отмечается, что они уже подпадают под секторальные санкции, введенные Министерством финансов США после аннексии Автономной Республики Крым, которые ограничивают их возможности по привлечению капитала в США, но широкие санкции будут иметь для них гораздо более весомые последствия.

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Отключение России от системы финансовых транзакций SWIFT не рассматривается из-за сопротивления европейских стран, выразивших обеспокоенность тем, что миллиарды долларов непогашенных кредитов, предоставленных России финансовыми учреждениями Европы, не будут погашены.

По данным источников, санкции против крупных российских банков в любом случае окажут значительное влияние на российский финансовый сектор и экономику.

Американские чиновники заявили, что во время встреч с их коллегами из Германии, Франции и Великобритании на этой неделе был достигнут значительный прогресс в отношении пакета санкций.

"Многие вопросы были решены, - сказал один из американских чиновников, знакомый с ходом переговоров. - Я бы не сказал, что все согласовано на сто процентов, но большинство проблем, затронутых, в частности, Германией, были решены".

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Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник заявил, что солидарен с Соединенными Штатами в отношении санкций против России, однако не упомянул газопровод "Северный поток-2", который США пообещали перекрыть в случае вторжения.

Вашингтон предупредил в пятницу, что Россия размещает дополнительные войска вблизи Украины и вторжение может состояться в любой момент, возможно, до окончания зимних Олимпийских Игр в этом месяце.

санкции (11254) США (26381) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+23
Будут страшные санкции, НО: северный поток-2 - не трогать, SWIFT -не отключать, эмбарго на нефть и газ - не вводить, ну так далее... Европа хочет по-прежнему умиротворять людоеда.
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12.02.2022 10:29
+18
А в это время кацапская проститука - зеленский продолжает покупать у кацапов свет, битум и торговать сериалами.
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12.02.2022 10:24
+11
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12.02.2022 10:35
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Итак, по подсчетам членов Российской академии наук, убыль населения России за 12 пандемийных месяцев составила без малого миллион человек. Кстати, именно этого миллиона и не хватает, по мнению заместителя секретаря Общественной палаты Александра Галушки, для реализации «русского экономического чуда». В Telegram-канале «Незыгарь» Галушка отмечает: «Из идеи развития Восточной Сибири прямо следуют большие и напряженные цели - увеличение численности населения не менее, чем на 1 млн человек, рост экономики не менее 6% в год (по-видимому, речь идет о росте ВВП. - «НГ-наука»), кардинальное улучшение всех ключевых показателей качества жизни». Так что озвученные планы не случайно проходят по категории «чуда». Это так по-русски!
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12.02.2022 10:19 Ответить
цели - увеличение численности населения не менее, чем на 1 млн человек
=====================================================
Скоту прикажут размножаться? Можно выпустить указ, кто каждая кацапская свиноматка должна произвести не менее 3 поросят, иначе она будет признана иностранным агентом и отправлена в трудовые лагеря. Так и подниму с колен хрюсиюшку.
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12.02.2022 10:31 Ответить
бояришник робить свою справу, не буде вже по 3-роє кацапчуків на світ вискакувати
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12.02.2022 10:35 Ответить
А в Украине рождаемость увеличилась в два с половиной раза!
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12.02.2022 11:05 Ответить
Нешановний, тема совершенно другая ,начали забалтывать своим навозом, поэтому в спам
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12.02.2022 11:22 Ответить
Санкции параше полезны, а термоядерный удар по ней был бы ещё полезнее.
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12.02.2022 10:19 Ответить
В России и до пандемии сложилась крайне высокая смертность по сравнению с развитыми странами. В 2019 году она была даже выше, чем в 1980-е годы. А смертность среди граждан трудоспособного возраста (16-64 года) по сравнению со странами ЕС у нас выше в разы: у мужчин - почти в 3 раза, у женщин - в 2 раза. Из-за этого численность трудоспособных за последние 10 лет сократилась на 7,5 млн человек и продолжит сокращаться при таком уровне здоровья населения и здравоохранения».

Не случайно в рейтинге авторитетного международного научного журнала Lancet по уровню здоровья населения, определяемого по 33 показателям, Россия находится на 119-м месте среди 187 стран.

В общем, картина маслом, что называется. И все-таки в качестве завершающего мазка: «Угрожающая ситуация для будущего России происходит и с рождаемостью. После 2015 года всего за пять лет она уменьшилась с 1900 тыс. до 1400 тыс. родившихся в год! И число новорожденных будет продолжать снижаться, во-первых, из-за продолжающегося сокращения числа женщин активного детородного возраста (20-34 лет) и, во-вторых, из-за падения на 10% и так небольших доходов населения с 2013 по 2020 год. При этом доля доходов населения в ВВП у нас составляет всего 55%, что в 1,3 раза ниже, чем в «новых» и «старых» странах ЕС (70%). Большинство наших молодых семей не могут позволить себе расходы на рождение вторых и последующих детей. А рождаемость увеличить гораздо труднее, чем уменьшить высокую смертность».

Интересно, что не далее как 6 августа 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить прирост населения России по итогам 2024 года и добиться показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года.
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12.02.2022 10:21 Ответить
Поскольку я парашников за людей не считаю, то высокая смертность среди них полезна по 2-м причинам: 1) Улучшается плодородие почвы, что в длительной перспективе хорошо для сельского хозяйства Европы и Китая; 2) Чем больше их сдохнет там, тем меньше нам останется работы здесь.
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12.02.2022 13:37 Ответить
У МЕНЯ ОДИН МАЛЮСЕНЬКИЙ ВОПРОС БЫЛО БЫ ПОДОБНОЕ ВОЗМОЖНОВ США КАНАДЕ АВСТРАЛИИ ЕВРОПЕ В ЧАСТИ ВБРОСА ВСЯКИХ ИСТЕРИК ПАНИКИ ДАТ НАЧАЛА ВОЙНЫ????!!! уверяю ВАС врали бы америкосы лдо последнего... как и в Европе также... не понимаю в чем интрига накручивать Путина давать ему мандат или подстрекать мол давай Вова дату мы вместо тебя уже определили и чем так провинилась Украина???!!! как отобрать у нас на дармовщину Ядерное Оружие.... о тут и США и Рашка и Британия Франция и Европа с Канадой просто вместе бандой налетели и выдурили...... а как помогать и ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БУДАПЕШТУ-- КАК ТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ СЛОЖНО ВСЕ .....КАК БЫ ПУТИН НЕ ВОЗМУТИЛСЯ И РОССИЯ И БОЯЗНО КАК ТО....... Итог-- НАС ПОИМЕЛИ В 1993 ГОДУ... а сегодня это долетел тот самый бумеранг с 1993 года...
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12.02.2022 10:46 Ответить
Україна стільки винна МВФ, що вже можна шмалити ракетами по козломордим і захищати гроші американських платників податків. Не будуть же козломорді фашисти платити борги України?
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12.02.2022 10:22 Ответить
Лапатнікі гатови єсть кал лішби сцарь-батюшка всєх врагов пабєждал...
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12.02.2022 10:23 Ответить
А можна всё-таки со SWIFT начать? Ох, начиталась новостей, страшно…пока Запад раздуплиться, эти невменяемые нас металлоломом закидают по уш
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12.02.2022 10:23 Ответить
не переживайте вы так. Сохраняя спокойствие на случай атаки рекомендую взять хотя-бы на 3 дня мивины присмотреть поблизости бомбоубежище, подземный паркинг или станцию метро. заранее сложите документы в одно место чтобы сократить время их поиска к минимуму. Не помешает обычный радиоприемник AM-FM диапазона, повер банк с солнечной подзарядкой тоже не повредит. Если живете в крупном городе - лучше просмотреть пути отхода. лучше не по открытой несзастроеенной высотками местности до пригородной автостанции. дальше по обстоятельствам....
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12.02.2022 11:05 Ответить
А в это время кацапская проститука - зеленский продолжает покупать у кацапов свет, битум и торговать сериалами.
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12.02.2022 10:24 Ответить
Та не торгует оно сериалами - это в принципе невозможно потому что вход на паРаша.TV только через ФСБ...

Ему ФСБ оплачивает работу под прикрытием сериалов.
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12.02.2022 10:30 Ответить
Навіть при початку 3ї світової ,буржуї будуть трястись над центом ..
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12.02.2022 10:27 Ответить
Краснозадого пролетария сразу узнаешь по слогу...
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12.02.2022 11:29 Ответить
А шо не так? Хай свіфт відключають.
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12.02.2022 12:09 Ответить
кацап сиди в своему болоті ....
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12.02.2022 12:16 Ответить
Будут страшные санкции, НО: северный поток-2 - не трогать, SWIFT -не отключать, эмбарго на нефть и газ - не вводить, ну так далее... Европа хочет по-прежнему умиротворять людоеда.
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12.02.2022 10:29 Ответить
МВФ поддержит пострадавших в случае отключения россии от SWIFT
Международный валютный фонд готов помочь странрм, которые могут пострадать от каких-либо побочных эффектов российско-украинского конфликта и санкций, введенных западными правительствами в отношении рф. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
На прямой вопрос журналиста - "думаете ли вы над тем, чтобы применить санкции конкретно против него (путина.), если он решит начать вторжение?" - президент Байден ответил: "Да, я буду рассматривать (такую возможность случае вторжения в Украину ему придется иметь дело с серьезными последствиями,.....
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12.02.2022 16:45 Ответить
Хе, хе, союзнички) как панику поднять, прибывь экономику - так это пожалуйста, а как предоставить нормальное оружие и разработать адекватные санкции - обойдемся)
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12.02.2022 10:31 Ответить
Дурноватые на всю голову украинцы вовсю поддерживали Байдена, который ни рыба ни мясо, Трамп их видите ли не устраивал. Нам уже открыто говорят, что никаких серьезных санкций не будет даже в случае полномасштабного сражения. И это кстати зеленый свет для Путина.
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12.02.2022 10:34 Ответить
Высер - это Байден, а при Д. Трампе Путин сидел ниже воды тише травы.
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12.02.2022 10:39 Ответить
скільки трампушка надав зброї, джавелінів, ***********?
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12.02.2022 10:42 Ответить
В 21 веке конфликты нужно решать не войнами, а экономическим давлением.
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12.02.2022 11:04 Ответить
Экономические рычаги сейчас у Запада. Эту тварь можно раздавить и развалить рашку изнутри. А такие проститутки как немцы завалят любую инициативу. Я б на месте американцев почистил бы ряды немецких шлюх, например, а не только снабжал нас оружием. ЦРУ - мощнейшая организация.
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12.02.2022 11:29 Ответить
При республиканцах суседи в Украину и нос бы не сунули.
И Китай сидел бы тише мыши.
Именно потому, что с ноября Конгресс США будет республиканский, суседи так торопятся: их поджимают сроки.
Плюс инфляция, конечно, им сильно подкузьмила: нет никаких средств ЛДНР содержать.
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12.02.2022 10:56 Ответить
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12.02.2022 10:35 Ответить
Все правильно, тільки "аналогов-нет" пишеться "анало-говнет".
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12.02.2022 11:07 Ответить
Коли там вже почнеться евакуація амбасад США і ЄС з ху@лостану?
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12.02.2022 10:39 Ответить
А можно в этом пакете предусмотреть кидание коломейши в газенваген? сколько бы проблем решилось само собой
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12.02.2022 10:39 Ответить
Мабуть у дворовій параші без газового опалення білше нема чим занятись ніж писати про скруту в Україні. 😆
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12.02.2022 10:53 Ответить
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
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12.02.2022 10:58 Ответить
Ну а потом делаем удивленные глаза, что эта тварь наглеет каждый день
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12.02.2022 11:03 Ответить
Як завжди неймовірні санкції, але Путінські всі олігархи спокійно живуть в Лондоні, і там їх рахунки...

Тому Ху..ло такий оху...ший бачить що нічого критичного не буде...

Не здивуюсь навіть якщо компанії типу Сіменс дальше будуть постачати обладнання для ВПК раші...
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12.02.2022 11:03 Ответить
Жидко обос--нные "драконовские, невиданные, убийственные, сногсшибательные" санкции... ( ну типа крымских" с нюансами.) Ну добавили бы уже что от платежной системы отключат РФ в случае форсирования, Вислы, Одера, Рейна, Ла - Манша....
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12.02.2022 11:05 Ответить
В таком случае будут страшнейший ответ запада... запрет транспортировки газа через северный поток))))
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12.02.2022 11:07 Ответить
Ну да.. по тому который и так сейчас не функционирует ..(северный поток 2), по другим можно...
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12.02.2022 11:12 Ответить
CША стремится сохранить РФ, тут с Украиной цели противоположные. Поэтому ни SWIFTа, ни нам ПВО. Оружие Украине только что бы Россия увязла, но не проиграла. Для этого уместно допустить бомбардировки Украины ракетами и бомбами. Делов-то. Риал политик.
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12.02.2022 11:10 Ответить
Діджизусоталізатор

Цей алармізм від західних партнерів коштує нам багато нервів, але якщо подумати, то русні виставляють червоні флажки, у кінці яких, у будь якому випадку, будуть розставлені пляшки
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12.02.2022 11:12 Ответить
Діджизусоталізатор

Бо так бити в барабани за кілька днів до подій означає, що у ********* ************* всього два варіанти
- обісратися чи обісратися
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12.02.2022 11:13 Ответить
Анаконда-Витрина-Маршалл.
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12.02.2022 12:27 Ответить
какая разница?все равно тебе на бутылке сидеть .если не ***** посадит,так ка дырка примостит
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12.02.2022 16:27 Ответить
Тоесть гребанный будет свифт дороже жизни не одной сотни людей?Как ценичен этот мир
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12.02.2022 11:47 Ответить
Представляю как они будут лихорадочно юани и рубли по сусекам искать, что бы не случился перебой в поставках углеводородов. Ну не будут же они денежные банкноты садовыми тачками через границы катать. Придут к другим бухгалтерским методам взаимных расчётов. А если придёт замена этому СВИФТу на другую базовую систему, то кому он тогда будет нужен? США потеряет контроль над мировой торговлей, но что самое страшное, это доллар перестанет быть единственным международным средством платежей. И тогда Американская инфляция не будет размазана по всему миру, а станет национальной проблемой. И ещё какой проблемой когда над страной висит лавина долга, на сегодня это то ли 30 толи уже 32 триллиона долларов.
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12.02.2022 11:51 Ответить
Мабуть деревяний стане міжнародним?
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12.02.2022 15:28 Ответить
Санкции над олигархами. Позор.
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12.02.2022 12:02 Ответить
Карочє, чергове, ну дуууже сильне занепокоєння...
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12.02.2022 12:32 Ответить
Дебільні ці санкції. Якби у 2014 відключили СВІФТ - тепер не булоби війни і цієї напруги. А так чекають поки половина українців загине. Нікому не можна довіряти. Надіятись тільки на себе!
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12.02.2022 15:26 Ответить
_Безответственные моральные уроды не собираются предпринимать ничего чтобы предотвратить Третью Всемирную... Подлые безумцы!
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12.02.2022 15:35 Ответить
3 Мировая - херня... главное бабло сохранить..... твари
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12.02.2022 17:55 Ответить
 
 