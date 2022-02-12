США и ЕС завершают работу над крупным пакетом санкций против России, однако пока без SWIFT, - Reuters
Американские и европейские чиновники завершают работу над крупным пакетом санкций на случай вторжения Российской Федерации в Украину. Эти санкции направлены против крупных российских банков, однако указанный пакет не предполагает отключения России от финансовой системы SWIFT.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
По данным источников агентства, санкции также охватывают ограничение экспорта в Россию компонентов для производства продукции в области технологий и обороны, а также меры, направленные против конкретных российских олигархов.
Среди российских банков, против которых будут введены санкции, – ВТБ и "Сбербанк".
Отмечается, что они уже подпадают под секторальные санкции, введенные Министерством финансов США после аннексии Автономной Республики Крым, которые ограничивают их возможности по привлечению капитала в США, но широкие санкции будут иметь для них гораздо более весомые последствия.
Отключение России от системы финансовых транзакций SWIFT не рассматривается из-за сопротивления европейских стран, выразивших обеспокоенность тем, что миллиарды долларов непогашенных кредитов, предоставленных России финансовыми учреждениями Европы, не будут погашены.
По данным источников, санкции против крупных российских банков в любом случае окажут значительное влияние на российский финансовый сектор и экономику.
Американские чиновники заявили, что во время встреч с их коллегами из Германии, Франции и Великобритании на этой неделе был достигнут значительный прогресс в отношении пакета санкций.
"Многие вопросы были решены, - сказал один из американских чиновников, знакомый с ходом переговоров. - Я бы не сказал, что все согласовано на сто процентов, но большинство проблем, затронутых, в частности, Германией, были решены".
Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник заявил, что солидарен с Соединенными Штатами в отношении санкций против России, однако не упомянул газопровод "Северный поток-2", который США пообещали перекрыть в случае вторжения.
Вашингтон предупредил в пятницу, что Россия размещает дополнительные войска вблизи Украины и вторжение может состояться в любой момент, возможно, до окончания зимних Олимпийских Игр в этом месяце.
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Скоту прикажут размножаться? Можно выпустить указ, кто каждая кацапская свиноматка должна произвести не менее 3 поросят, иначе она будет признана иностранным агентом и отправлена в трудовые лагеря. Так и подниму с колен хрюсиюшку.
Не случайно в рейтинге авторитетного международного научного журнала Lancet по уровню здоровья населения, определяемого по 33 показателям, Россия находится на 119-м месте среди 187 стран.
В общем, картина маслом, что называется. И все-таки в качестве завершающего мазка: «Угрожающая ситуация для будущего России происходит и с рождаемостью. После 2015 года всего за пять лет она уменьшилась с 1900 тыс. до 1400 тыс. родившихся в год! И число новорожденных будет продолжать снижаться, во-первых, из-за продолжающегося сокращения числа женщин активного детородного возраста (20-34 лет) и, во-вторых, из-за падения на 10% и так небольших доходов населения с 2013 по 2020 год. При этом доля доходов населения в ВВП у нас составляет всего 55%, что в 1,3 раза ниже, чем в «новых» и «старых» странах ЕС (70%). Большинство наших молодых семей не могут позволить себе расходы на рождение вторых и последующих детей. А рождаемость увеличить гораздо труднее, чем уменьшить высокую смертность».
Интересно, что не далее как 6 августа 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить прирост населения России по итогам 2024 года и добиться показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года.
Ему ФСБ оплачивает работу под прикрытием сериалов.
Международный валютный фонд готов помочь странрм, которые могут пострадать от каких-либо побочных эффектов российско-украинского конфликта и санкций, введенных западными правительствами в отношении рф. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
На прямой вопрос журналиста - "думаете ли вы над тем, чтобы применить санкции конкретно против него (путина.), если он решит начать вторжение?" - президент Байден ответил: "Да, я буду рассматривать (такую возможность случае вторжения в Украину ему придется иметь дело с серьезными последствиями,.....
И Китай сидел бы тише мыши.
Именно потому, что с ноября Конгресс США будет республиканский, суседи так торопятся: их поджимают сроки.
Плюс инфляция, конечно, им сильно подкузьмила: нет никаких средств ЛДНР содержать.
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Тому Ху..ло такий оху...ший бачить що нічого критичного не буде...
Не здивуюсь навіть якщо компанії типу Сіменс дальше будуть постачати обладнання для ВПК раші...
Цей алармізм від західних партнерів коштує нам багато нервів, але якщо подумати, то русні виставляють червоні флажки, у кінці яких, у будь якому випадку, будуть розставлені пляшки
Бо так бити в барабани за кілька днів до подій означає, що у ********* ************* всього два варіанти
- обісратися чи обісратися