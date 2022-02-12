ДТП с участием кортежа Ярославского: местный депутат Дробот обнаружил человеческие останки и обломки автомобиля на обочине возле места аварии и считает, что дело собирались "замять"
Депутат Чугуевского горсовета Дмитрий Дробот обнаружил человеческие останки и обломки авто на обочине возле места, где произошло смертельное ДТП с автомобилем кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Он вызвал полицию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал у себя в Facebook.
"Сегодня (11 февраля. - Ред.) попал в очень странную ситуацию. Приехав на место ДТП, чтобы дать комментарий одному из украинских телеканалов, нашел место, где произошла авария. На месте ДТП под открытым небом лежали вещественные доказательства аварии. Часть черепа пострадавшего и куски бампера, лежавшие вдоль обочины в радиусе 50 метров.
Поначалу я даже не мог понять. Это вообще норм или нет? Такое резонансное ДТП, столько внимания СМИ, куча заявлений в сутки, и всего этого шума, а вещдоки валяются на улице. Набрал юриста ХАЦ Владимира Рисенко и спросил, что делать. Володя поперхнулся от услышанного и как всегда громко выдавил – вызывай полицию и заставь собрать все доказательства.
По итогам общения с журналистами (на место ДТП как паломники приезжали журналисты), пообщавшись с сотрудниками полиции, немного составил картинку. Вообще не собираюсь быть Шерлоком и точно это не моя работа. Но то, что я услышал и увидел за этот день, приводит только к одному выводу: БЕЗ ШИРОКОГО РАЗГЛАСА ДЕЛО СОБИРАЛИСЬ "ЗАМЯТЬ"", - выразил он уверенность.
Депутат также добавил, что в понедельник его вызвали на допрос по этому делу.
"Свой статус еще не выяснил, но готов всячески содействовать следствию и полиции", - добавил он.
Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.
Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.
В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.
Водителю из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.
В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По всій Україні почали з'являтися так звані "нарконаливайки" - медичні центри, де торгують наркотиками під виглядом терапії.
Під "дахом" Гогілашвілі: журналісти викрили мережу "медцентрів", які легально продають важкі наркотики.
https://prm.ua/v-ukraini-vyiavyly-merezhu-medtsentriv-iaki-lehalno-prodaiut-vazhki-narkotyky/
Потрібно цікавитись як давно рашик Гогілашвілі, друг Зеленського кришує наркоманію в Україні?
Зеленського смикнули за ниточку, щоб він почав ворушити це кубло, але це спричинило такий галас, що неозброєним оком видно, як його топлять: путінські, ахметівські, аваківські тощо. Більш того, навіть "свої гарні хлопці" Гордон та Комаровський, почали його давити. Те саме ми спостерігали з Ющенко, який був хлопчиною для биття.
Зеленський Україну не здав, він поступово перетворюється на патріота. В нас зараз такий клімат, що й "жид" стане українцем і це добре, але це погано для Росії, яка, мабуть зрозуміла, що кіна не буде. Зеленському залишилось два роки до виборів. Зараз критичний момент, яких багато було в історії України. Якщо ми знову розділемось, ми знову втратимо території, а можливо і ляжемо під рашку, як лягали вже багато разів. Зеленський в патовій ситуації: навіть якби він хотів уступити рашці - він це зробити не може. По-перше, знесуть патріоти в Києві, по-друге, не дадуть це зробити гарні люди, які дригають за ниточки в потрібну сторону. Мафії насрати на країну. Якщо, не дай Бог, Путін наобіцяв Ахметову царювання на "Юго-Востоке", який він збирається захопити вже незабаром, то все виглядає ще гірше ніж здається. Хоча не вірю, що хитрий татарін такий дурак, що повірить росіянам.
Зараз важливо не втратити державність, ядро, єдність перед війною. Повторюю, Зе не здав національні інтереси Росії (погоджуюсь, що ситуація з вагнерівцями була вкрай неприємна, але ми всього не знаємо, до Порошенка теж було багато питань під час війни), головне, що курс правильний - на Європу, до НАТО, подалі від рашки. Якщо Зе, щось зробить накшталт Януковича, я буду перший на барикадах! Але не зробив і, гадаю, не збирається.
Плани Росії очевидні: за допомоги грошей, п'ятої колони, симпатизуючих олігархів дестабілізувати ситуацію, викликати хаос та анархію, Майдан 3... і знову напасти. Нічого нового в цьому Світі! Якщо це українці зрозуміють, країну можна буде врятувати. Єднаємось навколо ідеї, а не людини!
(Голосував я за Порошенко і якби були вибори, то знову голосував би за ньго, бо не бачу інших достойних кандидатів, але Порошенко не пройде, т.я. має дуже великий антирейтінг серед нашого "малоросійського" населення.
По чому видно що він притих? Не фоткається в президентському кабінеті?
Зате без зупину вигрібає мільярди із кишкнь українців за спияння Зєлі.
Його люди призначаються на критично віжливі посади в державі.
Україну він ще не здав тільки тому, що боїться повторити долю Каддафі.
Як ні, то не ховайте від українців цих героїв, які вхопили нитки і смикають так званого президента вам на користь.
Приїхавши на місце ДТП, щоб дати коментар одному з українських телеканалів, знайшов місце де сталася аварія.
На місці ДТП просто неба лежали речові докази аварії.
Частина черепа потерпілого та шматки бампера, що лежали вздовж обочини в радіусі 50 метрів."
Джерело:
стояли в черзі за баблом та інструкцією.
А мо, археологи загубили...
Це не влада , а якісь інопланетні істоти , яких цікавить тільки бабло ,
а не життя - буття нашої краіни !