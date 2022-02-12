ДТП с участием кортежа Ярославского: местный депутат Дробот обнаружил человеческие останки и обломки автомобиля на обочине возле места аварии и считает, что дело собирались "замять"

Депутат Чугуевского горсовета Дмитрий Дробот обнаружил человеческие останки и обломки авто на обочине возле места, где произошло смертельное ДТП с автомобилем кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Он вызвал полицию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал у себя в Facebook.

"Сегодня (11 февраля. - Ред.) попал в очень странную ситуацию. Приехав на место ДТП, чтобы дать комментарий одному из украинских телеканалов, нашел место, где произошла авария. На месте ДТП под открытым небом лежали вещественные доказательства аварии. Часть черепа пострадавшего и куски бампера, лежавшие вдоль обочины в радиусе 50 метров.

Поначалу я даже не мог понять. Это вообще норм или нет? Такое резонансное ДТП, столько внимания СМИ, куча заявлений в сутки, и всего этого шума, а вещдоки валяются на улице. Набрал юриста ХАЦ Владимира Рисенко и спросил, что делать. Володя поперхнулся от услышанного и как всегда громко выдавил – вызывай полицию и заставь собрать все доказательства.

По итогам общения с журналистами (на место ДТП как паломники приезжали журналисты), пообщавшись с сотрудниками полиции, немного составил картинку. Вообще не собираюсь быть Шерлоком и точно это не моя работа. Но то, что я услышал и увидел за этот день, приводит только к одному выводу: БЕЗ ШИРОКОГО РАЗГЛАСА ДЕЛО СОБИРАЛИСЬ "ЗАМЯТЬ"", - выразил он уверенность.

Депутат также добавил, что в понедельник его вызвали на допрос по этому делу.

"Свой статус еще не выяснил, но готов всячески содействовать следствию и полиции", - добавил он.

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Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.

Водителю из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

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