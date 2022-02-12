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Новости ДТП
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ДТП с участием кортежа Ярославского: местный депутат Дробот обнаружил человеческие останки и обломки автомобиля на обочине возле места аварии и считает, что дело собирались "замять"

ДТП с участием кортежа Ярославского: местный депутат Дробот обнаружил человеческие останки и обломки автомобиля на обочине возле места аварии и считает, что дело собирались

Депутат Чугуевского горсовета Дмитрий Дробот обнаружил человеческие останки и обломки авто на обочине возле места, где произошло смертельное ДТП с автомобилем кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Он вызвал полицию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал у себя в Facebook.

"Сегодня (11 февраля. - Ред.) попал в очень странную ситуацию. Приехав на место ДТП, чтобы дать комментарий одному из украинских телеканалов, нашел место, где произошла авария. На месте ДТП под открытым небом лежали вещественные доказательства аварии. Часть черепа пострадавшего и куски бампера, лежавшие вдоль обочины в радиусе 50 метров.

Поначалу я даже не мог понять. Это вообще норм или нет? Такое резонансное ДТП, столько внимания СМИ, куча заявлений в сутки, и всего этого шума, а вещдоки валяются на улице. Набрал юриста ХАЦ Владимира Рисенко и спросил, что делать. Володя поперхнулся от услышанного и как всегда громко выдавил – вызывай полицию и заставь собрать все доказательства.

По итогам общения с журналистами (на место ДТП как паломники приезжали журналисты), пообщавшись с сотрудниками полиции, немного составил картинку. Вообще не собираюсь быть Шерлоком и точно это не моя работа. Но то, что я услышал и увидел за этот день, приводит только к одному выводу: БЕЗ ШИРОКОГО РАЗГЛАСА ДЕЛО СОБИРАЛИСЬ "ЗАМЯТЬ"", - выразил он уверенность.

Депутат также добавил, что в понедельник его вызвали на допрос по этому делу.

"Свой статус еще не выяснил, но готов всячески содействовать следствию и полиции", - добавил он.

Читайте также: Водителю, взявшему на себя вину в ДТП с участием кортежа Ярославского, изменили подозрение, он не выходит на связь, - прокуратура

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.

Водителю из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

Читайте также: Следователи вызывают бизнесмена Ярославского на допрос по делу о ДТП с участием его кортежа, - Нацполиция

ДТП (7671) Ярославский Александр (182) Дробот Дмитрий (4)


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Топ комментарии
+29
Немає жодного сумніву що не тільки збирались зам'яти, а робитимуть це й надалі...
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12.02.2022 12:06
+25
Так виглядає особистий контроль за справою від Венедиктової та Монастирського.
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12.02.2022 12:27
+20
Молодці, що зрушили справу з місця. Харків перестає бути вотчиною феодалів накшталт покійного Кернеса
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12.02.2022 12:03
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Молодці, що зрушили справу з місця. Харків перестає бути вотчиною феодалів накшталт покійного Кернеса
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12.02.2022 12:03 Ответить
Серьезно?
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12.02.2022 12:29 Ответить
Так зрушили, що навіть через пару днів аісля аварії не позбирали шматки черепу загиблого та уламки машини з місця аварії....
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12.02.2022 12:30 Ответить
Зашипіли рашики-ботіки ))) Так повільно, але на відміну рашки, де "п'яненькі хлопчики" самі кидаються під колеса Україна відходить від рабсийської психології та надалі стає несхожою на Рашистську *********
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12.02.2022 12:33 Ответить
Які рашики-ботики? Ти не з "реабілітаційного центру" Гогіашвілі?

По всій Україні почали з'являтися так звані "нарконаливайки" - медичні центри, де торгують наркотиками під виглядом терапії.

Під "дахом" Гогілашвілі: журналісти викрили мережу "медцентрів", які легально продають важкі наркотики.

https://prm.ua/v-ukraini-vyiavyly-merezhu-medtsentriv-iaki-lehalno-prodaiut-vazhki-narkotyky/
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12.02.2022 12:35 Ответить
давно наркотиками цікавитесь ?
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12.02.2022 12:55 Ответить
Неправильні питання ставиш.
Потрібно цікавитись як давно рашик Гогілашвілі, друг Зеленського кришує наркоманію в Україні?
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12.02.2022 13:01 Ответить
Українці та всі інші, хто в цей важкий час підтримує нашу країну, ніколи не думав, що я буду захищати Зеленського, але... Але зараз треба усвідомити одну важливу річ. Із самого початку було зрозуміло, що Зе слабка людина (аналогія з Ющенко, той хоч був патріотом, а цей - артист). Зе має ниточки, за які його дригав спочатку Коломойський, але Коломойського придавили за океаном, тому він притих. Зараз ниточки в руках людей, які хочуть добра для України: опір Росії та реформи, щоб нарешті позбутись мафіозно-кланової ситуації, яка склалась. Звичайно, Зеленський та Ко. хочуть трохи собі відхопити, але вони під ковпаком, бо новачки в цій справі, а всі теплі місця вже зайняті акулами.
Зеленського смикнули за ниточку, щоб він почав ворушити це кубло, але це спричинило такий галас, що неозброєним оком видно, як його топлять: путінські, ахметівські, аваківські тощо. Більш того, навіть "свої гарні хлопці" Гордон та Комаровський, почали його давити. Те саме ми спостерігали з Ющенко, який був хлопчиною для биття.
Зеленський Україну не здав, він поступово перетворюється на патріота. В нас зараз такий клімат, що й "жид" стане українцем і це добре, але це погано для Росії, яка, мабуть зрозуміла, що кіна не буде. Зеленському залишилось два роки до виборів. Зараз критичний момент, яких багато було в історії України. Якщо ми знову розділемось, ми знову втратимо території, а можливо і ляжемо під рашку, як лягали вже багато разів. Зеленський в патовій ситуації: навіть якби він хотів уступити рашці - він це зробити не може. По-перше, знесуть патріоти в Києві, по-друге, не дадуть це зробити гарні люди, які дригають за ниточки в потрібну сторону. Мафії насрати на країну. Якщо, не дай Бог, Путін наобіцяв Ахметову царювання на "Юго-Востоке", який він збирається захопити вже незабаром, то все виглядає ще гірше ніж здається. Хоча не вірю, що хитрий татарін такий дурак, що повірить росіянам.
Зараз важливо не втратити державність, ядро, єдність перед війною. Повторюю, Зе не здав національні інтереси Росії (погоджуюсь, що ситуація з вагнерівцями була вкрай неприємна, але ми всього не знаємо, до Порошенка теж було багато питань під час війни), головне, що курс правильний - на Європу, до НАТО, подалі від рашки. Якщо Зе, щось зробить накшталт Януковича, я буду перший на барикадах! Але не зробив і, гадаю, не збирається.
Плани Росії очевидні: за допомоги грошей, п'ятої колони, симпатизуючих олігархів дестабілізувати ситуацію, викликати хаос та анархію, Майдан 3... і знову напасти. Нічого нового в цьому Світі! Якщо це українці зрозуміють, країну можна буде врятувати. Єднаємось навколо ідеї, а не людини!
(Голосував я за Порошенко і якби були вибори, то знову голосував би за ньго, бо не бачу інших достойних кандидатів, але Порошенко не пройде, т.я. має дуже великий антирейтінг серед нашого "малоросійського" населення.
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12.02.2022 13:13 Ответить
"але Коломойського придавили за океаном, тому він притих."

По чому видно що він притих? Не фоткається в президентському кабінеті?
Зате без зупину вигрібає мільярди із кишкнь українців за спияння Зєлі.
Його люди призначаються на критично віжливі посади в державі.

Україну він ще не здав тільки тому, що боїться повторити долю Каддафі.
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12.02.2022 13:20 Ответить
"Люди, які хочуть добра..." - це це ви кротів з ОП маєте на увазі? Чи Фірташа, який другий рік отримує по 100 мільярдів гривень з зеленого бюджету? Чи, може, це той Коломойський пришишк, що викуповує електроенергію атомної генерації і майнить на неї крипту?
Як ні, то не ховайте від українців цих героїв, які вхопили нитки і смикають так званого президента вам на користь.
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12.02.2022 20:17 Ответить
Ті люди, що смикають не ховаються і вони не в Україні, на щастя
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12.02.2022 20:24 Ответить
Для тих людей, що не в Україні українські питання другорядні.
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12.02.2022 22:55 Ответить
На жаль, для багатьох, хто зараз тут, Україна - другорядна.
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13.02.2022 09:20 Ответить
Власне життя є важливішим за інші речі для переважної більшості людей. Але для тих, хто живе в Україні, власне життя так чи інакше пов'язане з українськими питаннями. Ви сховалися від зауваження про тих добродіїв, які, на вашу думку, смикають Зеленского за ниточки замість Коломойського. Але то таке.
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13.02.2022 18:03 Ответить
Если не чего сказать лучше помолчи - может за умного примут по ошибке
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12.02.2022 13:02 Ответить
як раз ти сам собi i дав пораду. зосталося послiдувати.
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12.02.2022 13:51 Ответить
а пiсля збору можна i загубити. ну якщо дужe хоцця.
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12.02.2022 13:49 Ответить
Немає жодного сумніву що не тільки збирались зам'яти, а робитимуть це й надалі...
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12.02.2022 12:06 Ответить
"Сьогодні (11 лютого. - Ред.) потрапив у дуже дивну ситуацію.

Приїхавши на місце ДТП, щоб дати коментар одному з українських телеканалів, знайшов місце де сталася аварія.

На місці ДТП просто неба лежали речові докази аварії.

Частина черепа потерпілого та шматки бампера, що лежали вздовж обочини в радіусі 50 метрів."

Джерело:
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12.02.2022 12:25 Ответить
Так виглядає особистий контроль за справою від Венедиктової та Монастирського.
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12.02.2022 12:27 Ответить
Язиками базікати вони вміють!
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12.02.2022 12:59 Ответить
А от якщо "найвеличніший" ще візьме справу під особистий контроль, то буде ще та "*******"!
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12.02.2022 15:55 Ответить
кто бы сомневался, что собирались отмазать еврея, да еще который при деньгах. законы это только для лохов, а для типа "богоизбранных" у нас усиленное питание из бюджетного корыта.
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12.02.2022 12:32 Ответить
Из-за наступления войны ярославский тварь решил срыгнуть!
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12.02.2022 12:36 Ответить
Это с какой скоростью гнал пьяный олигарх, что куски бампера и черепа несчастного валяются в радиусе 50 метров?
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12.02.2022 12:38 Ответить
А вмятина на машине Вас не удивила?
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12.02.2022 13:13 Ответить
200+ норма
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12.02.2022 13:13 Ответить
А на небольшой скорости было бы простительно задавить человека? Интересно, что этот человек делал на скоростной трассе и совсем не на пешеходном переходе?
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12.02.2022 15:25 Ответить
Что делал пьяный олигарх за рулем?
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12.02.2022 16:49 Ответить
Этот Дробот просто антисемит какой-то.
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12.02.2022 12:40 Ответить
І схоже, що не член партії "Суки народу".
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12.02.2022 15:58 Ответить
а слідаки з ппсниками щоб збирати докази,
стояли в черзі за баблом та інструкцією.
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12.02.2022 12:40 Ответить
Та нє, скажуть, що залишки черепа взагалі з іншої аварії?!
А мо, археологи загубили...
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12.02.2022 15:52 Ответить
Сколько людей уже пострадало из-за человеческого мусора , в состоянии сливы лазящего по проезжей части
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12.02.2022 12:46 Ответить
Це вже схоже на якісь жахливі пригоди із фільму жахів , щоби не прибрати останки загиблої людини більше ніж через добу 😡
Це не влада , а якісь інопланетні істоти , яких цікавить тільки бабло ,
а не життя - буття нашої краіни !
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12.02.2022 12:49 Ответить
А в Ізраїлі, навіть якщо єврей за кермом скоїв смертельну ДТП, то поліція таки розслідує.
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12.02.2022 13:04 Ответить
Тому що в Ізраїлі від давить правовірних іудеїв, а в Україні якихось гоїв.
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12.02.2022 14:46 Ответить
Сколько Шариковых повылазило
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12.02.2022 13:19 Ответить
ти про сeбe?
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12.02.2022 13:53 Ответить
Всі зірки указують променями, що за кермом був Ярославський.... як відноситись до нього після цього, як до вбивці? Він більше був олігархом в тіні..., цікаво, яка його роль в політиці і в обороні України від мацковського звіра?
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12.02.2022 13:35 Ответить
Забрали пострадавшего в больницу... и ни у кого не возникло вопроса: а где-же голова?
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12.02.2022 13:50 Ответить
А в больницах и не такое видели! Да и морги обычно не в ЦПК и О находятся!
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12.02.2022 15:27 Ответить
тільки не "останки", а рештки... граматєї
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12.02.2022 15:16 Ответить
Може, ти археолог-любитель і шукаєш РЕШТКИ динозаврів, чи пітекантропів, але на трасі знаходились ОСТАНКИ нещасного! Думаю, що пан Ярославський допоможе безвтішній вдові матеріально...
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12.02.2022 15:36 Ответить
З язика зняли...
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12.02.2022 15:54 Ответить
Катати кубик, которым убили человека, всего 1 из 25 в мире, эксклюзив, за 571 тыс евро куплен ярославским. Бедный еврей
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12.02.2022 15:19 Ответить
Странная новость. Что делал чугуевский депутат на месте ДТП? Почему он вообще должен был кому-то комментировать это ДТП?
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12.02.2022 17:18 Ответить
Он просто получил задание от одного из телеканалов провести депутатское расследование этого происшествия, взять интервью у мимопроезжающих возмущенных водителей и пассажиров. С депутатами такое нередко происходит!
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12.02.2022 18:08 Ответить
С каких пор депутаты получают задания от телеканалов? Не разу такого не видел. Бред какой-то.
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12.02.2022 19:00 Ответить
Не разу не видел, а вот теперь и увидел.
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12.02.2022 22:01 Ответить
поэтому и пишу, что странно.
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12.02.2022 22:44 Ответить
90-е годы от 95-го квартала и его избирателей
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14.02.2022 12:23 Ответить
 
 