В МИД России подтвердили запрос Блинкена на телефонный разговор с Лавровым 12 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен направил запрос на телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в МИД России.

"МИД подтверждает запрос Блинкена на телефонный разговор с Лавровым", - заявили журналистам в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее у американских СМИ появилась информация о том, что Блинкин намерен переговорить с Лавровым по телефону в субботу.

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