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Новости Агрессия России против Украины Война
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МИД призвал украинцев сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику

МИД призвал украинцев сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику

МИД призывает украинцев сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны и избегать расшатывающих стабильность действий и сеющих панику.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении украинского внешнеполитического ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"С самого начала эскалации со стороны Российской Федерации руководство нашего государства, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий, а какие-либо агрессивные намерения относительно нашего государства не воплотились в жизнь. В частности, вчера на заседании СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялся тщательный анализ текущей ситуации по безопасности и дальнейших действий Украины", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что благодаря решениям президента, парламента и правительства, принятым в последнее время, а также помощи партнеров Украина дополнительно укрепила возможности для защиты безопасности государства и украинских граждан.

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"Комплексный пакет сдерживания России, предложенный Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставлению помощи.

Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать расшатывающих стабильность действий и сеющих панику", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию, которая позволяет предпринимать своевременные действия.

"Мы продолжаем работать в целях снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержания России в русле дипломатического диалога", - резюмировали в ведомстве.

агрессия (1704) МИД (6934) россия (95361)


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Топ комментарии
+40
А ми і не боїмося
Війна. 8-й рік. Ми вистояли і боремося. Кожного дня ми приймаємо літаки з ******** зброєю, технікою та амуніцією від різних країн світу. Не забувайте про це.

Тут - наша земля і наша історія. Могили пращурів і майбутнє наших дітей та онуків. Ми живемо, одружуємося, народжуємо дітей.

Як кажуть, двічі не вмирати, зрештою, і вічно жити ще нікому не вдавалося. Перемоги і миру нам усім!

Слава Україні!
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12.02.2022 12:28
+28
Краще нашого президента хоч хтось би вивів із стану нірвани і наркотичного спокою.
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12.02.2022 12:19
+25
Особенно главный руководитель все усилия прилагает в Буковели!!
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12.02.2022 12:30
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Думаю, нашій владі вже начасі розділити цивільну і військову владу.
Так як Зе мало що тямить у військовій справі треба призначити головним маршала з незаплямованою репутацією . І цей маршал нехай веде нас у бій. А Зе і його партія нехай займаються цивільними справами. тобто в тому в чому хоч трохи що тямлять.
Бо якось вбивати і вмирати під командою ЗЕ мені щось не дуже подобається.
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12.02.2022 14:43 Ответить
Гарант корупції та головний дестабілізатор проти всіх ваших заяв і дій. Хоче знову за кермо.....
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12.02.2022 15:26 Ответить
Зброю дайте людям.а не -прийди в тероборону з своєю зброєю,екіпірованим,ну тоді ми тобі з калаша дамо постріляти,та страйкбольні вправи з деревяними калашами покажемо. Роздайте людям зброю.
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12.02.2022 15:44 Ответить
Они украинцев боятся больше , чем х**ла
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13.02.2022 12:44 Ответить
Типа гречку не скупать? Так она сейчас по такой цене, что дефицита точно не будет. Да и хлеб, кстати, тоже (это если кто-то сухари сушить собрался).
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12.02.2022 16:12 Ответить
РАЗРЕШАЮ УБИВАТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ВСЁ ИХ ИМУЩЕСТВО ТРАТИТЬ НА БЛАГО НАРОДА УКРАИНЫ !!! УЖЕ !)
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13.02.2022 07:36 Ответить
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