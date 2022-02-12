МИД призвал украинцев сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику
МИД призывает украинцев сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны и избегать расшатывающих стабильность действий и сеющих панику.
Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении украинского внешнеполитического ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"С самого начала эскалации со стороны Российской Федерации руководство нашего государства, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий, а какие-либо агрессивные намерения относительно нашего государства не воплотились в жизнь. В частности, вчера на заседании СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялся тщательный анализ текущей ситуации по безопасности и дальнейших действий Украины", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что благодаря решениям президента, парламента и правительства, принятым в последнее время, а также помощи партнеров Украина дополнительно укрепила возможности для защиты безопасности государства и украинских граждан.
"Комплексный пакет сдерживания России, предложенный Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставлению помощи.
Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать расшатывающих стабильность действий и сеющих панику", - подчеркнули в ведомстве.
В МИД добавили, что Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.
Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию, которая позволяет предпринимать своевременные действия.
"Мы продолжаем работать в целях снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержания России в русле дипломатического диалога", - резюмировали в ведомстве.
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Так як Зе мало що тямить у військовій справі треба призначити головним маршала з незаплямованою репутацією . І цей маршал нехай веде нас у бій. А Зе і його партія нехай займаються цивільними справами. тобто в тому в чому хоч трохи що тямлять.
Бо якось вбивати і вмирати під командою ЗЕ мені щось не дуже подобається.