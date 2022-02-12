МИД призвал украинцев сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику

МИД призывает украинцев сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны и избегать расшатывающих стабильность действий и сеющих панику.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении украинского внешнеполитического ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"С самого начала эскалации со стороны Российской Федерации руководство нашего государства, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий, а какие-либо агрессивные намерения относительно нашего государства не воплотились в жизнь. В частности, вчера на заседании СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялся тщательный анализ текущей ситуации по безопасности и дальнейших действий Украины", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что благодаря решениям президента, парламента и правительства, принятым в последнее время, а также помощи партнеров Украина дополнительно укрепила возможности для защиты безопасности государства и украинских граждан.

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"Комплексный пакет сдерживания России, предложенный Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставлению помощи.

Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать расшатывающих стабильность действий и сеющих панику", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию, которая позволяет предпринимать своевременные действия.

"Мы продолжаем работать в целях снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержания России в русле дипломатического диалога", - резюмировали в ведомстве.