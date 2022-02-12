Госдеп США приказал эвакуироваться из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки приказал дипломатам, не занимающим критически важные должности, уехать из посольства в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении посольства США в Украине.

"Сегодня Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающее на возможность значительных военных действий против Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что, несмотря на предусмотрительное сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства останется в Украине.

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Там добавили, что Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру будет продолжать участвовать в неустанных дипломатических усилиях и оказывать помощь для поддержки Украины и разрешения кризиса, вызванного Россией своим военным наращиванием.

"Эти усилия будут продолжаться непрерывно, как и наша преданность – вместе с нашими союзниками и партнерами – суверенной, демократической и преуспевающей Украине как части целостного, свободного и мирного европейского будущего", - подчеркнули дипломаты.

Ранее сообщалось, что Россия приняла решение об оптимизации штатов загранучреждений в Украине.

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