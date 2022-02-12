Госдеп США приказал эвакуироваться из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки приказал дипломатам, не занимающим критически важные должности, уехать из посольства в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении посольства США в Украине.
"Сегодня Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающее на возможность значительных военных действий против Украины", - говорится в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что, несмотря на предусмотрительное сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства останется в Украине.
Там добавили, что Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру будет продолжать участвовать в неустанных дипломатических усилиях и оказывать помощь для поддержки Украины и разрешения кризиса, вызванного Россией своим военным наращиванием.
"Эти усилия будут продолжаться непрерывно, как и наша преданность – вместе с нашими союзниками и партнерами – суверенной, демократической и преуспевающей Украине как части целостного, свободного и мирного европейского будущего", - подчеркнули дипломаты.
Ранее сообщалось, что Россия приняла решение об оптимизации штатов загранучреждений в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, народ. 10.10.1979 у м.*******, словенська дзюдоїстка, чемпіонка Європи 2003 року, неодноразова призерка чемпіонатів світу та Європи з дзюдо.
Всі не евакуюються і не сховаються, морально потрібно бути готовим захищати свою землю і свій дім.
Ось коли це усвідомиш -страх відступає.
а небайдужі, пояснюють їм, перспективи
"По данным агентства Reuters, которое ссылается на своим источники, сейчас сотрудники миссии ОБСЕ, которые находятся в ДНР, начали экстренно покидать самопровозглашенную республику.
В сообщении подчеркивается, что речь идет именно о гражданах США, которые работают в наблюдательной мониторинговой миссии в Донецке.
Ранее США объявили о начале эвакуации неосновного персонала из посольства в Донецке."
https://www.mk.ru/politics/2022/02/13/amerikancy-iz-missii-obse-ekstrenno-vyezzhayut-iz-dnr.html
У США в Донецке есть ПОСОЛЬСТВО?
Не знала.
С когда оно там?
Вариант раз: они там в РФ все бухие.
Вариант два: они не соображают, что пишут, ибо смотри вариант раз.