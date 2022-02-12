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Новости Агрессия России против Украины Война
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Госдеп США приказал эвакуироваться из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности

Госдеп США приказал эвакуироваться из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки приказал дипломатам, не занимающим критически важные должности, уехать из посольства в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении посольства США в Украине.

"Сегодня Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающее на возможность значительных военных действий против Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что, несмотря на предусмотрительное сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства останется в Украине.

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Там добавили, что Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру будет продолжать участвовать в неустанных дипломатических усилиях и оказывать помощь для поддержки Украины и разрешения кризиса, вызванного Россией своим военным наращиванием.

"Эти усилия будут продолжаться непрерывно, как и наша преданность – вместе с нашими союзниками и партнерами – суверенной, демократической и преуспевающей Украине как части целостного, свободного и мирного европейского будущего", - подчеркнули дипломаты.

Ранее сообщалось, что Россия приняла решение об оптимизации штатов загранучреждений в Украине.

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посольство (1079) США (26401) эвакуация (2064)


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Топ комментарии
+19
А где адекватная реакция нашего недонаполеона? Кто-нибудь выведет его из наркотического угара?
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12.02.2022 12:38
+15
Только запах шаурмы на это способен. Или мороженной скумбрии по 8 гр. за кило.
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12.02.2022 12:44
+11
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12.02.2022 12:56
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А где адекватная реакция нашего недонаполеона? Кто-нибудь выведет его из наркотического угара?
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12.02.2022 12:38 Ответить
Только запах шаурмы на это способен. Или мороженной скумбрии по 8 гр. за кило.
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12.02.2022 12:44 Ответить
А шашлыка?
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12.02.2022 13:27 Ответить
Только весной и ни как не раньше мая.
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12.02.2022 13:31 Ответить
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12.02.2022 12:56 Ответить
Считаю не корректным сравнивать этого засранца четырежды уклонившегося от призыва и уже 3 года разваливающего Армию и страну, с пусть и коммунистом но таки реально воевавшим.
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12.02.2022 13:33 Ответить
Єто вьі про Порошенко ? Он бьіл членом КПСС , и даже повоевал , за Минские соглашения .
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12.02.2022 14:28 Ответить
Ой, может, ему лучше молчать? А то вечно ляпает такое, что ещё хуже делает.
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12.02.2022 13:00 Ответить
Він під Новоілексієвкою,це перед Чонгаром,під Кримом дивиться готовність військ...
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12.02.2022 19:06 Ответить
Повторю снова. Мы не должны гадать, мы не должны верить или не верить, слушая западных лидеров. Мы должны видеть как наша власть адекватно готовится к реально возможной агрессии Раши. А мы пока видим только воровство денег на "большом строительстве" и тупой пиар под такое же тупое бла-бла-бла ее спикеров.
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12.02.2022 12:39 Ответить
До чого тут Раша? Хоча Раша ще й Срака, але якщо її згадувати без належної поваги, то вона руки й ноги повисмикує:
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, народ. 10.10.1979 у м.*******, словенська дзюдоїстка, чемпіонка Європи 2003 року, неодноразова призерка чемпіонатів світу та Європи з дзюдо.
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12.02.2022 12:56 Ответить
100%
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13.02.2022 05:57 Ответить
Похер. Кулеба сказал не сеять панику.
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12.02.2022 12:40 Ответить
А в чому він неправий? наша паніка -це ключова зброя ворога.
Всі не евакуюються і не сховаються, морально потрібно бути готовим захищати свою землю і свій дім.
Ось коли це усвідомиш -страх відступає.
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12.02.2022 12:45 Ответить
Так, а я за шо?
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12.02.2022 12:47 Ответить
Таню та ім какаяразница.тим всепропальщикам сивочолоно.ім аби більше дестабілізація була. Вони з мертветчуками співробітничають.вони не розуміють шо зараз треба підтримати діючу владу.тим паче влада- украінська.Мельник.Кулеба.Потураєв.головнокомандувач Забродський.Нагароджений президентом Да Вінчі.але дякунам какаяразніца..
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12.02.2022 14:06 Ответить
Вьідали Тумгоева в 2018 г ? И не по инициативе Енина , которьій вьіполнил указание своего начальника . Как его фамилия ?
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12.02.2022 14:31 Ответить
А чому не евокуюють з московії ? Вони гадають Українці не будуть стріляти по московії..... помиляються!
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12.02.2022 12:50 Ответить
Чим?
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12.02.2022 13:11 Ответить
Не сци кацап є чим.
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12.02.2022 15:59 Ответить
Це ти хз звідки строчиш,а треба дивитися реально на речі а не язиком молоти
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12.02.2022 16:07 Ответить
в былые нормальные времена отзыв дипломатов был перед объявлением войны. США вместе со своими союзниками объявили войну Украине. Инвесторы бегут, бизнес рушится.
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12.02.2022 13:00 Ответить
Когда были нормальные времена?)
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12.02.2022 13:04 Ответить
когда мужчины были мужчинами, а женщины женщинами, когда не было постправды. До 20 века.
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12.02.2022 13:11 Ответить
До 20 века...Согласен!
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12.02.2022 13:14 Ответить
в балалайнє, началі что-то подозрєвать..,
а небайдужі, пояснюють їм, перспективи
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12.02.2022 13:03 Ответить
Хорошо что эвакуируют и сеют страх)) Тем смешнее будет выглядеть ***** когда никера не случится, а его ватная мордва по казармам разбредется. Все сразу увидят что ***** обыкновенный ********
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12.02.2022 13:14 Ответить
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12.02.2022 13:38 Ответить
Герр. Герхард , показателем является Израиль , а на венгров в Кремле всегда бьіло нас. рать !
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12.02.2022 14:33 Ответить
Их миллион? Что они никак не уедут? Больше недели уезжают - уезжают и никак. Надоели уже
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12.02.2022 13:49 Ответить
Почему США євакуируют дипломатов ? Они понимают , что Пуйло не удержится от соблазна "промахнуться" ракетой по их посольству , в отместку за Белград . Ессно , в случае , если оно решится полезть на Украину , что не факт .
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12.02.2022 14:37 Ответить
Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
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12.02.2022 16:13 Ответить
Внимательно вчитайтесь в данное новостное сообщение, напечатанное в интернет версии газеты "Московский Комсомолец".

"По данным агентства Reuters, которое ссылается на своим источники, сейчас сотрудники миссии ОБСЕ, которые находятся в ДНР, начали экстренно покидать самопровозглашенную республику.

В сообщении подчеркивается, что речь идет именно о гражданах США, которые работают в наблюдательной мониторинговой миссии в Донецке.

Ранее США объявили о начале эвакуации неосновного персонала из посольства в Донецке."
https://www.mk.ru/politics/2022/02/13/amerikancy-iz-missii-obse-ekstrenno-vyezzhayut-iz-dnr.html

У США в Донецке есть ПОСОЛЬСТВО?
Не знала.
С когда оно там?

Вариант раз: они там в РФ все бухие.
Вариант два: они не соображают, что пишут, ибо смотри вариант раз.
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13.02.2022 09:52 Ответить
 
 