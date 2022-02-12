Российские террористы с нарушением минских договоренностей разместили на оккупированных территориях еще 24 единицы военной техники, - СЦКК
По информации украинской стороны СЦКК, за прошедшие сутки обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей 24 единицы военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением минских договоренностей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", всего размещена 21 единица вооружения и военной техники, из них:
• с нарушением линии отвода в районах:
ТЕРНОВОЕ (57 км от линии столкновения) – самоходные гаубицы (5 единиц);
МАНУЙЛОВКА (65 км от линии столкновения) – РСЗО (3 единицы);
• с нарушением районов хранения в районах:
ТЕРНОВОЕ (57 км от линии столкновения) – танки (10 единиц);
МАНУЙЛОВКА (65 км от линии столкновения) – буксируемая гаубица (1 единица);
• военное присутствие в зоне безопасности в районах:
г. ДОНЕЦК (жилой район) – БТР (2 единицы).
В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса", всего размещено 3 единицы вооружения и военной техники, из них:
• с нарушением линии отвода вблизи г. Луганск – буксируемые гаубицы (3 единицы).
С начала недели было обнаружено 287 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, из них: 07.02.2022 – 1 единица; 08.02.2022 – 104 единицы; 09.02.2022 – 148 единиц; 10.02.2022 – 10 единиц; 11.02.2022 – 24 единицы.
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ВОТ ЧТО БЫВАЕТ , когда власть дают в руки людям с левыми взглядами .
А на рахунок Данії то дозвіл на ПП2 вони все ж дали
А на рахунок північного потоку ви не праві, поясню чому. Справа в тому, що цей поток будували не тільки кацапи, але і європейці, їм це вигідно (не забувайте, вони перш за все думають про свої інтереси) але тут є одна цікавинка, Данія та інші країни (Естонія) мають можливіть заблокувати йог у будь-який момент, тобто ці країни отримали додатковий важель впливу. Це нормальна політика, а втой самий час ми вирішуємо, а кацап нам ворог чи ні.
Я сподіваюсь ви зрозуміли різницю між нами та ними і чому нам бігом треба повертатись у європейськю сім'ю.
Може тому що в класичному варіанті зараз не має не лівих не правих
і жодна млять не наголошує сепари реально отримали від рф
озброєння що вистачить на пару армій.
чого чекають санкції і на що сподіваються наші партнери.?
думаю,їм потрібна війна.
купуйте російські автобуси ПАЗ
ну не твою мать.
вони вагони з вугіллям блокують
а наші ..ідараси псокійно ганяють їх автобуси фінансують їх армію.