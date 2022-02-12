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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские террористы с нарушением минских договоренностей разместили на оккупированных территориях еще 24 единицы военной техники, - СЦКК

Российские террористы с нарушением минских договоренностей разместили на оккупированных территориях еще 24 единицы военной техники, - СЦКК

По информации украинской стороны СЦКК, за прошедшие сутки обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей 24 единицы военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением минских договоренностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", всего размещена 21 единица вооружения и военной техники, из них:

• с нарушением линии отвода в районах:

ТЕРНОВОЕ (57 км от линии столкновения) – самоходные гаубицы (5 единиц);

МАНУЙЛОВКА (65 км от линии столкновения) – РСЗО (3 единицы);

Читайте также: С начала суток российские войска на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Песков из гранатометов, - штаб ООС

• с нарушением районов хранения в районах:

ТЕРНОВОЕ (57 км от линии столкновения) – танки (10 единиц);

МАНУЙЛОВКА (65 км от линии столкновения) – буксируемая гаубица (1 единица);

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• военное присутствие в зоне безопасности в районах:

г. ДОНЕЦК (жилой район) – БТР (2 единицы).

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса", всего размещено 3 единицы вооружения и военной техники, из них:

• с нарушением линии отвода вблизи г. Луганск – буксируемые гаубицы (3 единицы).

Читайте также: МИД призвал украинцев сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику

С начала недели было обнаружено 287 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, из них: 07.02.2022 – 1 единица; 08.02.2022 – 104 единицы; 09.02.2022 – 148 единиц; 10.02.2022 – 10 единиц; 11.02.2022 – 24 единицы.

боевик (16779) Донбасс (26955) СЦКК (725) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
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12.02.2022 12:58
+9
Ці хлопці в січні 2015 розгромили російську колону, що мала десятикратну перевагу в живій силі й техніці. Взвод на "опорнику" "Олексій", жовтень 2014 року Роман Жованик у центрі в синій майці

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12.02.2022 13:19
+8
Джохар Дудаєв - «Не бойтесь танков. Они горят, как спички…!»
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12.02.2022 12:46
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А мы в ответ сопли жуем...или тоже разместили аналогичное количество??
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12.02.2022 12:43 Ответить
У зеблазня з перших днів його презЕдентства , війна в його бошці скінчилася , навіть не почавшись , так як він під час війни іздив на Донбас зі своїм 95- м кварталом ,розважати рашинських гоблінів своіми тупими жартами 😡
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12.02.2022 12:58 Ответить
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12.02.2022 13:03 Ответить
Пару дней назад звонил , насыщают свои позиции дыровцы во всю , наши нет . Это на юге , выше от побережья не думаю , что будет отличаться
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12.02.2022 14:42 Ответить
А шо Меркель - спряталась в кусты ?? Доруководилась Европой старая бабка !!

- Сирию сдала
- Крым сдала
- сирийцами Европу заполнила
- газовый кризис в Европе организовала
и т д
ВОТ ЧТО БЫВАЕТ , когда власть дают в руки людям с левыми взглядами .
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12.02.2022 12:44 Ответить
В усі часи ліваки несли Україні одне лихо
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12.02.2022 12:48 Ответить
У Данії зараз у владі ліваки, але вони повністью на боці України, Даня надала свій повітряний простір для постачання зброї Україні без жодних вагань. А ось правакі а точніше неонацисти у Європі дуже ******* хутіна, починаючи від Лє Пен та "Альтернатива для Німеччини" та закінчуючи Медведцьким зі Словаччини.
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12.02.2022 13:02 Ответить
Ми вже віниченками і ко ситі , дякуємо більше не треба
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12.02.2022 13:04 Ответить
Тут я з вами повністю погоджуюсь, мене взагалі дивує, чому іменем винниченка (лівацька наволоч) називають вулиці, це теж саме, що через 100 років в українських мітсах будуть вулиці імені медведчука.
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12.02.2022 13:08 Ответить
Я просто хотів вам пояснити, що не завжди позиція на рівні (ліві/праві) визначає відношення до України та кацапів. Є багато ліваків, які дуже підтримують Україну, але також є багато правих, які відверто вилизують дупу хутіна, приклади я вам навів.
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12.02.2022 13:11 Ответить
Ми кажемо за ідеологію , а не те якими гаслами прикриваються за ради грошей
А на рахунок Данії то дозвіл на ПП2 вони все ж дали
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12.02.2022 13:19 Ответить
Неіснує жодної ідеології, існують лише інтереси країни, у кожної свої, наразі наші інтереси збігаються з Великою Британією, яка бачить в Україні свій протекторат у Східній Європі, як США це зробили з Польщею, для нас це великий шанс повернутись у "сім'ю" європейських країн і покінчити з 300-літньою окупацією кацапів, чи вистачить у нас розуму цим шансом скористатись, це питання, бо у нас лишається дуже багато бидла, у якого мізки промиті кацапською пропагандою.

А на рахунок північного потоку ви не праві, поясню чому. Справа в тому, що цей поток будували не тільки кацапи, але і європейці, їм це вигідно (не забувайте, вони перш за все думають про свої інтереси) але тут є одна цікавинка, Данія та інші країни (Естонія) мають можливіть заблокувати йог у будь-який момент, тобто ці країни отримали додатковий важель впливу. Це нормальна політика, а втой самий час ми вирішуємо, а кацап нам ворог чи ні.

Я сподіваюсь ви зрозуміли різницю між нами та ними і чому нам бігом треба повертатись у європейськю сім'ю.
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12.02.2022 13:31 Ответить
Ну на рахунок ідеології кожен залишиться при своїх , на рахунок всього іншого я з вами згоден
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12.02.2022 13:33 Ответить
От я як раз хотів додати до мого коментаря на рахунок ідеології. Давайте просто уявимо, що завтра приходить до влади в України політик лівих поглядів, але він перш за все вкладає гроші у армію, бере міжнародні кредити та передає їх великому українському бізнесу, а не купує смартфони ********, приймає закони для підтримки малого та середнього бізнесу, веде велику міжнародну діяльність на предмет підтримки України, домовляється про інвестиції і так далі. Невже ви будете проти такого президента тілки через те, що він лівих поглядів(ну як приклад, він дозволить марші геїв).?
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12.02.2022 13:39 Ответить
Ну не може ліваки гроші вкладати в державу У ніх в ідеології інтернаціоналізм і все раздати всім якщо це ще даже не зароблено державою
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12.02.2022 14:12 Ответить
От чесно вам кажу, я не прихильник ліваків, мені ближчі правоцентристи, але у Стортингу (Норвегія), Риксдазі (Швеція), та багатьох інших парламентах Європи соціалісти мають більшість, невже ви скажете, що вони гроші країни направляють на інтернаціоналізм чи іншу маячню?. Інше питання, що вони аморфні амеби щодо кацапської небезпеки, але це інша справа.
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12.02.2022 14:21 Ответить
Інтернаціоналізм має разні форми які по більшому рахунку приводять к падінню нації і країн , і ніхто не знає як в той же Швеції і Норвегії було б при правих
Може тому що в класичному варіанті зараз не має не лівих не правих
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12.02.2022 14:32 Ответить
Джохар Дудаєв - «Не бойтесь танков. Они горят, как спички…!»
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12.02.2022 12:46 Ответить
Ці хлопці в січні 2015 розгромили російську колону, що мала десятикратну перевагу в живій силі й техніці. Взвод на "опорнику" "Олексій", жовтень 2014 року Роман Жованик у центрі в синій майці

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12.02.2022 13:19 Ответить
так танками никто воевать и не будет
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12.02.2022 14:09 Ответить
Ага ядрьоними бімбами 🤔
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12.02.2022 14:13 Ответить
я вже 8 років слухаю якусь муйню про мінск, про настамнет
і жодна млять не наголошує сепари реально отримали від рф
озброєння що вистачить на пару армій.
чого чекають санкції і на що сподіваються наші партнери.?
думаю,їм потрібна війна.
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12.02.2022 12:47 Ответить
зара читаю коменти а збоку реклама.
купуйте російські автобуси ПАЗ
ну не твою мать.
вони вагони з вугіллям блокують
а наші ..ідараси псокійно ганяють їх автобуси фінансують їх армію.
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12.02.2022 12:56 Ответить
У меня на сайте цензор , очень любящем рекламу , рекламы нет вообще .
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12.02.2022 13:53 Ответить
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12.02.2022 12:58 Ответить
 
 