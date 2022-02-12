Российские террористы с нарушением минских договоренностей разместили на оккупированных территориях еще 24 единицы военной техники, - СЦКК

По информации украинской стороны СЦКК, за прошедшие сутки обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей 24 единицы военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением минских договоренностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", всего размещена 21 единица вооружения и военной техники, из них:

• с нарушением линии отвода в районах:

ТЕРНОВОЕ (57 км от линии столкновения) – самоходные гаубицы (5 единиц);

МАНУЙЛОВКА (65 км от линии столкновения) – РСЗО (3 единицы);

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• с нарушением районов хранения в районах:

ТЕРНОВОЕ (57 км от линии столкновения) – танки (10 единиц);

МАНУЙЛОВКА (65 км от линии столкновения) – буксируемая гаубица (1 единица);

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• военное присутствие в зоне безопасности в районах:

г. ДОНЕЦК (жилой район) – БТР (2 единицы).

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса", всего размещено 3 единицы вооружения и военной техники, из них:

• с нарушением линии отвода вблизи г. Луганск – буксируемые гаубицы (3 единицы).

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С начала недели было обнаружено 287 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, из них: 07.02.2022 – 1 единица; 08.02.2022 – 104 единицы; 09.02.2022 – 148 единиц; 10.02.2022 – 10 единиц; 11.02.2022 – 24 единицы.