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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ситуация контролируется нашей армией во главе с Зеленским, покой – главное оружие, – заявление фракции "Слуга народа"

Ситуация контролируется нашей армией во главе с Зеленским, покой – главное оружие, – заявление фракции

Украина имеет мощнейшую армию за все время с 2014 года и самую большую коалицию партнеров в нашу поддержку за все время независимости. Власть сделала все, чтобы пророссийские силы в Украине имели меньше возможностей за все время независимости.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении парламентской фракции "Слуги народа"

"Ситуация контролируется нашей армией во главе с верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским, разведкой, дипломатами, а также нашими партнерами. В режиме 24/7 мы имеем постоянную координацию со всеми ведущими государствами мира. Такого единения ведущих демократий не было уже десятки лет", - говорится в заявлении.

Отмечается, что народные депутаты готовы в любой момент собраться на заседание парламента для принятия важных решений по защите страны и усилению ее обороноспособности.

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"Уверены, что у Верховной Рады хватит голосов.

Сейчас звучат уже далеко не впервые за последние полгода "объявление" о начале более широкого вторжения. Доверять ли этому? Никто не может предвидеть будущее. Но все мы знаем, что украинский народ будет сопротивляться, а значит, это не могут не осознавать в России. У нас есть не только Вооруженные Силы, но и сотни тысяч ветеранов, а также миллионы других граждан, которые не станут терпеть никакого порабощения. Именно на это и нужно ориентироваться, а не на постоянное обновление панических новостей со ссылкой на анонимный источник на сайтах или в соцсетях. Тем более что почти все такие новости впоследствии опровергаются.

Сохраняем спокойствие и на своем уровне делаем то, что от нас зависит, чтобы мы все вместе становились сильнее", - говорится в заявлении.

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паника (45) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+85
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12.02.2022 13:09
+71
«На чолі з Зеленським»
Именно это напрягает больше всего
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12.02.2022 13:10
+66
Хахах, зелений шмуль взагалі нічого не контролює, навіть своїх депутатів!!
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12.02.2022 13:07
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Оце, як раз і сумно і дико і трагічно, що такий непотріб стоїть на чолі...

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12.02.2022 16:38 Ответить
Сколько "Слугам Народа" ни нахваливать своего поводыря, и по совместительству ВГК, никогда он не станет Моше Даяном
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12.02.2022 17:06 Ответить
На чолі з зеленським--Уроди не смішіть мої тапочки Порошенко три тижні добивався розгляду питань безпеки,а ви уроди порозбігались гуляти,а тепер ви вже "найкращі" Брехуни і піарщикі 95 кварталу .
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12.02.2022 18:00 Ответить
покойся с міром, фракція "слуга урода".....
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12.02.2022 18:10 Ответить
Так нарід це ж і хвилює, що "ситуація контролюється Зеленським". Все, що Зеля контролював, йшло через сраку.
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12.02.2022 18:54 Ответить
значит точно - наступает жопа.....
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12.02.2022 19:02 Ответить
если начнется заваруха - зеленый клоун кончится как личность.... которой он никогда и не был.
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12.02.2022 19:06 Ответить
Вова надії на тебе мало, ворог у воріт.
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12.02.2022 19:26 Ответить
-не переживайте вас будет оперировать настоящий профессионал

-а что он заканчивал?

-театральный. но он тах здорово играл доктора...

-Хью Лори?

-Зак Брафф!
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12.02.2022 19:37 Ответить
Головне шо депутати готові на чолi з Зелей зібратись і ********... А народ хаї хати боронить, своі та їхні.
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12.02.2022 21:09 Ответить
Я спокоин всё будет хорошо.
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13.02.2022 00:28 Ответить
Дякуємо, заспокоїли. З точністю до навпаки.
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13.02.2022 08:09 Ответить
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