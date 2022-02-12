Ситуация контролируется нашей армией во главе с Зеленским, покой – главное оружие, – заявление фракции "Слуга народа"

Украина имеет мощнейшую армию за все время с 2014 года и самую большую коалицию партнеров в нашу поддержку за все время независимости. Власть сделала все, чтобы пророссийские силы в Украине имели меньше возможностей за все время независимости.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении парламентской фракции "Слуги народа"

"Ситуация контролируется нашей армией во главе с верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским, разведкой, дипломатами, а также нашими партнерами. В режиме 24/7 мы имеем постоянную координацию со всеми ведущими государствами мира. Такого единения ведущих демократий не было уже десятки лет", - говорится в заявлении.

Отмечается, что народные депутаты готовы в любой момент собраться на заседание парламента для принятия важных решений по защите страны и усилению ее обороноспособности.

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"Уверены, что у Верховной Рады хватит голосов.

Сейчас звучат уже далеко не впервые за последние полгода "объявление" о начале более широкого вторжения. Доверять ли этому? Никто не может предвидеть будущее. Но все мы знаем, что украинский народ будет сопротивляться, а значит, это не могут не осознавать в России. У нас есть не только Вооруженные Силы, но и сотни тысяч ветеранов, а также миллионы других граждан, которые не станут терпеть никакого порабощения. Именно на это и нужно ориентироваться, а не на постоянное обновление панических новостей со ссылкой на анонимный источник на сайтах или в соцсетях. Тем более что почти все такие новости впоследствии опровергаются.

Сохраняем спокойствие и на своем уровне делаем то, что от нас зависит, чтобы мы все вместе становились сильнее", - говорится в заявлении.

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