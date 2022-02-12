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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве от COVID-19 скончались 34 человека, обнаружили рекордные 4 229 новых случаев заражения. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 4 229 больных коронавирусом. 34 человека скончались.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в фейсбуке.

"4 229 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 34 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 719 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 402 294", - сообщил Виталий Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 2 393 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 1 527 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет. А также 155 девочек от 1 месяца до 17 лет и 154 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Среди умерших: 14 женщин от 58 до 88 лет и 20 мужчин от 32 до 96 лет.

В больницы столицы госпитализировали 95 больных коронавирусом и 219 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1 385 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 347 373 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 677, в Соломенском – 513 и в Оболонском районе – 480 случаев", – отметил Виталий Кличко.

За сутки в Киеве от COVID-19 скончались 34 человека, обнаружили рекордные 4 229 новых случаев заражения 01

Кличко Виталий (4635) коронавирус (17042)


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Чи доречно зараз відкривати навчальні заклади, враховуючи пік пандемії та самі небезпечні два тижні в плані можливого нападу росії? МЗС багатьох країн(США, Британія, Японія, Нідерланди) закликають своїх громадян покинути Україну, школи постійно мінують, вірус перекинувся на дітей. Можливо, варто було почекати до весни ? Щодо дітей, хто не вчиться вдома дистанційно, той і в школі сидить в смартфоні, граючи на задніх партах. Корона находить хвилями і зараз ми на самому піку - в Києві найвища смертність за сьогодні. Діти багатьох дітей зараз не вдома, хтось на З. Україні, подалі від можливої війни. Діти прекрасно займаються онлайн, це треба їхати повертатись через всю країну, наражати себе на небезпеку заразитись в поїзді вірусом? Багато шкіл дуже близько від військових літовищ , а аеродроми - це перша ціль ракет та бомб. Вже навіть російські дипломати покидають Київ. Це нагадує мені сталіна, коли його попереджували про війну, а він не вірив і в перший день німці знищили радянську непідготовлену армію. Де логіка?
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12.02.2022 13:16 Ответить
Дапох тот ковид
Обнадеживает мид...
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12.02.2022 14:01 Ответить
Кто-нибудь, потыкайте Кличко палочкой! Что он школы и сады не закрывает? Жопа же полная! Там уже работать некому, все полегли! Такого ещё никогда не было!
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12.02.2022 14:45 Ответить
Избыточная смертность среди мужчин в возрасте 18-24 лет коррелирует с вакцинацией от Ковид. Франция, данные INSEE
И как я говорил ранее - 50 МИЛЛИОНОВ доз вакцины отозвано из-за того, что она вызывала «ложноположительные» результаты тестов на ВИЧ !? Масштабы этого за пределами понимания...
За исключением того, что... это оказывается НЕ ложноположительные результаты а эти люди, привитые, и действительно инфицированы ВИЧ !!!.. да уж.. это какой-то пздц для ваксеров !!!
Теперь кто привился у нас - пойдите и сдайте тест на ВИЧ и напишите опровержение !? Слабо !?
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12.02.2022 14:50 Ответить
Думаю это еще не все сюрпризы. Думаю там рассчет на длительные последствия.
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12.02.2022 15:33 Ответить
Согласен !!! Ну и последствия будут если очень-очень мягко сказать - КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ !!!
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12.02.2022 17:46 Ответить
А от чего умерли эти 34 человека? Уже многие ковидобесы, те у которых Пфайзером и Модерной нарушена нормальная деятельность нейронов, или микротромбоз сосудов после АстраЗенеки, и те начали понемногу понимать, что с этой "пандемией" что то не так.
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12.02.2022 16:28 Ответить
 
 