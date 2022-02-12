За сутки в Киеве от COVID-19 скончались 34 человека, обнаружили рекордные 4 229 новых случаев заражения. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 4 229 больных коронавирусом. 34 человека скончались.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в фейсбуке.

"4 229 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 34 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 719 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 402 294", - сообщил Виталий Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 2 393 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 1 527 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет. А также 155 девочек от 1 месяца до 17 лет и 154 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Среди умерших: 14 женщин от 58 до 88 лет и 20 мужчин от 32 до 96 лет.

В больницы столицы госпитализировали 95 больных коронавирусом и 219 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1 385 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 347 373 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 677, в Соломенском – 513 и в Оболонском районе – 480 случаев", – отметил Виталий Кличко.