Эскалация сейчас – заведомо проигрышный шаг для России, – заместитель главы Минобороны Маляр

Эскалация ситуации в Украине сегодня – заведомо проигрышный шаг для России, поскольку наши Вооруженные Силы, в отличие от 2014 года, находятся в полной боевой готовности и не уступят ни одного сантиметра украинской земле.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Обнародованные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не нужно, говорит Маляр.

По ее словам, как в 2014 году, уже не будет. Заместитель главы Минобороны объясняет почему:

1) не будет такой измены, как тогда была со стороны местных работников правоохранительных органов и некоторых военных;

2) военно-политическое руководство государства сегодня четко знает, как действовать, вовремя получает разведданные и имеет возможность оперативно принимать решения;

3) сегодня Вооруженными Силами руководят боевые командиры, прошедшие ад войны и знающие, что такое хоронить побратимов;

4) у нас за эти годы уже есть более 400 тысяч участников боевых действий, то есть людей с боевым опытом в войне с РФ, которых не было в 2014 году;

5) наша армия вооружена гораздо мощнее, чем в начале войны. Кроме того, сейчас постоянно поступают оружия и боеприпасы от наших партнеров. К примеру, с осени по сей день только от США 15 самолетов. А еще Великобритания, Канада, Литва, Латвия, Эстония и другие;

6) наши Вооруженные Силы в отличие от 2014 года в полной боевой готовности.

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"Никто ни одного сантиметра украинской земли сегодня не уступит. Эскалация сейчас – это несравнимо более дорогой и заведомо проигрышный шаг", – подчеркнула Маляр.