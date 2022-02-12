РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9881 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 034 52

Эскалация сейчас – заведомо проигрышный шаг для России, – заместитель главы Минобороны Маляр

Эскалация сейчас – заведомо проигрышный шаг для России, – заместитель главы Минобороны Маляр

Эскалация ситуации в Украине сегодня – заведомо проигрышный шаг для России, поскольку наши Вооруженные Силы, в отличие от 2014 года, находятся в полной боевой готовности и не уступят ни одного сантиметра украинской земле.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Обнародованные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не нужно, говорит Маляр.

По ее словам, как в 2014 году, уже не будет. Заместитель главы Минобороны объясняет почему:

1) не будет такой измены, как тогда была со стороны местных работников правоохранительных органов и некоторых военных;

2) военно-политическое руководство государства сегодня четко знает, как действовать, вовремя получает разведданные и имеет возможность оперативно принимать решения;

3) сегодня Вооруженными Силами руководят боевые командиры, прошедшие ад войны и знающие, что такое хоронить побратимов;

4) у нас за эти годы уже есть более 400 тысяч участников боевых действий, то есть людей с боевым опытом в войне с РФ, которых не было в 2014 году;

5) наша армия вооружена гораздо мощнее, чем в начале войны. Кроме того, сейчас постоянно поступают оружия и боеприпасы от наших партнеров. К примеру, с осени по сей день только от США 15 самолетов. А еще Великобритания, Канада, Литва, Латвия, Эстония и другие;

6) наши Вооруженные Силы в отличие от 2014 года в полной боевой готовности.

Читайте также: МИД призвал украинцев сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику

"Никто ни одного сантиметра украинской земли сегодня не уступит. Эскалация сейчас – это несравнимо более дорогой и заведомо проигрышный шаг", – подчеркнула Маляр.

армия РФ (19047) Минобороны (9287) россия (95361) Маляр Анна (412)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Фуйло вирішило повторити Чечню. На чолі України планує поставити Кадиркіна-2.
Ситуація дуже схожа. Тільки втрати можкть бути більші. Але в Макшанії на це ніколи не звертали уваги.
Але в нас в керівництві держави стоять некомпетентні бомжі з помийки які всього бояться і не знають що робити. Тому заспокоюють себе. А може пронесе...
показать весь комментарий
12.02.2022 14:00
+11
Эта непонятное существо женского пола, непонятно каким образом занимающее должность в МО, оно вообще в курсе какие задачи у этого самого МО?
показать весь комментарий
12.02.2022 13:44
+10
Зелені якщо почнеться.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...Несомненно, что значительная часть российских гражданских и армейских "элит" считает масштабное вторжение в Украину катастрофическим сценарием для государства рф и активно пытается убедить в этом Путина и его ближайшее чекистское окружение. Мне кажется, что им это удастся. Действительно, отдать приказ о вторжении означает растворить армию и страну в огромном украинском "Афганистане", обладающем поддержкой и симпатией всего мира. Никакой генерал Громов их оттуда уже никогда не выведет. Может быть, вернется обратно один русский, как один англичанин из Афганистана в 1841 году.

Но если я что-то понимаю в персонаже, которым я занимаюсь почти четверть века, он до последнего своего вздоха во власти не откажется от двух центральных идеологем своего сумеречного политического сознания: уничтожение искусственного недогосударства, созданного австро-венгерским генштабом и большевиками, и убедительный реванш над Западом за поражение СССР в 3-й мировой войне.

Его не устроит альтернатива, которую будет ему предлагать большинство "элиты".

- Уважаемый Владимир Владимирович! Дорогой Вы наш собиратель земель русских! Давайте зафиксируем геополитическую прибыль: признаем в родную гавань ОРДЛО и, чтобы два раза не вставать, сделаем Лукашенко минским генерал-губернатором и понесём Вас на руках к коронованию на вечное царствие в 2024 году. Запад облегченно вздохнет, поворчит и ограничится полуадскими санкциями.

- А как же тогда с моей сакральной формулой "Я подкрался и ***". Нет, мы не можем отказываться от фундаментальных основ нашей уникальной духовности.

Нет, он не променяет свое имперское первородство на чечевичную похлебку ОРДЛО. Он учтет замечания генштабистов и в ближайшее время продемонстрирует городу и миру иные, нежели масштабное вторжение вглубь украинской территории, военно-технические инструменты. Тем более что его начальник Генштаба - крупнейший мировой теоретик гибридной войны. При этом он не будет уклоняться от повышения ставок в конфликте с Западом. Напротив, он будет искать его, уверенный, что железной рукой ведет страну к Лестнице Победы... Ну, на худой конец в рай.
https://www.kasparov.ru/author.php?id=4B693228DEBEC Андрей Пионтковский
показать весь комментарий
12.02.2022 13:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Eo1C-97Sqno https://www.youtube.com/watch?v=Eo1C-97Sqno

Третий промах Путина
показать весь комментарий
12.02.2022 14:01 Ответить
в ***** координати кожної бази і кожного солдата, за 3 роки дєрьмаки передали все, що могли
показать весь комментарий
12.02.2022 13:43 Ответить
Они и так все знают. Как и мы о них благодаря НАТО и американцам
показать весь комментарий
12.02.2022 13:49 Ответить
и что им дадут координаты каждого солдата?
показать весь комментарий
12.02.2022 15:04 Ответить
грунтовні розвід.дані - половина успіху у наступальній операції
показать весь комментарий
12.02.2022 15:06 Ответить
Эта непонятное существо женского пола, непонятно каким образом занимающее должность в МО, оно вообще в курсе какие задачи у этого самого МО?
показать весь комментарий
12.02.2022 13:44 Ответить
Первая мысль - она дура, не имеющая военного образования и опыта работы в военной сфере, но она при должности, поэтому считает нужным свои мысли придать огласке. У нас много таких, не только в ЗСУ...
показать весь комментарий
12.02.2022 13:51 Ответить
Вторая мысль - что как и все зеленые расставленые на госдолжности, она не дура, а часть агентурной сети зелено-рыгов, действующих в интересах агрессора.
показать весь комментарий
12.02.2022 13:54 Ответить
Она просто хочет остаться заметной, чтобы быть при должности в будущем. Поэтому ей надо делать какие то заявления и может даже лучше что они глупые - так она заметней...
показать весь комментарий
12.02.2022 13:57 Ответить
в каком будущем? разбомбленном?
показать весь комментарий
12.02.2022 14:04 Ответить
В российской администрации в Украине.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:11 Ответить
Аналог Сирожы Леща и Найема.

показать весь комментарий
12.02.2022 14:05 Ответить
ощущение, что в министерстве обороны собрались психотерапевты
показать весь комментарий
12.02.2022 13:47 Ответить
Розповісти про сумного українського снайпера, який давно не бачив у прицілі козлостанця ?
Ох у нього руки *********...
показать весь комментарий
12.02.2022 13:48 Ответить
Не відволікайтеся "Зелені" будуйте дороги і купуйте у ворога біті, це не ваші проблеми. Ми бачили відео, як застрягли танки в мокшанських полях, допомагайте їм, а то вони бідні і тут можуть застрягнути. А булит ракетні комплекси "Нептун", то ніхто і рило сюди не просунув. Ви зробили це разом.
показать весь комментарий
12.02.2022 13:49 Ответить
Мой прогноз такой. В понедельник-вторник Дума рекомендует ***** признать Лугандон. И уже с этим аргументом он вновь будет разговаривать с Западом и Зеленским. Предложение будет простым - или Зеленский садится за стол переговоров с марионетками Ордлы обсуждать их будущую автономию, либо рф забирает Донецк и Луганск себе.
показать весь комментарий
12.02.2022 13:51 Ответить
"...забирает Донецк и Луганск себе". Полезных санкций-много не бывает,кстати а зачем ху#лу это самое ОРДЛО "нафаршированное" минами и порезанное на металлолом,что он выиграет "признанием" этого нищего и преступного "бантустана"?
показать весь комментарий
12.02.2022 13:58 Ответить
А чего он выиграл от Крыма? Деньги ему давно не нужны.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:10 Ответить
ну крым, это возможность гадить в Чёрном море - геополитика!
а бамбас что?
показать весь комментарий
12.02.2022 15:06 Ответить
Гадить в Чёрном море можно было и без Крыма.
показать весь комментарий
12.02.2022 16:45 Ответить
Та вони де факто їх вже забрали. Як анклав рус.миру вони на в тілі України даром не потрібні!
показать весь комментарий
12.02.2022 13:59 Ответить
С признанием Минск-2 официально закрывается и какие-то разговоры о возврате Луганска-Донецка теряют смысл. Также как с Крымом рф даже обсуждать ничего не будет. Пойдёт ли на это Зеленский? Хватит ему на это мужества и мудрости(?)/дурости(?)
показать весь комментарий
12.02.2022 14:14 Ответить
З Мінськом чи без пуйло не буде розмовляти. Лише після того як воно подохне.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:19 Ответить
Це означатиме вихід з Мінських угод. Автоматично - санкції.
показать весь комментарий
12.02.2022 16:29 Ответить
Санкции будут. Но войны удалось избежать, никто не погиб, Лугандон как был оккупирован так и остался, короче в реальности ничего не изменилось, изменилось только на бумаге. Поэтому санкции спустят на тормозах, а потом и вообще отменят.
показать весь комментарий
12.02.2022 16:48 Ответить
Досі ж не спустили й не відмінили. Я думаю, що Штатам на фіг не потрібно, щоб немита отримала контроль над технологіями й виробничими потужностями Мотор-Січі, Південмашу, Зоря-Машпроєкту та інших українських підприємств ВПК.
показать весь комментарий
12.02.2022 18:10 Ответить
А она и не получит. Вторжения же не будет.
показать весь комментарий
12.02.2022 18:14 Ответить
З іншого боку, я не думаю, що немитій довго залишилося існувати. Якщо подивитися на середні зарплати, то вони там, у більшості регіонів, не вищі, а то й нижчі, ніж в Україні. При тому, що наші мають можливість підзаробити у Європі. А за результатами останніх виборів до держдури, особливо в контексті явки, зрозуміло, що, принаймні, одна з умов революційної ситуації (за леніним) наявна - низи не хочуть жити по-старому. Навіть на Кримі, де, здавалось би, був такий ентузіїзьм - "хоч камні з неба", куди вже навезли допутіна вати з немитої, не беручи до уваги силовиків і чиновників, явка менше 50%, а в деяких регіонах і 40% нема.
показать весь комментарий
12.02.2022 18:28 Ответить
И это та зеленая крыса, которая месяц назад, что американцы врут, говоря про подготовку россии и к агрессии?
показать весь комментарий
12.02.2022 13:53 Ответить
Давайте посмотрим правде в глаза: за последние 2.5 года, украинская армия не получила ниодного современного дивизиона пво, ни одного противокорабельного дивизиона, ни одного ракетного комплекса средней дальности. О противоракетных комплексах я вообще промолчу, как и промолчу, что уже три года нашим военным не подымали зарплату. Эти квартальные долпоепы нас держат за дурачков? Сейчас эскалация как раз на руку кремлефашистам, потому что пока шут гороховый презедент в этой стране - с этой страной можно делать все что угодно
показать весь комментарий
12.02.2022 13:56 Ответить
Фуйло вирішило повторити Чечню. На чолі України планує поставити Кадиркіна-2.
Ситуація дуже схожа. Тільки втрати можкть бути більші. Але в Макшанії на це ніколи не звертали уваги.
Але в нас в керівництві держави стоять некомпетентні бомжі з помийки які всього бояться і не знають що робити. Тому заспокоюють себе. А може пронесе...
показать весь комментарий
12.02.2022 14:00 Ответить
Зелені якщо почнеться.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:04 Ответить
Люба людина працююча в адіністрації шмарклі-ворогУкраїни! Маляр- працює там ? Вона теж ворог! Тому ескалація Московії може не бути програшним кроком для Московії. Їй будут помогати колабораціоністи і ті що перешкоджали у ВР приймати визначення слова колабораціоніст.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:06 Ответить
Добре хоч інший дружбан зелі вже сидить, ато б разом
показать весь комментарий
12.02.2022 14:06 Ответить
1 У ***** нет пути отступления назад. Пацан сказал слово и за этот базар он должен ответить.

2 ***** не привык проигрывать и в дипломатической войне он полностью проиграл, остается доказать свою правоту силой.

3 В 14 году тоже никто не верил, что ***** пойдет отжимать Крым и развязывать войну на Донбассе.

Итого, верим-неверим, нападет-ненападет, ***** будет обязательно использовать силовой вариант, но такой, какой по собственному мнению он из него выйдет с победой для своих упоротых имперцев.
И насколько наша армия сильна и танки наши быстры, ему абсолютно на это начхать.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:09 Ответить
1) Есть всегда пути для отступления. Для этого его коллективный Запад втягивает в диалоги и переговоры

2) Доказать кому? Если пойдут трупы в РФ, то россияне не оценят , а их будет больше, чем в Чечне

Да и Афган погубил СССР и Путин про это знает.

3) В 14-м году не было такого верим -не верим, никто вообще не был готов, что Путин нападет, никто не ожидал ни Запад, ни Украина. Сейчас все готовы и ждут, это большая разница.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:15 Ответить
1 ***** был послан в эротическое путешествие со своим хотелками, как Украиной так Западом. И верно, у него остаётся вариант отступления, а не победы.

2 Исходя из п1 это означает полный проигрыш эго имперской политики за последние 20 лет перед своими не менее упоротым имперцами, которые души в нем не чаяли.

3 Ему насрать, готовы мы или нет, ему будет намного важнее нанести урон нам больше, чем себе. И хотя бы так выйти победуном.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:31 Ответить
1) Да, его послали, но оставили дверь для отступления открытой, все Путину предлагают переговоры.

2) СССР проиграл в Афганистане, несмотря на имперскую политику

"Ему будет намного важнее нанести урон нам больше, чем себе"- и как он это сможет сделать, интересно? Путин получит санкции, плюс военное сопротивление от украинцев.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:13 Ответить
Интересно?
А нет там ничего интересного, они уже это давно высрали.
Тупо постреляют ракетами и будут срать деревянными рублями под санкциями.
Своему лохторату они уже давно рассказывают, что их рубль самый деревянный в мире.
показать весь комментарий
12.02.2022 16:08 Ответить
отличие 3-его пункта от 2014 и 2022 в том, что в 2014 никто не верил, что кацапы нападут, потому что считали их братьями да, в общем-то, и они об этом свистели на каждом повороте... был эффект неожиданности!
сейчас эффект неожиданности прошел, сейчас им никто не верит, оружие приготовленно и все ждут
показать весь комментарий
12.02.2022 15:11 Ответить
Настроения Кремля и лаптей были прекрасно известны с революции 2004 года.
И намерения лаптей на 100000% были прекрасно известны всем разведкам.
Просто Запад в конфликт не впрягся, что бы не получилось как в Сирии.
Какой итог всем известно.
В то, что никто не верил это все враки.
показать весь комментарий
12.02.2022 16:13 Ответить
Зеля підбирає чорнило, яким він підписуватиме капітуляцію. Інша справа, що народ може не прийняти цей документ.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:22 Ответить
Ну тепер все,хуйло відступить і змириться назавжди.Після того як цей полководець толково пояснила що він вже програв.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:36 Ответить
Нічого особистого,тільки бізнес. Треба ж якось відпрацьовувати свою немаленьку зарплату.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:53 Ответить
Если начнется, то с массированного подавления ракетами центров управления, в первую очередь в городах, районов сосредоточения войск, ПВО, складов боеприпасов и горючего. Потом пойдет ковровое бомбометание авиацией районов сосредоточения войск и объектов обороны и только потом начнут заходить войска с трех направлений. Задача - оккупировать полумесяцем до половины территории Украины, соединить широким сухопутным коридором и Приднестровье. Уверен, что и в армии, и в спецслужбах, и в органах власти, и в территориальной обороне хватает агентов кремля. К сожалению, кадры при назначении не проходят в обязательном порядке проверку на детекторе лжи, считается недемократично делать проверку на вшивость. Война будет катастрофой и для Украины и для рф. Вероятность полномасштабной войны оцениваю как 1 к 20
показать весь комментарий
12.02.2022 14:53 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2022 15:11 Ответить
ця мадам ... так добре знає путіна ... що йому вигідно а що ні))) а мадам не думає що путін це вже просто лялька Китая а у того такі многоходовочки що наші експерди дитячий садок який далі свого носа нічого не бачить... будапешський папірець тому доказ
показать весь комментарий
12.02.2022 17:52 Ответить
 
 