РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9415 посетителей онлайн
Новости
14 900 68

Надо дать дорогу молодым, - Бердымухамедов объявил о решении уйти с поста президента Туркменистана

Надо дать дорогу молодым, - Бердымухамедов объявил о решении уйти с поста президента Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял решение уйти с поста и провести внеочередные президентские выборы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на заседании верхней палаты парламента (Халк Маслахаты) при принятии национальной программы развития на 30 лет.

"Как вы знаете, ровно 15 лет назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране состоялись выборы президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на самый высокий государственный пост, предоставив тем самым огромное доверие", - сказал он.

По его словам, это высокое доверие он очень ясно ощутил и на всенародных выборах 2012 и 2017 годов и отметил, что сейчас особую надежду возлагает на молодежь.

"Я поддерживаю мнение, что дорогу в государственное управление на новом этапе развития нашей страны нужно дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности", - заявил Бердымухамедов.

При этом он отметил, что продолжит работу в должности главы верхней палаты парламента.

Читайте также: Президент Туркменистана Бердымухамедов назначил сына вице-премьером

Туркменистан (119) Туркменбаши (15) Бердымухамедов Гурбангулы (21)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+44
Там сынку уже 40 стукнуло, может избираться президентом. Святая наивность
показать весь комментарий
12.02.2022 14:05
+15
Каким он был? Ну примерно таким как Ким: превратил за годы своего правления страну с богатейшими природными ресурсами (3 место по запасам природного газа после РФ и Катара) и относительно небольшим населением в средазиатскую северную корею. Тысячи репрессированных, сотни тысяч и миллионы беженцев.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:13
+9
Так же как Пуйло Медведеву дорогу давал.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хз.каким он был но поступока достойный уважения
показать весь комментарий
12.02.2022 14:04 Ответить
Там сынку уже 40 стукнуло, может избираться президентом. Святая наивность
показать весь комментарий
12.02.2022 14:05 Ответить
Так же как Пуйло Медведеву дорогу давал.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:09 Ответить
Не та ситуация..там падишах в демократию не играет....
показать весь комментарий
12.02.2022 14:49 Ответить
А под себя какой нибудь "совет"создаст.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:15 Ответить
Каким он был? Ну примерно таким как Ким: превратил за годы своего правления страну с богатейшими природными ресурсами (3 место по запасам природного газа после РФ и Катара) и относительно небольшим населением в средазиатскую северную корею. Тысячи репрессированных, сотни тысяч и миллионы беженцев.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:13 Ответить
Можно поподробнее про миллионы беженцев со страны с населением 6 мил.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:36 Ответить
Зато у них нет ковида)))))))
показать весь комментарий
12.02.2022 15:07 Ответить
Брежнев то же просил ЦК освободить его от должности Генсека, но ЦК (Халк Маслахати) было против.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:21 Ответить
Напевно так і було, бо в свої останні роки Брежнєв виступав в ролі чучела, читав промови з папірця и часто не розумів де він знаходиться, будучи з візитом в Азербайджані вітав трудящихся Казахстану.
показать весь комментарий
12.02.2022 19:57 Ответить
Кончай курить сушёный куриный наво
показать весь комментарий
12.02.2022 14:29 Ответить
А хто ж "Кучкудук " співатиме, синок навєрноє? Ще одне єлбаси, мля.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:06 Ответить
Пісню "Учкудук" співала група "Ялла" з Узбекістану. Туркменія до неї не має відношення.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:24 Ответить
Коленька подрос иди как там его сына зовут!?
показать весь комментарий
12.02.2022 14:07 Ответить
Сердар)
показать весь комментарий
12.02.2022 14:10 Ответить
Ууу АНАНДСКИЙ ДЖАЛЯБ ...
показать весь комментарий
12.02.2022 14:07 Ответить
Ти як не знаєш - то не корч з себе "вумніка": "аль-амди-скій джаляп" (приблизно -"йо*аная бл*дь!")
показать весь комментарий
12.02.2022 14:17 Ответить
ну вы оба полиглоты...онангни сике
показать весь комментарий
12.02.2022 14:45 Ответить
Ну куди ж мені до тебе! Я читав як це ПИШЕТЬСЯ тюркськими словами і знаю що вони означають а та цілим СЛУХОМ сприймав! (хоча й не знаєш їх значення)
показать весь комментарий
12.02.2022 14:51 Ответить
Ага ,ты мне расскажи по чём редиска в декабре , кутынгинский ,джаляб анандский ,инайме оме гестский хайван ...
показать весь комментарий
12.02.2022 14:58 Ответить
Сігіл ананды сігейін!
показать весь комментарий
12.02.2022 15:04 Ответить
Ага ,try again...
показать весь комментарий
12.02.2022 15:42 Ответить
Надо же, а марионетку уже приготовил?
показать весь комментарий
12.02.2022 14:07 Ответить
Він скромно назвав себе туркмен-баші,тобто батько усіх туркмен,там усе під ним,тому хрєн він шось комусь передасть...
показать весь комментарий
12.02.2022 14:08 Ответить
Как и Назарбаев, вроде бы ущел, а ключевые посты за собой сохранил, пока его свои же не сковырнули при помощи лаптеногих. ***** то же уходило в свое время и его место в этот период "грел" Медведев. Если бы этот "туркменбаши" ушел бы на пенсию,то тогда понятно, а так он просто поставит вместо себя марионетку.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:11 Ответить
тиск ***** на президента Туркменістану дійшов до незрозумілого висновку. . . . увесь природний газ туркменістану піде тільки через труби еРеФії
показать весь комментарий
12.02.2022 14:11 Ответить
Дурной пример для кацапских холопов, в лаптестане начнется вой! Будут обвинять ненавистный запад. Бункерный дед совсем не будет вылазить из своей норы😂
показать весь комментарий
12.02.2022 14:13 Ответить
Еще один ловкач.Посмотрим где так уходили.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:14 Ответить
штангу золотую не забудь забрать и музыкальные инструменты, они на пенсии пригодятся.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:14 Ответить
Razvod po Turkmenskii
показать весь комментарий
12.02.2022 14:14 Ответить
Посмотрим кого "падёт выбор "народа..
показать весь комментарий
12.02.2022 14:17 Ответить
берды кыльды бабаев оказался самым хитрым. уйдет тихонько и будет доживать спокойно.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:19 Ответить
Так чтобы к этому прийти,- много ума не надо. Но, правда, пуйло не додумался.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:23 Ответить
******** слаб и немощен. а в туркменистане еще лет двести рухнома будет.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:25 Ответить
Нужно договаривать до конца: Дать дорогу (всунуть) своего отпрыска в корыто
показать весь комментарий
12.02.2022 14:27 Ответить
Хто слідкує за цим кадром, той знає, що за треш там коїться. Золоті лімузини, золоті лопати, золоті пам'ятники і золоте дно...
показать весь комментарий
12.02.2022 14:32 Ответить
Звільниться місце для Мураєва....
показать весь комментарий
12.02.2022 14:33 Ответить
пуйловская "премьерская" рок-и-ров-очка на 5 лет, а потом - и снова здрасьте, дарагой нарот!
показать весь комментарий
12.02.2022 14:36 Ответить
Пропав Туркменістан . . Якщо тамтешні маладиє ліца виявляться такими ж неадекватами як в Україні , Туркменістану - амінь .
Подумай 10 разів , туркменбаши .
показать весь комментарий
12.02.2022 14:42 Ответить
Зрозуміло. Ти закоханий в старих комсомольців та комуністів.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:46 Ответить
Закоханий .?? хз , що тобі збрело в голову .

Ну добре ,, а що по твоєму , я маю бути закоханим у ці дебільні - новиє ліца ?? В Арахамій , Тіщенків , Марьян Безуглих , у Трухіних . ?? .
показать весь комментарий
12.02.2022 15:02 Ответить
А ти любитель циркового балагану.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:37 Ответить
Я не любитель комуняків та комсомольців.
показать весь комментарий
12.02.2022 22:20 Ответить
Сыну 40 лет. В Туркменистане считают, его последние годы готовят в приемники, то что он часто меняет руководящие должности. В МИДе ознакомился с внешней политикой; будучи руководителем региона - с внутренней.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:44 Ответить
Там еще туркмены не монолитны...несколько племен там...+ касты...
Когда к нам в часть привели туркменский призыв в се были в шоке от того что там кастовое общество....
И если там попадается "благородный" то все бегают вокруг него и шестерят... Ну а в условиях дедовщины это явно не понравилось грузинам (старший призов), как это так все бегают вокруг духа..и опустили родственника бая головой в забитый полный ссак писуар....
Побоище потом было таким шо жесть... С армаатурой пошли на грузинских дедов и пофиг...дрались как звери..ибо за то что допустили такое к потомку баев им дома будет капец и их родителям...
Грузины у бежали за помощю в стройбат к землякам, оттуда пришла подмога с армаатурой...Результат куча переломов ит.д...
Комиссия приезжала с Москвы (часть москве подчинялась)...
Короче было весело...
показать весь комментарий
12.02.2022 14:59 Ответить
Ну да, они и сейчас на своих форумах пишут о неравенстве.

31 января 2022
Тут забыли добавить что жителей ташауза называют Шатырами, жителей лебапа ТАТами, Всех жителей балкана - Емудами, даже те кто из мары призренно называют мухоморами, или сарыками. Это деление на касты и происхождение активно культивируется самим Бердымухамедовым. Он сам националист и открыто делит туркмен на чистокровных и грязнокровных. Впрочем тоже самое было и у Супермурада, когда он открыто по телевидению сказал что у Шихмурадова туркменской крови совсем мизер. В стране все построенно на системе крови и ее чистоте, поэтому страны как таковой и нет. Больше четверти населения в стране вообще не туркмены, другие нации вообще открыто дискриминируются как в быту так и на государственном уровне. Нет ни одной другой национальности, которая была бы представлена хоть в одной ветви власти. Обе палаты парламента вообще представлены исключительно чистокровными туркменами. Вот и все государственное устройство в Туркменистане.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:29 Ответить
Ясен перец, что дальше султаном будет сын, но все равно забавно.

А представить - ****, и туркмены на демократических выборах выбирают новым президентом какого-нибудь местечкового акына - народного поэта песенника. Или другого ишака ))
показать весь комментарий
12.02.2022 14:55 Ответить
Шото интересно геополитический пазл складывается. Беларусь, Казахстан, Туркменистан... Кто следующий? Похоже угрозой войны в Украине х@луша таки реализует идею фикс Совок-2. Пока мировое сообщество наблюдает за его танцами с бубном и военной техникой на границе с Украиной он тихой сапой начинает подминать под себя постсоветские страны. Беларусь уже практически освоил. На подходе Казахстан. Следующий как я понимаю Туркменистан. Посмотрим кого преемником назначит туркменбаши. По этому можно будет судить о дальнейшем движении этой страны.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:10 Ответить
На словах Беларусь с 1996 года освоена. А на бумаге ничего нет. Про единую валюту Лукашенко недавно очередной раз отверг. Да и вообще Союза как такового и не было, кроме опасений России, что без Лукашенко Беларусь будет потеряна.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:17 Ответить
Ну я сужу по фактам. Сейчас под видом учений в Беларусь нагоняют кацапских солдат и технику. И шото мине подсказывает, что оттуда они уже не уйдут. Да и риторика самого Луки уже не похожа риторику главы независимого государства. Ну а там посмотрим.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:24 Ответить
Чего им уходить, если только начали. Реальную интеграцию Лука всегда саботировал, т.к. его интересовала только личная власть. Понятно, при тесном сближении он мог её лишиться.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в четверг, 10 февраля, стартовало совместное оперативное учение ВС Беларуси и России «Союзная решимость-2022».
показать весь комментарий
12.02.2022 15:27 Ответить
Лука был всегда двустульежопый. Сейчас, после событий на выборах, поле для маневра у него сильно сузилось. Так что ближайшее время думаю покажет основной ход событий в отношении Беларуси.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:30 Ответить
3 года до следующих выборов дотянет. А там передаст власть преемнику. А после него хоть пожар. Гарантии личной безопасности и семьи после 2025 только интересуют.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:34 Ответить
Вот именно это я и имею в виду. Так что вариант мягкой аннексии Беларуси вполне реален и возможно уже осуществляется.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:36 Ответить
Нужны факты аннексии. То что российские войска на учения приехали, можно понимать как способ легитимизации Лукашенко перед западом. Ваши санкции толкают Беларусь в объятия Кремля. Смягчите санкции - тогда и угроза суверенитету уменьшится.
Приватизация например? Лукашенко всегда держал российский бизнес на расстоянии. Все крупные предприятия по-прежнему в госсобственности.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:47 Ответить
Смягчить что либо в отношении Лукашенко сейчас невозможно. Давление против кацапов, а ввиду поддержки Лукой кацапов и соответствующей его риторики стоит ожидать большего ужесточения. Ну и если не факт аннексии, то по крайней мере некоей зависимости есть последние заявления Луки относительно угроз совместно с кацапами воевать и ядреной бимбы. Это довольно веская заявка. Зачем независимому государству Беларусь с кем либо воевать? Никто ей не угрожал и не угрожает. Зачем делать такие акценты? Ну и факты аннексии будут все больше проявляться с течением времени, думаю. Могу конечно ошибаться, но пока вижу так.
показать весь комментарий
12.02.2022 16:13 Ответить
Московітам достатньо що Лука ************ як і Кадирка бо поки-що Газпром дає кошти.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:11 Ответить
СССР 2 не катит...как бы ***** не хотел...Азия это зона интересов КНР..где ***** уцказали на его место в жопе
показать весь комментарий
12.02.2022 15:52 Ответить
Я тему недавно обсуждал именно китайского влияния в Средней Азии. Оппоненты не смогли найти никаких фактов такового. И сами азиаты китайцев боятся намного больше, чем славян.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:55 Ответить
Отут ви маєте рацію, вся південно-східна Азія тримається на відстані від Китаю, згадаємо військовий конфлікт 1980р. між Китаєм та В'єтнамом.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:15 Ответить
Тих, хто підтримав таке рішення, розстріляв власноруч.
показать весь комментарий
12.02.2022 15:17 Ответить
Чому всі кивають на сина? Там здається і онук вже повнолітнім став чи невдовзі буде ...
показать весь комментарий
12.02.2022 17:39 Ответить
Сиречь - "Мне уже хватит"...
показать весь комментарий
12.02.2022 18:05 Ответить
там за 30 лет рабства остались одни послушные бараны,какие там выборы.
показать весь комментарий
12.02.2022 18:26 Ответить
После позора бая-назарбая древнего и обосранного по собственному желанию, конечно прав туркмен. А другой председатель радгоспу уже при жизни заработал позор навеки.
показать весь комментарий
12.02.2022 18:34 Ответить
 
 