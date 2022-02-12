Надо дать дорогу молодым, - Бердымухамедов объявил о решении уйти с поста президента Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял решение уйти с поста и провести внеочередные президентские выборы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на заседании верхней палаты парламента (Халк Маслахаты) при принятии национальной программы развития на 30 лет.

"Как вы знаете, ровно 15 лет назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране состоялись выборы президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на самый высокий государственный пост, предоставив тем самым огромное доверие", - сказал он.

По его словам, это высокое доверие он очень ясно ощутил и на всенародных выборах 2012 и 2017 годов и отметил, что сейчас особую надежду возлагает на молодежь.

"Я поддерживаю мнение, что дорогу в государственное управление на новом этапе развития нашей страны нужно дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности", - заявил Бердымухамедов.

При этом он отметил, что продолжит работу в должности главы верхней палаты парламента.

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