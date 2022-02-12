Надо дать дорогу молодым, - Бердымухамедов объявил о решении уйти с поста президента Туркменистана
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял решение уйти с поста и провести внеочередные президентские выборы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на заседании верхней палаты парламента (Халк Маслахаты) при принятии национальной программы развития на 30 лет.
"Как вы знаете, ровно 15 лет назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране состоялись выборы президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на самый высокий государственный пост, предоставив тем самым огромное доверие", - сказал он.
По его словам, это высокое доверие он очень ясно ощутил и на всенародных выборах 2012 и 2017 годов и отметил, что сейчас особую надежду возлагает на молодежь.
"Я поддерживаю мнение, что дорогу в государственное управление на новом этапе развития нашей страны нужно дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности", - заявил Бердымухамедов.
При этом он отметил, что продолжит работу в должности главы верхней палаты парламента.
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Подумай 10 разів , туркменбаши .
Ну добре ,, а що по твоєму , я маю бути закоханим у ці дебільні - новиє ліца ?? В Арахамій , Тіщенків , Марьян Безуглих , у Трухіних . ?? .
Когда к нам в часть привели туркменский призыв в се были в шоке от того что там кастовое общество....
И если там попадается "благородный" то все бегают вокруг него и шестерят... Ну а в условиях дедовщины это явно не понравилось грузинам (старший призов), как это так все бегают вокруг духа..и опустили родственника бая головой в забитый полный ссак писуар....
Побоище потом было таким шо жесть... С армаатурой пошли на грузинских дедов и пофиг...дрались как звери..ибо за то что допустили такое к потомку баев им дома будет капец и их родителям...
Грузины у бежали за помощю в стройбат к землякам, оттуда пришла подмога с армаатурой...Результат куча переломов ит.д...
Комиссия приезжала с Москвы (часть москве подчинялась)...
Короче было весело...
31 января 2022
Тут забыли добавить что жителей ташауза называют Шатырами, жителей лебапа ТАТами, Всех жителей балкана - Емудами, даже те кто из мары призренно называют мухоморами, или сарыками. Это деление на касты и происхождение активно культивируется самим Бердымухамедовым. Он сам националист и открыто делит туркмен на чистокровных и грязнокровных. Впрочем тоже самое было и у Супермурада, когда он открыто по телевидению сказал что у Шихмурадова туркменской крови совсем мизер. В стране все построенно на системе крови и ее чистоте, поэтому страны как таковой и нет. Больше четверти населения в стране вообще не туркмены, другие нации вообще открыто дискриминируются как в быту так и на государственном уровне. Нет ни одной другой национальности, которая была бы представлена хоть в одной ветви власти. Обе палаты парламента вообще представлены исключительно чистокровными туркменами. Вот и все государственное устройство в Туркменистане.
А представить - ****, и туркмены на демократических выборах выбирают новым президентом какого-нибудь местечкового акына - народного поэта песенника. Или другого ишака ))
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