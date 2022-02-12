Лондон теперь может блокировать российские деньги и в британских оффшорах, – "Голос Америки"
Правительство Великобритании объявило, что теперь имеет обоснованные законом полномочия вводить новые широкие санкции против Российской Федерации "в рамках попыток убедить Кремль прекратить кампанию агрессии в Украине".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Накануне принятия новых санкционных правил глава британского министерства иностранных дел Элизабет Трасс заявила, что "тем, кто сидит в Кремле и вокруг них, не будет где спрятаться. Мы сделаем так, чтобы те, кто разделяет ответственность за агрессивные и дестабилизирующие действия, чтобы они также разделяли тяжелую цену. Их состояния в Соединенном Королевстве будут заморожены. Ни одно британское предприятие, или лицо не сможет вести с ними трансакции.
"Это значит, что Соединенное Королевство теперь может налагать санкции на российские предприятия и лиц в широком спектре экономики и стратегически важных секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая, информационно-компьютерная отрасль и в финансовых услугах", - сказано в официальном правительственном сообщении.
Британские активисты и комментаторы, которые давно указывают на необходимость очистки британской финансовой системы от "грязных" российских денег, приветствовали объявленные намерения правительства и отмечают широкие новые полномочия - в частности на возможности действовать против активов не только в Лондоне, но и в так называемых оффшорах.
"Санкции могут оказать огромное влияние на близких к Путину олигархов, потому что это может означать, что ни один банк в Соединенном Королевстве не сможет иметь дело с их активами. И не только в Соединенном Королевстве, но и во всех наших заморских территориях, таких как Британские Виргинские острова или Каймановы острова", - объяснила в интервью британскому радио Сузан Голли из британской организации Spotlight on Corruption.
Но она также отметила, что британское правительство до сих пор не использовало эффективно даже те возможности, которые имело до сих пор, и что в рамках санкций введенных в прошлом Лондон заморозил лишь 44,5 миллионов фунтов, что, по ее словам, составляет "мелочи".
Журналист и исследователь отмывания денег и влияния иностранных финансовых интересов в Великобритании Оливер Буллов выражает опасение, что в случае попытки применения этих санкций будет трудно доказать связь между определенными активами и лицами, связанными с российским правительством.
Оливер Буллов давно доказывает и теперь повторил в ряде сообщений в Twitter о необходимости изменений британских законов, чтобы они запретили анонимное владение имуществом, "поскольку это позволило бы нам видеть потоки денег и видеть настоящие связи между лицами".
"Это хорошо, что Соединенное Королевство что-то делает и молодцы в министерстве иностранных дел за начало. Но министерство финансов, департамент по стратегии предприятия, энергетики и промышленности и министерство внутренних дел должны начать изымать грязные деньги из нашей экономики", - считает исследователь.
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...Подполковник фсб главальфовец Филатов подчеркнул, что и Ивашов, и Севастьянов, и многие из подписантов - это люди, чей вес, круг общения и авторитет велик среди и силовиков, и гражданских. Они говорят от лица тех, кого политологи называют "элитными группами" и от значительной части российского офицерства.
Он пишет, что в вопросе возможного нападения на Украину, единства в России нет не только в гражданском обществе, но раскол во взглядах намечается и среди элит.
"А это куда опаснее санкций и внешних угроз. И это четкий сигнал, что внутренняя и внешняя политика нашей страны требует "инвентаризации", - резюмировал Алексей Филатов.
Напомним, в обращении Общероссийского офицерского собрания (ООС) к президенту и гражданам РФ, автором которого стал его глава, генерал-полковник Леонид Ивашов, говорится, что возможная война России с Украиной принесет человеческие жертвы, разрушения, страдания больших масс людей, уничтожение привычного образа жизни, нарушение систем жизнедеятельности государств и народов. Поэтому президента РФ Владимира Путина офицеры призвали уйти в отставку.
Кроме того, экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник Михаил Ходаренок заявил, что в случае нападения российской армии на Украину никто не будет встречать оккупантов с хлебом-солью и цветами, так что легкой прогулки не будет. Он развеял миф о том, что никто в Украине не станет защищать "киевский режим" и другие мифы российской пропаганды. https://c3n01d-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/c3n01d.c97.org/ru/news/2022/2/12/454406/
если эти деньги обнулить - экономика будет иметь невелику потерю.
это мусорные деньгиб, и их количество абсолютно несоизмеримо с объемом западного производства.
кроме того, некоторые ограничения уже действуют, ок 10 лет уже как
но те что на счетах не работают в экономике, это мусор, по сути.
Вы помните сколько евросоюз выделил греции в момент кризиса?
выдал за 5 минут около 200 млрд и это не кредит )
что такое триллион? не преувеличивайте те копейки для экономики мира
очень много изменилось, законодательство очень сильно изменилось
и еще, жесткие санкции касаются в данном случае не 200 стран, а одной страны.
а политика ограничивать левые чиновничьи деньги в западных банках началась давно, около десяти лет назад
уже писал, не менее 10 лет назад
вы просто не открывали счет в западном банке, - попробуйте и все поймете
триллион - не делающие погоды деньги в экономике Великобритании.
если Вы в курсе способов отмывания - поделитесь вашим знанием.
а я потом расскажу вам как работает борьба с отмыванием
это что касается евро и фунта
а все доллары мира при каждом переводе проходят через американские банки, и каждая трансакция как на ладони в сша
ведь очевидно, что пу на себя счет не открывал, и лавров тоже
но сеть заправок легальный бизнес, на нем макрона не купишь
а чиновничьи оффшоры, отмывание денег - другое дело
я вас уверяю на 150%,
запад будет не таким немного аморфным, как сейчас
само собой, что ни о каком потоке2 не будет даже и речи
и свифт вырубят сразу-же
и активы заморозят
это будет армагедон
борьба запада за Украину совсем не от непонятной любви и не от нелюбви к москве
запад дорожит каждым кандидатом в клуб демократий
источником понимания кто мы такие служат действия украинского общества по сопротивлению монополизации власти и недемократическим трендам у власти
то есть запад впрягается не за абстрактную Украину, а за наше взрослеющее общество, за граждан
Ото опинившись в Мухосранську всі ці баби спитають своїх "мужиков": За что ? 😂
С чего бы это? Она вас не устраивает? Правда?
Ну а хохли з кацапами торгують, аж гай шупить. Зелупа закупає бітум для свого крадівництва.
В тебе в голові насрав каламойша.
да они скопом того путина прирежут.
Это самое простое. Начните с этого! Чего вы ждете??
активы будет очень тяжело доказать, как заметил Буллов.
Аннулировать визу - это элементарно. Не тупите!!
Только вот толку будет мало. Владельцами являются дети, а они уже давно граждане других стран.
Нужно отобрать все деньги в офшорах, поступившие с 1992г.