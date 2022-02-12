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Новости Агрессия России против Украины Война
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Лондон теперь может блокировать российские деньги и в британских оффшорах, – "Голос Америки"

Лондон теперь может блокировать российские деньги и в британских оффшорах, –

Правительство Великобритании объявило, что теперь имеет обоснованные законом полномочия вводить новые широкие санкции против Российской Федерации "в рамках попыток убедить Кремль прекратить кампанию агрессии в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Накануне принятия новых санкционных правил глава британского министерства иностранных дел Элизабет Трасс заявила, что "тем, кто сидит в Кремле и вокруг них, не будет где спрятаться. Мы сделаем так, чтобы те, кто разделяет ответственность за агрессивные и дестабилизирующие действия, чтобы они также разделяли тяжелую цену. Их состояния в Соединенном Королевстве будут заморожены. Ни одно британское предприятие, или лицо не сможет вести с ними трансакции.

"Это значит, что Соединенное Королевство теперь может налагать санкции на российские предприятия и лиц в широком спектре экономики и стратегически важных секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая, информационно-компьютерная отрасль и в финансовых услугах", - сказано в официальном правительственном сообщении.

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Британские активисты и комментаторы, которые давно указывают на необходимость очистки британской финансовой системы от "грязных" российских денег, приветствовали объявленные намерения правительства и отмечают широкие новые полномочия - в частности на возможности действовать против активов не только в Лондоне, но и в так называемых оффшорах.

"Санкции могут оказать огромное влияние на близких к Путину олигархов, потому что это может означать, что ни один банк в Соединенном Королевстве не сможет иметь дело с их активами. И не только в Соединенном Королевстве, но и во всех наших заморских территориях, таких как Британские Виргинские острова или Каймановы острова", - объяснила в интервью британскому радио Сузан Голли из британской организации Spotlight on Corruption.

Но она также отметила, что британское правительство до сих пор не использовало эффективно даже те возможности, которые имело до сих пор, и что в рамках санкций введенных в прошлом Лондон заморозил лишь 44,5 миллионов фунтов, что, по ее словам, составляет "мелочи".

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Журналист и исследователь отмывания денег и влияния иностранных финансовых интересов в Великобритании Оливер Буллов выражает опасение, что в случае попытки применения этих санкций будет трудно доказать связь между определенными активами и лицами, связанными с российским правительством.

Оливер Буллов давно доказывает и теперь повторил в ряде сообщений в Twitter о необходимости изменений британских законов, чтобы они запретили анонимное владение имуществом, "поскольку это позволило бы нам видеть потоки денег и видеть настоящие связи между лицами".

"Это хорошо, что Соединенное Королевство что-то делает и молодцы в министерстве иностранных дел за начало. Но министерство финансов, департамент по стратегии предприятия, энергетики и промышленности и министерство внутренних дел должны начать изымать грязные деньги из нашей экономики", - считает исследователь.

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Великобритания (4922) офшор (511) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+22
Лондон, давай еще и преступные бабосики мародеров из квартала95 заблокируй. Много санкций против рашистов и их пособников не бывает
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12.02.2022 14:13
+20
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12.02.2022 14:21
+13
Елізабет Трасс-респект,у неї яйця розміром з кокосові горіхи на відміну від батоьх політиків- чоловіків...
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12.02.2022 14:14
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но спрятать сало нє успєлі?..

...Подполковник фсб главальфовец Филатов подчеркнул, что и Ивашов, и Севастьянов, и многие из подписантов - это люди, чей вес, круг общения и авторитет велик среди и силовиков, и гражданских. Они говорят от лица тех, кого политологи называют "элитными группами" и от значительной части российского офицерства.

Он пишет, что в вопросе возможного нападения на Украину, единства в России нет не только в гражданском обществе, но раскол во взглядах намечается и среди элит.

"А это куда опаснее санкций и внешних угроз. И это четкий сигнал, что внутренняя и внешняя политика нашей страны требует "инвентаризации", - резюмировал Алексей Филатов.

Напомним, в обращении Общероссийского офицерского собрания (ООС) к президенту и гражданам РФ, автором которого стал его глава, генерал-полковник Леонид Ивашов, говорится, что возможная война России с Украиной принесет человеческие жертвы, разрушения, страдания больших масс людей, уничтожение привычного образа жизни, нарушение систем жизнедеятельности государств и народов. Поэтому президента РФ Владимира Путина офицеры призвали уйти в отставку.

Кроме того, экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник Михаил Ходаренок заявил, что в случае нападения российской армии на Украину никто не будет встречать оккупантов с хлебом-солью и цветами, так что легкой прогулки не будет. Он развеял миф о том, что никто в Украине не станет защищать "киевский режим" и другие мифы российской пропаганды. https://c3n01d-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/c3n01d.c97.org/ru/news/2022/2/12/454406/
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12.02.2022 14:12 Ответить
Може, чи прагне конфікскувати трильйон баксів у у мокшів?
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12.02.2022 14:25 Ответить
Лондон, давай еще и преступные бабосики мародеров из квартала95 заблокируй. Много санкций против рашистов и их пособников не бывает
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12.02.2022 14:13 Ответить
Не потрібно, бо й порошенкові діти постраждають та й гонтарєва з ними.
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12.02.2022 16:26 Ответить
Елізабет Трасс-респект,у неї яйця розміром з кокосові горіхи на відміну від батоьх політиків- чоловіків...
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12.02.2022 14:14 Ответить
резкий шаг, но не пора ли начать деньги чиновников проверять на "левизну", как финансовую политику во всем мире
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12.02.2022 14:16 Ответить
Не будуть вони нічого і ніколи перевіряти. Чи ви думаєте що вони про ці гроші (які до речі мають негативний вплив і на саме королівство) взнали тільки вчора? Там таких грошей Еверест і не тільки з РФ. Вони без цих грошей будуть бідніші нас)
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12.02.2022 14:22 Ответить
не будут,
если эти деньги обнулить - экономика будет иметь невелику потерю.
это мусорные деньгиб, и их количество абсолютно несоизмеримо с объемом западного производства.
кроме того, некоторые ограничения уже действуют, ок 10 лет уже как
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12.02.2022 14:27 Ответить
Огранічєнія такі строгі що всі стєснітєльниє ворішкі тікають виключно в ЛондОн. А щодо сум то ви просто погугліть суми які на думку російської опозиції зберігаються в королівстві і мають російське походження
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12.02.2022 14:38 Ответить
в лучшем случае может пару месяцев работы экономики Соед Королевства. (триллион долл)

но те что на счетах не работают в экономике, это мусор, по сути.
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12.02.2022 14:48 Ответить
Пане, ви такий же наївний як і міністри королівства). По перше, сума тільки з РФ, а держав у світі під 200. По друге на той мусор що? нічого не купують? Ці гроші тримають окремо від інших? Та ні, їх видають в якості кредитів причому не боячись бо знають що це заначка і всю суму не забиратимуть років 50. А ви мусор. Непоганий мусор
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12.02.2022 15:17 Ответить
вы преувеличиваете, там говорят о 1 триллионе долл

Вы помните сколько евросоюз выделил греции в момент кризиса?
выдал за 5 минут около 200 млрд и это не кредит )

что такое триллион? не преувеличивайте те копейки для экономики мира
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12.02.2022 15:28 Ответить
Я нічого не перебільшую. Мова йде не про трильйон, тому що там не тільки гроші РФ, адже на планеті майже 200 країн. Крім того 200 млрд про які ви говорите це гроші всього ЄС і в перерахунку на одну країну гроші цілком спокійні. Це не декілька трильйонів які втечуть з однієї країни. Так що ніхто нічого не буде перевіряти. Багато базікати будуть, в перевіряти - ні. Там багато хто має з цього зиск, причому люди далеко не останні. Якби хотіли, то вони би цих грошей не допустили з самого початку, а там дійшло діло до фінансування партій. Так що я вас розчарую. З часів фрази Лєніна, що капіталісти самі продадуть вірьовку, на якій їх повісять, мало що змінилося
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12.02.2022 16:38 Ответить
заблуждаетесь
очень много изменилось, законодательство очень сильно изменилось

и еще, жесткие санкции касаются в данном случае не 200 стран, а одной страны.
а политика ограничивать левые чиновничьи деньги в западных банках началась давно, около десяти лет назад

уже писал, не менее 10 лет назад
вы просто не открывали счет в западном банке, - попробуйте и все поймете
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12.02.2022 16:44 Ответить
Ви читаєте мої коментарі чи тільки пишете? Гроші в королівстві зберігають тружєнікі з майже 200 країн. В одній 200. Тому там більше трильйона. Крім того, вже давно відпрацьовані схеми прання грошей, які до речі, допомагають реалізовувати громадяни королівства. Давайте почекаємо цих смішних санкцій і тоді поговоримо.
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12.02.2022 17:56 Ответить
Щодо відкриття рахунку то то вам важко, а тим у кого є гроші неважко)
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12.02.2022 17:58 Ответить
еще раз
триллион - не делающие погоды деньги в экономике Великобритании.

если Вы в курсе способов отмывания - поделитесь вашим знанием.
а я потом расскажу вам как работает борьба с отмыванием

это что касается евро и фунта
а все доллары мира при каждом переводе проходят через американские банки, и каждая трансакция как на ладони в сша
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12.02.2022 18:05 Ответить
К сожалению Британия не предусмотрела в этом законе арест деток и прочих личинок московитов населяющих Лондонград, как тараканы лотки из под яиц в специальном питомнике.
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12.02.2022 14:19 Ответить
не может не предусмотреть, и не только родственников
ведь очевидно, что пу на себя счет не открывал, и лавров тоже
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12.02.2022 14:30 Ответить
Дело не в счетах, а в детках. К примеру личинка Лаврова живёт в США и владеет сетью АЗС. Её арест и ей подобных были бы хорошим ходом НО ведь США не Параша и живут по Законам своей страны а не по законам банды московитов.
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12.02.2022 15:00 Ответить
это правда
но сеть заправок легальный бизнес, на нем макрона не купишь
а чиновничьи оффшоры, отмывание денег - другое дело
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12.02.2022 15:04 Ответить
Помниться мне, что в момент вступления США во ВМВ у них провели арест ВСЕХ немцев. И с легальным бизнесом в том числе.
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12.02.2022 15:14 Ответить
если москва рискнет начать атаку на Украину, действие запада будет таким, что и без тех заправок мало не покажется

я вас уверяю на 150%,
запад будет не таким немного аморфным, как сейчас
само собой, что ни о каком потоке2 не будет даже и речи
и свифт вырубят сразу-же
и активы заморозят
это будет армагедон
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12.02.2022 15:23 Ответить
Ваши слова да Богу в уши.
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12.02.2022 15:25 Ответить
я скажу, почему так уверен

борьба запада за Украину совсем не от непонятной любви и не от нелюбви к москве

запад дорожит каждым кандидатом в клуб демократий
источником понимания кто мы такие служат действия украинского общества по сопротивлению монополизации власти и недемократическим трендам у власти

то есть запад впрягается не за абстрактную Украину, а за наше взрослеющее общество, за граждан
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12.02.2022 15:36 Ответить
Санкції передбачають також висилку дітей, жінок та коханок раша-олігархів "к тетке в Саратов"

Ото опинившись в Мухосранську всі ці баби спитають своїх "мужиков": За что ? 😂
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12.02.2022 15:15 Ответить
Высылка не арест. Саратов не Джо Киганса.
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12.02.2022 15:23 Ответить
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12.02.2022 14:21 Ответить
O, eto uzhe ne chutj chutj a zvonit pestec ruskim i im pohozhim, privet borodatoi skotine i jevo rodstveniku zeljonoi shmarkle.

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12.02.2022 14:28 Ответить
Там в самом Лондоне около 100 тыс. квартир и особняков лапотных пусть и их арестуют.
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12.02.2022 14:30 Ответить
Это конец Linkin Park - In The End https://youtu.be/WNeLUngb-Xg https://youtu.be/WNeLUngb-Xg

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12.02.2022 14:32 Ответить
Не помешало бы это проверить на деле, уже сейчас.
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12.02.2022 14:35 Ответить
Элизабет "от монголов до татар" Трасс снова опростоволосилась. На этот раз по географии. Во время беседы с Лавровым оказалось что она не знает что Воронежская и Ростовская область это Россия. Британские комментаторы задаются вопросом как она вообще попала на эту должность. Также их озадачил ее наряд. Она ходила по Москве в шубе и меховой шапке при температуре +2.

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12.02.2022 14:48 Ответить
Нахрен ей это бесполезное знание о стране третьего мира?
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12.02.2022 14:51 Ответить
Она даже не удосужилась узнать откуда она собирается прогонять войска Путина.
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12.02.2022 14:54 Ответить
Ладно не знала. Она думала что это Украина.
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12.02.2022 14:58 Ответить
Всё верно, это Украина. Как и Кубань и Курская область и Белгородской. Нахрена коммуняки их парашникам отдали не понятно. Говорят, что компенсировали территориально Крым отданный Украине. Так, что она не ошиблась а исторически всё правильно сказала.
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12.02.2022 15:02 Ответить
Как может быть чиновник такого высокого ранга настолько некомпетентной, пускай даже женщина. Британцы называют это в комментариях идиократией Трасс-Джонсона.
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12.02.2022 16:44 Ответить
В чём вы увидели её некомпетентность, лаптеногий вы наш? В исторической правде? Или вы на Параше любите историческую правду только в своей интерпретации?
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12.02.2022 17:08 Ответить
Да хватит уже паясничать как ребенок. Сидят пожилые дедули и слюнями брызгают как маленькие дети.
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12.02.2022 17:14 Ответить
Опять вы на правду в обиде!
С чего бы это? Она вас не устраивает? Правда?
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12.02.2022 18:17 Ответить
"Жодне британське підприємство, чи особа не зможе вести з ними трансакції. "
Ну а хохли з кацапами торгують, аж гай шупить. Зелупа закупає бітум для свого крадівництва.
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12.02.2022 14:51 Ответить
Порошенко ж приклад показував.
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12.02.2022 16:29 Ответить
Довбойоб, за Пороха імпорт з кацапстану впав з $30 до $5 млрд, а в 2021 збільшився $12 млрд.
В тебе в голові насрав каламойша.
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12.02.2022 16:34 Ответить
я кричу который раз. Самое простое -аннулируйте кацапам визы. В европе и США. Вы представлете, что будет если миллион их граждан вынужены будут вернуться в родную говень?? и из-за чего? из-за Укрианы??
да они скопом того путина прирежут.
Это самое простое. Начните с этого! Чего вы ждете??
активы будет очень тяжело доказать, как заметил Буллов.
Аннулировать визу - это элементарно. Не тупите!!
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12.02.2022 15:14 Ответить
Блокировка денег в офшорах - это сильный ход.
Только вот толку будет мало. Владельцами являются дети, а они уже давно граждане других стран.
Нужно отобрать все деньги в офшорах, поступившие с 1992г.
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12.02.2022 15:36 Ответить
 
 