Лондон теперь может блокировать российские деньги и в британских оффшорах, – "Голос Америки"

Правительство Великобритании объявило, что теперь имеет обоснованные законом полномочия вводить новые широкие санкции против Российской Федерации "в рамках попыток убедить Кремль прекратить кампанию агрессии в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Накануне принятия новых санкционных правил глава британского министерства иностранных дел Элизабет Трасс заявила, что "тем, кто сидит в Кремле и вокруг них, не будет где спрятаться. Мы сделаем так, чтобы те, кто разделяет ответственность за агрессивные и дестабилизирующие действия, чтобы они также разделяли тяжелую цену. Их состояния в Соединенном Королевстве будут заморожены. Ни одно британское предприятие, или лицо не сможет вести с ними трансакции.

"Это значит, что Соединенное Королевство теперь может налагать санкции на российские предприятия и лиц в широком спектре экономики и стратегически важных секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая, информационно-компьютерная отрасль и в финансовых услугах", - сказано в официальном правительственном сообщении.

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Британские активисты и комментаторы, которые давно указывают на необходимость очистки британской финансовой системы от "грязных" российских денег, приветствовали объявленные намерения правительства и отмечают широкие новые полномочия - в частности на возможности действовать против активов не только в Лондоне, но и в так называемых оффшорах.

"Санкции могут оказать огромное влияние на близких к Путину олигархов, потому что это может означать, что ни один банк в Соединенном Королевстве не сможет иметь дело с их активами. И не только в Соединенном Королевстве, но и во всех наших заморских территориях, таких как Британские Виргинские острова или Каймановы острова", - объяснила в интервью британскому радио Сузан Голли из британской организации Spotlight on Corruption.

Но она также отметила, что британское правительство до сих пор не использовало эффективно даже те возможности, которые имело до сих пор, и что в рамках санкций введенных в прошлом Лондон заморозил лишь 44,5 миллионов фунтов, что, по ее словам, составляет "мелочи".

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Журналист и исследователь отмывания денег и влияния иностранных финансовых интересов в Великобритании Оливер Буллов выражает опасение, что в случае попытки применения этих санкций будет трудно доказать связь между определенными активами и лицами, связанными с российским правительством.

Оливер Буллов давно доказывает и теперь повторил в ряде сообщений в Twitter о необходимости изменений британских законов, чтобы они запретили анонимное владение имуществом, "поскольку это позволило бы нам видеть потоки денег и видеть настоящие связи между лицами".

"Это хорошо, что Соединенное Королевство что-то делает и молодцы в министерстве иностранных дел за начало. Но министерство финансов, департамент по стратегии предприятия, энергетики и промышленности и министерство внутренних дел должны начать изымать грязные деньги из нашей экономики", - считает исследователь.

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