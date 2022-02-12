Евросоюз и США снова предостерегли Россию от вторжения в Украину, пригрозив широким пакетом санкций, - заявление

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз имеют консолидированную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и снова напоминают, что любая дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь тяжелые последствия и высокую цену для самой России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении сторон по итогам переговоров, состоявшихся вчера поздно вечером между Берном Зайбертом, главой Кабинета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, и Венди Шерманом, заместителем Государственного секретаря США. Заявление обнародовано на сайте Еврокомиссии.

"Они снова отметили важность (соблюдения. – Ред.) территориального суверенитета, сохранение существующих границ и политической независимости Украины. Следуя прочным обязательствам по активной трансатлантической координации, они обсудили шаги, предпринятые ЕС и США, чтобы поощрить Россию сделать приоритетом деэскалацию, выбрать путь дипломатии и воздерживаться от любой вражды", - говорится в документе.

Как отмечается в заявлении, стороны вновь подтвердили, что любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь массивные последствия и высокую цену для Российской Федерации. Они скоординировали детали в рамках подготовки жесткого и широкого пакета санкций, быстро применяемых в случае дальнейшей военной агрессии России.

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Вчера также прошли переговоры между Берном Зайберто и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, отмечается на сайте Еврокомиссии. Переговоры были посвящены развитию ситуации вокруг Украины и координации ограничительных мер, применяемых сторонами против России в случае ее нападения на Украину.

"Стороны также обсудили конкретные шаги по поддержке экономики Украины. Кроме того, они обменялись взглядами относительно стратегического партнерства между ЕС и США в энергетической безопасности, и дополнительные шаги, которые будут сделаны в рамках подготовки к любым дальнейшим прерываниям в энергетическом снабжении Европы", – говорится в сообщении.

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