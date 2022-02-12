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Новости Агрессия России против Украины Война
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Евросоюз и США снова предостерегли Россию от вторжения в Украину, пригрозив широким пакетом санкций, - заявление

Евросоюз и США снова предостерегли Россию от вторжения в Украину, пригрозив широким пакетом санкций, - заявление

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз имеют консолидированную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и снова напоминают, что любая дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь тяжелые последствия и высокую цену для самой России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении сторон по итогам переговоров, состоявшихся вчера поздно вечером между Берном Зайбертом, главой Кабинета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, и Венди Шерманом, заместителем Государственного секретаря США. Заявление обнародовано на сайте Еврокомиссии.

"Они снова отметили важность (соблюдения. – Ред.) территориального суверенитета, сохранение существующих границ и политической независимости Украины. Следуя прочным обязательствам по активной трансатлантической координации, они обсудили шаги, предпринятые ЕС и США, чтобы поощрить Россию сделать приоритетом деэскалацию, выбрать путь дипломатии и воздерживаться от любой вражды", - говорится в документе.

Как отмечается в заявлении, стороны вновь подтвердили, что любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь массивные последствия и высокую цену для Российской Федерации. Они скоординировали детали в рамках подготовки жесткого и широкого пакета санкций, быстро применяемых в случае дальнейшей военной агрессии России.

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Вчера также прошли переговоры между Берном Зайберто и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, отмечается на сайте Еврокомиссии. Переговоры были посвящены развитию ситуации вокруг Украины и координации ограничительных мер, применяемых сторонами против России в случае ее нападения на Украину.

"Стороны также обсудили конкретные шаги по поддержке экономики Украины. Кроме того, они обменялись взглядами относительно стратегического партнерства между ЕС и США в энергетической безопасности, и дополнительные шаги, которые будут сделаны в рамках подготовки к любым дальнейшим прерываниям в энергетическом снабжении Европы", – говорится в сообщении.

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Еврокомиссия (1443) США (26401) Евросоюз (17060)


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Потрібно негайно розблокувати й дати призначити керівників антикорупційних органів інакше грошей не дадуть.
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12.02.2022 14:38 Ответить
Сотня Джевелінів заміняє один процент санкцій.
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12.02.2022 15:16 Ответить
Вот это - дело!
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12.02.2022 14:50 Ответить
Волки... Волки. Я аполетичный. Но вздумайте тронуть мою семью. Мне и терроборона не учет. Каждому уродику по гробику.. 8 лет трогают за бейцы. А они сильно напряглись... Я блн. Вспомню и иннего Сталина и всю **. Его СССР. Я свою медальку им в лоб вклею... Я этому говну долг отдал.
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12.02.2022 15:18 Ответить
Головне, щоб гой забув про пландемію, не розвішав на гілляках самих активних її виконавців і думав тільки про війну.
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12.02.2022 15:40 Ответить
ЄДИНОЮ ДІЄВОЮ САНКЦІЄЮ з боку США та наших союзників була б "безпольотна зона" над Україною : натівська протиракетна та протиповітряна "парасолька"! А на землі ми з цими свинособачими виродками впораємось!
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12.02.2022 17:52 Ответить
Будь проклята поганая сатанистская, лживая, лицемерная раССея и ее население, поддержавшие оккупацию украинского Крыма войны с Ичкерией, Молдовой, Грузией и Украиной. Будь проклята москва- второй вавилон, власти и воинство резервации андрофагов, уничтожавшие целые народы и приростающие чужими землями.Да будет разрушена раССея и москва, да будет разрознена на отдельные города-республики, да будет население ее прибывать в вечной вражде и ненависти друг к други, в нищете и в войнах между собой. Высоко себя превознесли да падете до ада. Проклятье вам раССеянские фашисты. Аминь.
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12.02.2022 18:06 Ответить
То есть если Путен нападёт, то он возможно потеряет бабки.
Интересно как, а у Запада на всё есть ценник?
Во сколько путену обойдётся, к примеру, развёртывание дивизии ВДВ РФ посреди Трафальгарской площади?
Что будет, если путен отправит пару дивизий в Рим?
Есть ценнички?

Или Запад тоже, в этом случае скажет "Ну мы введём супермегасанкции"?
Даже послы РФовские уже открыто говорят, что им "насрать на санкции".
Когда же до Запада это дойдёт? Что ещё можно и нужно сказать по этому поводу?
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13.02.2022 11:24 Ответить
 
 