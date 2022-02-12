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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы должны быть готовы в любой день. Получаем информацию от нашей разведки, - Зеленский о российском вторжении. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном вторжении РФ уже на следующей неделе на брифинге в Каланчаке Херсонской области, где стартовали тактико-специальные учения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге.

По убеждению Зеленского, Украина как государство должна рассчитывать на себя и своих военных.

"Мы должны как государство рассчитывать на себя, прежде всего. Рассчитывать на своих военных, прежде всего. Рассчитывать на своих граждан. И должны быть готовы в любой день. Я считаю, что на сегодняшний день в информационном пространстве слишком много информации относительно глубокой полномасштабной войны с Российской Федерацией. Даже говорят, есть соответствующие данные. Мы понимаем все риски. Мы понимаем, эти риски есть. Если есть какая-то информация у вас или у любых людей о стопроцентном вторжении 16 числа, то давайте нам эту информацию. Мы работаем ежедневно, получаем информацию от нашей разведки. Мы в принципе всем благодарны за помощь. Благодарны другим разведкам других государств. Мы работаем и на дипломатическом уровне, общаемся ежедневно с руководством разных государств, разных лидеров, разного уровня. Потому что считаем, что дипломатический путь - это единственный путь к деэскалации и деоккупации", – заявил президент.

вторжение (508) Зеленский Владимир (20224)


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Топ комментарии
+76
***, так шашлыки!!! шашлыки ж на день-папеты!!!? - ********, ты ж шашлыки обещал!

И смартфоны.

И космодром.
Мильярд дэрэв.
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12.02.2022 14:38
+55
И скажите, что дед в 2019 был не прав и он дебилов не предупреждал.

Владимир Горбулин рассказал в интервью газете "Факты", опубликованном 17 января 2019 года, что не представляет шоумена Владимира Зеленского во главе украинской армии.
"Это и смешно, и трагично. [Американский политолог Збигнев] Бжезинский как-то сказал: "Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия". Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя…" - отметил он.
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12.02.2022 14:46
+54
О. видосик
я уже запереживал прямо

гринпоц - как насчет собраться в парламенте вместе с кабмином и пояснить депутатам как у нас все зашибись?
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12.02.2022 14:36
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Шо, война? Я готовий до збройного опору, бо відступати нікуди.
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12.02.2022 16:05 Ответить
Опять убогий умом высрал херню. За что нам этот даун-малорос?!!
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12.02.2022 16:10 Ответить
"за те що не молилися"
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12.02.2022 16:32 Ответить
Якщо є якась інформація у вас чи у будь-яких людей про стовідсоткове вторгнення 16 числа, то давайте нам цю інформацію. Джерело:
И это говорит президент...
Да оно хитрожопая скотина, да им манипулирует коломойский, да оно готово слить Украину кацапам за возможность получить здесь пост гауляйтера.
Но помимо всего прочего, оно дурное как пень!
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12.02.2022 16:23 Ответить
он не глупый! он ватный весь и вся его шайка, оно шло сюда с целью слива Украины
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13.02.2022 14:41 Ответить
Ось и шо? Кто дебил? Ну выбрали кого выбрали... Тока не надо вонять. Мытипапредупребали. Вэтой войне насрать. Слава богу он не сдулся совсем. Думайте...
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12.02.2022 16:31 Ответить
Россия стояла на границе в декабре, а єто 500 млн. викинул на телеканал Дом, не на Нептун не на Ольху не на Гром, не на Корал, єто предатель и все его кодло. Если начется их випускать нельзя из страни.
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12.02.2022 16:33 Ответить
Зє - зрадник, найвеличніший…
адин штука…
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12.02.2022 16:42 Ответить
"Если есть какая-то информация у вас или у любых людей о стопроцентном вторжении 16 числа, то давайте нам эту информацию. Мы работаем ежедневно, получаем информацию от нашей разведки ", - Зеленский
Т.е. Байден не дал никаких данных...
А был ли мальчик?
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12.02.2022 16:44 Ответить
Where in the States are you from?
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12.02.2022 19:16 Ответить
Opera VPN, state.
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12.02.2022 19:35 Ответить
Да мне насрать что там делает пуйло. У меня дети. Я говорю что оно не не пройдет. И мои дети Будут жить!!! НА РОДИНЕ в Одессе. И нехуже чем в США!!!
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12.02.2022 16:47 Ответить
Да не пройдет если мужчины встанут на защиту.
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12.02.2022 18:54 Ответить
Уважение.
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13.02.2022 12:31 Ответить
Ми повинні бути готовими ...
--------------------------------------------

и поехал закатывать деньги в асфальт.
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12.02.2022 16:59 Ответить
І питаня лише в тому, чому не готові прямо зараз. Чи не тому, що хтось замість вживання оборонних заходів закликав готуватись до шашликів?
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12.02.2022 17:09 Ответить
Зелена шобла готова вже жерти з України при вторгненні маскалів?
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12.02.2022 17:14 Ответить
меня терзают смутные сомненья. Сам факт исхода Вити Ростовского с украинской земли не подлежит сомнению. Но все обстоятельства исхода как то размыты. После конгресса в Харькове, когда не смогли удержать депутатов дома и заседание ВР таки открылось. С Харькова все сдрыснули. Изошел и Витя. Потом было, что на катере флагмана ЧФ, его привезли в Евпаторию, а оттуда в Ростов. А где он сел таки в этот катер-спасатель ? Не на той ли дачке в Каланчаке, которую так усиленно ремонтировал Зеля летом, он дефилирует и проводит ученья для охраны и одновременно тренируется на скорость посадки в мотошлюпку.
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12.02.2022 17:23 Ответить
сел на вертолеты ЧФ РФ на юге Запорожской области возле трассы в районе Бердянска, которые полетели в Крым.
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12.02.2022 21:15 Ответить
Над Запорожской областью эти вертолеты были бы сбиты ЗСУ. Януковича не пропустили улететь пограничники с Донецкого аэропорта!!! Тогда они машинами рванули в Крым. В Крыму он заехал на свою дачу, где часть сотрудников УДО отказалась далее следовать с ним. С оставшейся охраной Янукович приехал на ту часть базы в Севастополе, где были кацапы и уже там сел на катер ЧФ РФ.
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12.02.2022 23:21 Ответить
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12.02.2022 23:28 Ответить
******* в казламорду горку вдягнувся.... Адский треш
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12.02.2022 17:32 Ответить
Ну як же без відосіків? Інший порошок завезли чи вже попустило, що побачив агресора? Чи просто хоче хайпонути? Бо реальної робити немає. Тероборону оголосив 2 млн.чол а каски і броніки не кутуються 2,5 роки...
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12.02.2022 18:23 Ответить
Як легко бути Зезидентом в Україні.Говорити не прощо і не якої конкретикі.От когось заспокоїла його промова чи дала надію?Кого він по англійські заспокоював?Він хоть усвідомлює взагалі сітуацію і хто він є?
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12.02.2022 18:30 Ответить
Готовые?А что вы делали последние 3 года?Где ПВО где НЕПТУНЫ НА ДЕЖУРСТВЕ?Если бы вовремя страну поставили на военные рейки заводов и пошла техника с ПВО и т.д.Никто бы нам не угрожал стране.Гаверху никак не поймут что нада создать такие военные условия что бы противник сюда и взглядом не смотрел и думал та ну их нафиг.А вместо этого у нас клоунада и балабольство.А заводы военные стоят !У нас есть всё для того что бы сделать современною армию.Но мы как идиоты себя ведём.На нас мир смтотрит как на кретинов у которых есть всё по заводам и возможностях но на 8 год войны мы как имбицылы себя ведём.
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12.02.2022 18:31 Ответить
а зачем?
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12.02.2022 18:34 Ответить
почемуже, дороги для ***** вон построили, дабы в говне не застревали
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12.02.2022 19:33 Ответить
Ну в море сегодня несколько десятков боевых кораблей РФ, однако больших десантных всего 12 штук. Скорость такого корабля не превышает 50 км/ч, это в переводе на более нам понятную. При этом, БДК не может шпарить к берегу на такой скорости с открытой аппарелью - волной зальёт нафиг, значит вблизи берега сбросит скорость.

Безусловно с моря кацапен корабли будут интенсивно обстреливать наш берег и наш маленький но всё же флот. Но как с целеуказаниями для них? Зима, очень низкая облачность, спутников у Путлера мало, самолеты-разведчики будут в зоне видимости нашей ПВО. Для того, чтобы потопить БДК не нужен даже "Нептун", хотя с ним безусловно было бы лучше и надежнее. Есть Пионы и Гиацинты, и если по одному БДК одно орудие попадет своими снарядами хотя бы три, лучше четыре раза, а двумя они корабль класса корвет на дно пускают, что-то мне подсказывает, что основная часть морской пехоты РФ к берегу будет плыть в спасательных жилетах, бросив оружие и боеприпасы на дно моря, что им в такой холодной воде всё равно не поможет.

Я уже писал - только массированный ядерный удар по Украине. Других вариантов после массированной помощи от Бориса Джонсона, за что ему особая благодарность, украинцам бояться не нужно. Переживать, готовиться нужно, а трястись от страха - нет.
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12.02.2022 23:31 Ответить
Путлеру не нужна ядерная бомба, у него есть Зеля.
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13.02.2022 08:01 Ответить
Так с Зелей как раз проблема возникла, дней с десять назад. Он же очень хочет второй срок, потому демарш Байдену, потому демарш даже Ермака недавно в Германии...
Понятно, что Педро, который неоднократно, будучи Президентом рассказывал, какая сильная у Путлера армия, уже пробовал бы протянуть в ВР Минскую капитуляцию, которую уже хотел ратифицировать в 2015-м, вы же помните, как взрыв гранаты у ВР сорвал совместное голосование ОПЗЖ, БПП и НФ за Минскую капитуляцию и лишь граната и блокирование трибуны Свободой, Батькивщиной и Самопомощью не дало это сделать.

Так что Зеля пока явно передумал подбивать нардепов на ратификацию Минской капитуляции. Ну а как будет дальше, то мы быстро увидим.
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13.02.2022 13:51 Ответить
ДУРКО ! ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ ТЕРМІНОВО ЗВІЛЬНИТИ І ВЗЯТИ ПІД АРЕШТ еРМАКА, дЕМЧЕНКА ТА ІНШИХ АГЕНТІВ КРЕМЛЯ - одна демагогія !
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12.02.2022 18:33 Ответить
Вже пізно це робити. Зараз Зелю треба негайно гнати з Єрмаком.
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12.02.2022 18:55 Ответить
"Гнаты"? Вы шо? Сначала конфискация всего имущества
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12.02.2022 19:09 Ответить
зеленський - не деморалізуй нас своєю непрофесійністю. . .
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12.02.2022 18:39 Ответить
На місці Зелі серйозний політик уже застрелився б.
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12.02.2022 19:02 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVt5rOWEeUFXvjLo9NsBTrKaxlKDg5Fm_1CaLc0Cqhg8qNCvVsBILG3Yqjt7nPUMMyPXqUfsyJt4yKIWYeFPXUw1fYpz6Zz3yL6oazTSFxfVlJSs5DiBndQL1HsTcTk8Ws&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1539514123087554?__cft__[0]=AZVt5rOWEeUFXvjLo9NsBTrKaxlKDg5Fm_1CaLc0Cqhg8qNCvVsBILG3Yqjt7nPUMMyPXqUfsyJt4yKIWYeFPXUw1fYpz6Zz3yL6oazTSFxfVlJSs5DiBndQL1HsTcTk8Ws&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·



Президент Зеленський нарешті прокоментував чутки про вторгнення росіян найближчим часом.

Він сказав, що у разі повномасштабного вторгнення його відповідь буде беспрецедентно жорсткою. Він заборонить телеканал Інтер та дозволить ведучій Мосійчук ругати Путіна.
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12.02.2022 19:05 Ответить
этому зеленому - веры нет. есть вера в НАРОД УКРАИНЫ.
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12.02.2022 19:12 Ответить
Сейчас самый удачный момент для ЗЕчма добровольно сложить с себя полномочия президента и быренько валить из страны. Бо потом за ним придут и вынесут (ваша баба Ванга)
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12.02.2022 19:13 Ответить
зельц, хватит наживаться уже на войне, останови войну! Ну тыже обещал-ко-ко-ко
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12.02.2022 19:31 Ответить
Вова не звертай уваги собаки гавкають караван іде
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12.02.2022 19:48 Ответить
Вова,
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12.02.2022 19:49 Ответить
Ми повинні бути готові! Шел девятый год войны ,але мы ще не готові, але грошенят (де кілька "копійок") вже встигли зароботи..
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12.02.2022 20:21 Ответить
Данілов, явно актор тексту, стоїть поряд та киває чи вірно припизент каже...
Обмовка-обмовка від припизента " як я вище (чи нижче) казав", я не розчув, але таке лише до письмового звернення приміняють... До словесного "як я попередньо казав".. А Данілов киває схвалбно -- вірно Вовка, кажи далі...
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12.02.2022 20:29 Ответить
А де перша блєді? Вже тю тю разом з скумбрієй і мамой рімой?
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12.02.2022 20:39 Ответить
Alla9722наблюдатель,за 3,14здецом@Alla19722·10 мин

Видели, 300 еврейцев 95 квартала.?
Очень смешно и очень грустно в тоже время.так как Украина сейчас в такой же ситуации,и Царь Леонид,наш президент.
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12.02.2022 20:44 Ответить
Зеля ближе к диктатору Петену режима Виши во Франции.
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13.02.2022 07:56 Ответить
та зеля каждый день готовый вдупель...
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12.02.2022 22:13 Ответить
Мы хотим напомнить украинцам слова Шамиля Басаева, который наставлял муджахидов перед сражением: «Запомните, русские приучены нападать, но плохо обучены защищаться. Не ждите в обороне. Контратакуйте, нападайте все вместе. Идите вперед…!»
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12.02.2022 22:29 Ответить
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12.02.2022 22:40 Ответить
ЗЭ ГУМБА !)
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13.02.2022 07:33 Ответить
Шось на чоловіка став похож.
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12.02.2022 23:47 Ответить
При рейтинге 5% вообще патриотом станет и вступит в Свободу.
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13.02.2022 01:11 Ответить
Та я не против.
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13.02.2022 10:24 Ответить
Інформаційний потік, що існує "навколо", дає привід зробити обережний прогноз, що зє-більна пошесть має усі шанси "згинути, як роса на сонці" впродовж 1-3 місяців...
Щось таке є...
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13.02.2022 01:02 Ответить
1-3 тиждня...
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13.02.2022 07:54 Ответить
Да нагнетает он этот зеленский... Ничего ж не изменилось.... всё есть, как и было... недружественно он себя ведёт по отношению к УКраине..инвесторов пугает....
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13.02.2022 01:07 Ответить
А что это за учения такие? Он что Майдан разгонять собрался? Типа готовится к протестам после сдачи всего?
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13.02.2022 01:25 Ответить
УТРОМ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - ВЕЧЕРОМ ГОТОВЫ !!! ГОТОВЫ !!! НО НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВПЕРЕД !)
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13.02.2022 07:31 Ответить
Чим раніше ми змінимо президента та міністра оборони, тим краще.
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13.02.2022 07:52 Ответить
Справа это второй по рангу охранник зеленского. Его свинячее рыло меня очень бесит. И да зебобы, его содержание и шоб он такую мордочку дальше отхавывал оплачуете лично вы. Пусть вы будете меньше кушать, а он больше, ахахахаха
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13.02.2022 08:00 Ответить
Сцикун и уклонист поет о патриотизме???

Вали в Ростов, клоун.
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13.02.2022 10:33 Ответить
Надо срочно создавать комітет обороны,передавать ему временные полномочия до конца войны,а нарика отправить ширяться в Буковель до конца или до конца войны,пусть видорики себе хрипит.
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13.02.2022 11:00 Ответить
Похоже,Порох прочитал это.
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14.02.2022 18:17 Ответить
Зеля, роздай зброю всім бажаючим громадянам України, під паспорт, без всякої дебільної бюрократії, і ми будемо готові в будь-який день... Чи очкуєш?
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13.02.2022 12:32 Ответить
Ми повинні бути готові в будь який день. До шашликів?
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13.02.2022 12:36 Ответить
Меле шо попало.
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13.02.2022 12:40 Ответить
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13.02.2022 14:26 Ответить
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