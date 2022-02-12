Мы должны быть готовы в любой день. Получаем информацию от нашей разведки, - Зеленский о российском вторжении. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном вторжении РФ уже на следующей неделе на брифинге в Каланчаке Херсонской области, где стартовали тактико-специальные учения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге.
По убеждению Зеленского, Украина как государство должна рассчитывать на себя и своих военных.
"Мы должны как государство рассчитывать на себя, прежде всего. Рассчитывать на своих военных, прежде всего. Рассчитывать на своих граждан. И должны быть готовы в любой день. Я считаю, что на сегодняшний день в информационном пространстве слишком много информации относительно глубокой полномасштабной войны с Российской Федерацией. Даже говорят, есть соответствующие данные. Мы понимаем все риски. Мы понимаем, эти риски есть. Если есть какая-то информация у вас или у любых людей о стопроцентном вторжении 16 числа, то давайте нам эту информацию. Мы работаем ежедневно, получаем информацию от нашей разведки. Мы в принципе всем благодарны за помощь. Благодарны другим разведкам других государств. Мы работаем и на дипломатическом уровне, общаемся ежедневно с руководством разных государств, разных лидеров, разного уровня. Потому что считаем, что дипломатический путь - это единственный путь к деэскалации и деоккупации", – заявил президент.
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И это говорит президент...
Да оно хитрожопая скотина, да им манипулирует коломойский, да оно готово слить Украину кацапам за возможность получить здесь пост гауляйтера.
Но помимо всего прочего, оно дурное как пень!
адин штука…
Т.е. Байден не дал никаких данных...
А был ли мальчик?
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и поехал закатывать деньги в асфальт.
Безусловно с моря кацапен корабли будут интенсивно обстреливать наш берег и наш маленький но всё же флот. Но как с целеуказаниями для них? Зима, очень низкая облачность, спутников у Путлера мало, самолеты-разведчики будут в зоне видимости нашей ПВО. Для того, чтобы потопить БДК не нужен даже "Нептун", хотя с ним безусловно было бы лучше и надежнее. Есть Пионы и Гиацинты, и если по одному БДК одно орудие попадет своими снарядами хотя бы три, лучше четыре раза, а двумя они корабль класса корвет на дно пускают, что-то мне подсказывает, что основная часть морской пехоты РФ к берегу будет плыть в спасательных жилетах, бросив оружие и боеприпасы на дно моря, что им в такой холодной воде всё равно не поможет.
Я уже писал - только массированный ядерный удар по Украине. Других вариантов после массированной помощи от Бориса Джонсона, за что ему особая благодарность, украинцам бояться не нужно. Переживать, готовиться нужно, а трястись от страха - нет.
Понятно, что Педро, который неоднократно, будучи Президентом рассказывал, какая сильная у Путлера армия, уже пробовал бы протянуть в ВР Минскую капитуляцию, которую уже хотел ратифицировать в 2015-м, вы же помните, как взрыв гранаты у ВР сорвал совместное голосование ОПЗЖ, БПП и НФ за Минскую капитуляцию и лишь граната и блокирование трибуны Свободой, Батькивщиной и Самопомощью не дало это сделать.
Так что Зеля пока явно передумал подбивать нардепов на ратификацию Минской капитуляции. Ну а как будет дальше, то мы быстро увидим.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1539514123087554?__cft__[0]=AZVt5rOWEeUFXvjLo9NsBTrKaxlKDg5Fm_1CaLc0Cqhg8qNCvVsBILG3Yqjt7nPUMMyPXqUfsyJt4yKIWYeFPXUw1fYpz6Zz3yL6oazTSFxfVlJSs5DiBndQL1HsTcTk8Ws&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·
Президент Зеленський нарешті прокоментував чутки про вторгнення росіян найближчим часом.
Він сказав, що у разі повномасштабного вторгнення його відповідь буде беспрецедентно жорсткою. Він заборонить телеканал Інтер та дозволить ведучій Мосійчук ругати Путіна.
Обмовка-обмовка від припизента " як я вище (чи нижче) казав", я не розчув, але таке лише до письмового звернення приміняють... До словесного "як я попередньо казав".. А Данілов киває схвалбно -- вірно Вовка, кажи далі...
Видели, 300 еврейцев 95 квартала.?
Очень смешно и очень грустно в тоже время.так как Украина сейчас в такой же ситуации,и Царь Леонид,наш президент.
Щось таке є...
Вали в Ростов, клоун.