Мы должны быть готовы в любой день. Получаем информацию от нашей разведки, - Зеленский о российском вторжении. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном вторжении РФ уже на следующей неделе на брифинге в Каланчаке Херсонской области, где стартовали тактико-специальные учения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге.

По убеждению Зеленского, Украина как государство должна рассчитывать на себя и своих военных.

"Мы должны как государство рассчитывать на себя, прежде всего. Рассчитывать на своих военных, прежде всего. Рассчитывать на своих граждан. И должны быть готовы в любой день. Я считаю, что на сегодняшний день в информационном пространстве слишком много информации относительно глубокой полномасштабной войны с Российской Федерацией. Даже говорят, есть соответствующие данные. Мы понимаем все риски. Мы понимаем, эти риски есть. Если есть какая-то информация у вас или у любых людей о стопроцентном вторжении 16 числа, то давайте нам эту информацию. Мы работаем ежедневно, получаем информацию от нашей разведки. Мы в принципе всем благодарны за помощь. Благодарны другим разведкам других государств. Мы работаем и на дипломатическом уровне, общаемся ежедневно с руководством разных государств, разных лидеров, разного уровня. Потому что считаем, что дипломатический путь - это единственный путь к деэскалации и деоккупации", – заявил президент.