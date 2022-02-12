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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Сюрпризы" такие могут быть в любой момент, - Зеленский о возможных беспорядках внутри страны

Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность беспорядков внутри страны, но подчеркивает, что Украина сегодня готова "к любым шагам с любой стороны".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в Каланчаке на Херсонщине, где стартовали тактико-специальные учения подразделений МВД на границе с временно оккупированным Крымом.

Мы с вами понимаем, что "сюрпризы" такие могут быть в любой момент. Мы должны рассчитывать на свои силы. Мы понимаем, что такие вещи могут быть без предупреждений, поэтому мы должны быть ко всему готовы. И именно это отрабатывается. "Мы готовы к любым шагам с любой стороны и с любой границы. Я думаю, что наши специалисты, наши команды, министерства, наши военные на очень серьезном уровне", - заявил он.

Читайте также: Мы должны быть готовы в любой день. Получаем информацию от нашей разведки, - Зеленский о российском вторжении. ВИДЕО

Напомним, говоря об угрозе вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский отметил, что "мы должны быть готовы в любой день". В то же время он подчеркнул, что в информационном пространстве сегодня слишком много информации о глубокой полномасштабной войне с Российской Федерацией.

беспорядки (333) Зеленский Владимир (20224) россия (95361)


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Топ комментарии
+69
Сцикун сраний.
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12.02.2022 15:12
+62
Только к сюрпризам со стороны народа и готовится! А Россию он не боится , он же там свой чувак!
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12.02.2022 15:13
+46
Психически нездоровый наркоман!!
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12.02.2022 15:14
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Зедебил, давай - я устал, ухожу! И будет идеальный порядок в Украине!
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12.02.2022 16:58 Ответить
Шмарклі похєру на кацапську агресію, лиш би його не скинули.
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12.02.2022 17:29 Ответить
Да какие беспорядки. Ведет себя как диктатор параноик.
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12.02.2022 17:30 Ответить
а державні перевороти будуть, даун? а путчі, чмо? ти вже реально дістав, лох.
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12.02.2022 18:08 Ответить
придурок - уйди в отставку, дай Пороху вновь спасти страну.....
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12.02.2022 19:17 Ответить
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12.02.2022 20:37 Ответить
майдан он называет сюрпризом
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12.02.2022 22:15 Ответить
але ж для нього Майдан не буде "сюрпризом"
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13.02.2022 02:01 Ответить
ну і тупориле ж !!!!

"бєспорядки", "сюрпрізи"....

є або сєпарські провокації, або Майдан,
а "бєспорядки" це із словничка диктаторів
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13.02.2022 02:00 Ответить
******* чешет как под диктовку *****.
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13.02.2022 02:20 Ответить
"Я є один із учасників революції Помаранчевої, один із її організаторів, і учасник Революції Гідності, один із її організаторів. Я можу сказати, що велика помилка, якщо хтось думає, що всі революції, всі Майдани може організувати одна людина, або їх можна організувати за гроші. Це не так. " П. Порошенко
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13.02.2022 05:09 Ответить
При таких ценах и уровне жизни, тебе, Клоун, давно пора в Ростов бежать.

Сцикун.
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13.02.2022 10:31 Ответить
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