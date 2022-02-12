"Сюрпризы" такие могут быть в любой момент, - Зеленский о возможных беспорядках внутри страны

Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность беспорядков внутри страны, но подчеркивает, что Украина сегодня готова "к любым шагам с любой стороны".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в Каланчаке на Херсонщине, где стартовали тактико-специальные учения подразделений МВД на границе с временно оккупированным Крымом.

Мы с вами понимаем, что "сюрпризы" такие могут быть в любой момент. Мы должны рассчитывать на свои силы. Мы понимаем, что такие вещи могут быть без предупреждений, поэтому мы должны быть ко всему готовы. И именно это отрабатывается. "Мы готовы к любым шагам с любой стороны и с любой границы. Я думаю, что наши специалисты, наши команды, министерства, наши военные на очень серьезном уровне", - заявил он.

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Напомним, говоря об угрозе вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский отметил, что "мы должны быть готовы в любой день". В то же время он подчеркнул, что в информационном пространстве сегодня слишком много информации о глубокой полномасштабной войне с Российской Федерацией.