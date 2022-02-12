Германия переносит консульство из Днепра во Львов и сокращает штат посольства в Киеве

Германия ужесточает меры по обеспечению безопасности своих сотрудников в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в субботу, 12 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер пресс-службы МИД Германии.

"Я решила ужесточить уже принятые меры по предотвращению кризиса. Сейчас в Министерстве иностранных дел проходит совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений", - отметила Бербок.

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Она подчеркнула, что посольство в Киеве продолжит работу, однако дипломатический персонал будет сокращен. Кроме того, Генеральное консульство в Донецке, которое с 2014 года базировалось в Днепре, будет временно перенесено во Львов.

Гражданам Германии рекомендуется воздержаться от поездок в Украину. Немцев, уже находящихся в Украине, также просят рассмотреть вопрос о выезде из страны.

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