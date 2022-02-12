Германия переносит консульство из Днепра во Львов и сокращает штат посольства в Киеве
Германия ужесточает меры по обеспечению безопасности своих сотрудников в Украине.
Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в субботу, 12 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер пресс-службы МИД Германии.
"Я решила ужесточить уже принятые меры по предотвращению кризиса. Сейчас в Министерстве иностранных дел проходит совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений", - отметила Бербок.
Она подчеркнула, что посольство в Киеве продолжит работу, однако дипломатический персонал будет сокращен. Кроме того, Генеральное консульство в Донецке, которое с 2014 года базировалось в Днепре, будет временно перенесено во Львов.
Гражданам Германии рекомендуется воздержаться от поездок в Украину. Немцев, уже находящихся в Украине, также просят рассмотреть вопрос о выезде из страны.
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Харч там неплохой, кстати... ...но, если в этом же парадном, на следующий этаж подняться -- там ресторанчик тоже "подпольный" и тоже со своими весёлыми примочками.
Буква ж - Ż і RZ ([ʐ]). żaba - жаба; rzeka (жека) - ріка.
Буква j - йот в польській мові не читається як ж: ja(я), jak(як), jechać(єхачь)- їхати.
З часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі відомі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0 Жидівські ворота , дільниця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва «Жидове» тощо.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4
Втікачі.
фашисты и нарушители международных договоров - в москве
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Треба визнати, що Муссоліні доволі ліберально поводився з цією червоною мерзотою: всього шість смертних вироків за все його правління. А от коли червона мерзота на короткий термін захопила Італію, т о вішали й розстрілювали, не переймаючись жодними судовими процедурами.
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Просто асоціативно...
с передовой строчишь?? обеспечь чтоб вторжения не было.
Ножкой топни грозно на раз-два!
Досить панікувати! не так вже й багато в орди війська і власне нас не так мало , щоб вважати що вони можуть захватити великий шмат території
Там полагают, что вторжение России практически неизбежно.
Пройдемо його, і далі все буде лише добре.
ICSI - это интернет-ресурс, который анализирует информацию из открытых источников и публикует в Twitter сведения о государствах, где происходят боевые действия или протесты.
Украхнцям же цього повинно вистачити, аби перемогти нападника!
Чи таки ні?
Але фашизм в Московії все одно буде повалено Слава Україні !!! 🇺🇦😎👍
«Закон о санкциях, которые будут введены в случае агрессии России против Украины, был принят спустя несколько часов после того, как в Москве завершились переговоры главы МИД Британии Лиз Трасс с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым».
Так что переговоров не случилось, поскольку говорила Трасс, а конское ржание ее вообще никак не трогало. Ей надо было услышать да или нет и на том - все. И вот так за все 22 года правления Путина Запад с ним еще не разговаривал. Ему не просто напомнили о том, что его место под шконкой, но даже указали, под какой именной. И в общем, никаких других разговоров с этой гопотой быть не должно в принципе, со всеми вытекающими последствиями. Даже если что-то себе заберет Китай, уже не важно.
https://defence-line.org/2022/02/posleslovie-k-vizitu-liz-trass-v-moskvu-chast-2/
Дніпровці напряглись, та почали чистити зброю!!!