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Главы фракций и групп ВР 13 февраля встретятся с представителями силовых ведомств в закрытом режиме, - Порошенко

Главы фракций и групп ВР 13 февраля встретятся с представителями силовых ведомств в закрытом режиме, - Порошенко

Руководители фракций и групп Верховной Рады в воскресенье могут провести закрытое заседание с руководством силовых структур.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра, предварительно в 16.00, состоится закрытое заседание руководителей фракций и групп и представителей групп ... с представителями силового блока – это министр обороны, министр внутренних дел, руководитель Службы безопасности, руководство разведок, и военной, и внешней разведки, ... Национального банка, Министерства финансов", - сообщил Порошенко журналистам в субботу после совещания представителей фракций и групп у спикера парламента Руслана Стефанчука.

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Он отметил, что участники сегодняшней встречи предлагали пригласить на совещание и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Мы очень надеемся, что завтра все эти руководящие лица обсудят с парламентом наше эффективное сотрудничество по повышению обороноспособности государства", - подчеркнул Порошенко.

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ВР (29227) Порошенко Петр (19588) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+26
Ось кому не байдужа доля України.
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12.02.2022 16:15
+24
Всех избирателей зеленского объединяет одно общее качество.
Отсутствие мозгов.
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12.02.2022 16:15
+21
Більше, ніж зечмо, ніхто рейтинг Порошенку не піднімає.
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12.02.2022 16:28
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12.02.2022 15:54 Ответить
Ну ми вєдь нє етава хатєлі. Ми думалі хоть чтота ізмєнітца...
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12.02.2022 16:21 Ответить
А де этот Гоги сейчас кстати?
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12.02.2022 20:32 Ответить
Та робіть нарешті щось суттєве.
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12.02.2022 15:54 Ответить
Єрмака туди запросили?
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12.02.2022 15:59 Ответить
та там вже прямий стрім в московію налаштований
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12.02.2022 16:05 Ответить
ОПЗЖ туди не звати!!!
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12.02.2022 15:59 Ответить
Чому? Позвати, та на гіляку...
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12.02.2022 16:52 Ответить
ця влада може вам тільки на піаніно збацати
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12.02.2022 16:01 Ответить
Убейся об угол, бот тупорылый
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12.02.2022 16:08 Ответить
Дебілдетект.
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12.02.2022 16:09 Ответить
Всех избирателей зеленского объединяет одно общее качество.
Отсутствие мозгов.
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12.02.2022 16:15 Ответить
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12.02.2022 17:25 Ответить
Давно пора портрет зебіла намалювати. Це типово совкодрочерна тупа істота, яка бажає отримати все, натомість не бажаючи робити нічого, так і живе в лайні. Яка там Армія, Віра, Мова....шошлиги.
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12.02.2022 19:21 Ответить
Этот сбор нужно было проводить сегодня утром. Но спасибо хоть не в среду.
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12.02.2022 16:13 Ответить
Ось кому не байдужа доля України.
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12.02.2022 16:15 Ответить
Недогетьман в авральному порядку намагається підняти свій рейтинг, який вже опустився нижче рівня місцевої каналізаціїї... Але все ж цікаво було б дізнатися, як зустріч виродків з-під куполу ЗРАДИ з силовиками може миттєво благотворно вплинути на обороноздатність держави? Чи цю срань турбує не обороноздатність, а лишень власна безпека?
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12.02.2022 16:19 Ответить
Більше, ніж зечмо, ніхто рейтинг Порошенку не піднімає.
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12.02.2022 16:28 Ответить
З одного боку це так, але якщо Порошенко має лишень на це надію, то справи у нього дуже кепські. Йому ще пригадають, якого лайна він понаприймав за час своєї каденції.
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12.02.2022 16:34 Ответить
Школото, може досить зелайном кидатися , а подумати про совість , якоі у вам бракує 😡
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12.02.2022 16:36 Ответить
Вот на ваши головы и утилизируем, лаптеногое
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12.02.2022 16:37 Ответить
Дипломаты всех стран должны покинуть Москву!
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12.02.2022 16:37 Ответить
Порошенко чи зелена пліснява, хто з них президент України?
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12.02.2022 16:41 Ответить
Без питань , Президент Украіни і здоровомислячий політик- Порошенко ,
а не криворагульський наркоман 😠
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12.02.2022 16:46 Ответить
Значить на ЗЕлену соплю вже не розраховують.
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12.02.2022 16:54 Ответить
Володимиру Олександровичу, ніколи. Він слідкує за холодцем, щоб не переварився.
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12.02.2022 16:58 Ответить
Сегодня лидеры семи оппозиционных партий соберутся вместе за ужином в Анкаре и будут решать, кто будет единственным кандидатом в Президенты от оппозиции. Скорее всего будет тот, кто выше по рейтингу.

Где вся наша оппозиция? В лучшем случае просто не вспоминают Порошенко у гандона, у шустера... Дебилы, .лять!
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12.02.2022 17:23 Ответить
Порох вигідно відрізняеться від клоунів, з шашликами та *********,здоровим глуздом!
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12.02.2022 17:39 Ответить
Закрытый режим с опзж. В тот же день будет у Пуйла.
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12.02.2022 17:44 Ответить
Ты в детстве головой часто ударялся?
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12.02.2022 17:58 Ответить
это у него головой назьівается только потому, что на нее надет колпак с бубенцами
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12.02.2022 18:25 Ответить
обойдутся без тебя, клоуна поющего с голоса декркача- агента кгб под санкциями сша, дуняша
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12.02.2022 18:24 Ответить
ты Бенин Зедебил
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12.02.2022 18:40 Ответить
зеленое хйлувочкозаглядье уже накупило смартфонов на 100 млд., дуня?
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12.02.2022 18:26 Ответить
ты реальный долбочан
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12.02.2022 18:41 Ответить
Прийде час коли потрібно захищати країну, альтернатива ненадійним в Україні є.
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12.02.2022 19:24 Ответить
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12.02.2022 20:41 Ответить
одні в трускавці збираються інші в Київі какая задница ой разница
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12.02.2022 21:16 Ответить
Це такий подарок для ОПЗЖ?
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12.02.2022 22:28 Ответить
 
 