Главы фракций и групп ВР 13 февраля встретятся с представителями силовых ведомств в закрытом режиме, - Порошенко
Руководители фракций и групп Верховной Рады в воскресенье могут провести закрытое заседание с руководством силовых структур.
Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Завтра, предварительно в 16.00, состоится закрытое заседание руководителей фракций и групп и представителей групп ... с представителями силового блока – это министр обороны, министр внутренних дел, руководитель Службы безопасности, руководство разведок, и военной, и внешней разведки, ... Национального банка, Министерства финансов", - сообщил Порошенко журналистам в субботу после совещания представителей фракций и групп у спикера парламента Руслана Стефанчука.
Он отметил, что участники сегодняшней встречи предлагали пригласить на совещание и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Мы очень надеемся, что завтра все эти руководящие лица обсудят с парламентом наше эффективное сотрудничество по повышению обороноспособности государства", - подчеркнул Порошенко.
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Отсутствие мозгов.
а не криворагульський наркоман 😠
Где вся наша оппозиция? В лучшем случае просто не вспоминают Порошенко у гандона, у шустера... Дебилы, .лять!