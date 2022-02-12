Главы фракций и групп ВР 13 февраля встретятся с представителями силовых ведомств в закрытом режиме, - Порошенко

Руководители фракций и групп Верховной Рады в воскресенье могут провести закрытое заседание с руководством силовых структур.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра, предварительно в 16.00, состоится закрытое заседание руководителей фракций и групп и представителей групп ... с представителями силового блока – это министр обороны, министр внутренних дел, руководитель Службы безопасности, руководство разведок, и военной, и внешней разведки, ... Национального банка, Министерства финансов", - сообщил Порошенко журналистам в субботу после совещания представителей фракций и групп у спикера парламента Руслана Стефанчука.

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Он отметил, что участники сегодняшней встречи предлагали пригласить на совещание и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Мы очень надеемся, что завтра все эти руководящие лица обсудят с парламентом наше эффективное сотрудничество по повышению обороноспособности государства", - подчеркнул Порошенко.

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