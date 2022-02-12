В случае нападения РФ основной функцией киевского метро будет перевозка пассажиров из опасных районов, – заместитель начальника Киевского метрополитена Макогон

Основной функцией метрополитена при угрозе Киеву со стороны российских войск будет перевозка пассажиров в потенциально безопасные места для дальнейшей эвакуации.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон. Подробнее читайте в материале "Киев, Мариуполь, Одесса, Харьков: как готовы к гражданской защите на стратегических направлениях".

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"Киевский метрополитен, как и многие другие метрополитены в мире, строился как объект двойного назначения - и как транспортное предприятие, и как предприятие для гражданской защиты населения. Все, что под землей, от подземных переходов к глубоким станциям метро, ​​- это места, где можно укрываться при необходимости в случае военной или техногенной угрозы.

Соответственно, инфраструктура метрополитена постоянно поддерживается в надлежащем состоянии. Постоянно проводятся в плановом порядке учения для сотрудников метрополитена и смежных служб. Поэтому метрополитен готов выполнить эту функцию, как выполняет ее уже больше 60 лет", - сказала она.

Макогон подчеркнула, что вся подземная инфраструктура может быть использована для укрытия:

"Город обнародовал карты укрытий. Я советую каждому зайти и посмотреть по маршрутам вашего следования ближайшие укрытия. Это не обязательно будет метрополитен. Далеко не все люди живут или работают возле станций метрополитена. Есть Троещина, где, например, я живу, и там укрытиями будут не станции метрополитена, а подвал дома, в котором вы находитесь в конкретный момент, подземный переход, возле которого вы проходите в конкретный момент, подвал школы, детского сада, больницы, ЖЭКа или предприятия, это может быть даже подвал вашего гаража.

Конечно, чем глубже сооружение и больше слой земли над вами, тем надежнее укрытие. Однако основной функцией метрополитена будет перевозка пассажиров из потенциально опасных в потенциально безопасные места, а не содержание людей в одном месте.

Сегодня ведение военных операций изменилось, и они проводятся не так, как во время Второй мировой войны или других масштабных военных операций прошлого. В настоящее время операции более точечные, массовая бомбардировка с поражением гражданского населения почти нигде не используется".

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"Всегда все зависит от конкретной ситуации. Крайняя мера – это переждать определенное время. Но до этого крайнего мероприятия метрополитен будет пытаться перевезти максимум людей в безопасное место, чтобы они могли эвакуироваться дальше другими путями – автомобильными, авиа и т.д.", - добавила она.

Также Макогон отметила, что вся инфраструктура столичного метрополитена полностью поддерживается в рабочем состоянии.