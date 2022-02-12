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В случае нападения РФ основной функцией киевского метро будет перевозка пассажиров из опасных районов, – заместитель начальника Киевского метрополитена Макогон

В случае нападения РФ основной функцией киевского метро будет перевозка пассажиров из опасных районов, – заместитель начальника Киевского метрополитена Макогон

Основной функцией метрополитена при угрозе Киеву со стороны российских войск будет перевозка пассажиров в потенциально безопасные места для дальнейшей эвакуации.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон. Подробнее читайте в материале "Киев, Мариуполь, Одесса, Харьков: как готовы к гражданской защите на стратегических направлениях".

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"Киевский метрополитен, как и многие другие метрополитены в мире, строился как объект двойного назначения - и как транспортное предприятие, и как предприятие для гражданской защиты населения. Все, что под землей, от подземных переходов к глубоким станциям метро, ​​- это места, где можно укрываться при необходимости в случае военной или техногенной угрозы.

Соответственно, инфраструктура метрополитена постоянно поддерживается в надлежащем состоянии. Постоянно проводятся в плановом порядке учения для сотрудников метрополитена и смежных служб. Поэтому метрополитен готов выполнить эту функцию, как выполняет ее уже больше 60 лет", - сказала она.

Макогон подчеркнула, что вся подземная инфраструктура может быть использована для укрытия:

"Город обнародовал карты укрытий. Я советую каждому зайти и посмотреть по маршрутам вашего следования ближайшие укрытия. Это не обязательно будет метрополитен. Далеко не все люди живут или работают возле станций метрополитена. Есть Троещина, где, например, я живу, и там укрытиями будут не станции метрополитена, а подвал дома, в котором вы находитесь в конкретный момент, подземный переход, возле которого вы проходите в конкретный момент, подвал школы, детского сада, больницы, ЖЭКа или предприятия, это может быть даже подвал вашего гаража.

Конечно, чем глубже сооружение и больше слой земли над вами, тем надежнее укрытие. Однако основной функцией метрополитена будет перевозка пассажиров из потенциально опасных в потенциально безопасные места, а не содержание людей в одном месте.

Сегодня ведение военных операций изменилось, и они проводятся не так, как во время Второй мировой войны или других масштабных военных операций прошлого. В настоящее время операции более точечные, массовая бомбардировка с поражением гражданского населения почти нигде не используется".

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"Всегда все зависит от конкретной ситуации. Крайняя мера – это переждать определенное время. Но до этого крайнего мероприятия метрополитен будет пытаться перевезти максимум людей в безопасное место, чтобы они могли эвакуироваться дальше другими путями – автомобильными, авиа и т.д.", - добавила она.

Также Макогон отметила, что вся инфраструктура столичного метрополитена полностью поддерживается в рабочем состоянии.

Автор: 

безопасность (1101) Киев (25472) Метрополитен (1014)


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Топ комментарии
+8
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12.02.2022 16:19
+7
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12.02.2022 16:34
+6
Кацапы такие п...ры что и бахнут дамбу
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12.02.2022 15:55
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Кацапы такие п...ры что и бахнут дамбу
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12.02.2022 15:55 Ответить
Если "бахнут" киевскую дамбу, то:
1. Через эффект домино разрушатся все остальные вниз по течению.
2. Будут снесены все мосты через Днепр.
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12.02.2022 16:40 Ответить
и через какое-то время начнут рваться дамбы и в России, не забывайте
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12.02.2022 21:27 Ответить
Зевова теж буде у метро їздити, чи кортежем? Чи він Київ не буде відвідувати, а буде на фронтах?
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12.02.2022 15:57 Ответить
Ага, на Колчаківських...
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12.02.2022 16:46 Ответить
Та не нападуть на Київ, а от відрізати Україну від моря - це 100%
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12.02.2022 15:59 Ответить
хорошо, что метро уже построено

а то бы приняли срочное решение построить метро
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12.02.2022 16:00 Ответить
"Сьогодні ведення військовий операцій змінилося, і вони проводяться не так, як під час Другої світової війни чи інших масштабних військових операцій минулого. У наш час операції більш точкові, масове бомбардування з ураженням цивільного населення майже ніде не використовується" - забудьте об этом, когда речь идет о троглодитах...
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12.02.2022 16:02 Ответить
Мирні чеченці і сирійці вже "переконалися".
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12.02.2022 20:40 Ответить
А ниче что свет отключат?
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12.02.2022 16:06 Ответить
Там наверняка есть генераторы. Как и в любом бомбоубежище.
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12.02.2022 16:08 Ответить
ну, троглодити радше московське метро травануть
чи Кримський мостоперехід у повітря висадять
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12.02.2022 16:07 Ответить
Только ответные удары по территории РФ охладят пыл имперцев
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12.02.2022 16:11 Ответить
якраз тому перше що зробили зебіли в 2019 це зупинили розробку ОТРК Грім2
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12.02.2022 16:41 Ответить
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12.02.2022 16:19 Ответить
Це давка буде, затори. Хоч раз би потренувались
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12.02.2022 16:23 Ответить
Не буде, закриють метро із-за повідомлень про мінування.
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12.02.2022 20:42 Ответить
Что-то мне подсказывает, что если и будет нападение, то не такое, которого все ждут. Не будет никаких танковых клиньев, ковровых бомбометаний и прочих прямолинейных видов атак. Скорее всего, действовать будут небольшими мобильными группами: совершать диверсии в глубоком тылу, сеять панику, привлекать местных ватников и уничтожать ключевые объекты инфраструктуры. Кстати, они (диверсанты) УЖЕ могут быть здесь. За восемь лет могли спокойно обустроиться, создать агентурную сеть и ждать часа Икс.

В общем, не оттуда ждем нападения.
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12.02.2022 16:23 Ответить
наверное всё таки сначала бомбанут, точечно, а уже потом, как сказано
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13.02.2022 00:20 Ответить
...редкая птица долетит до Арсенальной...
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12.02.2022 16:28 Ответить
Ага ,без электричества , на конной тяге .
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12.02.2022 16:32 Ответить
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12.02.2022 16:34 Ответить
🤦🏼‍♀️🚑🏥🤯
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12.02.2022 16:40 Ответить
А безопасное место это где?
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12.02.2022 17:16 Ответить
Наверное, в Австралии...
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12.02.2022 18:08 Ответить
А повезут чем? тепловозами ? Свет вырубят ..генераторы только на освещение...То что удары будут нанесены по подстанциям к гадалке не ходи...
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12.02.2022 20:45 Ответить
 
 