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Новости ДТП
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Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину: "Обещаю, что все будет по закону"

Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину:

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского вернуться в Украину и гарантировала ему объективное быстрое и беспристрастное расследование дела по смертельному ДТП с участием кортежа бизнесмена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила журналистам на брифинге в Харькове.

"Следствие работает. Для того, чтобы не было ни у кого никаких сомнений, мне кажется, сейчас может как раз правильно обратиться к господину Александру Владленовичу (Ярославскому. – Ред.). Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, а я обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-либо фарс. Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что в Харькове эта тема очень активно обсуждается. Она считает странной ситуацию, когда мужчина, накануне признавшийся в смертельном наезде на человека ночью 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский, не пришел на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.

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"Пока мы не можем найти этого человека", - добавила она.

"Умалчивать эту тему никто не будет, а с другой стороны и заговаривать ее никто не будет. Действительно есть тот факт, что кортеж господина Ярославского сбил насмерть человека", - сказала генпрокурор.

Венедиктова добавила, что Офис генпрокурора проведет полноценное расследование в отношении сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі викликають бізнесмена Ярославського на допит у справі про ДТП за участі його кортежу, - Нацполіція

ДТП (7671) Ярославский Александр (182) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+55
Это нормальное заявление для госчиновника высокого ранга?
Она обещает что все будет по закону?
Те она подразумевает что можно и не по закону?
И после такого верещук удивляется когда США говорят о коррупции в Украине!
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12.02.2022 16:06
+22
прокуроршу надо отправить на поиск ярославского
можно года на 2
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12.02.2022 16:04
+22
"Обіцяю, що все буде по закону". А по якому закону, як з Трухніним чи як з Порошенком?
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12.02.2022 16:08
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13.02.2022 09:24 Ответить
НЕТ ЧТОБЫ АРЕСТОВАТЬ ВСЁ ЕГО ИМУЩЕСТВО !!!
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12.02.2022 20:14 Ответить
отмажем быстро и без боли
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12.02.2022 22:16 Ответить
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала преступника вернуться в Украину, для отсидки? Призвала? Да, у этой страны будущего нет...
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13.02.2022 00:05 Ответить
капитан очевидность - проснулся?
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13.02.2022 06:11 Ответить
Владленович. нехвилюйся..., все буде Даздраперва......, як завжди, при любій владі.....
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13.02.2022 05:30 Ответить
Думал что есть хоть один ,сохранивший человеческий облик,которого деньги в животное превратили. Таки нет. Животное. Бог выбирает одних негодяев,что бы наказать других. Что сделал тот трижды судимый и что он собирался сделать "на прогулке ночью" неизвестно. Но факты налицо. Один погиб дважды под колесами другого животного( переехать человека дважды и даже не вызвать скорую. Это и самому надо быть животным и людей считать животными( как тут не задуматься об исключительности и основе на чем эта исключительность базируется)) А Венедиктова? Ну что нового сказала? Оно говорит то про что надо молчать. Просто система настолько сгнила что уже порочные вещи озвучиваются открыто. Ей только за это уже надо в отставку. Человека,подозреваемого в убийстве надо НЕ ПРОСИТЬ сесть под суд,а ОРГАНИЗОВЫВАТЬ преследование ПО ЗАКОНУ ,что при необходимости его туда доставить ПРИНУДИТЕЛЬНО( через интерпол). Может на колени еще станете что бы животное захотело,что бы его осудили?
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13.02.2022 07:20 Ответить
"гарантией мое слово будет" - почему в Украине гарантией законности является слово какой то страшной тётки?
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13.02.2022 15:30 Ответить
Кукла на верёвке всё гарантирует.
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13.02.2022 16:43 Ответить
3е 3акон не 3акон а свавілля
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13.02.2022 18:20 Ответить
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