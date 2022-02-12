Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину: "Обещаю, что все будет по закону"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского вернуться в Украину и гарантировала ему объективное быстрое и беспристрастное расследование дела по смертельному ДТП с участием кортежа бизнесмена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила журналистам на брифинге в Харькове.

"Следствие работает. Для того, чтобы не было ни у кого никаких сомнений, мне кажется, сейчас может как раз правильно обратиться к господину Александру Владленовичу (Ярославскому. – Ред.). Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, а я обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-либо фарс. Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что в Харькове эта тема очень активно обсуждается. Она считает странной ситуацию, когда мужчина, накануне признавшийся в смертельном наезде на человека ночью 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский, не пришел на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.

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"Пока мы не можем найти этого человека", - добавила она.

"Умалчивать эту тему никто не будет, а с другой стороны и заговаривать ее никто не будет. Действительно есть тот факт, что кортеж господина Ярославского сбил насмерть человека", - сказала генпрокурор.

Венедиктова добавила, что Офис генпрокурора проведет полноценное расследование в отношении сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

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