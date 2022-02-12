Повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, - Резников и Залужный заверили в готовности дать отпор России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников сделали совместное заявление на фоне угрозы вторжения России. Они заверили, что украинская армия готова дать отпор агрессору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Армия и добровольцы смогли выстоять в 2014 году, когда "брат" нагло вонзил нож в спину. Тогда многие психологически не были готовы сопротивляться тому, с кем вчера сидели за одним столом. Сейчас ситуация совсем другая. В Кремле это точно знают, и это важный элемент сдерживания. Сегодня мы имеем наиболее мощную армию в Украине за последние 15 лет и самую мощную армию в Европе, наше войско возглавляют боевые генералы и офицеры. Иловайск, Дебальцево оставили шрамы на ее сердце, но закалили волю. Героическая оборона Донецкого и Луганского аэропортов, ежедневная защита десятков населенных пунктов от Станицы Луганской до Широкиного сделали боевой дух несгибаемым. Каждый, кто хоть раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен: повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город. Не сомневайтесь: ВСУ абсолютно готовы к отпору и не отдадут украинские земли!" - подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников.

Смотрите также: Мы должны быть готовы в любой день. Получаем информацию от нашей разведки, - Зеленский о российском вторжении. ВИДЕО

"420 тысяч украинских воинов и каждый без исключения командир уже смотрели в глаза смерти. Командующие видов, родов, командиры бригад, батальонов и рот - это специалисты своего дела и патриоты своего государства. Мы не отдадим ни клочка украинской земли!" - добавил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Министр обороны, в свою очередь, добавил, что сейчас раздаются уже далеко не впервые за последние полгода "объявление" о начале широкомасштабного вторжения России, и следует воспринимать их как дополнительный способ разрушить намерения врага.

Алексей Резников также отметил, что сегодня у Украины беспрецедентная поддержка со стороны международных партнеров - самая большая за все время независимости. В частности, это проявляется в поставках оборонительного оружия, что повысило возможности Вооруженных сил Украины дать отпор агрессору. В течение месяца от разных стран получено около 2000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. Наши воины уже прошли обучение и готовы использовать весь арсенал средств.

Читайте также: ЦРУ назвало 16 февраля возможной датой вторжения России в Украину, - Spiegel

Министр обороны подчеркнул, что ситуация контролируется украинской разведкой, армией и дипломатами. В режиме 24/7 Украина координирует свои действия с ведущими странами мира. Такого единения ведущих демократий уже не было десятки лет. Многие страны сейчас по-настоящему отдают себе отчет в опасности действий России и эмоционально это переживают. Украина прошла через это 8 лет назад.

"Никто не может заглянуть в голову главам Кремля и наверняка сказать, какими конкретно могут быть действия. Но абсолютно все сценарии развития мы просчитываем и готовы к ним. Сегодня очень много заявлений раздаются, из Москвы даже озвучивают и такие, что Украина планирует напасть на Россию. Это абсурд. Мы не собираемся ни на кого нападать, но делаем все, чтобы укрепить оборону и исключить возможность эскалации. Мы планируем идти политико-дипломатическим путем. Я вам больше скажу: именно по дипломатическому и мирному пути домой вернутся и Донетчина с Луганщиной, и Крым с Севастополем! Именно благодаря этому пути мы имеем невероятную политическую и военно-техническую помощь со стороны наших партнеров, именно благодаря этому пути Кремль отменил наглую блокаду Азова. Именно опираясь на этот путь, мы будем добиваться разблокировки вод Черного моря. Мощная армия, которую мы строим круглосуточно, Силы территориальной обороны - это наши важные дипломатические аргументы", - добавил министр обороны Украины.

Читайте также: В МИД РФ заявили об отсутствии признаков вторжения России в Украину

"Уверяю, Вооруженные силы Украины готовы к отпору. Мы проводим и будем проводить учения. Уже сейчас на полигонах по всей территории нашей страны проводится активная фаза командно-штабных учений "Метель-2022". Мы постоянно повышаем свои оборонные возможности, слаженность подразделений и военное мастерство. Мы создали боевые порядки и успели в сжатые сроки развернуть Силы теробороны и вооружили их ПТРК и ПЗРК, проводим подготовку инструкторов - операторов ПТРК "Корсар" и "Стугна-П" для обучения личного состава Сил ТрО ВСУ. Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и должную подготовку. Поэтому готовы встретить врагов, и не с цветами, а со "Стингерами", "Джавелинами" и NLAW. Welcome to hell!" - заявил лавнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.

"Что делать сейчас? Сохранять спокойствие, поддерживать Вооруженные силы и дипломатов. Именно спокойствие сейчас – главное оружие, которое может обеспечить нам надежный фундамент для обороны. Продолжать обычную жизнь, работать - это обеспечивать нормальную экономическую деятельность, а значит, и возможность Вооруженных сил защищать страну так и столько, как и сколько нужно. Сохраняйте спокойствие и на своем уровне делайте то, что от вас зависит, чтобы мы все вместе становились сильнее", - подытожил Алексей Резников.

Читайте также: Ситуация нуждается в немедленных консультациях руководства Украины с международными партнерами, - нардеп "Голоса" Костенко