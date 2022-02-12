ГБР начало служебную проверку по отношению к своему сотруднику, которого задержали пьяным за рулем в Харькове

ГБР начало проведение внутреннего расследования и оказывает всестороннее содействие полиции по дорожному инциденту в Харькове с участием работника Бюро.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Бюро.

В сообщении отмечается: "БР проводит внутреннюю проверку и оказывает всестороннее содействие полиции в расследовании дорожного инцидента с участием работника теруправления ГБР в Полтаве".

По информации Нацполиции, 12 февраля 2022 года в Харькове работник ГБР на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульной полиции. После преследования правоохранители остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения и представился работником Бюро. Наличие в крови алкоголя подтверждено освидетельствованием.

"ГБР во всех расследованиях руководствуется принципом: "Закон – один для всех!" По результатам внутренней проверки в отношении этого работника будут приняты самые строгие дисциплинарные и кадровые решения", - подчеркивается в сообщении.

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