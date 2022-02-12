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Новости Пьяные за рулем
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ГБР начало служебную проверку по отношению к своему сотруднику, которого задержали пьяным за рулем в Харькове

ГБР начало служебную проверку по отношению к своему сотруднику, которого задержали пьяным за рулем в Харькове

ГБР начало проведение внутреннего расследования и оказывает всестороннее содействие полиции по дорожному инциденту в Харькове с участием работника Бюро.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Бюро.

В сообщении отмечается: "БР проводит внутреннюю проверку и оказывает всестороннее содействие полиции в расследовании дорожного инцидента с участием работника теруправления ГБР в Полтаве".

По информации Нацполиции, 12 февраля 2022 года в Харькове работник ГБР на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульной полиции. После преследования правоохранители остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения и представился работником Бюро. Наличие в крови алкоголя подтверждено освидетельствованием.

"ГБР во всех расследованиях руководствуется принципом: "Закон – один для всех!" По результатам внутренней проверки в отношении этого работника будут приняты самые строгие дисциплинарные и кадровые решения", - подчеркивается в сообщении.

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Автор: 

Харьков (7449) ГБР (2971)


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Топ комментарии
+3
Черговий правохоронитель...
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12.02.2022 17:37
+3
Будет также неплохо провести психиатрическую проверку тех, кто стряпает дела против Пороха. Это даже поважнее будет.
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12.02.2022 17:44
+1
Це вже навіть і не смішно. Після Трухіна.
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12.02.2022 17:54
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Черговий правохоронитель...
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12.02.2022 17:37 Ответить
Госрпода офицеры! Представляюсь по поводу перевода из Полиции в ДБР! "...и незамедлительно выпил."
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12.02.2022 17:39 Ответить
Будет также неплохо провести психиатрическую проверку тех, кто стряпает дела против Пороха. Это даже поважнее будет.
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12.02.2022 17:44 Ответить
Це вже навіть і не смішно. Після Трухіна.
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12.02.2022 17:54 Ответить
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12.02.2022 18:32 Ответить
а чому, мав признаки сп,яніння?
відмовився від перевірки----- п,яний.
так каже закон.
а те що дбр перевіряє себе-----нонсенс, абсурд.
хто ж сам себе посадить?????
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12.02.2022 17:56 Ответить
чому це, внутрішня безпека є у всіх структурах правоохоронних
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12.02.2022 18:38 Ответить
а ще хочеться знати статистику в %
скільки порушують звичайні водії
а скільки прокурори судді і всі силовики загалом
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12.02.2022 17:57 Ответить
зазвичай ВБ працює, щоб збити бабла.
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12.02.2022 18:41 Ответить
громко почать - тихо замутить
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12.02.2022 21:36 Ответить
 
 