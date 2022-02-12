С начала суток российские оккупанты трижды нарушали режим перемирия. Потерь нет, - пресс-центр штаба ООС
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Лопаскино российские наемники дважды задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".
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