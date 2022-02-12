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Новости Операция Объединенных сил
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С начала суток российские оккупанты трижды нарушали режим перемирия. Потерь нет, - пресс-центр штаба ООС

С начала суток российские оккупанты трижды нарушали режим перемирия. Потерь нет, - пресс-центр штаба ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Лопаскино российские наемники дважды задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".

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обстрел (26891) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Короче! -- любое вторжение, это просто нарушение перемирия.
...так Байдену и передайте...
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12.02.2022 17:49 Ответить
Танки козломорді ховають, чи бережуть?
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12.02.2022 17:50 Ответить
-- тренують...
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12.02.2022 17:57 Ответить
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12.02.2022 17:50 Ответить
чому нема наказу, знищувати вогневі точки з яких ведеться вогонь??
все просто.
ми дотримуємся режиму тиші але для забезпечення безпеки
знищуємо тих хто по нас стріляє.
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12.02.2022 17:51 Ответить
чому ?
Если в кране нет воды, значит выпили... ...сами знаете, кто. Так сказать...
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12.02.2022 17:56 Ответить
згоден на всі 100
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12.02.2022 18:01 Ответить
А з чого Ви взяли що такого наказу немає? Чи Вам треба, щоб такий наказ оприлюднили? Дати змогу х@йлу казати, ось бачите ми ж казали що українці збираються атакувати Донбас.
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12.02.2022 17:58 Ответить
Спи спокойно, дорогой Товарищ! *)
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12.02.2022 18:11 Ответить
 
 