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Американскую подводную лодку обнаружили в территориальных водах России вблизи Курильских островов

Американскую подводную лодку обнаружили в территориальных водах России вблизи Курильских островов

12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах России была обнаружена подлодка США типа "Вирджиния".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал Война - Россия Украина Сирия.

Предупреждение покинуть территориальные воды РФ сначала было проигнорировано, потом американская подлодка их покинула.

Фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства в связи с нарушением подводной лодкой США территориальных вод РФ, заявило Минобороны РФ

Смотрите также: Российская атомная подлодка потеряла ход у берегов Дании. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19047) подводная лодка (193) США (26401) Курилы (89)


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Топ комментарии
+85
Нравиться не нравиться, а НАТО приближается.
Терпи, парашная красавица.
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12.02.2022 18:29
+53
такую подводную лодку можно купить в любом магазине хоум депо в Америке
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12.02.2022 18:32
+48
Палають пердаки кацапські!
Какіє ваші даказатєльства? Ві все вреті - так їм треба відповідати - на пайнятнам ім язікє.
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12.02.2022 18:29
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Страница 2 из 2
И чей это канал?
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12.02.2022 18:58 Ответить
Да не було там ніякого човна.То кацапи байку для храбрості придумали.
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12.02.2022 19:00 Ответить
Не може бути. Всім відомо що ;нашТрамп; - молодий, прогресивний антипутініст, а Байден- старенький і немічний агент Кремля.
Сарказм.
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12.02.2022 19:03 Ответить
Все будет. Не надо злить придурка, все сделаем тихо.
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12.02.2022 19:04 Ответить
вєчєр пєрєстайот бьіть томньім
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12.02.2022 19:06 Ответить
Как недавно говорили пацаки,- одну нашу лодку обнаружили, а сколько еще не обнаружили.
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12.02.2022 19:07 Ответить
У кацапов столько обнаружалок не сыщется.
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12.02.2022 19:09 Ответить
Хотя подлодки еще в 70е амеры обнаруживали со спутников , по изменению естественного магнитного поля земли в месте пребывания лодки, хоть как ты ее не размагничивай, а излучение ты совсем и не скроешь..
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12.02.2022 19:12 Ответить
Это байка. Так обнаруживали подлодки в неглубоком погружении с самолётов. Современную субмарину магнитным датчиком уже не обнаружить. Со спутника так не обнаружишь даже "Кузю" в доке
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12.02.2022 19:28 Ответить
И шо вы утверждашь, шо со спутника не обнаруживается магнитное поле Земли?...ХМЫ...
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12.02.2022 19:31 Ответить
обнаруживается = отслеживается
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12.02.2022 19:32 Ответить
Поле отслеживается Не отслеживается его искажение подлодкой. Слишком высоко и размагничивание делает своё дело.
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12.02.2022 19:43 Ответить
Не пойму отслеживается- не отслеживается...
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12.02.2022 19:57 Ответить
Со спутника так не обнаружишь даже "Кузю" в доке ... - Тю. правильно, там все вокруг будет так фонить, шо мама не горюй. А Дудинка будет даже перебивать своим фоном, бо туда схоронили еще и атомный ледокол "АРКТИКА", который подожгла на новый год буфетчица, захотела интима при свечах, да в порыве страсти забыла загасить свечи.
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12.02.2022 19:36 Ответить
В сети написано, что "Арктику" отбуксировали на СРЗ "Нерпа" для порезки на лом. От Дудинки это тысячи км.
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12.02.2022 19:46 Ответить
Сначала, свидетели говорили, шо в Дудинку -спрятали свое позорище. Да и наверное ядерные компоненты тому причиной ...
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12.02.2022 19:55 Ответить
А что свидетели говорят про новых 2 штуки в прошлом и позапрошлом году которые сделали?Стоящая вещь? Или до первого ледохода?
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12.02.2022 20:04 Ответить
2 новые штуки Для Дудинки лаптестана? Правда, нужна сексапильная буфетчица... Не, ща мне никто из свино-собак не рассказывает , шо там в таежных епенях деется, по известным причинам. Звиняйте.
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12.02.2022 20:09 Ответить
Еще как обнаруживается, моя кафедра при СССР эту технологию в КПИ разрабатывала.
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13.02.2022 00:18 Ответить
Можно, если лодка будет неглубоко, а вы пролетите чуть ли не прямо над ней. Гидроакустика рулит в соотношении цена/качество. США полностью отказалась от магнитометров на своей противолодочной авиации, что как бы свидетельствует об эффективности метода. Хотя вроде были разговоры перенести эту технологию на дроны и взять массовостью, но пока есть как есть.
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13.02.2022 00:36 Ответить
На самом деле разрабатывались технологии обнаружения лодок с космических кораблей и да, они работали безошибочно еще чуть ли ни пол века назад. Детали раскрывать я естественно не буду. Ну, а что там сейчас в космосе - даже боюсь представить.
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14.02.2022 00:01 Ответить
Если бы такие безошибочные технологии были ни одна страна сейчас бы не строила подлодки.
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14.02.2022 01:24 Ответить
"отмєрал хуснєтцоф" срочна прінял подводнає положєніє для атражєнія атакі
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12.02.2022 19:08 Ответить
Одну обнаружили, а сотня прошла незамеченой. Ракеты нацелены точно на кремль. ***** опять всех переиграл 👍😆
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12.02.2022 19:09 Ответить
Ну раз подобная подлодка была обнаружена - значит так и планировалось изначально. Причем был продемонстрирован явный демарш.
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12.02.2022 19:14 Ответить
смысл?
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12.02.2022 22:42 Ответить
Игра мускулами. Намек, что в случае чего мы рядом и не сильно вас празднуем.
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12.02.2022 22:43 Ответить
Курильские острова не являются территорией "росии", нечего слушать, что гавкают эти большевики!
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12.02.2022 19:16 Ответить
Ждем каких-нить новостей об исчезновении кацапопдлодки. А в Находке и Владивостоке по матюгальнику объявят закрывать форточки, а щели заделывать влажной марлей.
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12.02.2022 19:16 Ответить
Хочешь не хочешь, а с курса обязательно собьёшься, когда идёшь по грёбаному Глонассу......
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12.02.2022 19:20 Ответить
Особенно если по курсу нет лаптестана.
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12.02.2022 19:26 Ответить
Какие были применены "спецсредства"? Гов ном свинособаки кидались? 😂😂😂
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12.02.2022 19:25 Ответить
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12.02.2022 19:27 Ответить
Хороший фильм?
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12.02.2022 22:24 Ответить
"Фрегат "Маршал Шапошников" застосував спецзасоби". Цікаве про які спецзасоби йде мова. Накакали у воду? ))
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12.02.2022 19:29 Ответить
Дали всей командой дружный залп из пердаков в свои же трюмы.
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12.02.2022 20:03 Ответить
Эти упоротые могут написать что угодно
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12.02.2022 19:33 Ответить
Вот и отлично,пусть кацапы тоже сидят на нервах.
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12.02.2022 19:33 Ответить
сколько оттуда время подлета к бункеру куйла
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12.02.2022 19:34 Ответить
Далековато. Примерно как от Нью-Йорка.
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12.02.2022 20:00 Ответить
Та бункер тут ні до чого!
Це була перевірка готовності Курил до повернення додому!...
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12.02.2022 20:17 Ответить
Кузя спєшит на помощь

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12.02.2022 19:37 Ответить
Почему как подводная лодка - так сразу и "американская" ?
Это японские ополченцы воодушевились реконструкцией Цусимы.
Ну вот нравится им такое - сакура, суши, саке, Цусима ...
Икебана-инсталляция.
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12.02.2022 19:53 Ответить
Сказать, что она китайская - сцыкливо !
Помнят кацапы про хунвейбинов.....
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12.02.2022 19:57 Ответить
Кацапы изорвали все подшивки в ленкомнатах..
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12.02.2022 20:00 Ответить
Нравится, не нравится - торпеда приближается.
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12.02.2022 20:23 Ответить
Та це їхній "заблудився". Вони звикли "блукати" то на землі, то в повітрі, то на морі. Це ще обішлося що там "Ашот" не "блукав."
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12.02.2022 20:06 Ответить
Значить, американці хотіли, щоб кацапи їх помітили.
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12.02.2022 20:08 Ответить
В надводном положении зашли
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12.02.2022 20:30 Ответить
Настамнет.
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12.02.2022 20:11 Ответить
"она заблудилась" ☺
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12.02.2022 20:30 Ответить
Это была подводная лодка "Правого сектора".
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12.02.2022 20:42 Ответить
Може заблудились люди , всяке буває . Кацапам аби зразу обосратись . До речі , фрегат мав всі шанси погрузитись під воду разом з субмариною 🤣
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12.02.2022 20:57 Ответить
два...
маршала шапошнікова ми вже бачили... героїчно плюхав вздовж курсу есмінця)
тепер субмарину...знайшов)
він там сам шолі на хозяйстві лишивсь?
а... ну да, піар ніхто ж не відміняв.
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12.02.2022 21:34 Ответить
"Чмаршал Шляпошников". Фригидный регат.
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12.02.2022 21:48 Ответить
"После очередного стакана цель раздвоилась и удалилась".

«
- Всё ясно, делириум тременс.
- Что?
- Белая горячка…
- Да-да, белый, горячий, совсем белый!
» ©
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12.02.2022 22:27 Ответить
Знову кремдядська брехня, Пентагон каже, що підлодок в цьому районі не було.
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12.02.2022 23:57 Ответить
Я ХОЧУ РОССИЮ РАЗПЯТЬ, А Я РАЗ ШЕСТЬ !)
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13.02.2022 00:24 Ответить
ВОТ ОНИ БЕСПЕЛОТНИЧКИ США !)
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13.02.2022 00:29 Ответить
ПОДВОДНЫЕ !!!
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13.02.2022 00:30 Ответить
ЗАРЯЖАЙ !!! ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ ВЕСЬ ФЛОТ РОССИИЙКИ !!!
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13.02.2022 00:31 Ответить
это лёгкое -"Вам здрасти...Не ждали? А мы уже туточки...." )
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13.02.2022 03:20 Ответить
В бинокль "виявили", когда всплыл
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13.02.2022 04:17 Ответить
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