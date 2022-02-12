Американскую подводную лодку обнаружили в территориальных водах России вблизи Курильских островов
12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах России была обнаружена подлодка США типа "Вирджиния".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал Война - Россия Украина Сирия.
Предупреждение покинуть территориальные воды РФ сначала было проигнорировано, потом американская подлодка их покинула.
Фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства в связи с нарушением подводной лодкой США территориальных вод РФ, заявило Минобороны РФ
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Сарказм.
Це була перевірка готовності Курил до повернення додому!...
Это японские ополченцы воодушевились реконструкцией Цусимы.
Ну вот нравится им такое - сакура, суши, саке, Цусима ...
Икебана-инсталляция.
Помнят кацапы про хунвейбинов.....
маршала шапошнікова ми вже бачили... героїчно плюхав вздовж курсу есмінця)
тепер субмарину...знайшов)
він там сам шолі на хозяйстві лишивсь?
а... ну да, піар ніхто ж не відміняв.
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- Всё ясно, делириум тременс.
- Что?
- Белая горячка…
- Да-да, белый, горячий, совсем белый!
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