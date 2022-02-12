Американскую подводную лодку обнаружили в территориальных водах России вблизи Курильских островов

12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах России была обнаружена подлодка США типа "Вирджиния".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал Война - Россия Украина Сирия.

Предупреждение покинуть территориальные воды РФ сначала было проигнорировано, потом американская подлодка их покинула.

Фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства в связи с нарушением подводной лодкой США территориальных вод РФ, заявило Минобороны РФ

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