ВСУ не производили никаких обстрелов в сторону Донецка, - Залужный прокомментировал информацию о взрывах в оккупированном городе

Вооруженные силы Украины не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный, комментируя информацию о взрыве в оккупированном Донецке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В связи с тем, что на некоторых информационных ресурсах появилась информация о взрывах на неподконтрольной Украине территории, сообщаем, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка.

Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали.

Также следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода войск.

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