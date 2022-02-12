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Новости Агрессия России против Украины Война
21 021 23

ВСУ не производили никаких обстрелов в сторону Донецка, - Залужный прокомментировал информацию о взрывах в оккупированном городе

ВСУ не производили никаких обстрелов в сторону Донецка, - Залужный прокомментировал информацию о взрывах в оккупированном городе

Вооруженные силы Украины не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный, комментируя информацию о взрыве в оккупированном Донецке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В связи с тем, что на некоторых информационных ресурсах появилась информация о взрывах на неподконтрольной Украине территории, сообщаем, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка.

Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали.

Также следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода войск.

Смотрите также: "Здесь собрались люди, занимающиеся всеми этими провокациями", - глава террористов "ДНР" Пушилин собрал пресс-конференцию. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6726) Донецьк (6320) Залужный Валерий (656)


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Топ комментарии
+12
Пи.Си. Людських жертв нема. Орків не рахуємо.
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12.02.2022 18:43
+12
Кремлівські довб-би хоч половину Донецьку розворотять під fake flag - ніхто у світі їм не повірить.
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12.02.2022 18:53
+11
Пушилин шо каже? якщо не пернув що то Наші ВСУ почали напад на Лугандонію з Даунбасом, значить то якісь буряти бойові снаряди в кострік засунули... грілись мабуть.
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12.02.2022 18:43
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Пушилин шо каже? якщо не пернув що то Наші ВСУ почали напад на Лугандонію з Даунбасом, значить то якісь буряти бойові снаряди в кострік засунули... грілись мабуть.
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12.02.2022 18:43 Ответить
Пи.Си. Людських жертв нема. Орків не рахуємо.
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12.02.2022 18:43 Ответить
Та вже сказав, що нічого страшного не відбулося
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12.02.2022 18:44 Ответить
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12.02.2022 18:44 Ответить
заряжали царь пушку, устали, закурили
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12.02.2022 18:44 Ответить
на те є аеро та космічна відеофіксація.
всі розвідки сша та ес знають звідки прилетіло і що саме рвонуло.
оправдовуватись, це лишне.
путін зараз може підірвати та обстріляти своїх як дурному з гори збігти.
для нього люди---------м,ясо.
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12.02.2022 18:45 Ответить
Кремлівські довб-би хоч половину Донецьку розворотять під fake flag - ніхто у світі їм не повірить.
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12.02.2022 18:53 Ответить
Наше керівництво дуже зухвале, як діти.....Коли кацапів цікавила кількість жертв для виправдання своєї нациської агресії, якщо треба. вони вб'ють кілька тисяч своїх, це мразота, для якої людське життя нічого не варте "баби ісчо наражают"
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12.02.2022 19:03 Ответить
Територіальні кордони України не відновляться десятиріччями, Портнкиков
https://www.youtube.com/watch?v=D4PLMV-B_ro
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12.02.2022 19:05 Ответить
А кто такой Портников - очередной балабол - язык без костей а ща уже и перцем себя считать начал... Ну не дурак - но и не гений...
Эксперд - одним словом.
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12.02.2022 19:11 Ответить
а кто такой ты?
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13.02.2022 07:25 Ответить
а ты?
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13.02.2022 07:31 Ответить
Парашинський пукан розірвало так зразу ЗСУ винне?.
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12.02.2022 19:11 Ответить
ЗСУ як завжди виправдовується!
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12.02.2022 19:13 Ответить
Скоро они доиграются. Украинцам надоест терпеть. И они пойдут освобождать Донбас. Что бы там не гундосил гидрант Конституции по телевизору.
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12.02.2022 19:20 Ответить
Молодец, Залужный. Теперь Путин не нападет. Ну или нападет, ему пофиг на мир, прекращение огня и прочую пацифистическую ахинею.
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12.02.2022 19:29 Ответить
Це не ми .
Слава Україні !!! 🇺🇦🤣👍
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12.02.2022 20:40 Ответить
Походу ***** прислало донбасситам мешок сахару...
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12.02.2022 20:49 Ответить
ВСУ не производили обстрелов. А надо будет, произведут, и никому мало не покажется
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12.02.2022 21:39 Ответить
 
 