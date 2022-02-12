ВСУ не производили никаких обстрелов в сторону Донецка, - Залужный прокомментировал информацию о взрывах в оккупированном городе
Вооруженные силы Украины не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный, комментируя информацию о взрыве в оккупированном Донецке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В связи с тем, что на некоторых информационных ресурсах появилась информация о взрывах на неподконтрольной Украине территории, сообщаем, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка.
Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали.
Также следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода войск.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
всі розвідки сша та ес знають звідки прилетіло і що саме рвонуло.
оправдовуватись, це лишне.
путін зараз може підірвати та обстріляти своїх як дурному з гори збігти.
для нього люди---------м,ясо.
https://www.youtube.com/watch?v=D4PLMV-B_ro
Эксперд - одним словом.
Слава Україні !!! 🇺🇦🤣👍