Блинкен предупредил Лаврова, что агрессия по отношению к Украине приведет к "решительному ответу со стороны США и союзников"
Госсекретарь США Энтони Блинкэн и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонные переговоры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госдепартамент.
"Блинкен сказал своему собеседнику о необходимости дипломатического урегулирования конфликта, но для этого Москва должна пойти на деэскалацию обстановки и вернуться к добросовестному обсуждению необходимых вопросов. Госсекретарь подчеркнул, что продолжение агрессии по отношению к Киеву со стороны Кремля приведет к решительному ответу со стороны США и союзников", – говорится в сообщении.
Как информирует российское внешнеполитическое ведомство, Лавров в ходе переговоров отметил, что Вашингтон и его союзники ведут против Москвы "пропагандистскую кампанию", обвиняя Россию в агрессии в отношении Украины.
Кроме того, по словам главы МИД, США поощряет Киев к саботажу Минских соглашений и поддерживает силовое решение "проблемы Донбасса".
Лавров также сказал, что Вашингтон и Брюссель проигнорировали ключевые требования безопасности, ранее выдвигаемые Россией.
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