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Новости Агрессия России против Украины Война
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Блинкен предупредил Лаврова, что агрессия по отношению к Украине приведет к "решительному ответу со стороны США и союзников"

Блинкен предупредил Лаврова, что агрессия по отношению к Украине приведет к

Госсекретарь США Энтони Блинкэн и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонные переговоры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госдепартамент.

"Блинкен сказал своему собеседнику о необходимости дипломатического урегулирования конфликта, но для этого Москва должна пойти на деэскалацию обстановки и вернуться к добросовестному обсуждению необходимых вопросов. Госсекретарь подчеркнул, что продолжение агрессии по отношению к Киеву со стороны Кремля приведет к решительному ответу со стороны США и союзников", – говорится в сообщении.

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Как информирует российское внешнеполитическое ведомство, Лавров в ходе переговоров отметил, что Вашингтон и его союзники ведут против Москвы "пропагандистскую кампанию", обвиняя Россию в агрессии в отношении Украины.

Кроме того, по словам главы МИД, США поощряет Киев к саботажу Минских соглашений и поддерживает силовое решение "проблемы Донбасса".

Лавров также сказал, что Вашингтон и Брюссель проигнорировали ключевые требования безопасности, ранее выдвигаемые Россией.

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Автор: 

Лавров Сергей (2290) переговоры (4915) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+49
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12.02.2022 19:11
+16
Всьо, Воронєжу точно піцта!
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12.02.2022 19:12
+10
вот есть такое ощущение, что надо начитать поднимать новую волну в оон и в брюсселе по восстановлению границ Украины
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12.02.2022 19:17
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Sasha Sotnik@sasha_sotnik·1 ч
Байден сейчас говорит с Пу по телефону. Чем бы ни закончилось противостояние - Пу прекрасно понимает, что Запад уже вписал его в список Саддамо-Каддафи, и устранение его как диктатора - вопрос времени, места и обстоятельств. Так что вряд ли он уступит. Сдохнет с распальцовкой.
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12.02.2022 20:36 Ответить
Ольга Иванова@ivanova8883·1 ч
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12.02.2022 20:39 Ответить
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12.02.2022 20:46 Ответить
"...Под дружеское ржание рождается на свет
Большой секрет для маленькой,
Для маленькой такой компании,
Для скромной такой компании
Огромный такой секрет!.."(с)
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12.02.2022 21:01 Ответить
как этот конь унылый надоел бубнить эту ахинею: "силовое решение "проблемы Донбасса"... кто Крым оккупировал? кто полез на Донбасс со своим вонючим русским миром!?
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13.02.2022 07:26 Ответить
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