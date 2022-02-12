Блинкен предупредил Лаврова, что агрессия по отношению к Украине приведет к "решительному ответу со стороны США и союзников"

Госсекретарь США Энтони Блинкэн и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонные переговоры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госдепартамент.

"Блинкен сказал своему собеседнику о необходимости дипломатического урегулирования конфликта, но для этого Москва должна пойти на деэскалацию обстановки и вернуться к добросовестному обсуждению необходимых вопросов. Госсекретарь подчеркнул, что продолжение агрессии по отношению к Киеву со стороны Кремля приведет к решительному ответу со стороны США и союзников", – говорится в сообщении.

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Как информирует российское внешнеполитическое ведомство, Лавров в ходе переговоров отметил, что Вашингтон и его союзники ведут против Москвы "пропагандистскую кампанию", обвиняя Россию в агрессии в отношении Украины.

Кроме того, по словам главы МИД, США поощряет Киев к саботажу Минских соглашений и поддерживает силовое решение "проблемы Донбасса".

Лавров также сказал, что Вашингтон и Брюссель проигнорировали ключевые требования безопасности, ранее выдвигаемые Россией.

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