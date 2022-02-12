Австрия поддержит санкции против России, в частности, не лицензирует "Северный поток-2", - глава МИД Шалленберг
В Австрии исключают предположение, что Вена не хочет наказать Москву в случае нового нападения на Украину.
Об этом сказал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
"Шалленберг заявил Politico, что в случае вторжения "понятно, что "Северный поток-2" не получит лицензии на эксплуатацию", - говорится в материале.
Глава австрийского МИД также опроверг сообщение, что его страна якобы не желает поддерживать санкции против России в случае вторжения в Украину. Он заверил, что официальная Вена поддержит "решительный ответ", включая приостановку газопровода "Северный поток-2".
Шалленберг выразил уверенность, что в вопросе санкций ЕС против России "будет единый ответ, и Австрия является частью этого консенсуса".
По его словам, у Евросоюза "большой экономический рычаг" и он готов его использовать.
В то же время, австрийский министр отметил, что до сих пор остаются возможности для дипломатического разрешения кризиса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вас избиратели в порошок сотрут
...Austria?..."ета нєвазможна...фізічєскі!"(с) х-космонафт...
Жирик открой клуб успокоенных любителей мира.