РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5884 посетителя онлайн
Новости Война
4 700 18

Австрия поддержит санкции против России, в частности, не лицензирует "Северный поток-2", - глава МИД Шалленберг

Австрия поддержит санкции против России, в частности, не лицензирует

В Австрии исключают предположение, что Вена не хочет наказать Москву в случае нового нападения на Украину.

Об этом сказал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Шалленберг заявил Politico, что в случае вторжения "понятно, что "Северный поток-2" не получит лицензии на эксплуатацию", - говорится в материале.

Глава австрийского МИД также опроверг сообщение, что его страна якобы не желает поддерживать санкции против России в случае вторжения в Украину. Он заверил, что официальная Вена поддержит "решительный ответ", включая приостановку газопровода "Северный поток-2".

Читайте также: Австрия готова поддержать санкции против РФ, - глава МИД Шалленберг

Шалленберг выразил уверенность, что в вопросе санкций ЕС против России "будет единый ответ, и Австрия является частью этого консенсуса".

По его словам, у Евросоюза "большой экономический рычаг" и он готов его использовать.

В то же время, австрийский министр отметил, что до сих пор остаются возможности для дипломатического разрешения кризиса.

Автор: 

Австрия (807) Шалленберг Александр (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
нравиццо-не нравиццо, газопровод отключаеццо
показать весь комментарий
12.02.2022 19:54
+7
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
показать весь комментарий
12.02.2022 19:49
+4
Дорогі співвітчизники, бачу, що зараз нас дійсно не здолати. Борімося - поборемо!
показать весь комментарий
12.02.2022 20:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
показать весь комментарий
12.02.2022 19:49 Ответить

показать весь комментарий
12.02.2022 20:16 Ответить
Мовою оригінала звучить не так
показать весь комментарий
12.02.2022 20:33 Ответить
и куда же вы денетесь, дорогие министры

вас избиратели в порошок сотрут
показать весь комментарий
12.02.2022 19:50 Ответить
нравиццо-не нравиццо, газопровод отключаеццо
показать весь комментарий
12.02.2022 19:54 Ответить
Дорогі співвітчизники, бачу, що зараз нас дійсно не здолати. Борімося - поборемо!
показать весь комментарий
12.02.2022 20:00 Ответить
А принцеса ваша,чи як її,на танці прийде до #уйла на бал?
показать весь комментарий
12.02.2022 20:01 Ответить
поток 2 і людські життя рівнозначний баланс
показать весь комментарий
12.02.2022 20:07 Ответить
"...затєвают вот-ета-всьо...русафобію!"(с) х-матоцикліст...
...Austria?..."ета нєвазможна...фізічєскі!"(с) х-космонафт...
показать весь комментарий
12.02.2022 20:26 Ответить
Как хорошо, когда нет войны.
Жирик открой клуб успокоенных любителей мира.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:31 Ответить
Коаліція проти раші в повному складі як і в часи Кримської війни. Тільки Франція трохи мутить. В результі поразки в цій війні цар Микола І випив отруту. Будемо надіятись, що і цей раз буде так само.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:36 Ответить
Як повідомляє https://www.reuters.com/world/europe/swift-off-russia-sanctions-list-state-banks-likely-target-us-eu-officials-2022-02-11/ Reuters , на вимогу ЄС відключення росії від SWIFT було вилучено з переліку санкцій. Так що нехай свою Європейську Солідарність засунуть собі якомога глибше щоби не смерділо!
показать весь комментарий
12.02.2022 20:36 Ответить
Вальтер Фридрих Шелленберг ставит лайк
показать весь комментарий
12.02.2022 20:38 Ответить
Лаптепровод шатаецО...
показать весь комментарий
12.02.2022 20:48 Ответить
"Шалленберг заявил Politico, что в случае вторжения "понятно, что "Северный поток-2" не получит лицензии на эксплуатацию" А в случае НЕ вторжения понятно, что "Северный поток-2" получит лицензии на эксплуатацию
показать весь комментарий
12.02.2022 21:18 Ответить
що, власне, і треба кацапії...
показать весь комментарий
12.02.2022 21:32 Ответить
Санкции это правильно, нет вопросов. Надеюсь там будет эмбарго на нефть, газ, и отключение от Свифта. Иначе - грош цена этим санкциям, как видим - санкции были и раньше, но путлера это не останавливает. Мне вообще видится ситуация так, что этого карлика российского вообще ничто не остановит, кроме пули/новичка там например...
показать весь комментарий
12.02.2022 22:10 Ответить
 
 