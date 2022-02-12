Австрия поддержит санкции против России, в частности, не лицензирует "Северный поток-2", - глава МИД Шалленберг

В Австрии исключают предположение, что Вена не хочет наказать Москву в случае нового нападения на Украину.

Об этом сказал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Шалленберг заявил Politico, что в случае вторжения "понятно, что "Северный поток-2" не получит лицензии на эксплуатацию", - говорится в материале.

Глава австрийского МИД также опроверг сообщение, что его страна якобы не желает поддерживать санкции против России в случае вторжения в Украину. Он заверил, что официальная Вена поддержит "решительный ответ", включая приостановку газопровода "Северный поток-2".

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Шалленберг выразил уверенность, что в вопросе санкций ЕС против России "будет единый ответ, и Австрия является частью этого консенсуса".

По его словам, у Евросоюза "большой экономический рычаг" и он готов его использовать.

В то же время, австрийский министр отметил, что до сих пор остаются возможности для дипломатического разрешения кризиса.