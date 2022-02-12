После разговора с Путиным Макрон позвонил Зеленскому: говорили о ситуации с безопасностью и активизации мирного процесса
Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 12 февраля, позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Зеленского.
"Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном. Поблагодарил его за визит в Украину. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы. Обменялись мнениями относительно последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эмманюэля Макрона в процесс деэскалации", - написал президент Украины.
Напомним, 12 февраля между президентами Франции и России Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.
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На Заході чудово розуміють, що те, що стає відомим Зеленському, максимум за півгодини знає і Путін.
Если Зеленский так упорно отрицает нападение РФ на Украину, пусть покажет своих детей .
Я не верю, что он их не эвакуировал.
или его убийцы ?
в смысле, которые вову прихлопнут... с такими то рожами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила президента Украины Владимира Зеленского поделиться информацией о вторжении Российской Федерации на Украину. Обращение в субботу, 12 февраля, опубликовано в Telegram-канале Захаровой.
В обращении она попросила Зеленского дать информацию о нападении России на его страну, которое якобы должно начаться с 16 февраля. Она отметила, что президент и представители силового блока Украины в течение двух месяцев заявляли, что не владеют информацией о готовящемся нападении. Теперь же, по словам Захаровой, они просят неравнодушных людей поделиться такими данными.
«Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», - написала Захарова.
12 февраля сообщалось, что президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. После этого украинский президент Зеленский заявил, что необходимо представить доказательства того, что 16 февраля на Украину якобы планируется вторжение.