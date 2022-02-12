РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12218 посетителей онлайн
Новости Война
14 258 55

После разговора с Путиным Макрон позвонил Зеленскому: говорили о ситуации с безопасностью и активизации мирного процесса

После разговора с Путиным Макрон позвонил Зеленскому: говорили о ситуации с безопасностью и активизации мирного процесса

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 12 февраля, позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Зеленского.

"Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном. Поблагодарил его за визит в Украину. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы. Обменялись мнениями относительно последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эмманюэля Макрона в процесс деэскалации", - написал президент Украины.

Напомним, 12 февраля между президентами Франции и России Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

Читайте также: "Я прошу вас остановиться", - Макрон - Путину

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Макрон Эмманюэль (1297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+37
показать весь комментарий
12.02.2022 20:25
+23
хорошо, что то телефону нельзя ничего подписывать, а то бы зе наподписывал
показать весь комментарий
12.02.2022 20:23
+20
показать весь комментарий
12.02.2022 20:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.02.2022 20:17 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2022 21:14 Ответить
Макрон Зеленьку Мінськ втирав ! ))
показать весь комментарий
12.02.2022 20:20 Ответить
Лмше "формулу штайнмаєра- лаврова".
показать весь комментарий
12.02.2022 20:35 Ответить
микрон как всегда микрон
показать весь комментарий
12.02.2022 20:37 Ответить
Так про активізацію мирного процесу потрібно з росією розмовляти а не з Україною!
показать весь комментарий
12.02.2022 20:21 Ответить
Это у них такой эвфемизм для обозначения процесса порабощения Украины расией.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:34 Ответить
Невдовзі зможемо відповісти на питання: Макрон - це політик, чи політичний труп?
показать весь комментарий
12.02.2022 20:22 Ответить
Кремлівський жабоїд )
показать весь комментарий
12.02.2022 20:24 Ответить
Макрон про формулу Штанмаєра говорив мабуть 100 %, таке воно жабоєдське щастя - вибори у Франції на носу і головний конкурент у Макарона це прибічник балалаєк і лаптєй, тому Макрон мабуть пообіцяв Пукіну що вмовить Зе на формулу Штангенциркуля, а там диви і на другий строк у Франції може розраховувати
показать весь комментарий
12.02.2022 20:23 Ответить
хорошо, что то телефону нельзя ничего подписывать, а то бы зе наподписывал
показать весь комментарий
12.02.2022 20:23 Ответить
молодець президент нарешті мирне врегулювання
показать весь комментарий
12.02.2022 20:25 Ответить
Какая разніца та?!
показать весь комментарий
12.02.2022 20:33 Ответить
Неужели?)только пуйло за это требует ввести официально свои войска в дылыныру и чтоб без санкций...но зедегенераты такие дегенераты...
показать весь комментарий
12.02.2022 20:51 Ответить
типа - "вова - пора сдаваться"
показать весь комментарий
12.02.2022 20:25 Ответить
цей француз взагалі безтолковий, красується перед виборами. Проснувся ***.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:25 Ответить
Thе Мooṉ̲
На Заході чудово розуміють, що те, що стає відомим Зеленському, максимум за півгодини знає і Путін.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:25 Ответить
На Заході чудово розуміють, що в Україні де-факто немає президента країни, не кажучи вже про головнокомандувача, в Московії це теж чудово розуміють, тому саме зараз так знахабніло та безкарно діють. ЗЕлене юрбище у 2019 привело до влади ЗЕлений непотреб, по суті антиукраїнський та антидержавний, котрий казав всій Україні: "я ваш вирок", а ЗЕлені недоумки лишень реготали не второпавши, що обрали власними руцями вирок власній Державі...
показать весь комментарий
12.02.2022 20:38 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2022 20:25 Ответить
Ох, как давно это было. Запись 2014-го года
показать весь комментарий
12.02.2022 20:32 Ответить
А где вы дату увидели?
показать весь комментарий
12.02.2022 20:36 Ответить
Схоже на "паслєднєє предупрєждєние". Зевова не переживає за своє місце у піаніно. Всьо буде харашо.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:32 Ответить
Xel@inellis09·1 ч
Если Зеленский так упорно отрицает нападение РФ на Украину, пусть покажет своих детей .
Я не верю, что он их не эвакуировал.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:32 Ответить
Зачем зеле эвакуировать своих детей если он готовится сдать всю Украину бункерфюреру?
показать весь комментарий
12.02.2022 20:45 Ответить
Они уже два дня,как в Италии
показать весь комментарий
12.02.2022 20:47 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2022 20:33 Ответить
это воины телохранители ?
или его убийцы ?

в смысле, которые вову прихлопнут... с такими то рожами.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:45 Ответить
То якась шльондра довжину не проконтролювала.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:47 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2022 21:21 Ответить
Шварц нервово курить в сторонці.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:36 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2022 20:55 Ответить
То шо всё войны не будет
показать весь комментарий
12.02.2022 20:39 Ответить
похоже пуйло сдулось
показать весь комментарий
12.02.2022 20:47 Ответить
Або щось порішали без України.
показать весь комментарий
12.02.2022 21:20 Ответить
Реально патрон-макрон скорее всего второй срок не угадает. Он как и бабушка уже вчерашний день в политике. Мало интересен уже и не нужен по любому и был. Дежурный по Франции. А для нас тем более.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:40 Ответить
Бггг,а зеЛенка уже в Италии,с детьми...
показать весь комментарий
12.02.2022 20:43 Ответить
омикрон перед выборами повышает ЧСВ. а зе-порноактриса готова "принять в любом количестве с любой стороны"(с).
показать весь комментарий
12.02.2022 20:43 Ответить
Маню йде на х...й разом з ******
показать весь комментарий
12.02.2022 20:43 Ответить
Вова, поговорил, и заблокируй этого лягушачьего пустозвона в телефоне. Не до него сейчас. Не вздумай залипнуть.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:44 Ответить
Так я длЯ себе визначився , мені 51 і я ні за яких обставин не буду вибачатись перед кадировим , Воля , або смерть !
показать весь комментарий
12.02.2022 20:45 Ответить
сегодня наш гринпоц опять отдал подачу кацапам и позволил им заявить такое

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила президента Украины Владимира Зеленского поделиться информацией о вторжении Российской Федерации на Украину. Обращение в субботу, 12 февраля, опубликовано в Telegram-канале Захаровой.

В обращении она попросила Зеленского дать информацию о нападении России на его страну, которое якобы должно начаться с 16 февраля. Она отметила, что президент и представители силового блока Украины в течение двух месяцев заявляли, что не владеют информацией о готовящемся нападении. Теперь же, по словам Захаровой, они просят неравнодушных людей поделиться такими данными.

«Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», - написала Захарова.

12 февраля сообщалось, что президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. После этого украинский президент Зеленский заявил, что необходимо представить доказательства того, что 16 февраля на Украину якобы планируется вторжение.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:54 Ответить
Нравится, не нравится - Машка отдувается ...
показать весь комментарий
12.02.2022 21:02 Ответить
а вот недавно старший товарищ ермака Николай Платонович заявил, что рузге не хотят войны. а перехват "узкого заседания СБ РФ" свидетельствует, что Патрушев уведомил фюрера-у нас все готово. то кто там распостраняет враждебные слухи-неужели девушки-красавицы с Банковой которые принимают весточки от некрофила ?
показать весь комментарий
12.02.2022 21:11 Ответить
У нас в Україні повна аналогія режиму Віші у Франції. Після 2-ої світової війни маршала засудили до розстрілу. Потім через старечий вік йому змінили вирок на довічне ув'язнення. Він помер у в'язниці у 1952 році. Наша шмаркля не має і сотої частки заслуг маршала. Той таки був героєм Вердена.
показать весь комментарий
12.02.2022 21:32 Ответить
Не верят зеленые, не верят. Докажите, иначе будем называть всех паникерами. А сам смылся поближе к Крыму, посмотрим вернется в Киев или опять будут искать, как Витю Ростовского. Видать, тропа еще не перекрыта
показать весь комментарий
12.02.2022 21:19 Ответить
Треба терміново міняти президента та міністра оборони.
показать весь комментарий
12.02.2022 21:24 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2022 21:24 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2022 21:29 Ответить
Макрон, йди на хрін разом з путлером!
показать весь комментарий
12.02.2022 21:58 Ответить
Недавно Піонтковский торкнувся теми приязні жабоїдів до рузге. Короткий екскурс в цю любов. в 1943 році гусак де Голль відкрито заявив америкосам, що франція ніколи не підпише Атлантичної хартії. Суть хартії -відмова від колоніального статусу. Брити погодились і після 1945 року всі їх колонії отримали суверенітет. А в 1944 році в піку американцям і бритам, уклав договір про дружбу із Сталіним. А в 1945 році, ще до початку Потсдаму. привіз війська в Сирію і почав стріляти по Алеппо. Брити його утихомирили силою. В Постдам не поїхав, бо його не запросили. А потім почав колоніальні війни в Індокитаї, Алжирі десь в Африці. Виходив з НАТО, то знову заходив, в Москві йому плескали і Сталін і Хрущов і Брежнев. А уже мікрон руками путіна почав війну в Сирії, в Лівії, десь там в Африці. І Зельца причарував, почали вже шептатись як продати Україну. Брити тільки сміялись, америкоси вирішили не звертати уваги на найвеличнішого бздуна і жабоїда а вован з москви вирішив додушити бздуна з допомогою жабоїдів. Вся ця свистопляска вована з кремля всіх переконала, що бздун ще й завжди від страху стає Сци цероном
показать весь комментарий
12.02.2022 22:05 Ответить
Зрадофилам дискомфортно? Зрады не произошло и прицепиться не к чему? Вместо того,чтобы отбросить ненависть к тому,кто сделал для безопасности Украины куда как больше "шоколадного зайца"-предшественника и помочь не сеять истерику и панику,здесь продолжают тему "лжидать зраду". Прям больше врага внутри.чем крутящегося возле границы...Время объединиться вокруг того,что есть,а полит. неприязни не ставить в угоду колаборантам
показать весь комментарий
13.02.2022 03:13 Ответить
Опубликуйте запись разговора!
показать весь комментарий
13.02.2022 07:55 Ответить
 
 