После разговора с Путиным Макрон позвонил Зеленскому: говорили о ситуации с безопасностью и активизации мирного процесса

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 12 февраля, позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Зеленского.

"Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном. Поблагодарил его за визит в Украину. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы. Обменялись мнениями относительно последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эмманюэля Макрона в процесс деэскалации", - написал президент Украины.

Напомним, 12 февраля между президентами Франции и России Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

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