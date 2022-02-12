Байден пообещал Путину решительный ответ и "быстрые и серьезные" санкции в случае широкомасштабного вторжения в Украину, - Белый дом

Президент США Джо Байден снова предостерег российского коллегу Владимира Путина от вторжения в Украину.

Об этом шла речь во время переговоров президентов 12 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что Байден дал четко понять Путину, что в случае масштабного вторжения России в Украину, США и союзники ответят и наложат на Россию "быстрые и серьезные" санкции.

Президент США повторил, что из-за широкомасштабного вторжения России в Украину пострадают многие люди и ухудшится положение России.

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"Президент Байден четко сказал президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты остаются готовыми к дипломатии, в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы все равно готовы к другим сценариям", - говорится в сообщении.

Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор 12 февраля. Инициатором беседы являлся президент США.