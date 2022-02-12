Байден пообещал Путину решительный ответ и "быстрые и серьезные" санкции в случае широкомасштабного вторжения в Украину, - Белый дом
Президент США Джо Байден снова предостерег российского коллегу Владимира Путина от вторжения в Украину.
Об этом шла речь во время переговоров президентов 12 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.
Отмечается, что Байден дал четко понять Путину, что в случае масштабного вторжения России в Украину, США и союзники ответят и наложат на Россию "быстрые и серьезные" санкции.
Президент США повторил, что из-за широкомасштабного вторжения России в Украину пострадают многие люди и ухудшится положение России.
"Президент Байден четко сказал президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты остаются готовыми к дипломатии, в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы все равно готовы к другим сценариям", - говорится в сообщении.
Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор 12 февраля. Инициатором беседы являлся президент США.
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К украинским границам сейчас стянуто то, что могло быть нормальными российскими школами, хорошими дорогами и чистыми больницами.
А чем это все закончилось. Нюрнбергом в ноябре 1845-49 годов и восстановлением Германии Всем Миром из гитлеровского говна в самую передовую страну ЕС.
Но к сожалению, после 1945 всем Европейским Миром и США поднявшаяся из руин и окрепшая Германия просто забыла свои 1938-1945 года и начинает искать себе новоявленного "гитлера" из бывшей своей немецкой колонии Мсковии по пушнине и прочим бензоколоночным "энергоресурсам". Ну-ну. Все в течении Века (100 лет) возвращается на "круги своя".
.. Це пройшли всі народи ...
Почему рф не отключили от свифта после Крыма Луга и Донбаса? *идрасы блд, *идорасы!
Я простой мирный, преподаватель это все понимаю, *ляди, все обосрались и прогнулись под агрессию рф. ПОЗОР! позор и сша и зе и всему псевдо"Цивилизованному "миру. Презираю. Лицо власти - ЛОЖЬ И ЛИЦЕМЕРИЕ.
Америкой рулил купленный КГБ Дональд Трамп. Какой там SWIFT ?
І ми маємо 80-90 тонн такої зброї ЩОДНЯ упродовж півтора місяців.
От не сій тут паніку та істерику !
У Українців така сила духу,що без свіфта кремлівського гопника у бункер загонять !
в случае широкомасштабного вторжения в Украину.
А если будет какое угодно, но не широкомасштабное? Они так и скажут - а мы ничего не обещали если не широкомасштабное.
и накрыло весь театр военных действий далеко с заходом
на российскую территорию.
Что откуда и куда прилетело - уже не докажет никто.
За Россию никто не впишется - это первое, что надо помнить.
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
для тебя , бздливый сепарок - проще стрельнуть в спину защищающегося украинца, чем в харю наступающего захватчика ?
я правильно понял?
Вообще не понятно зачем и к чему уточнение про маштабность. Вторжение он и есть вторжение.
Не на ВСУ, нет?
Репка, заседающая в овальном Кабинете Белого Дома, уже давно в нирване пребывает.