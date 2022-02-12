РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12171 посетитель онлайн
Новости Война
30 715 268

Байден пообещал Путину решительный ответ и "быстрые и серьезные" санкции в случае широкомасштабного вторжения в Украину, - Белый дом

Байден пообещал Путину решительный ответ и

Президент США Джо Байден снова предостерег российского коллегу Владимира Путина от вторжения в Украину.

Об этом шла речь во время переговоров президентов 12 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что Байден дал четко понять Путину, что в случае масштабного вторжения России в Украину, США и союзники ответят и наложат на Россию "быстрые и серьезные" санкции.

Президент США повторил, что из-за широкомасштабного вторжения России в Украину пострадают многие люди и ухудшится положение России.

Читайте также: Байден предупредил союзников, что Путин решил совершить вторжение в Украину в ближайшие дни, - The Guardian

"Президент Байден четко сказал президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты остаются готовыми к дипломатии, в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы все равно готовы к другим сценариям", - говорится в сообщении.

Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор 12 февраля. Инициатором беседы являлся президент США.

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31214) россия (95365) США (26409)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+36
показать весь комментарий
12.02.2022 20:45
+31
Другие сценарии, заход войск НАТО под видом добровольцев, а шо? Нас там нет, этанимы и ракеты у магазине прикупили, на распродаже, по скидке
показать весь комментарий
12.02.2022 20:42
+28
показать весь комментарий
12.02.2022 21:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Максим Мирович@MirovichMedia
·3 ч

К украинским границам сейчас стянуто то, что могло быть нормальными российскими школами, хорошими дорогами и чистыми больницами.
показать весь комментарий
12.02.2022 22:01 Ответить
А ще ,може,й туалетами-не на вулиці...
показать весь комментарий
12.02.2022 23:56 Ответить
К границам стянуто 100000 штук сапливава мардовскава быдла са всей агромнай пида рассии, даже из под китайскай границы - это всё шо нада знать про ******** пида рассийскае армиё.
показать весь комментарий
13.02.2022 00:57 Ответить
Рузвельт Черчиллю с сентября 1939 года по декабрь 1941 года тоже помогал только оружием до Перл-Харбора, а после этого сразу поумнел.

А чем это все закончилось. Нюрнбергом в ноябре 1845-49 годов и восстановлением Германии Всем Миром из гитлеровского говна в самую передовую страну ЕС.

Но к сожалению, после 1945 всем Европейским Миром и США поднявшаяся из руин и окрепшая Германия просто забыла свои 1938-1945 года и начинает искать себе новоявленного "гитлера" из бывшей своей немецкой колонии Мсковии по пушнине и прочим бензоколоночным "энергоресурсам". Ну-ну. Все в течении Века (100 лет) возвращается на "круги своя".
показать весь комментарий
12.02.2022 22:01 Ответить
Жаль, однако, что российская кровавая империя до сих пор в сталинском говне плескается.
показать весь комментарий
12.02.2022 22:12 Ответить
А что, Романофф тоже немец?
показать весь комментарий
12.02.2022 23:50 Ответить
Судя па паганялову киска - мардвин, киска это сабака. Не путать с финским, киса это кошка.
показать весь комментарий
13.02.2022 01:01 Ответить
Байден сказал чётко: если кремль дёрнется - никакого Северного потока не будет. Канцлер Шольц Байдену поддакнул.
показать весь комментарий
12.02.2022 22:12 Ответить
Звичайно класно коли за тебе хтось підставляе задницю...Але люба Нація мае заслужити на існування її держави своїми силами ,.. в іншому випадку вона розтвориться ..На жаль не всім націям це дано історично і не всі її відтримують..., Переможе Україна буде світ називати украінці, програють будуть хохлами.., незалежно на якій мові , язику будуть спілкуватися..
.. Це пройшли всі народи ...
показать весь комментарий
12.02.2022 22:12 Ответить
Это пздц. Я лично не верю ни одному слову. Это очередной слив- слив страны Украины ...
Почему рф не отключили от свифта после Крыма Луга и Донбаса? *идрасы блд, *идорасы!
Я простой мирный, преподаватель это все понимаю, *ляди, все обосрались и прогнулись под агрессию рф. ПОЗОР! позор и сша и зе и всему псевдо"Цивилизованному "миру. Презираю. Лицо власти - ЛОЖЬ И ЛИЦЕМЕРИЕ.
показать весь комментарий
12.02.2022 22:12 Ответить
Тому, що кожний народ сам мае почати супротив .., принаймі доказати ...В даний момент Украіна насичена російською агінтурою, яку ніхто не трогае .., і її навіть так підтримують , що виберають в раду .., це Дивуе.Даючи зброю в такій ситуації Захід рискуе, ..це вже визивае захват..Поки Україну здають самі украінці..
показать весь комментарий
12.02.2022 22:17 Ответить
Myroslav Taranik,
Америкой рулил купленный КГБ Дональд Трамп. Какой там SWIFT ?
показать весь комментарий
12.02.2022 22:34 Ответить
За Трампа Україна получала зброю, були санкції проти труби газової..Треба реально почати самому робити реальні дії , а потім чекати від інших..Санкції проти Медведчука США зробило коли , а коли Україна ??і так всьому ..Відійбють Украінці напад .., буде SWFT
показать весь комментарий
12.02.2022 22:42 Ответить
Дія SWFTу дуже повільна. А дія високоточної зброї - миттєва.
І ми маємо 80-90 тонн такої зброї ЩОДНЯ упродовж півтора місяців.
показать весь комментарий
12.02.2022 22:54 Ответить
В руках руських так звана ними високоточна зброя не е реально такою.( судячи навіть по Сіріі)Украінці мають всі шанси Перемогти ,....... коли самі не почнуть здавати , або виберати собі в лідери тих які будуть або здавати або будуть делентантами военоі справи ...
показать весь комментарий
12.02.2022 23:10 Ответить
Знову ішака в Ірані Калібром зашибуть(
показать весь комментарий
13.02.2022 00:14 Ответить
Патаму шо па гланасу наводицца и хераскопом мардовским управляицца.
показать весь комментарий
13.02.2022 01:05 Ответить
Myroslav Taranik,
От не сій тут паніку та істерику !
У Українців така сила духу,що без свіфта кремлівського гопника у бункер загонять !
показать весь комментарий
13.02.2022 00:08 Ответить
если банки под санкциями, толку от свифта ровно ноль.
показать весь комментарий
13.02.2022 00:13 Ответить
Все до единого пугают санкциями только ...
в случае широкомасштабного вторжения в Украину.
А если будет какое угодно, но не широкомасштабное? Они так и скажут - а мы ничего не обещали если не широкомасштабное.
показать весь комментарий
12.02.2022 22:19 Ответить
Байден ясно сказал, что США готовы и к другим сценариям.
показать весь комментарий
12.02.2022 22:37 Ответить
А если не широкомасштабное, то украинцы и сами рога нападающим поотрывают.
показать весь комментарий
12.02.2022 23:44 Ответить
Помню 2014, как читала новости и не верила, что такое возможно. Моя родина доказала обратное. Россия, Путин, может хватит? Защитите меня и детей от русских!!!
показать весь комментарий
12.02.2022 22:24 Ответить
сцыкливый байден сказал путлеру что воевать за украину не будет.... путлеру это и надо... путлер теперь точно знает что воевать за украину гаранты будапештского меморандума не будут.. все остальная озабоченность путлеру побарабану..
показать весь комментарий
12.02.2022 22:27 Ответить
Ага, авианосное соединение уже в Средиземном море
и накрыло весь театр военных действий далеко с заходом
на российскую территорию.
Что откуда и куда прилетело - уже не докажет никто.
показать весь комментарий
12.02.2022 22:47 Ответить
точно..глубоко озабоченная помощь с марса уже в пути... якутия под ударом... татария готовит ласты... чукчи стали на лыжи... мир поразил странный вирус, никто до конца не может выговорить фразу "будапештский меморандум".
показать весь комментарий
13.02.2022 10:37 Ответить
С Марса не знаю, а с орбиты Земли прилететь вполне может.
За Россию никто не впишется - это первое, что надо помнить.
показать весь комментарий
13.02.2022 14:56 Ответить
да и с орбиты закидаем рашистов какашками...
показать весь комментарий
13.02.2022 15:16 Ответить
"в случае масштабного вторжения России"... То есть небольшое вторжение - это ничего страшного?
показать весь комментарий
12.02.2022 22:34 Ответить
25 штук мардвы на киламетр и 1 рыло на 200х200 м, агромнае втаржение.
показать весь комментарий
13.02.2022 01:09 Ответить
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
показать весь комментарий
12.02.2022 22:48 Ответить
Блокировка корреспондентских счетов рашки прекращает в принципе какой либо экспорт из рашки.
показать весь комментарий
12.02.2022 23:46 Ответить
Еси иё хтота пакупать будет. ПС. Есть шо арестовывать для компенссассыи.
показать весь комментарий
13.02.2022 01:11 Ответить
Запад даже от рашкинской нефти не откажется-хотя технически достаточно легко переключится на Арабскую и Американскую нефть. Ну а от газа Европа не откажется даже если путин будет Берлин бомбить. Серезных санкций всеравно не будет. Гораздо эыфективнее-это дать Украине современное ПВО и крылатые ракеты хотя-бы 500 км альности. А Рашка уже накопила 600 млрд долларов запаса и может год-полтора жить без продажи нефтегаза
показать весь комментарий
13.02.2022 02:56 Ответить
Ух ты ж какой вумный ,рашкосрань упоротая ,будете лебеду без соли ...
показать весь комментарий
13.02.2022 07:44 Ответить
А може блазню краще було налагодити виробництво Вільх та Нептунів, а не закопувати гроші у Велике Крадівництво?
показать весь комментарий
13.02.2022 10:49 Ответить
Определять масштаб будет Вашингтон.
показать весь комментарий
12.02.2022 22:49 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2022 23:12 Ответить
то есть ?..
для тебя , бздливый сепарок - проще стрельнуть в спину защищающегося украинца, чем в харю наступающего захватчика ?
я правильно понял?
показать весь комментарий
12.02.2022 23:37 Ответить
М.Таранік !Все ! Іди спати !Водки вже нема !Все буде Україна ! І Крим буде в Україні !
показать весь комментарий
13.02.2022 00:14 Ответить
От этих обещаний, скоро сам растолстею. Как там на все на самом деле, буй его знает.
показать весь комментарий
13.02.2022 00:35 Ответить
Обіцянки-цяцянки, обіцяти, не значить зробити. А що скаже великий бізнес? Йому якось пофіг війна- не- війна, тим більше, хто знає де. Головне прибутки б не падали. Хоча війна це також прибуток-так що не потрібно себе тішити...все закручено на баблосах
показать весь комментарий
13.02.2022 06:13 Ответить
да им насрать на нашу Украину.они решают свои дела,меряются шляпами у кого больше.а нам воевать.и это правильно или как?
показать весь комментарий
13.02.2022 06:33 Ответить
Ах ты ж подонок рашистский,пнх животное!
показать весь комментарий
13.02.2022 07:47 Ответить
легко царапать такую хрень.или когда правду говорят не по себе?само ты амеба даже без тухли.
показать весь комментарий
14.02.2022 03:42 Ответить
А если на Польшу или Прибалтику санкций не будет?
показать весь комментарий
13.02.2022 07:53 Ответить
Довоевались отсталые ( годков так на 70 )убогие убийцы всего живого на земле! Для начала кремлевской мафии -придите в чувство, хватит терроризировать весь мир и убивать людей.Займитесь экономикай,спасайте своих людей,отремонтируйте им зубы (гнилая пасть ужасает)....хватит засорять мировой океан пластиком (а то скоро не придется жить, вообще. Мать Земля не справляется с деятельностью человечества)...А они,****,все взрывают эту Землю,все создают прецеденты....а потом "спасают"....вредители Земли нашей!
показать весь комментарий
13.02.2022 08:05 Ответить
А по каким параметрам будет определятся маштабное вторжение или нет? Вот рота это маштабно? Батальон? Или по результатам будет оцениватбся? Харьков это маштабно? А пару сел возле линии разграничегия нет?
Вообще не понятно зачем и к чему уточнение про маштабность. Вторжение он и есть вторжение.
показать весь комментарий
13.02.2022 09:53 Ответить
ТАСС. МИД РФ призвал россиян ввиду опасности покинуть Россию. Так уже сделали дочь министра, дети пресс-секретаря и других министров.
показать весь комментарий
13.02.2022 10:18 Ответить
Вся надія лише на Байдена. Бо більше нам надіятись ні на кого...
показать весь комментарий
13.02.2022 11:02 Ответить
На кого, простите, Вы надеетесь?
Не на ВСУ, нет?
показать весь комментарий
13.02.2022 13:38 Ответить
Спочатку на Байдена,а потім вже на ВСУ. Бо без Байдена не буде ніякого ВСУ...
показать весь комментарий
13.02.2022 20:37 Ответить
без ПЕНТАГОНА не будет ничего, а не без Байдена.
Репка, заседающая в овальном Кабинете Белого Дома, уже давно в нирване пребывает.
показать весь комментарий
13.02.2022 23:40 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2022 12:03 Ответить
Про "відключення від СВІФТу": тому й не відключають, що за допомогою свіфту відстежуються всі банківські транзакції, і коли, припустимо, США в судовому порядку вимагатимуть показати джерело фінансових статків, то вже не відмажешся "бабця спадок залишила". Так що свіфт- це мишоловка країни-агресора.
показать весь комментарий
13.02.2022 15:03 Ответить
Ніхто не згадує, що голодомор в Україні відбувався разом з великою депресією в США. Ніхто не хоче розуміти, що Кремль грає не наодинці проти всього світу, а разом з найпотужнішим банківським картелем Бнай-Бріт, який так само, як і 90 років тому, створить фінансову кризу у США і решті країн, як наслідок безмежного друкування грошей під час пандемії. Заходу через місяць буде вже не до України, коли впадуть фінансові ринки і економіки залишаться зі знеціненими валютами.
показать весь комментарий
13.02.2022 16:51 Ответить
Пандемія і війна в Україні це лише спускові механізми глобальної кризи, запланованої глобалістами.
показать весь комментарий
13.02.2022 17:01 Ответить
101 - ше китайське попередження. Це вже не смішно,а противно.Якби США і гнила та беззуба Європа запровадили санкції одразу після нарощування військ на кордоні з Україною,то вже ПУТІН ЗАКРИВСЯ В БУДЦІ І НЕ ГАВКАВ! А якщо це не привід,то перекриття Чорного та Азовського моря нехай на годину,був цілком вагомий привід ввести санкції.Мабудь США і Європа "дурня валяють",а якщо вони їх введуть після вторгення Путіна в Україну,то на хрена вже вони нам потрібні?За одну-дві години вторгнення військ і воєнні дії загинуть десятки тисяч наших бійців і їм вже санкції будуть непотрібні...
показать весь комментарий
13.02.2022 18:03 Ответить
РОССИЮ НАДО ИЗНУТРИ БИТЬ ПО МОСКВЕ И ПИТЕРУ !)
показать весь комментарий
13.02.2022 18:23 Ответить
Страница 3 из 3
 
 