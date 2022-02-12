Макрон и Шольц соотнесли позиции по следующим этапам дискуссий в Нормандском формате
Президент Франции Эмманюэль Макрон 12 февраля по телефону поговорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что беседа с Шольцем - "часть тесной координации между Францией и ФРГ в преддверии визита канцлера в Украину и Россию в начале следующей недели".
"Это позволило подтвердить полное совпадение позиций Франции и Германии, в частности, относительно следующих этапов дискуссий в Нормандском формате, а также о необходимости определения условий коллективной безопасности в Европе", - говорится в сообщении.
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+7 Green sheet
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+7 василь лялик
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+5 Valery Rusu #502834
показать весь комментарий12.02.2022 22:55
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Дашовыгаварите? Совпадение? Не думаю. Нах. обое
Два ****** ЕС таким образом деребанят проценты от суммы полученной за решения, принятые в Нормандском формате?
***** отрадно, наверное видеть, как они за преференции и тридцать тетрадрахм дрессировано команду "Служить!" выполнять умеют.