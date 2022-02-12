"Макрон и Шольц соотнесли позиции по следующим этапам дискуссий в Нормандском формате".

Президент Франции Эмманюэль Макрон 12 февраля по телефону поговорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что беседа с Шольцем - "часть тесной координации между Францией и ФРГ в преддверии визита канцлера в Украину и Россию в начале следующей недели".

"Это позволило подтвердить полное совпадение позиций Франции и Германии, в частности, относительно следующих этапов дискуссий в Нормандском формате, а также о необходимости определения условий коллективной безопасности в Европе", - говорится в сообщении.

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