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Новости Война
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Макрон и Шольц соотнесли позиции по следующим этапам дискуссий в Нормандском формате

Макрон и Шольц соотнесли позиции по следующим этапам дискуссий в Нормандском формате

Президент Франции Эмманюэль Макрон 12 февраля по телефону поговорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что беседа с Шольцем - "часть тесной координации между Францией и ФРГ в преддверии визита канцлера в Украину и Россию в начале следующей недели".

"Это позволило подтвердить полное совпадение позиций Франции и Германии, в частности, относительно следующих этапов дискуссий в Нормандском формате, а также о необходимости определения условий коллективной безопасности в Европе", - говорится в сообщении.

Читайте также: Пакет санкций против России в случае ее вторжения в Украину может оказаться шире, чем считается, - Шольц

Автор: 

нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1297) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+7
Це дозволило підтвердити повний збіг позицій Франції та Німеччини... после посещения кремля.
Дашовыгаварите? Совпадение? Не думаю. Нах. обое
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12.02.2022 23:03
+7
Поцілуйтеся між собою, хлопці і не забудьте на груповушку ***** запросити
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12.02.2022 23:28
+5
Порошенко натворил полную шляпу, когда взял этих двух Германию/Францию в качестве своей крыши в переговорах и подписал под их дудку минскую х#йню.
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12.02.2022 22:55
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Порошенко натворил полную шляпу, когда взял этих двух Германию/Францию в качестве своей крыши в переговорах и подписал под их дудку минскую х#йню.
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12.02.2022 22:55 Ответить
А кого? Більше ніхто не виявив бажання. Обама ж миротворець довбаний.
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12.02.2022 23:30 Ответить
Це дозволило підтвердити повний збіг позицій Франції та Німеччини... после посещения кремля.
Дашовыгаварите? Совпадение? Не думаю. Нах. обое
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12.02.2022 23:03 Ответить
гей-клуб ➡️ 🇩🇪🔞🇫🇷
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12.02.2022 23:16 Ответить
Это не просто гей-клуб, а элитный. В нём любят элементы БДСМ, в виде СП-2.
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13.02.2022 00:13 Ответить
Поцілуйтеся між собою, хлопці і не забудьте на груповушку ***** запросити
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12.02.2022 23:28 Ответить
Шольц заявлял о полной преемственности политике фрау Штази. Макрон мог бы и не беспокоиться
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12.02.2022 23:53 Ответить
Ну поддержать же друг друга нужно, что бы в одиночестве крайним не остаться, в случае непредвиденной ситуации. А так отмазка есть, кивать один на другого - это он виноват, а я был против.
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13.02.2022 00:11 Ответить
"Макрон и Шольц соотнесли позиции по следующим этапам дискуссий в Нормандском формате".

Два ****** ЕС таким образом деребанят проценты от суммы полученной за решения, принятые в Нормандском формате?
***** отрадно, наверное видеть, как они за преференции и тридцать тетрадрахм дрессировано команду "Служить!" выполнять умеют.
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13.02.2022 00:07 Ответить
Здається, що після такої "позиції" отих двох на черзі постане питання щодо ЄС І НАТО. ЩОСЬ НЕ ДУЖЕ ВЖЕ ТАМ ВСЕ КЛЕЇТЬСЯ...
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13.02.2022 05:36 Ответить
по команде ***** союзники роиси "координируют действия"
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13.02.2022 07:17 Ответить
 
 