Украина признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении, - Денисова

Украина официально признала главу Исполнительного комитета Нацсовета реформ, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении.

Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Украина официально признала Михеила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении. Процессуальным руководителем Генеральной прокуратуры Украины во время досудебного следствия гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили признано потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины", – пишет Денисова.

По ее словам, признание Саакашвили потерпевшим произошло "с учетом того, что ему причинен физический и моральный ущерб неправомерными действиями работников правоохранительных органов Грузии".

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

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10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.

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