Украина признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении, - Денисова
Украина официально признала главу Исполнительного комитета Нацсовета реформ, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении.
Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Украина официально признала Михеила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении. Процессуальным руководителем Генеральной прокуратуры Украины во время досудебного следствия гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили признано потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины", – пишет Денисова.
По ее словам, признание Саакашвили потерпевшим произошло "с учетом того, что ему причинен физический и моральный ущерб неправомерными действиями работников правоохранительных органов Грузии".
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.
15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.
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а я думаю, что заявление появилось с учетом того, что Блинкен спросил зе - тебе не стыдно?
·7 ч
Я уже запуталась, сколько раз Порошенко бежал из страны и сколько раз он возил деньги туда/обратно🤦♀️🤣🤣🤣, если чартеры, камазы, вагоны с его деньгами уже надцать раз выезжали "по информации источников" из страны.
Как-то раньше товарсичи-чекисты менее топорно работали.
Спецпроект Сюрреалізму@Njyuschka ·3 ч
Оскільки рахунки Петра Порошенко заблоковано, всі награбовані гроші прямо зараз терміново вивозяться трьома інкасаторами Ахматова, одним автобусом і чотирма індійськими слонами. Це спричинило безпрецедентний затор на шляхопроводі Київ - офшор.
Готівкові кошти про які відомо, а ще скільки чорного корупційного кешу про який не відомо....
Нам вообще сейчас надо в Украине объединяться, с войной уже не шутки, остальное не так уже важно.
Что-то я от нее НИ РАЗУ не слышала, что кто-то из наших , сидящих по кацапским тюрьмам, прошедших реальные пытки( а не виртуальные, как сулугуни), был признан "потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении" или наши политзаключенные там в санатории, по ее мнению???
Зебилка конченная!
Він їхній президент , отож нехай вирішує грузинський народ , що з ним робити 😡
Как ниажидана...
подкацапники и подбарыжники ненавидят Саакашвили хором.
Стаття 4. Дія Кодексу в просторі
1. Кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.
2. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.
3. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено поширення юрисдикції України на особовий склад Збройних Сил України, який перебуває на території іншої держави, то провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території іншої держави стосовно особи з такого особового складу, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом.
4. При виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу. На прохання компетентного органу іноземної держави під час виконання на території України таких процесуальних дій може застосовуватися процесуальне законодавство іноземної держави, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого міжнародного договору України - за умови, що дане прохання не суперечить законодавству України.
Дії у відповідності з якими його "визнали потерпілим" МОЖЛИВО були вчинені ГРОМАДЯНАМИ ГРУЗІЇ і НА ТЕРИТОРІЇ ГРузії Який стосунок законодавство України має до цього?!!! Крім того - для того щоб визнать особу "потерпілою" ми повинні мать зареєстровану в Українському правоохоронному органі кримінальну справу! А вона у нас є?!!! Адже якщо дії вчинені на території Грузії то там діє не Українське а грузинське законодавство! Тобто українська влада офіційно заявила про себе як про ІДІОТІВ що не розбираються у "азах" правознавства!
Так він що досі у нас посаду займає?...
Це щоб не відповідати за грабунок України. Яка за 30 років незалежності впала з потужної Держави ЕС, до колонії, на території якої, на українцях випробовують ******* закордонну зброю. Зброю нацмени купують за рахунок ще живих українців.