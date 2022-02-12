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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Украина признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении, - Денисова

Украина признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении, - Денисова

Украина официально признала главу Исполнительного комитета Нацсовета реформ, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении.

Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Украина официально признала Михеила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении. Процессуальным руководителем Генеральной прокуратуры Украины во время досудебного следствия гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили признано потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины", – пишет Денисова.

По ее словам, признание Саакашвили потерпевшим произошло "с учетом того, что ему причинен физический и моральный ущерб неправомерными действиями работников правоохранительных органов Грузии".

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

Читайте также: Саакашвили в грузинском суде: Не приму слова "коррупция" в сочетании с моим именем

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.

Читайте также: Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне, - Саакашвили

Автор: 

Денисова Людмила (996) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+29
А мне интересно кто карлсону в уши напел, шо как только он приедет в Грузию в бочке с кефиром, так сразу весь Грузинский народ поднимется под его флагом?
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12.02.2022 23:57
+25
Ще один потєрпілєр...дістали вже новини з цим обриганом..хай лікується та відсиджується. ЗАСЛУЖИВ.
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12.02.2022 23:42
+20
той само, що і про вивоз дєнєх ПП камазамі на боінгах

·7 ч

Я уже запуталась, сколько раз Порошенко бежал из страны и сколько раз он возил деньги туда/обратно🤦‍♀️🤣🤣🤣, если чартеры, камазы, вагоны с его деньгами уже надцать раз выезжали "по информации источников" из страны.
Как-то раньше товарсичи-чекисты менее топорно работали.
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13.02.2022 00:03
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Ще один потєрпілєр...дістали вже новини з цим обриганом..хай лікується та відсиджується. ЗАСЛУЖИВ.
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12.02.2022 23:42 Ответить
Нарколига постраждавший .....
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13.02.2022 00:08 Ответить
За її словами, визнання Саакашвілі потерпілим відбулося "з урахуванням того, що йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії". Джерело:

а я думаю, что заявление появилось с учетом того, что Блинкен спросил зе - тебе не стыдно?
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12.02.2022 23:50 Ответить
Два нарика потерпилых 😁 Не гуманно кокса не давали ?
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13.02.2022 09:34 Ответить
у нас нарколог! с медпополнением!
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13.02.2022 09:52 Ответить
Не до него сейчас. Сам виноват,никто его в Грузию не тянул, раз уже принял украинское гражданство, то надо было за Украину бороться, а не пытаться успеть везде и всюду.
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12.02.2022 23:50 Ответить
Саакашвили насрать на Украину - он тут только пиарился и бабки косил.. достаточно послушать с каким принебрежением он типа аналитику свою пихал
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13.02.2022 04:27 Ответить
Никогда он не боролся за Украину, занимался тем, что свои дела проворачивал и не гнушался тем, что шел на поводу у россиян. А ранее в Грузии по его вине погибло много людей, которых он бросил в тюрьмы в нечеловеческие условия. И не всегда сажали людей справедливо, иногда Саакашвили боролся со своими личными врагами.
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13.02.2022 11:05 Ответить
А мне интересно кто карлсону в уши напел, шо как только он приедет в Грузию в бочке с кефиром, так сразу весь Грузинский народ поднимется под его флагом?
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12.02.2022 23:57 Ответить
той само, що і про вивоз дєнєх ПП камазамі на боінгах

·7 ч

Я уже запуталась, сколько раз Порошенко бежал из страны и сколько раз он возил деньги туда/обратно🤦‍♀️🤣🤣🤣, если чартеры, камазы, вагоны с его деньгами уже надцать раз выезжали "по информации источников" из страны.
Как-то раньше товарсичи-чекисты менее топорно работали.
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13.02.2022 00:03 Ответить
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13.02.2022 00:07 Ответить
ісчо прєкраснова

Спецпроект Сюрреалізму@Njyuschka ·3 ч

Оскільки рахунки Петра Порошенко заблоковано, всі награбовані гроші прямо зараз терміново вивозяться трьома інкасаторами Ахматова, одним автобусом і чотирма індійськими слонами. Це спричинило безпрецедентний затор на шляхопроводі Київ - офшор.
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13.02.2022 00:26 Ответить
Так он же сам говорил, что снял миллиарды налом и хранит в своем дворце. Причем тут "блокировка счетов"? Кстати, по ходу вроде как он даже загранпаспорт свой не сдал.
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13.02.2022 03:58 Ответить
А коли він таке казав? Бо за час президенства він втратив статус мільярдера (так крав, курва, що в мінус собі). І статок- це не гроші, а вартісь усієї його нерухомості та бізнесів.
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13.02.2022 07:28 Ответить
«Порошенко був вимушений зняти з рахунків у банку 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень через політичні репресії влади і її постійні спроби арештувати активи лідера опозиції. Усі ці кошти будуть повернуті в банк після припинення політичних репресій», - сказали у «Європейській солідарності» у відповідь на запит «Радіо Свобода».
Готівкові кошти про які відомо, а ще скільки чорного корупційного кешу про який не відомо....
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13.02.2022 11:57 Ответить
Так де мільярди?
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14.02.2022 08:58 Ответить
Слишком толсто могут в руснявых тролей записать 😂
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13.02.2022 07:35 Ответить
Экстремал этот Мишико, даже зауважал, мало найдется бывших лидеров государств, которые так, зная, что тюрьма ждет поедут и сядут, наши то в России, то в Израиле, ну и в Лондоне прячутся
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13.02.2022 00:03 Ответить
Я в курсе, что тут много интеллектуалов на цензоре, которые на диване сидят и все знают, про всех и про все...все реже и реже сюда хочется заходить из-за низкого уровня культуры и воспитания. даже стыдно иногда за Украину, так читают тут иногда люди со всего мира.
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13.02.2022 00:43 Ответить
а ты в каком окопе сидишь, праффессор
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13.02.2022 00:56 Ответить
Це зебобік із Кривого Рогу , не звертайте уваги
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13.02.2022 01:06 Ответить
Не, ну никто ж не спорит, шо носители самой высочайшей культуры - это квартальная шобла и их прихлебатели типа Коли Сракотряса, Хламидии или Марьяны Безмозглой.
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13.02.2022 01:20 Ответить
Слушайте, вы мне хоть из США не пишите эту ерунду, я тут давно, даже Петю Порошенко оправдывал, когда про него писали оскорбления, хоть и не сторонник, но чисто по человечески понимал моменты, когда ему тяжело.
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13.02.2022 01:33 Ответить
Просто удивляют рассуждения о культуре поклонников вот этой откровенно быдловатой зеленой своры.
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13.02.2022 01:46 Ответить
Я не поклонник, поклонник того, что странной должна управлять интеллектуальная элита.
Нам вообще сейчас надо в Украине объединяться, с войной уже не шутки, остальное не так уже важно.
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13.02.2022 02:20 Ответить
Agreed.
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13.02.2022 02:33 Ответить
с кем обьединятся? с кремлевскими кротами дЕрмаком и ЗЕ торчком и со всем их ним ватным кодлом? нет лучше без- них
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13.02.2022 04:31 Ответить
среди отары глупцов должен же быть кто-то кто будет корректировать путь с учетом рельефа..... впереди уже отсюда видно овраг....
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13.02.2022 07:08 Ответить
Ну наш Осел то же сядет через годик другой , за коррупцию и госизмену , Михо тогда еще будет срок мотать , так что могут малявы друг другу писать . А грузинскому нарколыге , не хрен ныть , правосудие в Грузии и тюрьмы он сам и создал , да и в Грузию под видом петрушки его ехать не кто не заставлял.
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13.02.2022 00:15 Ответить
Его даже Мордор нам выдаст , не говоря об Израиле где оно обосралось круче чем везде . Так что бежать то оно захочет , но только некуда.
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13.02.2022 08:56 Ответить
Вот для Осла который то же так думает , сюрприз будет. Для Бени кстати то же.
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14.02.2022 22:22 Ответить
"-ські" не сидять
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13.02.2022 14:25 Ответить
Так статус терпилы от нас, не мешает грузинскому правосудию
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13.02.2022 00:24 Ответить
будете вместе с зелей сидеть, коротать ночи в камере
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13.02.2022 00:25 Ответить
Ви ще з-за цього попуканого з Грузією посваріться.Якраз зараз коли Ху#ло на порозі,це саме нагальне питання.
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13.02.2022 00:29 Ответить
а зачем с ней сорится в грузии сейчас кремлевский олигарх у власти
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13.02.2022 04:32 Ответить
Грузія демократична країна.Ми повинні ставитися з повагою до їхніх законів.А хто ворог,грузини і так добре знають,і народ там одностайний в цьому питанні.
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13.02.2022 09:00 Ответить
Рабинович обвиняет. Депутат Рабинович обвинил губернатора Одесской области Саакашвили в употреблении наркотиков. По его словам, о «кокаиновом драйве» грузинского политика «знает вся Одесса». Знающие здесь рассказали , что Рабинович сам наркоман, т.е. в теме , и ему можно верить. Тем более что других источников, подтверждающих , что Саакашвили -наркоман, нет.
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13.02.2022 00:33 Ответить
твоего рабиновича опустили на зоне когда он там чалился - чего же об этом не расскзываешь
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13.02.2022 04:33 Ответить
Я плакалЪ.
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13.02.2022 10:20 Ответить
Тварь ты конченная, денисова!
Что-то я от нее НИ РАЗУ не слышала, что кто-то из наших , сидящих по кацапским тюрьмам, прошедших реальные пытки( а не виртуальные, как сулугуни), был признан "потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении" или наши политзаключенные там в санатории, по ее мнению???
Зебилка конченная!
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13.02.2022 00:46 Ответить
Це вже 2 потерпілих.
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13.02.2022 00:48 Ответить
Ви маєте на увазі і Вітька Лігітимного?
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13.02.2022 07:17 Ответить
Що маю, те і на увазі.
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13.02.2022 08:54 Ответить
Відповідь цілком дипломатична зі зрозумілим підтекстом.
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13.02.2022 09:02 Ответить
Чому Денисова не переймається нашими полоненими на росіі і на Донбасі , а пхає свого носа до братнього нам народу , Грузії ?

Він їхній президент , отож нехай вирішує грузинський народ , що з ним робити 😡
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13.02.2022 01:03 Ответить
там сейчас вирiшуе не народ грузии а кремлевский олигарх
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13.02.2022 04:36 Ответить
ТАК ПОМЕНЯЙТЕ ЕГО НА ПАЧКУ АПЕЛЬСИНОВ !)
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13.02.2022 01:36 Ответить
А ТО ВЫ ИХ ОТПУСКАЕТЕ !)
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13.02.2022 01:37 Ответить
Бедолаге там неудобно втюрьме внутри сидеть?
Как ниажидана...
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13.02.2022 02:05 Ответить
"карлсон-хинкильщик-кокаинщик-галсту".
подкацапники и подбарыжники ненавидят Саакашвили хором.
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13.02.2022 03:01 Ответить
ты идиот ватный саак за последнее время нанес вреда больше Украине чем даже такие как ты подкацапнкии или ватные тролли
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13.02.2022 04:38 Ответить
Почитав і сміюся - як з коментаторів так і з нашої дурнуватої влади Махають статтею 55 а ніхто і не згадує про іншу:
Стаття 4. Дія Кодексу в просторі
1. Кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.
2. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.
3. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено поширення юрисдикції України на особовий склад Збройних Сил України, який перебуває на території іншої держави, то провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території іншої держави стосовно особи з такого особового складу, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом.
4. При виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу. На прохання компетентного органу іноземної держави під час виконання на території України таких процесуальних дій може застосовуватися процесуальне законодавство іноземної держави, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого міжнародного договору України - за умови, що дане прохання не суперечить законодавству України.

Дії у відповідності з якими його "визнали потерпілим" МОЖЛИВО були вчинені ГРОМАДЯНАМИ ГРУЗІЇ і НА ТЕРИТОРІЇ ГРузії Який стосунок законодавство України має до цього?!!! Крім того - для того щоб визнать особу "потерпілою" ми повинні мать зареєстровану в Українському правоохоронному органі кримінальну справу! А вона у нас є?!!! Адже якщо дії вчинені на території Грузії то там діє не Українське а грузинське законодавство! Тобто українська влада офіційно заявила про себе як про ІДІОТІВ що не розбираються у "азах" правознавства!
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13.02.2022 03:08 Ответить
Грузини мають право "ткнути носом" відповідною нотою МЗС. Воно треба в такий час затівати "бодання" зі своїм союзником. Дйсно що ДБЛ БЛД!
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13.02.2022 07:21 Ответить
Ну - якщо вже на те пішло , то спочатку треба подать офіційне прохання (або вимогу) пояснить дані висловлювання і надать в розпорядження МЗС Грузії відповідний документ , що надає право (вибачаюсь за тавтологію) українським правоохоронним органам надання Саакашвілі статусу "потерпілий" Нашим придуркам , яких "ідіотська більшість" вибрала "владою", "збрехать - що дурному з гори збігти"! Вони "включать дурня" і заявлять , що "слова вирвані з контексту", їх "не так зрозуміли", або "заява Денисової - її особиста думка, що не має стосунку до офіційної позиції уряду"! (Вибирай варіанти!) І якщо у них ще трохи "смалець у голові є", то вони тихенько приберуть Денисову з посади ("за власним бажанням" або "за станом здоров"я") Якщо ж почнуть "бикувать", то буде дипломатичний скандал!
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13.02.2022 07:51 Ответить
І воно таке треба? Людину (так званого громадянина України) добровільно і притому ще і нелегально прибувшого в країну, в якій йому заочно винесений вирок за злочин, визнавати потерпілим із-того, що його там "кинули за грати", а не в санаторій типу "Феофанії" чи "Шаріте"!
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13.02.2022 08:11 Ответить
Тебе ще щось дивує в діяльності цього "зеленого риготиння"? Я ще в квітні 2019 року був готовий і про це писав і казав!
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13.02.2022 08:30 Ответить
Та дивує таке дно "діяльності на рівні "нєвмєняємості"!
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13.02.2022 08:37 Ответить
А мені соромно за державу! І за тих придурків що вибрали собі в "керманичі" оце "шобло блазнів" яке її ганьбить! (Писав після виборів : "Не мине й року як заявить публічно що голосував за Зеленського буде аналогічним назвать себе публічно "ДЛБЙБом"! Так і вийшло - кому з "адептів ЗЕ-шобла" не нагадуєш зараз як вони "сраку рвали" а уних дві "відмазки - "я не голосував за Зеленського - ти помиляєшся!" або "я на другий тур виборів не ходив!")
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13.02.2022 09:17 Ответить
Они не ДЭБИЛЫ ,а ВРАГИ НА ПОДТАНЦОВКЕ РАШИСТОВ , СРАННЫЕ "Сваты" и "Папик" нигде и никому не интересны , и хитрый сверхжлоб Каламойша обосрался даже в Израиле у него одна дорожка - сдать Украину *****
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13.02.2022 09:48 Ответить
Великого демократа, революционера, открывшего Грузии Свет Запада и его ценностей, держат в застенках.
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13.02.2022 05:48 Ответить
😂😁, значит заслужил, прохвост хитромудрый , видно перенюхал и в бочку прыгнул ! Они ,что хотели ,чтобы его наркотой в тюрьме снабжали ?
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13.02.2022 09:52 Ответить
значит заслужил, прохвост хитромудрый , видно перенюхал и в бочку прыгнул ! Они ,что хотели ,чтобы его наркотой в тюрьме снабжали ? / Саакашвили-гражданин Украины. Защищать своих граждан это обязанность украинских властей.
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13.02.2022 10:42 Ответить
Простите а нахрена в данный момент заниматься Бэ-бэ реформатором..... нет других проблем.... освобождаем грузина из грузинской тюрьмы?....
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13.02.2022 07:04 Ответить
Не знаю як інші громадяни країни але особисто не визнаю цю особу потерпілою, навпаки, потерпілими вважаю тих, яких вже третій рік "мордують" звинуваченням в вбивстві Шеремета.
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13.02.2022 07:26 Ответить
Порошенко предал Саакашвили.
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13.02.2022 08:42 Ответить
Краще б Україна визнала Саакашвілі неисудним ідіотом. Це було б близько до істини І допомогло б йому уникнути грузинської буцегарні. Можливо. 😊
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13.02.2022 08:55 Ответить
В такому випадку під суд попадає вже ЗЕ - за працевлаштування одіота з великим окладом за кошти платників податків.
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13.02.2022 09:03 Ответить
Ну так. 😁 За українським законодавством інвалідів 2-гої і 1-ої групи на роботу брати не можна. А ідіот - як мінімум - 2-га група. 😊 Правда під суд потрібно б віддати і виборчу комісію, яка у 2019 року не зобов'язала самого Зелєнмкого пройти офіційне обстеження не лише на наркотики, але й на ідіотизм. Там як мінімум - легка олігофренія.
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13.02.2022 09:18 Ответить
Ідіот це недієздатна особа. Таких точно на роботу не беруть
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13.02.2022 09:21 Ответить
От я і пишу - "інвалід першої групи. Недієздатний."
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13.02.2022 09:22 Ответить
Україна офіційно визнала голову Виконавчого комітету Нацради реформ

Так він що досі у нас посаду займає?...
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13.02.2022 09:48 Ответить
Никогда он не боролся за Украину, занимался тем, что свои дела проворачивал и не гнушался тем, что шел на поводу у россиян. А ранее в Грузии по его вине погибло много людей, которых он бросил в тюрьмы в нечеловеческие условия. И не всегда сажали людей справедливо, иногда таким образом Саакашвили боролся со своими личными врагами.
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13.02.2022 12:05 Ответить
Бездельница Денисова!! ты лучше займись полезным делом и освобождением наших пленных из донецка, чем тролить этого ворюгу и провокатора СААКАШвили!
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13.02.2022 13:52 Ответить
Бандитська Україна нацменів, віртуально робить з бандита потерпілого.

Це щоб не відповідати за грабунок України. Яка за 30 років незалежності впала з потужної Держави ЕС, до колонії, на території якої, на українцях випробовують ******* закордонну зброю. Зброю нацмени купують за рахунок ще живих українців.
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13.02.2022 16:12 Ответить
 
 