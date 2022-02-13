Администрация Байдена обнародует разведданные по планам Кремля, пытаясь помешать вторжению в Украину, - NYT

В США надеются, что обнародование планов президента РФ Владимира Путина по Украине разрушит их и позволит отсрочить возможное вторжение.

Об этом говорится в публикации The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

В последние недели администрация президента США подробно описывала переброску российских войск к границе Украины, разоблачила план по созданию фейкового видео, которое могло стать поводом для нового вторжения, и предупредила, что новая атака может привести к тысячам смертей. Разведслужбы по требованию Белого дома рассекретили данные, которые позже передали Конгрессу, журналистам и обсудили с представителями Пентагона и Госдепартамента.

NYT пишет со ссылкой на нынешних и бывших чиновников, что это "стало одним из самых агрессивных раскрытий разведданных США со времен Карибского кризиса". При этом в администрации Байдена отмечали, что американские войска не будут воевать в Украине в случае эскалации.

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"Есть надежда, что раскрытие планов Путина сорвет их, возможно, отсрочив вторжение и выиграв больше времени для дипломатии или даже дав Путину шанс еще раз обдумать политические, экономические и человеческие потери в случае вторжения", - говорится в материале NYT.

Представители администрации Байдена говорят, что их цель – сделать так, чтобы главе Кремля "было труднее оправдывать вторжение ложью".

Издание сообщает, что во время вторжения РФ в Украину в 2014 году американская разведка запретила администрации президента Барака Обамы делиться информацией, однако администрация Байдена "проанализировала эти ошибки". Обнародование данных разведки поощряют директор ЦРУ Уильям Бернс и директор Национальной разведки Эврил Гейнс.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Горн отметила, что с 2014 года США многое узнали о том, как Россия использует инфопространство и как лишить его этого влияния.

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"Путин использовал дезинформацию во время многих своих военных вмешательств, чтобы породить сомнения в том, что он делает. Такая тактика замедлила реакцию международного сообщества, а Путину позволила легче добиться своих целей", - пишет NYT, приводя в пример отрицание Россией оккупации Крыма в 2014 году.