Администрация Байдена обнародует разведданные по планам Кремля, пытаясь помешать вторжению в Украину, - NYT
В США надеются, что обнародование планов президента РФ Владимира Путина по Украине разрушит их и позволит отсрочить возможное вторжение.
Об этом говорится в публикации The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
В последние недели администрация президента США подробно описывала переброску российских войск к границе Украины, разоблачила план по созданию фейкового видео, которое могло стать поводом для нового вторжения, и предупредила, что новая атака может привести к тысячам смертей. Разведслужбы по требованию Белого дома рассекретили данные, которые позже передали Конгрессу, журналистам и обсудили с представителями Пентагона и Госдепартамента.
NYT пишет со ссылкой на нынешних и бывших чиновников, что это "стало одним из самых агрессивных раскрытий разведданных США со времен Карибского кризиса". При этом в администрации Байдена отмечали, что американские войска не будут воевать в Украине в случае эскалации.
"Есть надежда, что раскрытие планов Путина сорвет их, возможно, отсрочив вторжение и выиграв больше времени для дипломатии или даже дав Путину шанс еще раз обдумать политические, экономические и человеческие потери в случае вторжения", - говорится в материале NYT.
Представители администрации Байдена говорят, что их цель – сделать так, чтобы главе Кремля "было труднее оправдывать вторжение ложью".
Издание сообщает, что во время вторжения РФ в Украину в 2014 году американская разведка запретила администрации президента Барака Обамы делиться информацией, однако администрация Байдена "проанализировала эти ошибки". Обнародование данных разведки поощряют директор ЦРУ Уильям Бернс и директор Национальной разведки Эврил Гейнс.
Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Горн отметила, что с 2014 года США многое узнали о том, как Россия использует инфопространство и как лишить его этого влияния.
"Путин использовал дезинформацию во время многих своих военных вмешательств, чтобы породить сомнения в том, что он делает. Такая тактика замедлила реакцию международного сообщества, а Путину позволила легче добиться своих целей", - пишет NYT, приводя в пример отрицание Россией оккупации Крыма в 2014 году.
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В випадку чергового вторгнення росії ...
-Основним завданнями підготовки ВСІХ українців має стати наступне:
-"У полон солдатів агресора не брати!"
-"Ніхто з окупантів живим з України не повинен піти"!
"Путин использовал дезинформацию во время многих своих военных вмешательств, чтобы породить сомнения в том, что он делает. Такая тактика замедлила реакцию международного сообщества, а Путину позволила легче добиться своих целей", - пишет NYT, приводя в пример отрицание Россией оккупации Крыма в 2014 году. Источник:
1. В понеділок внук везе мою дружину з правнуками і презентами до Ужгорода (двоюрідний брат оженився на місцевій і наплодив родичів)
2. З вівторка на середу сплю одягнений в партизанку і берці(укомплектований наплечник та "музичний інструмент" під боком)
3. Прокидаюсь о 5.00 і йду до Яворівського(НАТОі-го) полігону(17 км від моєї хати). Долаю цю відстань раз на тиждень(2 - 2.15' год)
4. Якщо друзі, на полігоні, кажуть, що ***** всрався(а вони знають все), повертаюсь до хати.
5. Переодягаюсь, смажу 4-ри домашні яйця, з беконом, приправляю аджикою та снідаю.
6. Трохи відпочиваю і йду підрізати виноград.
7. Слава Україні!!!
Пуйла теж, видно, прослуховують. Тільки хитре Пуйло в різних кабінетах і по різних телефонах називає різні дати вторгнення. А потім яку дату назве Байден, значить відомо, в якому кабінеті або по якому телефону прослухали))
Ну це так... шпіонський роман)
Гуртом добре й батька бити.
Гуртом і чорта поборем.
тому що раша - це зло для всього світу!
То есть - на месте Байдена я бы разместил максимально большее количество граждан США (можно и Британии) в Сумах, Чернигове, Харькове, Житомире, Киеве, Херсоне, Одессе.
И предупредить - за каждую смерть гражданина - жесткий военный ответ.
Байден навіть закрив очі на приниження Клована зі 100% своїм генпрокурором який відкривав якісь там справи на сина Джо Байдена. Це дійсно сильний американський лідер якому Україна уже повинна дякувати на довгі роки.
Нападет санкции, и всё что было заработано непосильным трудном отбирут ,не нападет в россии поймут что царь ненастоящий.
Европа переходит на электро авто,но на это нужно время, и тогда настанет наше время забирать обратно и Крым и Домбасс, а может ещё что-то прихватили .
США значительно нарастили объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России в 2020 году, пишет Bloomberg.
В течение многих лет российские нефть и нефтепродукты составляли менее 0,5% американского импорта, однако за последнее десятилетие поставки резко выросли. В итоге в 2020 году российские нефть и нефтепродукты составляли рекордные 7% поставок в США, сообщает агентство. В сутки Россия поставляла в среднем 538 тыс. барр., тогда как Саудовская Аравия - 522 тыс. барр.
Одним из основных российских продуктов, закупаемых США, является мазут, уточняет Bloomberg. В стране его используют для поддержания работы установок по производству бензина.
Канада - 2,57 млн (или 33,3 процента от общего объема американского импорта этого продукта);
Саудовская Аравия - 1,33 млн. (17,2 процента);
Мексика - 850 тыс. (11 процентов);
Венесуэла - 760 тыс. (9,8 процента);
Колумбия - 370 тыс. (4,8 процента);
Ирак - 340 тыс. (4,4 %);
Кувейт - 330 тыс. (4,2 %);
Нигерия - 240 тыс. (3,1 %);
Эквадор - 230 тыс. (3 %);
Ангола - 200 тыс. (2,6 %).
https://neftok.ru/strany/otkuda-ssha-importiruet-neft-i-nefteprodukty.html https://neftok.ru/strany/otkuda-ssha-importiruet-neft-i-nefteprodukty.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-24/russia-oil-demand-hits-record-high-in-u-s-amid-rising-tensions
Это было связано с проблемами своей добычи санкции против Венесуэлы
А какое место росси будет в мире если её основные ископаемые не будут востребованы,она же не хочет развиваться в другом направлении.
Похоже план путина был нагнать военных а дальше... "как карта ляжет" по ситуации. Может у него есть в голове какая то дата, а скорее нет..
Кроме всего прочего, вся эта паника с выводом всех из разных там посольств это в первую очередь сигнал гопнику что они не верят ему, и верить вряд ли будут уже.
хер шо скроешь и хер спрячешься...все в онлайн-режиме... даже в 2003 такого себе представить не мог... Все что учили в училище еще в перестройку можно
засунуть в жопу, сдать в общество писателейметоды ведения войны совершенно другие...
И многие думают, что эта свора нападет как в 41... И кацапы нас видят каждый шаг...
Високу ймовірність рос\вторгнення підтверджують ЦРУ,SIS,MI6,розвід\спільноти
-Факт
Заперечують вторгнення Зеленський,Резніков,Ганна Маляр,"експерти"
+Арахамія
-Факт
Ваше діло-Кому вірити‼️
Понад 20 країн закликали своїх громадян залишити Україну
США, Нидерланды, Япония, Южная Корея, Израиль, Черногория, Норвегия, Латвия, Великобритания, Эстония, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Финляндия, Бельгия, Германия, Кувейт, Ирак, Италия, Испания, Литва, ОАЭ, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Иордания, Палестина, Марокко, Люксембург, Багамы, Болгария
початок - "учения" на Чорному морі з тотальною ізоляцією України з моря.