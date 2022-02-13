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Новости Война
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Администрация Байдена обнародует разведданные по планам Кремля, пытаясь помешать вторжению в Украину, - NYT

Администрация Байдена обнародует разведданные по планам Кремля, пытаясь помешать вторжению в Украину, - NYT

В США надеются, что обнародование планов президента РФ Владимира Путина по Украине разрушит их и позволит отсрочить возможное вторжение.

Об этом говорится в публикации The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

В последние недели администрация президента США подробно описывала переброску российских войск к границе Украины, разоблачила план по созданию фейкового видео, которое могло стать поводом для нового вторжения, и предупредила, что новая атака может привести к тысячам смертей. Разведслужбы по требованию Белого дома рассекретили данные, которые позже передали Конгрессу, журналистам и обсудили с представителями Пентагона и Госдепартамента.

NYT пишет со ссылкой на нынешних и бывших чиновников, что это "стало одним из самых агрессивных раскрытий разведданных США со времен Карибского кризиса". При этом в администрации Байдена отмечали, что американские войска не будут воевать в Украине в случае эскалации.

Читайте также: Байден пообещал Путину решительный ответ и "быстрые и серьезные" санкции в случае широкомасштабного вторжения в Украину, - Белый дом

"Есть надежда, что раскрытие планов Путина сорвет их, возможно, отсрочив вторжение и выиграв больше времени для дипломатии или даже дав Путину шанс еще раз обдумать политические, экономические и человеческие потери в случае вторжения", - говорится в материале NYT.

Представители администрации Байдена говорят, что их цель – сделать так, чтобы главе Кремля "было труднее оправдывать вторжение ложью".

Издание сообщает, что во время вторжения РФ в Украину в 2014 году американская разведка запретила администрации президента Барака Обамы делиться информацией, однако администрация Байдена "проанализировала эти ошибки". Обнародование данных разведки поощряют директор ЦРУ Уильям Бернс и директор Национальной разведки Эврил Гейнс.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Горн отметила, что с 2014 года США многое узнали о том, как Россия использует инфопространство и как лишить его этого влияния.

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"Путин использовал дезинформацию во время многих своих военных вмешательств, чтобы породить сомнения в том, что он делает. Такая тактика замедлила реакцию международного сообщества, а Путину позволила легче добиться своих целей", - пишет NYT, приводя в пример отрицание Россией оккупации Крыма в 2014 году.

Байден Джо (2785) информационная война (679) разведка (4170) россия (95365) США (26409)


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Топ комментарии
+27
Американці все правильно роблять
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13.02.2022 01:39
+21
Байден в любом случае в выигрыше. Нападёт - скажет ну я же предупреждал, не нападёт - скажет, что это он остановил вторжение.
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13.02.2022 01:43
+16
Імперія зла має зникнути назавжди!!!
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13.02.2022 02:02
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Правила форума Совет форумчан
Байден в любом случае в выигрыше. Нападёт - скажет ну я же предупреждал, не нападёт - скажет, что это он остановил вторжение.
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13.02.2022 01:43 Ответить
Пуйло тоже в любом случае в выиграше. Нападут США на Канаду- скажет я же предупреждал, не нападут - скажет я же предотвратил. Мощная аргументация но трупу Байдену после позорного разгрома в Афгане и трусливого бегства это уже не поможет
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13.02.2022 04:24 Ответить
Да сколько можно ж, не вторите кремлевским вбросам. Нормально амеры с афгана свалили, ровно то что и планировали. Оставили головную боль для пакистана, ирана, китая и рф.
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13.02.2022 05:03 Ответить
Нет. Это было фиаско. Они думали что армия Афганистана сможет продержаться год или даже победить, а те побросали оружие и ушли. Оттого они думают, что у нас будет то же самое.
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13.02.2022 06:29 Ответить
До этого у них была история с иракцами. Когда Америка вооружила иракцев, а те ушли в Игил или сдались Игилу и другим иракским группировкам.
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13.02.2022 06:30 Ответить
А нам іти нема куди Це - наша земля! Так що готуйте горлянки! Навіть горілка що туди поллється - буде отруєна І ножі у нас будуть різать не тільки ковбасу!
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13.02.2022 08:06 Ответить
О
В випадку чергового вторгнення росії ...

-Основним завданнями підготовки ВСІХ українців має стати наступне:

-"У полон солдатів агресора не брати!"
-"Ніхто з окупантів живим з України не повинен піти"!
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13.02.2022 11:00 Ответить
Не заперечую! Працівники з кацапів - "ніякі" Ліниві - роблять тільки "з-під палиці" Так навіщо їх годувать дарма? Ну а відпускать теж не можна - бо повернеться додому оправиться від поразки і знову прийде паскудить!
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13.02.2022 11:11 Ответить
А до чого тут Канада? Це твоїм господарям "у голови низько" і "на ліжку тісно"
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13.02.2022 08:04 Ответить
"Есть надежда, что раскрытие планов Путина сорвет их, возможно, отсрочив вторжение и выиграв больше времени для дипломатии или даже дав Путину шанс еще раз обдумать политические, экономические и человеческие потери в случае вторжения", - говорится в материале NYT. Источник:
"Путин использовал дезинформацию во время многих своих военных вмешательств, чтобы породить сомнения в том, что он делает. Такая тактика замедлила реакцию международного сообщества, а Путину позволила легче добиться своих целей", - пишет NYT, приводя в пример отрицание Россией оккупации Крыма в 2014 году. Источник:
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13.02.2022 09:26 Ответить
Не берiть дурного в голову, а тяжкого в руки.
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13.02.2022 13:03 Ответить
В Байдена своє, а в мене у Львові своє:

1. В понеділок внук везе мою дружину з правнуками і презентами до Ужгорода (двоюрідний брат оженився на місцевій і наплодив родичів)
2. З вівторка на середу сплю одягнений в партизанку і берці(укомплектований наплечник та "музичний інструмент" під боком)
3. Прокидаюсь о 5.00 і йду до Яворівського(НАТОі-го) полігону(17 км від моєї хати). Долаю цю відстань раз на тиждень(2 - 2.15' год)
4. Якщо друзі, на полігоні, кажуть, що ***** всрався(а вони знають все), повертаюсь до хати.
5. Переодягаюсь, смажу 4-ри домашні яйця, з беконом, приправляю аджикою та снідаю.
6. Трохи відпочиваю і йду підрізати виноград.
7. Слава Україні!!!
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13.02.2022 11:39 Ответить
Не нападет - но теперь лаптеунтия будет обложена нато на скорости подлета в 2-3 минуты... Чем не победа?...ХМЫ... За шо твы ратуешь?
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13.02.2022 13:00 Ответить
Какая победа? Не понял вопроса.
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13.02.2022 13:10 Ответить
Американці все правильно роблять
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13.02.2022 01:39 Ответить
https://www.bbc.com/russian/international/2013/10/131027_merkel_us_spy_spiegel Spiegel: США прослушивали телефон Меркель с 2002 года

Пуйла теж, видно, прослуховують. Тільки хитре Пуйло в різних кабінетах і по різних телефонах називає різні дати вторгнення. А потім яку дату назве Байден, значить відомо, в якому кабінеті або по якому телефону прослухали))

Ну це так... шпіонський роман)
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13.02.2022 01:50 Ответить
В любом случае, надо спокойно готовиться к любой подлости от эрэфии, не трепать себе нервы попусту и не заниматься шапкозакидательством.
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13.02.2022 05:06 Ответить
Здається, єдина твереза думка
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13.02.2022 07:29 Ответить
А достаточно один раз разместить американскую базу где-то под Киевом и вопрос нападения рашки на Украину был бы закрыт навсегда.
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13.02.2022 01:50 Ответить
Это надо было делать в 90е. Сейчас это проблематично, ибо обезьяна с гранатой (т.е. рф) реально может устроить ядерную войну по такому поводу еще и китай с собой прихватит в поддержку.
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13.02.2022 05:07 Ответить
Она ее устроит в любом случае.
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13.02.2022 13:48 Ответить
В гурті робити - як із гори бігти.
Гуртом добре й батька бити.
Гуртом і чорта поборем.
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13.02.2022 01:55 Ответить
Імперія зла має зникнути назавжди!!!
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13.02.2022 02:02 Ответить
Ось це мені до душі 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
тому що раша - це зло для всього світу!
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13.02.2022 02:22 Ответить
Ну как сказать. Китаю они вполне себе братушки по геноциду.
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13.02.2022 05:08 Ответить
ага, зато страна добра отдала свои бабахи империи зла, что бы она исчезла, ну вы шутники
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13.02.2022 05:11 Ответить
"страна добра" - это кто?
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13.02.2022 05:59 Ответить
уже знаешь, но что то тебе надо сказать?
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13.02.2022 17:46 Ответить
Ты не виляй, прямо говори, что хотел сказать.
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13.02.2022 23:33 Ответить
Неправильная тактика. Нужно бить врага его же оружием - "впереди солдат будут женщины с детьми".
То есть - на месте Байдена я бы разместил максимально большее количество граждан США (можно и Британии) в Сумах, Чернигове, Харькове, Житомире, Киеве, Херсоне, Одессе.
И предупредить - за каждую смерть гражданина - жесткий военный ответ.
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13.02.2022 02:33 Ответить
Да его собственные же избиратели и сожрут. Слишком много пацифистов и левых. А обезьяна с гранатой (рф) может абсолютно неадекватно отреагировать.
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13.02.2022 05:10 Ответить
как то по детски представлено
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13.02.2022 05:09 Ответить
Это для обывателей пояснили про принципы казуса Белли и как это работает.
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13.02.2022 05:11 Ответить
Наш мир вообще очень детский.
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13.02.2022 06:02 Ответить
бессилие перед угрозой, если точней
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13.02.2022 17:47 Ответить
Байдену нужно американские паспорта выдавать в Киеве и всё нормально будет. Плешивый будет подливой брызгать в кальсоны!
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13.02.2022 06:41 Ответить
***** непередбачуване
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13.02.2022 07:28 Ответить
Баб Юля ж навпаки... Спить-спить... а потiм вiзьме ся, та й просне.
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13.02.2022 07:48 Ответить
Таке враження що від нового року Байден став президентом України а не Клован.
Байден навіть закрив очі на приниження Клована зі 100% своїм генпрокурором який відкривав якісь там справи на сина Джо Байдена. Це дійсно сильний американський лідер якому Україна уже повинна дякувати на довгі роки.
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13.02.2022 07:59 Ответить
"не трогать Макаревича и Бориса Гребенщикова, ну и Шевчука можно оставить!!! "?????? это с какой же радости? они все одинаковые и все притворы, вот и пошли они ко всем чертям
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13.02.2022 09:05 Ответить
у меня еще есть фейсбучница-бандеровка с Питера..и бандеровец с Уфы..их не трогать!
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13.02.2022 09:24 Ответить
С 14 года ставки поднимала только россия, теперь это сделала США. И у путина есть один вариант сесть на бутылку как это делают доблестные российские солдаты.
Нападет санкции, и всё что было заработано непосильным трудном отбирут ,не нападет в россии поймут что царь ненастоящий.
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13.02.2022 08:17 Ответить
Причина авантюрньіх действий Кремля в том , что РФ-ия потеряла паритет с США по СНВ . Основная ударная сила РВСН - МБР "Сатана" , окончательно списаньі по старости , заменьі в виде МБР"Сармат" нет - не смогли сделать клон южмашевской "Сатаньі". А все "Цирконьі" с "Посейдонами" - не более , чем пропагандистская дьімовая завеса дьірьі , образовавшейся в российском потенциале ядерного сдерживания . И Путин , которьій искренне верит , что США просто не могут не использовать свое образовавшееся преимущество , решил разьіграть неадеквата , из серии "держите меня семеро , я за себя не отвечаю !". Украина , по мнению Москвьі , самая удобная цель для демонстрации путинской неадекватности и сильі рос. армии . Кто первьій моргнет ?
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13.02.2022 08:29 Ответить
Скорей всего причина внутренняя,холопы догадываються что царь ненастоящий.
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13.02.2022 08:36 Ответить
США может уничтожить россию без ядерного оружия,просто эмбарго на продукт бензоколонки.
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13.02.2022 08:34 Ответить
Тогда почему США даже не думают о том чтобы перестать покупать российскую нефть?
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13.02.2022 09:13 Ответить
Они об этом подумали давно, и научились добывать сланцевую нефть и газ.
Европа переходит на электро авто,но на это нужно время, и тогда настанет наше время забирать обратно и Крым и Домбасс, а может ещё что-то прихватили .
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13.02.2022 09:32 Ответить
Бизнес , 25 мар 2021

США значительно нарастили объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России в 2020 году, пишет Bloomberg.

В течение многих лет российские нефть и нефтепродукты составляли менее 0,5% американского импорта, однако за последнее десятилетие поставки резко выросли. В итоге в 2020 году российские нефть и нефтепродукты составляли рекордные 7% поставок в США, сообщает агентство. В сутки Россия поставляла в среднем 538 тыс. барр., тогда как Саудовская Аравия - 522 тыс. барр.

Одним из основных российских продуктов, закупаемых США, является мазут, уточняет Bloomberg. В стране его используют для поддержания работы установок по производству бензина.
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13.02.2022 09:40 Ответить
Крупнейшие импортёры нефти в сша
Канада - 2,57 млн (или 33,3 процента от общего объема американского импорта этого продукта);

Саудовская Аравия - 1,33 млн. (17,2 процента);

Мексика - 850 тыс. (11 процентов);

Венесуэла - 760 тыс. (9,8 процента);

Колумбия - 370 тыс. (4,8 процента);

Ирак - 340 тыс. (4,4 %);

Кувейт - 330 тыс. (4,2 %);

Нигерия - 240 тыс. (3,1 %);

Эквадор - 230 тыс. (3 %);

Ангола - 200 тыс. (2,6 %).
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13.02.2022 09:47 Ответить
Обычный форумный треш. Никто не указывает источники, ссылки, год.
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13.02.2022 09:57 Ответить
Это открытая информация загугли
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13.02.2022 10:00 Ответить
Обычный форумный аргумент: - Загугли! В гулге забанили?
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13.02.2022 10:03 Ответить
Ну и где тут кацапская бензоколонка?

https://neftok.ru/strany/otkuda-ssha-importiruet-neft-i-nefteprodukty.html https://neftok.ru/strany/otkuda-ssha-importiruet-neft-i-nefteprodukty.html

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13.02.2022 10:45 Ответить
Ирада, это данные за 2013-й.
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13.02.2022 10:50 Ответить
Возможно, я смотрела именно эту инфу. Что касается последних двух лет, США много экспортировали, опустошая резерв, который надо было пополнять. Частные компании закупали у кацапов нефть, пока она была по бросовым ценам на рынке. К тому же при Трампе резко сократилось число работающих буровых. Сейчас наводят порядок.
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13.02.2022 11:02 Ответить
И забыла еще такую мелочь. Основная позиция закупок - не нефть-сырец, а мазут.
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13.02.2022 11:06 Ответить
Ирада дала ссылку на ваши цифры. Они устаревшие (2013).
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13.02.2022 10:53 Ответить
Ты часом не российский Bloomberg читаешь.
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13.02.2022 09:53 Ответить
U.S. Thirst for Russian Oil Hits Record High Despite Tough Talk

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-24/russia-oil-demand-hits-record-high-in-u-s-amid-rising-tensions
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13.02.2022 10:00 Ответить
сентябре агентство http://bloomberg.com/ Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что импорт нефти из России в США увеличится в сентябре и октябре на фоне последствий урагана Ида, из-за которого добыча нефти в Мексиканском заливе была приостановлена более чем на 90%.
Это было связано с проблемами своей добычи санкции против Венесуэлы
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13.02.2022 10:08 Ответить
США хочет сохранить РФ. У нас разные со Штатами задачи.
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13.02.2022 09:38 Ответить
Нельзя сохранить россию если она сама этого не хочет.
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13.02.2022 09:40 Ответить
Мир переходит на другие виды топлива, паровозы ушли не потому что уголь закончился.
А какое место росси будет в мире если её основные ископаемые не будут востребованы,она же не хочет развиваться в другом направлении.
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13.02.2022 09:44 Ответить
После газового кризиса Европа тоже будет чухать репу,что делать но это будет летом
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13.02.2022 09:34 Ответить
Они необучаемы.
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13.02.2022 10:19 Ответить
Европа иза действий россии,а именно нехватки газа потеряла много денег.
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13.02.2022 09:36 Ответить
Ну или вгоняют в депрессию. Салливан киздит, что РФ за пару дней займут Киев. Западные компании в Украине, в т.ч. ИТ уже встали на лыжи. Понятно, что превентивные меры, но эти пляски на костях уже надоели. Прекратите истерику, лучше помогите материально, особенно с ПВО и закрытием неба, чего вы делать не хотите.
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13.02.2022 09:37 Ответить
Информационно психологическая игра разведок.
Похоже план путина был нагнать военных а дальше... "как карта ляжет" по ситуации. Может у него есть в голове какая то дата, а скорее нет..
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13.02.2022 09:37 Ответить
...но в долгосрочной перспективе путин реально обвалил к себе доверие.
Кроме всего прочего, вся эта паника с выводом всех из разных там посольств это в первую очередь сигнал гопнику что они не верят ему, и верить вряд ли будут уже.
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13.02.2022 09:42 Ответить
Вот именно это и делает ситуацию опасной. Если ты постоянно пугаешь ууу, сейчас как нападу.. , а потом отводишь войска, то кто его после этого будет воспринимать серьезно? Та даже Украина не станет. Поэтому риск войны высок.
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13.02.2022 12:46 Ответить
Короче Байден снова всех переиграл. А с Крымом он так нарочно сделал, для секретности.
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13.02.2022 09:49 Ответить
Никак не могу из 20-го века выскочить...
хер шо скроешь и хер спрячешься...все в онлайн-режиме... даже в 2003 такого себе представить не мог... Все что учили в училище еще в перестройку можно засунуть в жопу ,сдать в общество писателей методы ведения войны совершенно другие...
И многие думают, что эта свора нападет как в 41... И кацапы нас видят каждый шаг...
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13.02.2022 09:55 Ответить
да-да, все эти планы могут быть отвлекающим маневром расеи, чтоб видеть, к чему готовится Запад и Украина, а реализовать что-то совсем непредусмотренное
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13.02.2022 11:38 Ответить
Boris Borisenko@BorisenkoBoris·10 ч

Високу ймовірність рос\вторгнення підтверджують ЦРУ,SIS,MI6,розвід\спільноти
-Факт
Заперечують вторгнення Зеленський,Резніков,Ганна Маляр,"експерти"
+Арахамія
-Факт
Ваше діло-Кому вірити‼️
Понад 20 країн закликали своїх громадян залишити Україну
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13.02.2022 09:57 Ответить
31.
США, Нидерланды, Япония, Южная Корея, Израиль, Черногория, Норвегия, Латвия, Великобритания, Эстония, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Финляндия, Бельгия, Германия, Кувейт, Ирак, Италия, Испания, Литва, ОАЭ, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Иордания, Палестина, Марокко, Люксембург, Багамы, Болгария
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13.02.2022 10:48 Ответить
И где посмотреть обнародованные разведданные ?
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13.02.2022 10:09 Ответить
О чем спорите? Байден сейчас этими заявлениями заставил устроить охоту на ведьм в кремле, будут искать, кто из приближенных к телу пуйла сливает инфу в ЦРУ.
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13.02.2022 10:48 Ответить
Глупая женщина, думать не учили. Все что пишут США это чушь.
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13.02.2022 23:27 Ответить
нажаль, є висока ймовірність того, що ті плани, які вдалося викрити, не є єдиними, які планує кремль. ці плани можуть бути удаваними слідами, а до справжнього скритого плану можуть мати доступ всього кілька людей. або взагалі - тільки в голові у пуйла. а в потрібний момент він віддасть наказ діяти зовсім за іншим планом, який взагалі ніяк не був врахований.
початок - "учения" на Чорному морі з тотальною ізоляцією України з моря.
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13.02.2022 11:35 Ответить
таки Обама чмо!
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13.02.2022 12:00 Ответить
Судя по всему Раше ( как недавно высказался посол РФ в Швеции) на Запад, его санкции , сообщения и т.д. глубоко нас-ать.
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13.02.2022 12:30 Ответить
то есть в ираке или афганистане могут или в ливии а тут не могут..
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13.02.2022 12:43 Ответить
ХА ХА ХА Клоуны. Сколько можно писать всякую чушь не будет не какой войны, как бы вам желающих войны не хотелось этого . Так Заниматься Грызней сами себя развалим. Россия не развалится, а если этот прочес и когда-то и начнется то мало кому это покажется, грозящая плачевными последствиями в будущем всем окружающим.
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13.02.2022 23:25 Ответить
 
 