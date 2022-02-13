Украина и Турция ищут пути снижения вызванного РФ напряжения в Азовском и Черном морях, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу российскую угрозу в Черноморском регионе и "развитие военно-технического сотрудничества".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твит главы украинской дипломатии.

"Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного РФ кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения. Приветствую активные усилия Анкары. Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции", - сообщил Кулеба.

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