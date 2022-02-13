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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина и Турция ищут пути снижения вызванного РФ напряжения в Азовском и Черном морях, - Кулеба

Украина и Турция ищут пути снижения вызванного РФ напряжения в Азовском и Черном морях, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу российскую угрозу в Черноморском регионе и "развитие военно-технического сотрудничества".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твит главы украинской дипломатии.

"Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного РФ кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения. Приветствую активные усилия Анкары. Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции", - сообщил Кулеба.

Читайте также: У России есть 48 часов, чтобы объяснить военную деятельность на границах Украины и во временно оккупированном Крыму, - Кулеба

Азовское море (1603) россия (95365) Чавушоглу Мевлют (124) Черное море (1472) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
Закройте проливы для лоханок с дикарями, и никакой напряженности.
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13.02.2022 02:41
+11
есть уже проверенный путь снижения "напряженности"
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13.02.2022 03:09
+7
Три-четыре байрактара в кремль и фсьо само спадёт...
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13.02.2022 02:07
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Три-четыре байрактара в кремль и фсьо само спадёт...
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13.02.2022 02:07 Ответить
Топить цапів і знизиться напруга.
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13.02.2022 02:08 Ответить
Военные корабли Московии однозначно нужно топить, дикому народу нельзя доверять военную технику, все помнят когда эти дикари в космическом пространстве стреляли с космической станции по спутнику
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13.02.2022 08:56 Ответить
Закройте проливы для лоханок с дикарями, и никакой напряженности.
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13.02.2022 02:41 Ответить
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13.02.2022 02:47 Ответить
есть уже проверенный путь снижения "напряженности"
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13.02.2022 03:09 Ответить
Клоун это спецом они же и сделали.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путин объявил, что посол Карлов погиб на боевом посту. Ответом России на убийство посла в Турции будет «усиление борьбы с терроризмом». Между Путиным и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BF_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%BF Эрдоганом достигнута договорённость о совместном расследовании преступления.
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13.02.2022 08:44 Ответить
2-3 незабутніх Ашоти, і московитські корита враз здриснуть
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13.02.2022 04:42 Ответить
Повторюється 2014-ий. Поблизу російського Білгорода концентруються десятки ударних гелікоптерів ввечері 12 лютого 2022 року

Відео за посиланням - https://espreso.tv/yak-u-2014-mu-poblizu-rosiyskogo-bilgoroda-kontsentruyutsya-desyatki-udarnikh-gelikopteriv
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13.02.2022 05:57 Ответить
Чи руцкіє не розуміють, що у них на шляху в разі війни знаходяться дамби на Дніпрі, а крім дамб ще є ядерні реактори. Чи потрібні Анкарі такі проблеми від руцкіх фашистів?
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13.02.2022 05:59 Ответить
Туреччина шукає, а Україна нічого не шукає, поки не змінемо президента та міністра оборони.
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13.02.2022 08:10 Ответить
Весь состав украинской власти очень схож как при Януковиче, Янукович тогда Крым продал за 3 млрд долларов, за сколько интересно Украину продадут?
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13.02.2022 09:00 Ответить
В Омані вже продали.
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13.02.2022 11:31 Ответить
Американці казали, що кацапи ставку роблять на Мураєва. Проте, по всій логіці мали б робити ставку на кума обнуленого. Ваші варіанти?
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13.02.2022 12:56 Ответить
"Ukrainians aren't laughing now. Ukrainians are wondering if their comedian-turned-president can handle the world stage", - cnn. Там и про Коломойского есть.
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13.02.2022 08:21 Ответить
Почему все молачат?

Ранее Чавушоглу заявил, что заявления стран Запада о российской агрессии в отношении Украины приводят лишь к росту паники и ухудшению экономической обстановки, в то время как Турция выступает за диалог с Россией.
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13.02.2022 08:48 Ответить
А що тут шукати? Якщо одна баедитськч кра'на відкидає всі міжнародні угоди і здоровий глузд, то до цієї країни треба застосувати те ж саме. Наприклад, закрити Боспор. Теж навчання зі стріл бами оголосити. Цього мало б вистачити.
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13.02.2022 08:59 Ответить
Перекрийте боsфор тyт і дyмать не треба
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13.02.2022 09:04 Ответить
І що, побудують підводний тунель для України?
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13.02.2022 09:07 Ответить
Я зробив для себе тільки один висновок: весь мир боїться гребаних алкашей в фуфайках і валенках з ядерною зброєю в руках, котра як граната після 70 років пробула в землі. І тільки небольша когорта уродів заробляє на торгівлі зброєю. Вже давно можно було вгомонити ватників.
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13.02.2022 09:13 Ответить
У Турции стать целью агрессии со стороны москальской ымперии не меньше, чем у Украины (а возможно даже и больше, и членство в НАТО тому не препятствие, а наоборот повод доказать, что немчура за турков умирать не будет). При всторжении в Украину москалы попытаются минимизировать жертвы среди гражданского населения (политические цели другие и свои рабы не поймут), а вот турков "жалеть" они не станут вообще!
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13.02.2022 09:40 Ответить
не понятно что турки боятся ********** парашу им в два счета..и их помойную армию с металлоломом
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13.02.2022 12:42 Ответить
 
 