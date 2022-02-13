За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь и сбросили ВОГ-17 вблизи н.п. Лопаскино и Лобачево, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 12 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево российские наемники дважды задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Недалеко от Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в штабе ООС.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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П'яний, чи що? У будь-якому випадку, це ваша особиста думка і не більше
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд
по состоянию на 19:30 11 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности. Официальной версией является текст на английском языке
Краткое изложение
- В Донецкой области СММ зарегистрировала 114 нарушений режима прекращения огня, включая 68 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 738 нарушений.
- В Луганской области Миссия зарегистрировала 258 нарушений режима прекращения огня (в т. ч. 30 взрывов), из которых 232, по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, а 10 - как учения с боевой стрельбой вне зоны безопасности. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 11 нарушений.
- СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского,
- Миссия осуществляла мониторинг функционирования и ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
- СММ продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в частности на 4 КПВВ, а также на 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
- В Луганской области наблюдатели посетили неконтролируемые правительством пункт пропуска на границе и железнодорожную станцию.
- Команда СММ посетила районы у границы с Беларусью в Черниговской области.
- Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали, в частности в пункте пропуска на границе и на железнодорожной станции в Луганской области, которые не контролируются правительством.
- БПЛА СММ снова подвергались воздействию помех сигналу GPS