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Пентагон отрицает факт захода американской подводной лодки в территориальные воды РФ

Пентагон отрицает факт захода американской подводной лодки в территориальные воды РФ

Американские подлодки не проводили операций в российских территориальных водах.

Об этом заявил представитель Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"То, что Россия заявила о наших операциях в ее территориальных водах – неправда", - говорится в заявлении военного чиновника.

Читайте также: Американскую подводную лодку обнаружили в территориальных водах России вблизи Курильских островов

Он сказал: "Я не буду комментировать точное расположение наших подлодок, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что якобы 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах России была обнаружена подлодка США типа "Вирджиния". Предупреждение покинуть территориальные воды РФ сначала было проигнорировано, затем американская подлодка их покинула.

Пентагон (1447) подводная лодка (194) россия (95365) Курилы (89)


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Топ комментарии
+44
Их там нету!
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13.02.2022 08:22
+30
Не розумію, чому раша панічно боїться американців ? Ховає в них мільярди доларів і боїться. Якщо поруч загрібущий Китай...
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13.02.2022 08:28
+28
Это все рыбаки и дайверы, которые купили пдлодку в военторге.
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13.02.2022 08:28
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Их там нету!
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13.02.2022 08:22 Ответить
Сгноить парашу!!!
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13.02.2022 08:49 Ответить
Не розумію, чому раша панічно боїться американців ? Ховає в них мільярди доларів і боїться. Якщо поруч загрібущий Китай...
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13.02.2022 08:28 Ответить
Приемственность от СССР.
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13.02.2022 08:31 Ответить
это для плебса, обитающего на территории снежной нигери
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13.02.2022 08:31 Ответить
Комплекс собственной неполноценности.
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13.02.2022 10:04 Ответить
Это все рыбаки и дайверы, которые купили пдлодку в военторге.
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13.02.2022 08:28 Ответить
Если парашники смогли её обнаружить своим хламом, значит, так было нужно Штатам.
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13.02.2022 08:29 Ответить
А не пробував поставить питання по-іншому: " А был-ли мальчик?" "Кацапам вірить - себе не поважать!" Якщо підводний човен був у надводному положенні - то там було-б видно рубку А на рубці - номер бойової одиниці Хай покажуть фото! Та ще й так щоб можна було "прив"язку до географічної точки зробить Чи може на цілому крейсері нема фотоапаратури для подібних речей? І нема вертольота чи хоча-б якогось безпілотника що може провести фото- телезйомку?
А якщо човен був під водою то спитаться: "А где ваши даказательства?!"
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13.02.2022 08:42 Ответить
Сто пудов рашисты по привычке шли по карте на пачке "Беломора" и зашли в нейтральные воды.
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13.02.2022 08:55 Ответить
Я дивлюся з точки зору міжнародного права Так що кацапи можуть "дзявкать" скільки-завгодно Головне для американців - не виправдовуваться а перейти до "атаки" Витребувать у кацапів фотографії рубки підводного човна і довести що фото відповідає тій географічній точці де вони нібито виявили об"єкт-порушник
Якби це у них було - вони-б уже "у всі дзвони били" від ООН і до останньої газетки по усьому світу!
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13.02.2022 09:02 Ответить
Судячи з повідомлення сайту міноборони рашки, там взагалі ніякого човна могло й не бути:
---В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации.---
Це означає що човен або був на глибині, або і не було його. Якийсь російський сонар забув похмілитися, та до нього прийшла білочка з галюцинаціями і човен примарився.
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13.02.2022 09:06 Ответить
Тоді мені це нагадує фільм "Особенности русской национальной рыбалки"
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13.02.2022 09:23 Ответить
Може то кит пропливав...або китайський брат
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13.02.2022 10:06 Ответить
Ваапше-та есть характеристики (намагниченность , габариты, шумность, излучаемость) подлодки, которые забиты в ком противника. Потому ошибиться во флаге подлотки - процентов 99.
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13.02.2022 12:00 Ответить
Эти характеристики начинают собирать, еще когда лодку строят на верфи и до того, еще на стадии проектирования.
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13.02.2022 12:03 Ответить
Саме цікаве - у підводників почали розроблять не тільки просто "імітатори руху підводного човна але й "імітатори руху конкретного типу підводного човна" Тобто імітатор відтвоює не просто звук роботи гвинтів човна а й звук руху типів підводних човнів конкретних держав Наприклад один з типів радянських човнів американські гідроакустики іменують "ревуча корова" Так що належність звуку у воді саме американському човну - "під питанням"!
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13.02.2022 12:06 Ответить
А тада понту кацапам в своих нейтральных водах наводить шум амер лодки. Ладно свалить нужно , навел, да и был таков. Кацапы в 70-ых делали двойные штучки в Средиземке, в горячее время. Тогда был аппогей охоты за подлодками... Каарочи, один алкаш-капитан сааветскай ПЛАРБ получил героя союза, за двойной трюк. Двигались парами, одна под одной малошумным ходом . Амеркорабль 6-го флота засек, начал преследование. А эти 2 ПЛАРБ возьми и разойдись курсами в разные стороны... Соль юмора была в том., шо проходили учения амер Авианосца и всего , шо связано с ним. Дык вот, кацаполодки были обнаружены в центре этих учений и амеры не могли сообразить на какую первую среагировать. Т.е., заминки досыть, чтобы угробить авианосец.
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13.02.2022 12:17 Ответить
Зараз так не вийде - будь-який підводний човен РФ у поході супроводжує буксир А він пірнать під воду не вміє!
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13.02.2022 12:26 Ответить
А это тот же принцип спарки, типо шумность буксира выше , чем подлодки под низом... кацапы воображают , шо их подлодка - не замечена. Такие спарки обычно сопровождают "Орионы" , "Нептуны" и их модификации. Но вы , наверное , имели в виду аварийное состояние кацапоб.ляшанок.
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13.02.2022 12:50 Ответить
Чи не мае супутникiв, которые чекают землю квадратно-гнездовым сфособом, фотографируя ее.
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13.02.2022 11:56 Ответить
Так і сумніву ж і не було що це рашкин човен "приблудився".
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13.02.2022 08:30 Ответить
Може то були отпускнікі.
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13.02.2022 08:32 Ответить
Это просто учения такие у ордынской Московии
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13.02.2022 08:50 Ответить
Якщо москалі тиняються де попало на своїх танках, то може і на субмарині попливли на рибалку, не повідомив начальству. А ті кіпіш підняли по дурості. Хто їх, цапів, розбере.
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13.02.2022 09:23 Ответить
Розказував знайомий - колись начальник Саратовського ВВАУЛ "нажерся до поросячого виску" в одному з підлеглих гарнізонів так, що сів на Мі-8 і на "бриючому" ганяв отари овець по степу! Жаль - не розбився Так-би одним придурком менше було-б А інший казав , що більша частина вертольотів , які зараз б"ються в Росії - "жертви браконьєрського полювання" "Тузи" ******* по лосях і оленях з борту вертольота пострілять!
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13.02.2022 09:31 Ответить
Субмарин на ходу у цапів одиниці. Не думаю, що якийсь там саратовский начальник може на ній поплавати з перепою. Для риболовлі на субмарині особа наближена до ***** повинна бути.
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13.02.2022 09:36 Ответить
Ну це ж не про те як вони на рибалку плавали а як на підводному човні горілку вивозили з Фінляндії! А якщо серйозно - то самі ж кацапи "блуконуть " могли - недаром при Союзі анекдот ходив:
"Просинається з перепою командир підводного човна
- Штурман! Где мы?
- А х**его знает?
- Бл***! Как вы задрали! В последний раз! Боцман! Всплывать на перископную глубину! Вахтенный! Осмотреться!
- Командир! В двух кабельтовых рыбацкое судно!
- Третий торпедный апарат - товсь! Пли! Штурман! Записывай координаты по аварийной частоте!
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13.02.2022 09:46 Ответить
Это везде так , в тайожных епенях. Даже КГБэшники гоняют вертолетом охотиться или на дачу.
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13.02.2022 12:06 Ответить
США находились в международных водах. И вообще, Ху думает, что это теперь всё его воды. Ну ну ...
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13.02.2022 08:33 Ответить
Пентагону-респект...
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13.02.2022 08:36 Ответить
РФ привела в полную боевую готовность свою ядерную триаду , в частности , ВСЕ имеющиеся АПЛ - носители ЯО , вьішли в море из своих баз. Естесственно , что флот США их отслеживает , но для єтого не нужно заходить в 12-мильную зону РФ. Так , что Расея в очередной раз "соврамши" .
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13.02.2022 08:39 Ответить
Для "повноти штанів" варто побачити американський човен в Чорному морі і не виключено, що вони його там "побачать".
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13.02.2022 08:39 Ответить
Вы всьо врёти! Какие ваши доказательста?! Это местные водолазы купили в любом военторге!
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13.02.2022 08:40 Ответить
Ихтамнет
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13.02.2022 08:41 Ответить
Курилы - это Япония!..или мокши не знали???
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13.02.2022 08:42 Ответить
Учи историю
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13.02.2022 10:24 Ответить
А ну!… просвети!!
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13.02.2022 11:01 Ответить
А что там учить? У совка с Японией был договор о ненападении, который японцы честно соблюдали всю вторую мировую, хотя удобных возможностей напасть, пока совок все силы бросил на противостояние с Германией, было куча. Но совок, как всегда, тупо насрал на все договора и с целью успеть отжать хоть что-то, в тот же день когда американцы сбросили на Японию вторую ядерную бомбу, подло напал на полностью деморализованную и уже практически капитулировавшую Японию.
Япония, США и ЕС считают Курилы оккупированной японской территорией.
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13.02.2022 12:08 Ответить
У 1945 році, в Ялті був підписаний договір, за яким СРСР, у вигляді репарацій, отримав 4 острови Курильської гряди, за умови участі в розгромі кваньтунців, яких СРСР і розгромив. Під договором стоять підписи Сталіна, Черчілля, і Рузвельта. Зараз Блінкен, мабуть вважає себе авторитетніше Рузвельта, а може просто невіглас.
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13.02.2022 15:25 Ответить
Дядя Петя, ты ду..к???, какой Рузвельт???, кури Историю!, а не русские методички!!!
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13.02.2022 15:53 Ответить
в центре https://pbs.twimg.com/media/EtYZtn_XAAILq4W?format=png&name=large Рузвельт
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13.02.2022 16:25 Ответить
Фра́нклин Делано́ Ру́звельт
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13.02.2022 16:27 Ответить
Сталин просил Курилы уже у Трумена, в августе 45-го
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13.02.2022 16:47 Ответить
Сталин ничего не просил у Трумена. Он (Трумен) ни ни при чем. Как я сказал так и есть
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13.02.2022 17:05 Ответить
Американские подлодки не проводили операций в российских территориальных водах. наверное китайцы заблудились, потому что всё что вокруг исторически это ихнее
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13.02.2022 08:47 Ответить
Как это неправда? Но русские же за ними гонялись! И напугали!

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13.02.2022 08:48 Ответить
То рулить кацапський "штучний інтелект"?
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13.02.2022 09:00 Ответить
Не мудерено, ведь «Граница России нигде не заканчивается», текущая граница там, где навалил кучку сруский раб-солдат!
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13.02.2022 08:53 Ответить
А шо за картинка? кто автор?
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13.02.2022 09:00 Ответить
"Русский лагерь в Туркестане" обьелись сушеных дынь...
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13.02.2022 09:04 Ответить
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13.02.2022 09:35 Ответить
Верещагін! Його тоді з собою Скобєлев за собою тягав по Середній Азії "як свиня - куфайку" щоб увіковічнить для потомків "присоединение христолюбивым воинством земель Средней Азии к российской короне" (в ХХ столітті це іменували-б "выполнением интернационального долга")
Закінчив життя Верещагін теж в подібній "кампанії" - втопився під Порт-Артуром на крейсері "Петропавловськ" разом з адміралом Макаровим (крейсер підірвався на японській міні)
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13.02.2022 09:11 Ответить
Верещагин наш!
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13.02.2022 09:02 Ответить
А как они определили, что тип ,,Вирджиния"? Может то японская. Сидят кацапы в жопе света, делать нечего и придумывают ,,подвиги".
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13.02.2022 09:07 Ответить
Это была подлодка "Курск"....
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13.02.2022 09:10 Ответить
It's not us! We are not there! You are all lying! A Virginia-class submarine can be purchased at any Military Equipment store.
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13.02.2022 09:12 Ответить
Курилы - территория Япнии. И воды вокруг - японские.
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13.02.2022 09:13 Ответить
Согласно условий капитуляции Японии - половина Сахалина тоже.
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13.02.2022 09:21 Ответить
Якої "капітуляції"? Японія капітулювала перед США Була підписана на борту "Міссурі" СРСР до цього стосунку не мав!
Росія як "правонаступник СРСР" до цих під юридично перебуває у стані війни з Японією!
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13.02.2022 09:35 Ответить
Ну да кацапы , как преемники СССР, до сих пор с японцами в состоянии Второй мировой войны, бо не заключили мирный договор..
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13.02.2022 12:44 Ответить
ЭТО ПРОСТО ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА !?)
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13.02.2022 09:33 Ответить
https://youtu.be/m2uTFF_3MaA Yellow Submarine
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13.02.2022 12:56 Ответить
НАВЕРНО С СЕВЕРА РОССИИ БУДУТ ГОЛОВУ ОТРУБАТЬ !)
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13.02.2022 09:33 Ответить
Насчет подлодки не в курсе, но пишут в РФ прекрасное.
Согласно их СМИ:
- Порошенко сбежал их Украины и на 4 (!) грузовиках (!) вывез семью и добро
- в Украину больше не пускают жителей РФ, то есть пускают только если умер близкий родственник, по свидетельству о смерти на руках

Первое из вести.уа, которое базирует данную новость на сообщении блогера, блогера, Карл.
Второе из страна.уа

Жду распятого мальчика, ну, вы поняли.
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13.02.2022 09:46 Ответить
Надо на Москву плыть, а не на какой-то необитаемый остров.
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13.02.2022 09:52 Ответить
Очередной Курск не затонул с дыркой в борту и трупиками имперских морячков,значит американцев там не было,может это китаезы приплыли посмотреть на свои будущие владения.
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13.02.2022 09:54 Ответить
Апять напали на мирную расею.

Старый савецкий анекдот...
Плывёт совковая лодка в подводном положении.
Когда видят приближается к ним какая то подводная лодка.
Капитан говорит, пошлите пловца, пускай определит, чья.
Приплывает назад пловец и говорит, - Американская, потому что на ней нет ниодного опознавательного знака.
Капитан, - У нас тоже, плыви опять.
Приплывает, назад. - Японская, заглянул в иллюминатор, а там так много аппаратуры.
Капитан, - У нас тоже, плыви опять.
Приплывает пловец назад. - Всё, точно определил, молдавская.
Капитан, - Почему!
- Я постучал, так они илюминатор открыли.

Да простят меня молдоване, не я придумал анекдот, а совок с "дружбой" народов.
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13.02.2022 09:58 Ответить
А Россия думала, там тоже Азовское море ?
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13.02.2022 10:23 Ответить
Есть два свидетеля!
ПингвЫн и нЭрпа...
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13.02.2022 11:26 Ответить
спец-фрегат применил спец-средства по приказу спец-президента
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13.02.2022 12:44 Ответить
Так і сказали. Настамнєт!
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13.02.2022 13:22 Ответить

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13.02.2022 13:51 Ответить
ВОДВОДНЫЕ БЕСПЕЛОТНИКИ США !!!
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13.02.2022 17:38 Ответить
 
 