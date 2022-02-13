Пентагон отрицает факт захода американской подводной лодки в территориальные воды РФ

Американские подлодки не проводили операций в российских территориальных водах.

Об этом заявил представитель Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"То, что Россия заявила о наших операциях в ее территориальных водах – неправда", - говорится в заявлении военного чиновника.

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Он сказал: "Я не буду комментировать точное расположение наших подлодок, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что якобы 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах России была обнаружена подлодка США типа "Вирджиния". Предупреждение покинуть территориальные воды РФ сначала было проигнорировано, затем американская подлодка их покинула.